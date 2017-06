Dec 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16GH4 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jan-12 99.9179 9.9970 2 75 99.9179 9.9970 INE476A16EX6 CANARA BK 2-Jan-12 99.9179 9.9970 1 25 99.9179 9.9970 INE705A16BH7 VIJAYA BK 2-Jan-12 99.9228 9.3947 2 35 99.9302 8.4983 INE090A16KS2 ICICI BK LTD. 2-Jan-12 99.9302 8.4983 3 55 99.9302 8.4983 INE705A16BE4 VIJAYA BK 3-Jan-12 99.8920 9.8696 7 490 99.8933 9.7468 INE651A16BU6 STATE BK OF MYSORE 3-Jan-12 99.8905 10.0028 2 190 99.8905 10.0028 INE692A16AP2 UNION BK OF INDIA 4-Jan-12 99.8632 10.0001 1 100 99.8632 10.0001 INE141A16EX6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 4-Jan-12 99.8625 10.0513 2 50 99.8625 10.0513 INE649A16998 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jan-12 99.8663 9.7769 2 100 99.8625 10.0513 INE457A16855 BK OF MAHARASHTRA 4-Jan-12 99.8632 10.0001 2 125 99.8632 10.0001 INE428A16FA2 ALLAHABAD BK 4-Jan-12 99.8631 10.0038 4 317 99.8738 9.2242 INE476A16EU2 CANARA BK 4-Jan-12 99.8720 9.3560 2 65 99.8775 8.9535 INE565A16384 INDIAN OVERSEAS BK 5-Jan-12 99.8359 9.9992 2 70 99.8359 9.9992 INE112A16AN6 CORPORATION BANK 5-Jan-12 99.8377 9.8915 7 650 99.8523 8.9984 INE084A16329 BK OF INDIA 6-Jan-12 99.8181 9.5021 1 50 99.8181 9.5021 INE649A16BJ3 STATE BK OF HYDERABAD 6-Jan-12 99.8086 9.9993 1 100 99.8086 9.9993 INE238A16HN4 AXIS BK LIMITED 9-Jan-12 99.7406 9.4919 2 5.1 99.7518 9.0818 INE705A16CB8 VIJAYA BK 9-Jan-12 99.7517 9.0855 2 25 99.7517 9.0855 INE090A16KY0 ICICI BK LTD. 12-Jan-12 99.6716 9.2508 2 65 99.6716 9.2508 INE160A16CT8 PUNJAB NATIONAL BK 16-Jan-12 99.5676 9.3242 1 0.5 99.5676 9.3242 INE141A16FA1 ORIENTAL BK OF COMMERCE 18-Jan-12 99.5323 9.0270 1 25 99.5323 9.0270 INE095A16EB0 INDUSIND BK LTD. 20-Jan-12 99.4677 9.3014 1 1 99.4677 9.3014 INE160A16CV4 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-12 99.1913 9.2994 1 50 99.1913 9.2994 INE705A16CL7 VIJAYA BK 31-Jan-12 99.1963 9.2410 2 175 99.1956 9.2496 INE008A16EN8 IDBI BK LIMITED 31-Jan-12 99.1884 9.3330 3 75 99.1956 9.2496 INE028A16276 BK OF BARODA 3-Feb-12 99.1243 9.2130 1 16 99.1243 9.2130 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 98.9962 9.2526 1 25 98.9962 9.2526 INE090A16LH3 ICICI BK LTD. 9-Feb-12 98.9551 9.4004 3 100 98.9606 9.3504 INE483A16BO7 CENTRAL BK OF INDIA 9-Feb-12 98.9801 9.1732 1 100 98.9801 9.1732 INE008A16EY5 IDBI BK LIMITED 13-Feb-12 98.8697 9.2728 1 57 98.8697 9.2728 INE090A16LI1 ICICI BK LTD. 13-Feb-12 98.8483 9.4504 1 50 98.8483 9.4504 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 98.8497 9.2336 1 10 98.8497 9.2336 INE112A16AM8 CORPORATION BANK 14-Feb-12 98.8503 9.2287 1 24 98.8503 9.2287 INE166A16ED5 THE VYSYA BK LTD. 21-Feb-12 98.6520 9.4102 1 15 98.6520 9.4102 INE238A16IA9 AXIS BK LIMITED 21-Feb-12 98.6591 9.3600 1 85.05 98.6591 9.3600 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 98.6691 9.2893 1 25 98.6691 9.2893 INE141A16CH3 ORIENTAL BK OF COMMERCE 22-Feb-12 98.5565 9.8999 1 50 98.5565 9.8999 INE166A16EE3 THE VYSYA BK LTD. 23-Feb-12 98.5890 9.4979 1 21 98.5890 9.4979 INE141A16CJ9 ORIENTAL BK OF COMMERCE 23-Feb-12 98.6203 9.2843 1 32 98.6203 9.2843 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 98.4757 9.4164 1 25 98.4757 9.4164 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 98.4317 9.3798 1 50 98.4317 9.3798 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.4210 9.4449 1 150 98.4210 9.4449 INE112A16AU1 CORPORATION BANK 1-Mar-12 98.4269 9.4090 1 150 98.4269 9.4090 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 98.4202 9.2997 1 25 98.4202 9.2997 INE168A16DF8 J&K BK 2-Mar-12 98.3925 9.4655 1 50 98.3925 9.4655 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 98.3410 9.7738 1 50 98.3410 9.7738 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 98.3287 9.3999 1 25 98.3287 9.3999 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 98.3269 9.4102 1 100 98.3269 9.4102 INE237A16JD3 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 5-Mar-12 98.3004 9.5618 2 36 98.3004 9.5618 INE695A16BK4 UNITED BK OF INDIA 6-Mar-12 98.3240 9.2861 1 25 98.3240 9.2861 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 98.3169 9.3261 1 15 98.3169 9.3261 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 98.3168 9.3267 1 50 98.3168 9.3267 INE237A16JE1 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 7-Mar-12 98.2711 9.4434 2 52 98.2711 