Dec 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16EV1 ALLAHABAD BK 26-Dec-11 99.9212 9.5949 1 25 99.9212 9.5949 INE648A16CY2 SBBJ 26-Dec-11 99.9179 9.9970 2 100 99.9179 9.9970 INE434A16AH6 ANDHRA BK 26-Dec-11 99.9255 9.0709 1 88 99.9255 9.0709 INE705A16CA0 VIJAYA BK 26-Dec-11 99.9251 9.1197 2 168 99.9251 9.1197 INE090A16KJ1 ICICI BK LTD. 27-Dec-11 99.8961 9.4907 1 25 99.8961 9.4907 INE434A16748 ANDHRA BK 27-Dec-11 99.8933 9.7468 1 25 99.8933 9.7468 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.8960 9.5051 4 400 99.9002 9.1158 INE238A16JU5 AXIS BK LIMITED 27-Dec-11 99.8997 9.1616 1 180 99.8997 9.1616 INE141A16BT0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 28-Dec-11 99.8756 9.0925 1 10 99.8756 9.0925 INE095A16DJ5 INDUSIND BK LTD. 30-Dec-11 99.8267 9.0520 1 100 99.8267 9.0520 INE141A16EX6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 4-Jan-12 99.6429 10.9007 1 50 99.6429 10.9007 INE692A16AP2 UNION BK OF INDIA 4-Jan-12 99.6429 10.9007 1 25 99.6429 10.9007 INE457A16855 BK OF MAHARASHTRA 4-Jan-12 99.6888 9.4957 3 225 99.7037 9.0392 INE160A16CP6 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jan-12 99.6527 9.0862 1 9.91 99.6527 9.0862 INE695A16AT7 UNITED BK OF INDIA 9-Jan-12 99.5748 9.1683 1 2.95 99.5748 9.1683 INE238A16HO2 AXIS BK LIMITED 16-Jan-12 99.4003 9.1755 1 0.3 99.4003 9.1755 INE090A16LC4 ICICI BK LTD. 23-Jan-12 99.2229 9.2214 1 3.5 99.2229 9.2214 INE528G16LI7 YES BK LTD. 23-Jan-12 99.2168 9.2943 1 1 99.2168 9.2943 INE160A16CY8 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jan-12 99.0482 9.2301 1 1.3 99.0482 9.2301 INE166A16EA1 THE VYSYA BK LTD. 30-Jan-12 99.0453 9.2585 2 100 99.0453 9.2585 INE654A16AB2 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Feb-12 98.8299 9.3944 1 6.4 98.8299 9.3944 INE565A16236 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-12 98.7918 9.2997 1 6.26 98.7918 9.2997 INE141A16FD5 ORIENTAL BK OF COMMERCE 17-Feb-12 98.6034 9.2318 1 25 98.6034 9.2318 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 98.4328 9.8498 1 5 98.4328 9.8498 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 98.4308 9.2363 1 30 98.4308 9.2363 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 98.1552 9.8001 1 100 98.1552 9.8001 INE648A16DD4 SBBJ 2-Mar-12 98.2417 9.7502 1 25 98.2417 9.7502 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 98.0873 9.7500 2 50 98.0873 9.7500 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 98.1143 9.4798 1 50 98.1143 9.4798 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 98.0063 9.9001 1 50 98.0063 9.9001 INE141A16FM6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 9-Mar-12 98.0692 9.3327 1 6 98.0692 9.3327 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 97.9908 9.3549 1 30 97.9908 9.3549 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 97.9950 9.3350 1 30 97.9950 9.3350 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 97.8928 9.6998 2 300 97.8928 9.6998 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 97.9459 9.3350 1 30 97.9459 9.3350 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 97.8764 9.5413 2 130 97.9191 9.3454 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 97.9181 9.3500 1 80 97.9181 9.3500 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 97.6833 9.9500 1 25 97.6833 9.9500 INE160A16GU7 PUNJAB NATIONAL BK 19-Mar-12 97.8200 9.3498 1 25 97.8200 9.3498 INE651A16BE0 STATE BK OF MYSORE 19-Mar-12 97.7726 9.5575 4 200 97.7721 9.5599 INE036D16BH1 KARUR VYSYA BNK 19-Mar-12 97.7220 9.7799 3 100 97.7220 9.7799 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 97.7378 9.6002 1 50 97.7378 9.6002 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 97.7765 9.4322 1 25 97.7765 9.4322 INE695A16DN4 UNITED BK OF INDIA 21-Mar-12 97.6755 9.7599 2 50 97.6755 9.7599 INE608A16AO1 PUNJAB & SINDH BK 21-Mar-12 97.6757 9.7590 4 250 97.6766 9.7552 INE652A16BV2 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-12 97.7156 9.5876 1 50 97.7156 9.5876 INE562A16753 INDIAN BK 21-Mar-12 97.7209 9.5649 2 50 97.7209 9.5649 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 97.7116 9.6048 1 50 97.7116 9.6048 INE483A16BY6 CENTRAL BK OF INDIA 21-Mar-12 97.7303 9.5249 5 450 97.7395 9.4850 INE457A16913 BK OF MAHARASHTRA 21-Mar-12 97.7022 9.6452 1 25 97.7022 9.6452 INE667A16875 SYNDICATE BK 22-Mar-12 97.6735 9.6600 3 200 97.6559 9.7348 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 97.6829 9.6200 1 50 97.6829 9.6200 INE036D16BI9 KARUR VYSYA BNK 22-Mar-12 97.6476 9.7701 1 25 97.6476 9.7701 INE008A16FX4 IDBI BK LIMITED 22-Mar-12 97.7170 9.4752 3 225 97.7170 9.4752 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 97.7266 9.4345 3 200 97.7382 9.3851 INE608A16CD0 PUNJAB & SINDH BK 1-Jun-12 95.8361 9.8500 1 5 95.8361 9.8500 INE237A16NE3 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 12-Dec-12 91.2655 9.8400 1 5 91.2655 9.8400 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 91.3211 9.6626 1 25 91.3211 9.6626 INE008A16IN9 IDBI BK LIMITED 20-Dec-12 91.0100 9.9325 1 7.5 91.0100 9.9325 =============================================================================================== Note:- *: Crores