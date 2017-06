Dec 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE036D16BC2 KARUR VYSYA BNK 22-Dec-11 99.9476 9.5680 2 75 99.9477 9.5497 INE112A16AK2 CORPORATION BANK 22-Dec-11 99.9474 9.6046 1 40 99.9474 9.6046 INE171A16BT7 THE FEDERAL BK LTD. 23-Dec-11 99.9212 9.5949 2 100 99.9212 9.5949 INE652A16BO7 STATE BK OF PATIALA 23-Dec-11 99.9203 9.7046 1 10 99.9203 9.7046 INE483A16BM1 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-11 99.9207 9.6518 2 75 99.9203 9.7046 INE428A16EX7 ALLAHABAD BK 23-Dec-11 99.9210 9.6214 5 345 99.9212 9.5949 INE090A16NU2 ICICI BK LTD. 26-Dec-11 99.8506 9.1021 1 5 99.8506 9.1021 INE648A16CY2 SBBJ 26-Dec-11 99.8441 9.4987 2 200 99.8441 9.4987 INE428A16EV1 ALLAHABAD BK 26-Dec-11 99.8424 9.6025 1 25 99.8424 9.6025 INE695A16CD7 UNITED BK OF INDIA 26-Dec-11 99.8424 9.6025 1 100 99.8424 9.6025 INE608A16BP6 PUNJAB & SINDH BK 26-Dec-11 99.8424 9.6025 2 75 99.8424 9.6025 INE434A16AH6 ANDHRA BK 26-Dec-11 99.8512 9.0655 1 14 99.8512 9.0655 INE705A16CA0 VIJAYA BK 26-Dec-11 99.8424 9.6025 1 100 99.8424 9.6025 INE036D16BD0 KARUR VYSYA BNK 26-Dec-11 99.8424 9.6025 1 75 99.8424 9.6025 INE476A16BG7 CANARA BK 27-Dec-11 99.8162 9.6015 1 25 99.8162 9.6015 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.8162 9.6015 1 50 99.8162 9.6015 INE648A16BN7 SBBJ 28-Dec-11 99.8016 9.0700 1 5 99.8016 9.0700 INE238A16HS3 AXIS BK LIMITED 23-Jan-12 99.1453 9.2546 1 0.2 99.1453 9.2546 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 98.3129 9.4903 1 50 98.3129 9.4903 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 98.2358 9.5000 1 25 98.2358 9.5000 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 98.2658 9.3356 1 25 98.2658 9.3356 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 98.2294 9.3988 1 25 98.2294 9.3988 INE141A16DY6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 28-Feb-12 98.2221 9.4383 1 50 98.2221 9.4383 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 98.1659 9.4980 2 125 98.1800 9.5298 INE141A16FI4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 2-Mar-12 98.1497 9.4259 1 125 98.1497 9.4259 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 98.1548 9.5300 1 50 98.1548 9.5300 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 98.0667 9.3451 2 186 98.0657 9.3499 INE691A16ER2 UCO BK 6-Mar-12 98.0680 9.3386 1 13 98.0680 9.3386 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 98.0600 9.3780 1 4 98.0600 9.3780 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 98.0123 9.4901 1 100 98.0123 9.4901 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 97.9986 9.3179 1 24 97.9986 9.3179 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 97.9072 9.4000 1 50 97.9072 9.4000 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 97.8898 9.4798 1 100 97.8898 9.4798 INE112A16AV9 CORPORATION BANK 14-Mar-12 97.7465 9.8999 2 50 97.7465 9.8999 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 97.8612 9.3850 1 25 97.8612 9.3850 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 97.8458 9.3441 3 300 97.8456 9.3450 INE237A16JN2 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 15-Mar-12 97.7949 9.5699 1 0.2 97.7949 9.5699 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 97.8103 9.3923 1 7.5 97.8103 9.3923 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 97.7382 9.3851 2 100 97.7382 9.3851 INE654A16BF1 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Mar-12 97.7429 9.3652 2 100 97.7429 9.3652 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 97.7308 9.4163 3 175 97.7312 9.4148 INE695A16CN6 UNITED BK OF INDIA 19-Mar-12 97.7363 9.3932 2 150 97.7371 9.3898 INE084A16626 BK OF INDIA 19-Mar-12 97.7382 9.3851 2 100 97.7382 9.3851 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 97.7340 9.4031 9 400 97.7159 9.4798 INE036D16BH1 KARUR VYSYA BNK 19-Mar-12 97.7029 9.5350 1 100 97.7029 9.5350 INE608A16CH1 PUNJAB & SINDH BK 19-Mar-12 97.7194 9.4650 2 100 97.7194 9.4650 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 97.7449 9.3566 5 475 97.7465 9.3499 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 97.7137 9.3849 2 50 97.7137 9.3849 INE652A16BV2 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-12 97.6609 9.5024 1 35 97.6609 9.5024 INE562A16753 INDIAN BK 21-Mar-12 97.6638 9.5376 2 55 97.6673 9.5799 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 97.5489 9.4550 1 0.1 97.5489 9.4550 INE695A16DH6 UNITED BK OF INDIA 15-Jun-12 95.5055 9.6500 3 100 95.5055 9.6500 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 95.4205 9.6249 1 50 95.4205 9.6249 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 94.9522 9.8000 1 25 94.9522 9.8000 INE652A16CJ5 STATE BK OF PATIALA 27-Sep-12 93.0617 9.6500 2 25 93.0617 9.6500 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 91.5929 9.7250 2 50 91.6080 9.7200 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 91.6369 9.6275 1 50 91.6369 9.6275 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 91.3396 9.6400 2 50 91.3396 9.6400 INE141A16FS3 ORIENTAL BK OF COMMERCE 17-Dec-12 91.2391 9.6550 1 100 91.2391 9.6550 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 91.1798 9.7000 1 100 91.1798 9.7000 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 91.2275 9.6425 1 70 91.2275 9.6425 INE141A16FT1 ORIENTAL BK OF COMMERCE 18-Dec-12 91.2275 9.6425 1 100 91.2275 9.6425 INE237A16NC7 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 18-Dec-12 91.1798 9.7000 1 10 91.1798 9.7000 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com