Dec 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16AC7 ANDHRA BK 19-Dec-11 99.9232 9.3512 1 170 99.9232 9.3512 INE160A16CL5 PUNJAB NATIONAL BK 19-Dec-11 99.9235 9.3163 3 175 99.9228 9.2537 INE428A16ET5 ALLAHABAD BK 19-Dec-11 99.9240 9.2537 1 100 99.9240 9.2537 INE483A16AV4 CENTRAL BK OF INDIA 19-Dec-11 99.9228 9.3999 1 25 99.9228 9.3999 INE084A16311 BK OF INDIA 19-Dec-11 99.9261 8.9978 1 10 99.9261 8.9978 INE667A16792 SYNDICATE BK 19-Dec-11 99.9230 9.3756 1 100 99.9230 9.3756 INE457A16806 BK OF MAHARASHTRA 19-Dec-11 99.9264 8.9613 1 30 99.9264 8.9613 INE692A16AN7 UNION BK OF INDIA 20-Dec-11 99.9013 9.0147 2 80 99.9035 8.8141 INE648A16BJ5 SBBJ 20-Dec-11 99.9030 8.8598 1 5 99.9030 8.8598 INE608A16929 PUNJAB & SINDH BK 20-Dec-11 99.9001 9.1216 2 135 99.9012 9.0244 INE160A16CK7 PUNJAB NATIONAL BK 21-Dec-11 99.8707 9.4511 1 25 99.8707 9.4511 INE237A16KZ4 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 21-Dec-11 99.8769 8.9974 1 25 99.8769 8.9974 INE428A16EU3 ALLAHABAD BK 21-Dec-11 99.8753 9.1196 3 165 99.8772 8.9754 INE457A16822 BK OF MAHARASHTRA 22-Dec-11 99.8506 9.1021 1 25 99.8506 9.1021 INE112A16AK2 CORPORATION BANK 22-Dec-11 99.8522 9.0045 1 30 99.8522 9.0045 INE608A16BH3 PUNJAB & SINDH BK 23-Dec-11 99.8258 9.0991 1 5 99.8258 9.0991 INE483A16BM1 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-11 99.8268 9.0468 2 35 99.8293 8.9160 INE428A16EX7 ALLAHABAD BK 23-Dec-11 99.8255 9.1148 1 500 99.8255 9.1148 INE428A16EV1 ALLAHABAD BK 26-Dec-11 99.7487 9.1956 1 30 99.7487 9.1956 INE434A16AH6 ANDHRA BK 26-Dec-11 99.7515 9.0922 3 91 99.7520 9.0928 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.7256 9.1301 1 20 99.7256 9.1301 INE238A16JU5 AXIS BK LIMITED 27-Dec-11 99.7172 9.4104 1 10 99.7172 9.4104 INE705A16BH7 VIJAYA BK 2-Jan-12 99.5595 9.4996 1 75 99.5595 9.4996 INE649A16BJ3 STATE BK OF HYDERABAD 6-Jan-12 99.4789 9.1047 1 37.25 99.4789 9.1047 INE112A16799 CORPORATION BANK 27-Feb-12 98.2384 9.3502 1 30 98.2384 9.3502 INE695A16BI8 UNITED BK OF INDIA 2-Mar-12 98.0292 9.5299 1 50 98.0292 9.5299 INE705A16DC4 VIJAYA BK 2-Mar-12 98.1396 9.3502 2 35 98.1396 9.3502 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 97.9792 9.4101 1 25 97.9792 9.4101 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 97.9630 9.3699 1 25 97.9630 9.3699 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 97.9486 9.4376 1 200 97.9486 9.4376 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 97.9505 9.3137 1 25 97.9505 9.3137 INE483A16BT6 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-12 97.8715 9.4500 1 25 97.8715 9.4500 INE652A16BU4 STATE BK OF PATIALA 9-Mar-12 97.8891 9.3702 1 25 97.8891 9.3702 INE141A16FM6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 9-Mar-12 97.8937 9.3493 1 50 97.8937 9.3493 INE238A16IK8 AXIS BK LIMITED 12-Mar-12 97.7926 9.4700 2 100 97.7926 9.4700 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 97.8205 9.3476 1 25 97.8205 9.3476 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 97.8194 9.3524 1 25 97.8194 9.3524 INE705A16DK7 VIJAYA BK 12-Mar-12 97.8124 9.3831 1 10 97.8124 9.3831 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 97.8216 9.3428 1 25 97.8216 9.3428 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 97.7628 9.3850 2 50 97.7628 9.3850 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 97.7418 9.4751 1 25 97.7418 9.4751 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 97.7518 9.3274 1 40 97.7518 9.3274 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 97.7434 9.3629 5 175 97.7453 9.3550 INE652A16BV2 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-12 97.5854 9.4077 1 60 97.5854 9.4077 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 97.5332 9.4199 1 25 97.5332 9.4199 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 95.7357 9.6201 1 25 95.7357 9.6201 INE166A16EI4 THE VYSYA BK LTD. 11-Jun-12 95.5091 9.6419 1 12.35 95.5091 9.6419 INE238A16LQ9 AXIS BK LIMITED 11-Jun-12 95.5449 9.5614 1 17.36 95.5449 9.5614 INE040A16750 HDFC BK LTD. 16-Jul-12 94.7555 9.6200 1 100 94.7555 9.6200 INE141A16FL8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 6-Dec-12 91.3650 9.6900 2 50 91.3650 9.6900 INE238A16LN6 AXIS BK LIMITED 13-Dec-12 91.2432 9.6501 1 9 91.2432 9.6501 INE090A16RA5 ICICI BK LTD. 13-Dec-12 91.2432 9.6501 1 29 91.2432 9.6501 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 91.2611 9.6285 2 100 91.2540 9.6370 INE141A16FR5 ORIENTAL BK OF COMMERCE 14-Dec-12 91.2873 9.6500 1 25 91.2873 9.6500 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com