Dec 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16EY5 ALLAHABAD BK 28-Dec-11 99.9751 9.0908 1 75 99.9751 9.0908 INE141A16BT0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 28-Dec-11 99.9751 9.0908 1 10 99.9751 9.0908 INE648A16BN7 SBBJ 28-Dec-11 99.9755 8.9447 1 20 99.9755 8.9447 INE652A16BQ2 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-11 99.9750 9.1273 1 75 99.9750 9.1273 INE476A16EU2 CANARA BK 4-Jan-12 99.8004 9.1250 1 100 99.8004 9.1250 INE095A16EB0 INDUSIND BK LTD. 20-Jan-12 99.3917 9.3078 1 43 99.3917 9.3078 INE141A16FB9 ORIENTAL BK OF COMMERCE 23-Jan-12 99.3364 9.0308 1 15 99.3364 9.0308 INE008A16EY5 IDBI BK LIMITED 13-Feb-12 98.7943 9.2802 1 75 98.7943 9.2802 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 98.5545 9.3920 1 25 98.5545 9.3920 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 98.5049 9.5516 1 5 98.5049 9.5516 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 98.2358 9.5000 1 25 98.2358 9.5000 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 98.1106 9.9002 1 50 98.1106 9.9002 INE166A16EH6 THE VYSYA BK LTD. 7-Mar-12 98.1962 9.4434 1 30 98.1962 9.4434 INE171A16AT9 THE FEDERAL BK LTD. 8-Mar-12 98.0788 9.9302 2 100 98.0788 9.9302 INE705A16DK7 VIJAYA BK 12-Mar-12 98.0890 9.3566 1 20 98.0890 9.3566 INE476A16FO2 CANARA BK 15-Mar-12 97.9749 9.5499 1 50 97.9749 9.5499 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 98.0214 9.3262 1 1 98.0214 9.3262 INE608A16AN3 PUNJAB & SINDH BK 16-Mar-12 97.9077 9.7501 1 25 97.9077 9.7501 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 97.8620 9.6075 1 50 97.8620 9.6075 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 97.8897 9.4803 2 0.3 97.8897 9.4803 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 97.8019 9.8836 2 100 97.8019 9.8836 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 97.9072 9.4000 1 25 97.9072 9.4000 INE008A16FU0 IDBI BK LIMITED 20-Mar-12 97.7614 9.9500 1 10 97.7614 9.9500 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 97.8379 9.6025 1 50 97.8379 9.6025 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 97.8682 9.4650 3 200 97.8682 9.4650 INE562A16753 INDIAN BK 21-Mar-12 97.7687 9.8001 1 50 97.7687 9.8001 INE608A16AO1 PUNJAB & SINDH BK 21-Mar-12 97.7782 9.7575 1 50 97.7782 9.7575 INE667A16669 SYNDICATE BK 23-Mar-12 97.7060 9.8502 2 100 97.7060 9.8502 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 97.6077 9.9399 1 100 97.6077 9.9399 INE695A16CJ4 UNITED BK OF INDIA 26-Mar-12 97.7017 9.5401 1 25 97.7017 9.5401 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 97.6642 9.6995 12 1050 97.6870 9.6026 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 97.6653 9.6951 4 300 97.6876 9.6001 INE008A16GA0 IDBI BK LIMITED 27-Mar-12 97.6923 9.4748 1 100 97.6923 9.4748 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 97.6087 9.8266 2 150 97.6340 9.7200 INE648A16DJ1 SBBJ 27-Mar-12 97.6340 9.7200 1 100 97.6340 9.7200 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 97.6866 9.4987 3 100 97.6786 9.5324 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 97.6334 9.7227 6 275 97.6328 9.7250 INE084A16568 BK OF INDIA 28-Mar-12 97.5966 9.7700 2 50 97.5966 9.7700 INE667A16693 SYNDICATE BK 28-Mar-12 97.5774 9.8500 1 50 97.5774 9.8500 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 95.6943 9.6041 1 100 95.6943 9.6041 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 95.1850 10.0347 1 0.75 95.1850 10.0347 INE008A16IA6 IDBI BK LIMITED 23-Aug-12 93.8883 9.8999 1 75 93.8883 9.8999 INE112A16AG0 CORPORATION BANK 27-Aug-12 93.8166 9.9000 1 50 93.8166 9.9000 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 93.6260 9.9000 1 50 93.6260 9.9000 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 91.2927 9.8900 3 125 91.2927 9.8900 INE008A16IN9 IDBI BK LIMITED 20-Dec-12 91.1390 9.8850 1 30 91.1390 9.8850 INE090A16RG2 ICICI BK LTD. 21-Dec-12 91.2955 9.6695 2 50 91.2085 9.8000 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 91.0464 9.8883 2 30 91.0450 9.8900 INE008A16IR0 IDBI BK LIMITED 24-Dec-12 91.0079 9.9350 1 25 91.0079 9.9350 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 91.0697 9.8600 3 75 91.0697 9.8600 INE008A16IP4 IDBI BK LIMITED 26-Dec-12 90.9753 9.9199 1 5 90.9753 9.9199 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 91.0560 9.8225 1 100 91.0560 9.8225 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 91.0167 9.8700 3 100 90.9670 9.9300 =============================================================================================== Note:- *: Crores