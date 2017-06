Dec 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE695A16DB9 UNITED BK OF INDIA 19-Dec-11 99.8982 9.2987 1 25 99.8982 9.2987 INE028A16268 BK OF BARODA 19-Dec-11 99.8982 9.2987 1 25 99.8982 9.2987 INE434A16AC7 ANDHRA BK 19-Dec-11 99.8983 9.2948 5 295 99.8982 9.2987 INE483A16AV4 CENTRAL BK OF INDIA 19-Dec-11 99.8992 9.2103 6 375 99.9011 9.0336 INE457A16806 BK OF MAHARASHTRA 19-Dec-11 99.9014 9.0130 4 119.08 99.9029 8.8690 INE428A16ET5 ALLAHABAD BK 19-Dec-11 99.8994 9.1914 3 98 99.9032 8.8416 INE168A16CM6 J&K BK 20-Dec-11 99.8741 9.2023 1 25 99.8741 9.2023 INE648A16BJ5 SBBJ 20-Dec-11 99.8787 8.8657 1 5 99.8787 8.8657 INE649A16BA2 STATE BK OF HYDERABAD 20-Dec-11 99.8728 9.2974 1 25 99.8728 9.2974 INE692A16AN7 UNION BK OF INDIA 20-Dec-11 99.8736 9.2425 2 90 99.8728 9.2974 INE667A16487 SYNDICATE BK 20-Dec-11 99.8735 9.2469 3 189.2 99.8782 8.9022 INE608A16929 PUNJAB & SINDH BK 20-Dec-11 99.8729 9.2882 5 363 99.8728 9.2974 INE457A16814 BK OF MAHARASHTRA 21-Dec-11 99.8469 9.3279 1 25 99.8469 9.3279 INE608A16937 PUNJAB & SINDH BK 21-Dec-11 99.8474 9.2974 1 50 99.8474 9.2974 INE476A16AY2 CANARA BK 21-Dec-11 99.8472 9.3096 1 50 99.8472 9.3096 INE141A16BR4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 21-Dec-11 99.8479 9.2697 2 85 99.8485 9.2302 INE651A16AR4 STATE BK OF MYSORE 21-Dec-11 99.8471 9.3177 2 75 99.8474 9.2974 INE483A16BM1 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-11 99.7986 9.2094 3 160 99.7953 9.3586 INE705A16CA0 VIJAYA BK 26-Dec-11 99.7291 9.0119 2 116 99.7252 9.1435 INE695A16CD7 UNITED BK OF INDIA 26-Dec-11 99.7211 9.2803 3 125 99.7190 9.3504 INE428A16EV1 ALLAHABAD BK 26-Dec-11 99.7258 9.1243 2 483 99.7220 9.2503 INE667A16503 SYNDICATE BK 26-Dec-11 99.7197 9.3263 2 395 99.7220 9.2503 INE608A16BP6 PUNJAB & SINDH BK 26-Dec-11 99.7190 9.3504 1 50 99.7190 9.3504 INE434A16AH6 ANDHRA BK 26-Dec-11 99.7214 9.2718 2 130 99.7272 9.0768 INE476A16BG7 CANARA BK 27-Dec-11 99.6935 9.3514 2 100 99.6935 9.3514 INE434A16748 ANDHRA BK 27-Dec-11 99.6935 9.3514 2 95 99.6935 9.3514 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.6968 9.2496 2 100 99.7068 8.9444 INE238A16LB1 AXIS BK LIMITED 28-Dec-11 99.6681 9.3498 1 100 99.6681 9.3498 INE166A16DQ9 THE VYSYA BK LTD. 29-Dec-11 99.6563 8.9917 1 4 99.6563 8.9917 INE238A16KE7 AXIS BK LIMITED 4-Jan-12 99.4767 9.6005 1 125 99.4767 9.6005 INE084A16329 BK OF INDIA 6-Jan-12 99.4812 8.6523 1 1 99.4812 8.6523 INE476A16BX2 CANARA BK 9-Feb-12 98.5960 9.4501 1 25 98.5960 9.4501 INE141A16CD2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 13-Feb-12 98.4954 9.4503 1 75 98.4954 9.4503 INE476A16FF0 CANARA BK 29-Feb-12 98.1051 9.4000 2 50 98.1051 9.4000 INE705A16DC4 VIJAYA BK 2-Mar-12 98.0113 9.4949 1 200 98.0113 9.4949 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 97.9523 9.4202 1 25 97.9523 9.4202 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 97.9319 9.4000 1 25 97.9319 9.4000 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 97.9448 9.3401 1 200 97.9448 9.3401 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 97.8912 9.4734 1 64 97.8912 9.4734 INE141A16CX0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 10-Mar-12 97.8309 9.4102 1 25 97.8309 9.4102 INE237A16JK8 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 12-Mar-12 97.7678 9.4699 1 25 97.7678 9.4699 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 97.7943 9.3550 2 100 97.7943 9.3550 INE705A16DK7 VIJAYA BK 12-Mar-12 97.7873 9.3853 1 75 97.7873 9.3853 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 97.7241 9.3416 6 400 97.7232 9.3450 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 97.7256 9.3349 5 360 97.7256 9.3349 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 97.7137 9.3849 4 325 97.7137 9.3849 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 97.5864 9.5027 1 1.35 97.5864 9.5027 INE008A16FU0 IDBI BK LIMITED 20-Mar-12 97.5911 9.3849 1 100 97.5911 9.3849 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 97.5511 9.4465 3 75 97.5502 9.4498 INE077A16711 DENA BK 3-Apr-12 97.1861 9.6074 1 100 97.1861 9.6074 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 95.4409 9.5800 1 25 95.4409 9.5800 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 95.0067 9.7875 1 5 95.0067 9.7875 INE090A16OA2 ICICI BK LTD. 28-Jun-12 94.9921 9.8176 1 3 94.9921 9.8176 INE008A16HV4 IDBI BK LIMITED 12-Jul-12 94.7894 9.6001 1 25 94.7894 9.6001 INE141A16EI7 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Aug-12 94.1504 9.6500 1 50 94.1504 9.6500 INE008A16HY8 IDBI BK LIMITED 8-Aug-12 94.1270 9.6500 1 25 94.1270 9.6500 INE141A16EL1 ORIENTAL BK OF COMMERCE 9-Aug-12 94.1036 9.6500 2 75 94.1036 9.6500 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 91.5082 9.6500 1 25 91.5082 9.6500 INE651A16CR0 STATE BK OF MYSORE 3-Dec-12 91.4418 9.6500 1 110 91.4418 9.6500 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 91.4418 9.6500 1 30 91.4418 9.6500 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 91.4418 9.6500 1 55 91.4418 9.6500 INE141A16FK0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 3-Dec-12 91.4588 9.6500 2 130 91.4639 9.6500 INE238A16LH8 AXIS BK LIMITED 3-Dec-12 91.3203 9.8000 1 10 91.3203 9.8000 INE705A16DF7 VIJAYA BK 7-Dec-12 91.3044 9.7100 1 5 91.3044 9.7100 INE141A16FP9 ORIENTAL BK OF COMMERCE 12-Dec-12 91.2598 9.6300 1 100 91.2598 9.6300 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 91.2254 9.6450 4 150 91.2254 9.6450 INE141A16FQ7 ORIENTAL BK OF COMMERCE 13-Dec-12 91.1819 9.6975 1 200 91.1819 9.6975 INE705A16DJ9 VIJAYA BK 13-Dec-12 91.1674 9.7149 1 15 91.1674 9.7149 ===============================================================================================