Dec 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16BH7 VIJAYA BK 2-Jan-12 99.8905 10.0028 4 300 99.8905 10.0028 INE705A16BE4 VIJAYA BK 3-Jan-12 99.8766 9.0232 3 150 99.8933 7.7974 INE428A16FA2 ALLAHABAD BK 4-Jan-12 99.8359 9.9992 3 300 99.8359 9.9992 INE476A16EU2 CANARA BK 4-Jan-12 99.8359 9.9992 1 100 99.8359 9.9992 INE649A16998 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jan-12 99.8359 9.9992 1 5 99.8359 9.9992 INE112A16AN6 CORPORATION BK 5-Jan-12 99.8086 9.9993 1 45 99.8086 9.9993 INE237A16IM6 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 12-Jan-12 99.6515 9.1177 1 0.77 99.6515 9.1177 INE112A16765 CORPORATION BK 9-Jan-12 99.4279 10.0009 1 50 99.4279 10.0009 INE141A16CD2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 13-Feb-12 98.8364 9.3416 1 10 98.8364 9.3416 INE008A16EY5 IDBI BK LIMITED 13-Feb-12 98.8446 9.2750 1 18 98.8446 9.2750 INE608A16BW2 PUNJAB & SINDH BK 14-Feb-12 98.7915 9.5000 1 50 98.7915 9.5000 INE112A16AL0 CORPORATION BK 15-Feb-12 98.7742 9.5702 3 150 98.7814 9.5803 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 98.7497 9.2428 1 4 98.7497 9.2428 INE166A16ED5 THE VYSYA BK LTD. 21-Feb-12 98.6520 9.4102 1 10 98.6520 9.4102 INE141A16CH3 ORIENTAL BK OF COMMERCE 22-Feb-12 98.5993 9.4276 1 25 98.5993 9.4276 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 98.6052 9.3873 1 25 98.6052 9.3873 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 98.5810 9.3820 1 15 98.5810 9.3820 INE651A16BQ4 STATE BK OF MYSORE 28-Feb-12 98.4371 9.5003 1 25 98.4371 9.5003 INE166A16EF0 THE VYSYA BK LTD. 28-Feb-12 98.4274 9.5602 1 15 98.4274 9.5602 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 98.3700 9.6001 1 100 98.3700 9.6001 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.3959 9.4451 1 150 98.3959 9.4451 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 98.4001 9.4200 1 200 98.4001 9.4200 INE040A16701 HDFC BK LTD. 1-Mar-12 98.4036 9.3990 1 170 98.4036 9.3990 INE705A16CW4 VIJAYA BK 1-Mar-12 98.3875 9.4954 1 25 98.3875 9.4954 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 98.3785 9.4000 1 150 98.3785 9.4000 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 98.2861 9.4997 1 25 98.2861 9.4997 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 98.3112 9.5000 1 25 98.3112 9.5000 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 98.2321 9.5202 1 75 98.2321 9.5202 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 98.2497 9.4238 1 25 98.2497 9.4238 INE652A16BT6 STATE BK OF PATIALA 7-Mar-12 98.2619 9.3569 1 63 98.2619 9.3569 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 98.2306 9.2601 1 55 98.2306 9.2601 INE483A16BT6 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-12 98.2195 9.3192 1 50 98.2195 9.3192 INE112A16831 CORPORATION BK 12-Mar-12 98.1006 9.5501 1 25 98.1006 9.5501 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.1461 9.3170 1 40 98.1461 9.3170 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.0816 9.6475 1 25 98.0816 9.6475 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 98.2202 8.9378 1 3.5 98.2202 8.9378 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 98.1233 9.4337 1 25 98.1233 9.4337 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 98.0606 9.6251 4 225 98.0606 9.6251 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 97.9863 9.8698 1 100 97.9863 9.8698 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.0950 9.3267 1 141 98.0950 9.3267 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 98.0251 9.5501 1 25 98.0251 9.5501 INE434A16AV7 ANDHRA BK 15-Mar-12 97.9745 9.7999 2 100 97.9745 9.7999 INE141A16DA6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 15-Mar-12 98.0347 9.5028 1 25 98.0347 9.5028 INE476A16CX0 CANARA BK 16-Mar-12 98.0000 9.5500 1 25 98.0000 9.5500 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 97.9438 9.4601 1 50 97.9438 9.4601 INE084A16626 BK OF INDIA 19-Mar-12 97.8609 9.8499 1 25 97.8609 9.8499 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 97.9871 