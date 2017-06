Dec 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16GH4 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jan-12 99.8725 10.0169 7 765 99.8900 10.0486 INE705A16BE4 VIJAYA BK 3-Jan-12 99.8632 10.0001 4 290 99.8632 10.0001 INE457A16855 BK OF MAHARASHTRA 4-Jan-12 99.8086 9.9993 4 250 99.8086 9.9993 INE565A16384 INDIAN OVERSEAS BK 5-Jan-12 99.8057 10.1511 2 150 99.8057 10.1511 INE649A16BJ3 STATE BK OF HYDERABAD 6-Jan-12 99.7813 10.0001 1 35 99.7813 10.0001 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 98.8560 9.5998 1 75 98.8560 9.5998 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 98.7247 9.2450 1 60 98.7247 9.2450 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 98.6068 9.5501 1 25 98.6068 9.5501 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 98.5556 9.3848 1 3 98.5556 9.3848 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 98.4290 9.3962 1 25 98.4290 9.3962 INE112A16AU1 CORP. BK 1-Mar-12 98.3734 9.4301 1 200 98.3734 9.4301 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.3700 9.4501 2 340 98.3700 9.4501 INE095A16EM7 INDUSIND BK LTD. 1-Mar-12 98.3445 9.6005 1 40 98.3445 9.6005 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 98.3278 9.5497 1 25 98.3278 9.5497 INE483A16976 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-12 98.2429 9.6002 1 25 98.2429 9.6002 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 98.2714 9.5789 3 25.75 98.2791 9.3989 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 98.2505 9.2848 1 9 98.2505 9.2848 INE238A16IJ0 AXIS BK LIMITED 8-Mar-12 98.1387 9.7501 1 75 98.1387 9.7501 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 98.1434 9.5900 2 75 98.1434 9.5900 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.0557 9.6499 1 100 98.0557 9.6499 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.1220 9.3145 1 72 98.1220 9.3145 INE654A16AG1 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-12 98.0403 9.5998 1 100 98.0403 9.5998 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 98.0190 9.5802 2 150 98.0190 9.5802 INE483A16BV2 CENTRAL BK OF INDIA 16-Mar-12 98.0142 9.3608 1 100 98.0142 9.3608 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 97.8297 9.8748 1 50 97.8297 9.8748 INE654A16BF1 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Mar-12 97.8135 9.9502 1 100 97.8135 9.9502 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 97.8845 9.6201 1 25 97.8845 9.6201 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 97.8625 9.6052 1 50 97.8625 9.6052 INE090A16LT8 ICICI BK LTD. 20-Mar-12 97.8440 9.6901 1 200 97.8440 9.6901 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 97.8396 9.5947 1 20 97.8396 9.5947 INE562A16753 INDIAN BK 21-Mar-12 97.8440 9.5748 1 20 97.8440 9.5748 INE695A16CH8 UNITED BK OF INDIA 22-Mar-12 97.7509 9.8801 1 35 97.7509 9.8801 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 97.7872 9.6041 1 190 97.7872 9.6041 INE667A16669 SYNDICATE BK 23-Mar-12 97.7881 9.6002 2 125 97.7872 9.6041 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 97.6336 9.9401 1 7.3 97.6336 9.9401 INE112A16898 CORP. BK 26-Mar-12 97.7267 9.5400 2 225 97.7267 9.5400 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 97.7197 9.5700 1 25 97.7197 9.5700 INE695A16CJ4 UNITED BK OF INDIA 26-Mar-12 97.6468 9.8834 2 75 97.6464 9.8851 INE667A16685 SYNDICATE BK 26-Mar-12 97.6534 9.8550 1 25 97.6534 9.8550 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 97.6425 9.9021 6 250 97.6429 9.9001 INE434A16938 ANDHRA BK 26-Mar-12 97.6778 9.7500 3 100 97.6778 9.7500 INE238A16LD7 AXIS BK LIMITED 26-Mar-12 97.6273 9.9672 1 168 97.6273 9.9672 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 97.6693 9.8077 18 1020 97.7263 9.6501 INE237A16NF0 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 26-Mar-12 97.6319 9.9474 2 90 97.6319 9.9474 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 97.6581 9.8347 1 10.5 97.6581 9.8347 INE141A16DF5 ORIENTAL BK OF COMMERCE 27-Mar-12 97.6335 9.8301 2 250 97.6335 9.8301 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 97.6644 9.6988 5 385.5 97.6248 9.8671 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 97.7041 9.5299 1 5 97.7041 9.5299 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 97.6719 9.6947 3 95.5 97.7127 9.6001 INE238A16KF4 AXIS BK LIMITED 28-Mar-12 97.6625 9.6001 1 50 97.6625 9.6001 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 97.6269 9.7499 2 125 97.6269 9.7499 INE166A16EK0 THE VYSYA BK LTD. 30-Mar-12 97.4790 10.1501 1 5 97.4790 10.1501 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 96.6863 9.8500 1 25 96.6863 9.8500 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 95.9238 9.7549 1 0.5 95.9238 9.7549 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 95.8969 9.7001 1 25 95.8969 9.7001 INE608A16BE0 PUNJAB & SINDH BK 11-Jun-12 95.7311 9.8050 1 0.5 95.7311 9.8050 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 95.7218 9.5961 1 100 95.7218 9.5961 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 95.6045 9.7001 1 50 95.6045 9.7001 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 95.5846 9.6900 1 0.4 95.5846 9.6900 INE680A16472 THE DHANALAKSHMI BK LTD.21-Jun-12 95.4319 9.9271 1 2 95.4319 9.9271 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 95.5560 9.7000 3 125 95.5560 9.7000 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 95.4858 9.7490 1 0.5 95.4858 9.7490 INE008A16HO9 IDBI BK LIMITED 26-Jun-12 95.0567 10.4869 1 0.8 95.0567 10.4869 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 95.4029 9.7171 1 0.5 95.4029 9.7171 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 95.3851 9.6499 1 50 95.3851 9.6499 INE160A16FQ7 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jul-12 94.9277 9.9001 1 50 94.9277 9.9001 INE141A16EI7 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Aug-12 94.3237 9.8499 1 50 94.3237 9.8499 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 93.9411 9.8499 1 50 93.9411 9.8499 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 91.4007 9.7780 2 125 91.4277 9.7500 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.2133 9.8767 3 150 91.2187 9.8700 INE090A16RG2 ICICI BK LTD. 21-Dec-12 91.2085 9.8000 2 15 91.2085 9.8000 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.0412 9.8675 4 100 91.0432 9.8700 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 91.1079 9.7600 2 50 91.1079 9.7600 INE237A16NH6 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 28-Dec-12 90.8865 9.9999 1 100 90.8865 9.9999 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com