Dec 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16ED9 IDBI BK LIMITED 23-Dec-11 99.9752 9.0542 1 15 99.9752 9.0542 INE090A16NU2 ICICI BK LTD. 26-Dec-11 99.8938 9.7050 5 350 99.8933 9.7468 INE428A16EV1 ALLAHABAD BK 26-Dec-11 99.8958 9.5153 2 38 99.9007 9.0701 INE090A16KJ1 ICICI BK LTD. 27-Dec-11 99.8700 9.5024 1 25 99.8700 9.5024 INE141A16BT0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 28-Dec-11 99.8507 9.0960 1 10 99.8507 9.0960 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 98.3423 9.0479 1 100 98.3423 9.0479 INE651A16BQ4 STATE BK OF MYSORE 28-Feb-12 98.2267 9.6903 1 20 98.2267 9.6903 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 98.0616 9.7500 1 50 98.0616 9.7500 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 98.1157 9.3464 1 200 98.1157 9.3464 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 97.9718 9.3286 1 100 97.9718 9.3286 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 97.9105 9.3849 2 100 97.9105 9.3849 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 97.7511 9.4352 2 100 97.7511 9.4352 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 97.7320 9.5176 5 190 97.7209 9.5649 INE008A16FV8 IDBI BK LIMITED 21-Mar-12 97.7066 9.5195 8 260 97.7170 9.4752 INE652A16BV2 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-12 97.6900 9.5899 1 0.75 97.6900 9.5899 INE090A16LS0 ICICI BK LTD. 23-Mar-12 97.6032 9.7426 1 2 97.6032 9.7426 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 97.6310 9.6268 2 35 97.6310 9.6268 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 97.4941 9.7725 1 3.5 97.4941 9.7725 INE434A16AQ7 ANDHRA BK 9-Apr-12 97.2080 9.6179 2 120 97.2130 9.8126 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 96.2186 9.4372 1 1.15 96.2186 9.4372 INE651A16CO7 STATE BK OF MYSORE 24-May-12 96.0683 9.7000 2 50 96.0683 9.7000 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 95.6626 9.7925 1 100 95.6626 9.7925 INE695A16DH6 UNITED BK OF INDIA 15-Jun-12 95.5389 9.6837 1 50 95.5389 9.6837 INE040A16727 HDFC BK LTD. 15-Jun-12 95.5122 9.8001 1 20 95.5122 9.8001 INE238A16JS9 AXIS BK LIMITED 16-Jul-12 94.6728 9.9701 1 25 94.6728 9.9701 INE141A16EU2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 14-Sep-12 93.3235 9.7800 1 10 93.3235 9.7800 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 91.5171 9.7500 1 40 91.5171 9.7500 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 91.3162 9.7500 1 50 91.3162 9.7500 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 91.2125 9.8500 1 140 91.2125 9.8500 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 91.2707 9.7513 2 50 91.2696 9.7525 INE683A16583 THE SOUTH INDIAN BK LTD.18-Dec-12 91.0654 9.8925 3 15 91.0654 9.8925 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 91.0817 9.9000 1 100 91.0817 9.9000 INE008A16IN9 IDBI BK LIMITED 20-Dec-12 90.9978 9.9199 6 110 90.9978 9.9199 INE237A16ND5 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 21-Dec-12 91.0996 9.7700 1 25 91.0996 9.7700 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 91.1079 9.7600 1 25 91.1079 9.7600 =============================================================================================== NOTE: *: Crores Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com