9.2568 1 1.3 97.9871 9.2568 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 97.9680 9.3465 2 65 97.9680 9.3465 INE651A16BE0 STATE BK OF MYSORE 19-Mar-12 97.9353 9.5000 4 100 97.9353 9.5000 INE090A16LT8 ICICI BK LTD. 20-Mar-12 97.8694 9.6902 1 50 97.8694 9.6902 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 97.9050 9.5458 3 275 97.9374 9.4902 INE483A16BY6 CENTRAL BK OF INDIA 21-Mar-12 97.8840 9.5065 1 150 97.8840 9.5065 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 97.8604 9.6148 1 25 97.8604 9.6148 INE238A16LY3 AXIS BK LIMITED 21-Mar-12 97.7983 9.9001 2 200 97.7983 9.9001 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 97.7702 9.9100 1 100 97.7702 9.9100 INE090A16LU6 ICICI BK LTD. 22-Mar-12 97.8495 9.5498 2 50 97.8495 9.5498 INE667A16875 SYNDICATE BK 22-Mar-12 97.8450 9.5702 1 20 97.8450 9.5702 INE077A16620 DENA BK 22-Mar-12 97.8362 9.6102 1 50 97.8362 9.6102 INE692A16AL1 UNION BK OF INDIA 22-Mar-12 97.9274 9.1965 1 7 97.9274 9.1965 INE090A16LS0 ICICI BK LTD. 23-Mar-12 97.7339 9.9565 1 37.02 97.7339 9.9565 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 97.6918 9.8000 1 100 97.6918 9.8000 INE077A16653 DENA BK 26-Mar-12 97.7401 9.5902 4 275 97.7401 9.5902 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 97.7996 9.3322 2 50 97.8614 9.0642 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 97.7484 9.5542 5 350 97.7494 9.5498 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 97.6746 9.8748 1 20 97.6746 9.8748 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 97.6887 9.8237 5 275 97.7972 9.4498 INE008A16GA0 IDBI BK LIMITED 27-Mar-12 97.7419 9.4747 1 100 97.7419 9.4747 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 97.7632 9.4899 1 25 97.7632 9.4899 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 97.7609 9.4999 1 25 97.7609 9.4999 INE084A16568 BK OF INDIA 28-Mar-12 97.6288 9.8501 1 50 97.6288 9.8501 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 97.6382 9.8100 5 250 97.6053 9.9501 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 97.6397 9.8039 5 325 97.6488 9.7650 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 97.6188 9.8927 1 70 97.6188 9.8927 INE608A16AT0 PUNJAB & SINDH BK 28-Mar-12 97.7906 9.1628 1 0.2 97.7906 9.1628 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 97.7360 9.5000 1 25 97.7360 9.5000 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 97.5141 9.5926 1 300 97.5141 9.5926 INE434A16AQ7 ANDHRA BK 9-Apr-12 97.3867 9.6025 1 110 97.3867 9.6025 INE238A16LQ9 AXIS BK LIMITED 11-Jun-12 95.8210 9.6476 1 10 95.8210 9.6476 INE008A16HO9 IDBI BK LIMITED 26-Jun-12 95.4239 9.7242 3 75 95.4258 9.7201 INE141A16FR5 ORIENTAL BK OF COMMERCE 14-Dec-12 91.4358 9.7399 1 4 91.4358 9.7399 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.2333 9.8798 2 275 91.2351 9.8800 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 91.3365 9.7251 1 100 91.3365 9.7251 INE695A16DI4 UNITED BK OF INDIA 20-Dec-12 91.2349 9.8225 2 60 91.2349 9.8225 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 91.1458 9.8220 2 50 91.1967 9.7600 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 91.2436 9.7300 1 50 91.2436 9.7300 INE008A16IP4 IDBI BK LIMITED 26-Dec-12 91.0038 9.9400 2 50 91.0038 9.9400 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 91.0615 9.8700 1 25 91.0615 9.8700 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 91.0726 9.8565 2 65 91.0739 9.8575 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.0783 9.8498 3 205 91.0450 9.8900 INE090A16RI8 ICICI BK LTD. 27-Dec-12 91.1425 9.7450 2 4 91.1425 9.7450 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 91.0391 9.8700 1 10 91.0391 9.8700 INE695A16DL8 UNITED BK OF INDIA 28-Dec-12 91.0581 9.8200 1 50 91.0581 9.8200 INE008A16IQ2 IDBI BK LIMITED 28-Dec-12 91.0371 9.8455 4 150 91.0374 9.8450 INE168A16DN2 J&K BK 28-Dec-12 90.9256 9.9800 2 100 90.9256 9.9800 =============================================================================================== Note:- *: Crores