Dec 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16ED9 IDBI BK LIMITED 23-Dec-11 99.9505 9.0382 1 15 99.9505 9.0382 INE652A16BO7 STATE BK OF PATIALA 23-Dec-11 99.9506 9.0200 1 77.2 99.9506 9.0200 INE528G16KT6 YES BK LTD. 23-Dec-11 99.9501 9.1113 1 20 99.9501 9.1113 INE705A16CA0 VIJAYA BK 26-Dec-11 99.8687 9.5975 1 25 99.8687 9.5975 INE036D16BD0 KARUR VYSYA BNK 26-Dec-11 99.8760 9.0632 1 77 99.8760 9.0632 INE141A16EX6 OBC 4-Jan-12 99.6551 9.0232 1 30 99.6551 9.0232 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 98.3782 9.4018 1 5 98.3782 9.4018 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.1950 9.4498 1 150 98.1950 9.4498 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 98.1700 9.4500 1 150 98.1700 9.4500 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 98.1624 9.4900 1 25 98.1624 9.4900 INE168A16DF8 J&K BK 2-Mar-12 98.1628 9.4879 1 150 98.1628 9.4879 INE691A16ER2 UCO BK 6-Mar-12 97.9803 9.8998 1 25 97.9803 9.8998 INE112A16823 CORP. BK 6-Mar-12 98.0303 9.6498 1 25 98.0303 9.6498 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 97.9542 9.9002 1 50 97.9542 9.9002 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 98.0126 9.3685 1 5 98.0126 9.3685 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 97.9157 9.4752 1 25 97.9157 9.4752 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 97.9388 9.3679 1 22 97.9388 9.3679 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 97.8579 9.3998 2 150 97.8579 9.3998 INE095A16DX6 INDUSIND BK LTD. 15-Mar-12 97.8116 9.6075 1 25 97.8116 9.6075 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 97.8728 9.3330 1 0.5 97.8728 9.3330 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 97.7395 9.4852 3 102 97.7372 9.4949 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 97.7398 9.4838 3 225 97.7395 9.4850 INE008A16IO7 IDBI BK LIMITED 19-Mar-12 97.7581 9.4052 4 250 97.7581 9.4052 INE084A16626 BK OF INDIA 19-Mar-12 97.7759 9.4348 1 25 97.7759 9.4348 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 97.7194 9.4650 1 50 97.7194 9.4650 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 97.7320 9.4116 4 275 97.7376 9.3877 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 97.7147 9.4849 3 225 97.7147 9.4849 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 97.7265 9.4348 9 400 97.7265 9.4348 INE008A16FU0 IDBI BK LIMITED 20-Mar-12 97.7628 9.3850 1 100 97.7628 9.3850 INE608A16AO1 PUNJAB & SINDH BK 21-Mar-12 97.6946 9.4651 1 100 97.6946 9.4651 INE562A16753 INDIAN BK 21-Mar-12 97.6643 9.5925 1 20 97.6643 9.5925 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 97.6595 9.6127 1 20 97.6595 9.6127 INE652A16BV2 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-12 97.6643 9.5925 2 69.75 97.6643 9.5925 INE008A16FV8 IDBI BK LIMITED 21-Mar-12 97.5716 9.9827 1 0.5 97.5716 9.9827 INE095A16CX8 INDUSIND BK LTD. 22-Mar-12 97.5192 10.0927 1 1 97.5192 10.0927 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 97.5623 9.5999 1 10 97.5623 9.5999 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 97.5909 9.2890 1 0.3 97.5909 9.2890 INE434A16953 ANDHRA BK 21-May-12 96.1232 9.6849 1 35 96.1232 9.6849 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 96.1938 9.4394 1 0.16 96.1938 9.4394 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 95.5163 9.6801 1 50 95.5163 9.6801 INE654A16AX6 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Jul-12 94.9970 9.7825 2 50 95.0491 9.7000 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 94.9253 9.8550 1 5 94.9253 9.8550 INE160A16FQ7 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jul-12 94.8763 9.7101 1 25 94.8763 9.7101 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 92.9165 9.9024 1 3.5 92.9165 9.9024 INE237A16MQ9 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 6-Nov-12 92.0708 9.7925 1 0.1 92.0708 9.7925 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 91.8380 9.8300 1 25 91.8380 9.8300 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 91.6631 9.7068 1 0.78 91.6631 9.7068 INE667A16867 SYNDICATE BK 12-Dec-12 91.3429 9.6900 2 30 91.3429 9.6900 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 91.2246 9.6726 1 100 91.2246 9.6726 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 91.2037 9.6713 2 50 91.2026 9.6725 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 91.1660 9.6900 1 25 91.1660 9.6900 INE008A16IN9 IDBI BK LIMITED 20-Dec-12 91.1224 9.7425 1 25 91.1224 9.7425 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com