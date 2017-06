Dec 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16EB3 IDBI BK LIMITED 21-Dec-11 99.9485 9.4036 1 25 99.9485 9.4036 INE160A16CK7 PUNJAB NATIONAL BK 21-Dec-11 99.9493 9.2574 1 50 99.9493 9.2574 INE457A16814 BK OF MAHARASHTRA 21-Dec-11 99.9496 9.2026 1 100 99.9496 9.2026 INE141A16BR4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 21-Dec-11 99.9495 9.2209 1 20 99.9495 9.2209 INE565A16442 INDIAN OVERSEAS BK 21-Dec-11 99.9493 9.2574 1 100 99.9493 9.2574 INE112A16AK2 CORPORATION BANK 22-Dec-11 99.9242 9.2293 2 150 99.9249 9.1440 INE652A16CB2 STATE BK OF PATIALA 22-Dec-11 99.9240 9.2537 1 25 99.9240 9.2537 INE608A16BH3 PUNJAB & SINDH BK 23-Dec-11 99.8971 9.3993 1 10 99.8971 9.3993 INE483A16BM1 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-11 99.8971 9.3993 1 100 99.8971 9.3993 INE171A16BT7 THE FEDERAL BK LTD. 23-Dec-11 99.8982 9.3033 2 40 99.8999 9.1433 INE434A16AH6 ANDHRA BK 26-Dec-11 99.8261 9.0834 2 34 99.8261 9.0834 INE608A16BP6 PUNJAB & SINDH BK 26-Dec-11 99.8296 8.9003 1 100 99.8296 8.9003 INE648A16CY2 SBBJ 26-Dec-11 99.8204 9.3817 2 100 99.8204 9.3817 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.7947 9.3867 3 105 99.7944 9.3998 INE695A16CE5 UNITED BK OF INDIA 28-Dec-11 99.7808 8.9093 1 100 99.7808 8.9093 INE652A16BQ2 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-11 99.7747 9.1578 1 100 99.7747 9.1578 INE166A16DQ9 THE VYSYA BK LTD. 29-Dec-11 99.7545 8.9828 1 5 99.7545 8.9828 INE238A16II2 AXIS BK LIMITED 30-Dec-11 99.7265 9.1001 1 20 99.7265 9.1001 INE428A16FA2 ALLAHABAD BK 4-Jan-12 99.5962 9.2490 1 18 99.5962 9.2490 INE090A16KR4 ICICI BK LTD. 9-Jan-12 99.4674 9.3067 1 0.1 99.4674 9.3067 INE141A16CD2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 13-Feb-12 98.5634 9.5000 1 25 98.5634 9.5000 INE608A16BX0 PUNJAB & SINDH BK 21-Feb-12 98.4125 9.1998 1 5 98.4125 9.1998 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 98.1396 9.3502 1 25 98.1396 9.3502 INE237A16JD3 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 5-Mar-12 98.0171 9.5896 1 35 98.0171 9.5896 INE141A16ER8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 6-Mar-12 98.0555 9.4002 1 10 98.0555 9.4002 INE141A16CY8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 8-Mar-12 97.9731 9.4390 2 15 97.9717 9.4457 INE008A16FS4 IDBI BK LIMITED 9-Mar-12 97.9390 9.4827 1 45 97.9390 9.4827 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 97.8649 9.4799 1 100 97.8649 9.4799 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 97.8021 9.7650 1 25 97.8021 9.7650 INE008A16FQ8 IDBI BK LIMITED 12-Mar-12 97.8709 9.4527 1 45 97.8709 9.4527 INE112A16AV9 CORPORATION BANK 14-Mar-12 97.7206 9.8999 1 25 97.7206 9.8999 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 97.8131 9.3801 1 25 97.8131 9.3801 INE483A16BU4 CENTRAL BK OF INDIA 15-Mar-12 97.8188 9.3551 2 50 97.8188 9.3551 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 97.8125 9.3827 1 100 97.8125 9.3827 INE036D16BG3 KARUR VYSYA BNK 15-Mar-12 97.7778 9.5349 7 175 97.7778 9.5349 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 97.8210 9.3454 1 99 97.8210 9.3454 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 97.8227 9.3377 10 800 97.8234 9.3349 INE483A16BV2 CENTRAL BK OF INDIA 16-Mar-12 97.7874 9.3849 2 100 97.7874 9.3849 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 97.7851 9.3949 3 300 97.7851 9.3949 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 97.7137 9.3849 1 25 97.7137 9.3849 INE036D16BH1 KARUR VYSYA BNK 19-Mar-12 97.6780 9.5349 3 100 97.6780 9.5349 INE062A16283 STATE BK OF INDIA 20-Mar-12 97.7172 9.3702 1 75 97.7172 9.3702 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 97.6512 9.4401 1 5 97.6512 9.4401 INE652A16BX8 STATE BK OF PATIALA 23-Mar-12 97.6007 9.4450 1 14.8 97.6007 9.4450 INE090A16MB4 ICICI BK LTD. 26-Mar-12 97.5096 9.5124 1 56.5 97.5096 9.5124 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 97.4751 9.5501 1 25 97.4751 9.5501 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 97.4633 9.4999 1 14.39 97.4633 9.4999 INE141A16DR0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 30-May-12 95.8932 9.5901 2 200 95.8932 9.5901 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 95.6769 9.5885 2 300 95.6769 9.5885 INE141A16EF3 ORIENTAL BK OF COMMERCE 15-Jun-12 95.5082 9.5900 3 125 95.5082 9.5900 INE652A16CJ5 STATE BK OF PATIALA 27-Sep-12 93.0388 9.6500 1 25 93.0388 9.6500 INE141A16FR5 ORIENTAL BK OF COMMERCE 14-Dec-12 91.2678 9.6737 3 100 91.2667 9.6750 INE095A16EQ8 INDUSIND BK LTD. 17-Dec-12 91.0618 9.8425 1 50 91.0618 9.8425 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INDIA 17-Dec-12 91.1978 9.6783 2 75 91.2026 9.6725 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.1936 9.6567 7 250 91.2055 9.6425 INE683A16583 THE SOUTH INDIAN BK LTD.18-Dec-12 90.9980 9.8925 2 25 90.9980 9.8925 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 91.1660 9.6900 1 25 91.1660 9.6900 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com