9.4434 INE238A16IJ0 AXIS BK LIMITED 8-Mar-12 98.1911 9.7451 1 65 98.1911 9.7451 INE141A16CY8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 8-Mar-12 98.2513 9.4152 2 15.8 98.2524 9.4090 INE483A16BT6 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-12 98.2446 9.3167 1 50 98.2446 9.3167 INE141A16FM6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 9-Mar-12 98.2447 9.3162 1 12 98.2447 9.3162 INE008A16FS4 IDBI BK LIMITED 9-Mar-12 98.2189 9.4556 1 5 98.2189 9.4556 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 98.2326 9.3815 1 1 98.2326 9.3815 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.2463 9.3073 3 155.5 98.2257 9.4188 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.1650 9.3465 1 25 98.1650 9.3465 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.1483 9.4332 1 11.5 98.1483 9.4332 INE528G16IU8 YES BK LTD. 12-Mar-12 98.1273 9.5422 1 5 98.1273 9.5422 INE008A16FQ8 IDBI BK LIMITED 12-Mar-12 98.1508 9.4202 2 71 98.1497 9.4259 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 98.2662 9.2000 1 25 98.2662 9.2000 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 98.2156 9.2733 2 50 98.2662 9.2000 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 98.1311 9.3938 2 100 98.1292 9.4035 INE667A16602 SYNDICATE BK 13-Mar-12 98.1156 9.4732 1 14 98.1156 9.4732 INE112A16AV9 CORPORATION BANK 14-Mar-12 98.0774 9.5401 5 300 98.0774 9.5401 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 98.0625 9.4891 2 75 98.0986 9.3087 INE090A16RB3 ICICI BK LTD. 15-Mar-12 98.0203 9.6998 2 300 98.0203 9.6998 INE141A16DA6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 15-Mar-12 98.0403 9.5998 1 50 98.0403 9.5998 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 98.0403 9.5998 3 75 98.0403 9.5998 INE483A16BV2 CENTRAL BK OF INDIA 16-Mar-12 98.0616 9.3702 1 100 98.0616 9.3702 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 98.0620 9.3682 1 25 98.0620 9.3682 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 97.9813 9.4001 1 100 97.9813 9.4001 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 98.0120 9.2542 2 26.2 98.0120 9.2542 INE008A16IO7 IDBI BK LIMITED 19-Mar-12 98.0024 9.2998 2 100 98.0024 9.2998 INE077A16612 DENA BK 19-Mar-12 97.9806 9.4034 1 18 97.9806 9.4034 INE651A16BE0 STATE BK OF MYSORE 19-Mar-12 97.9656 9.5241 3 70 98.0961 9.2001 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 97.9566 9.4000 1 100 97.9566 9.4000 INE090A16LT8 ICICI BK LTD. 20-Mar-12 97.8949 9.6899 1 50 97.8949 9.6899 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 98.0616 9.2500 1 50 98.0616 9.2500 INE562A16753 INDIAN BK 21-Mar-12 97.8458 9.7999 1 75 97.8458 9.7999 INE695A16DN4 UNITED BK OF INDIA 21-Mar-12 97.8565 9.7502 2 100 97.8565 9.7502 INE008A16FV8 IDBI BK LIMITED 21-Mar-12 97.9104 9.4998 1 50 97.9104 9.4998 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 97.8867 9.6098 2 50 97.8867 9.6098 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 97.8625 9.6052 2 200 97.8625 9.6052 INE705A16AE6 VIJAYA BK 22-Mar-12 97.8664 9.5873 1 36 97.8664 9.5873 INE077A16638 DENA BK 23-Mar-12 97.8764 9.5402 2 150 97.9523 9.4202 INE434A16938 ANDHRA BK 26-Mar-12 97.7607 9.6100 2 125 97.7607 9.6100 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 97.7972 9.4498 6 250 97.7972 9.4498 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 97.8141 9.3757 1 250 97.8141 9.3757 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 97.7833 9.5108 3 76.5 97.7186 9.7949 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 97.7270 9.7581 3 505 97.7566 9.6280 INE112A16898 CORPORATION BANK 26-Mar-12 97.7701 9.5686 5 286 97.7494 9.6596 INE695A16CK2 UNITED BK OF INDIA 27-Mar-12 97.7332 9.6201 3 200 97.7332 9.6201 INE705A16AG1 VIJAYA BK 27-Mar-12 97.7332 9.6201 3 155 97.7332 9.6201 INE238A16LE5 AXIS BK LIMITED 27-Mar-12 97.6843 9.8324 3 135 97.6540 9.9643 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 97.8017 9.4812 2 50 97.7120 9.7122 INE008A16GC6 IDBI BK LIMITED 28-Mar-12 97.7244 9.5498 3 200 97.7244 9.5498 INE238A16KF4 AXIS BK LIMITED 28-Mar-12 97.6987 9.6602 1 50 97.6987 9.6602 INE166A16EN4 THE VYSYA BK LTD. 28-Mar-12 97.7057 9.6302 1 50 97.7057 9.6302 INE036D16BJ7 KARUR VYSYA BNK 28-Mar-12 97.8332 9.4000 1 25 97.8332 9.4000 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 97.8366 9.3849 2 200 97.8366 9.3849 INE565A16517 INDIAN OVERSEAS BK 29-Mar-12 97.6982 9.5550 1 100 97.6982 9.5550 INE238A16IO0 AXIS BK LIMITED 30-Mar-12 97.6540 9.6356 5 232 97.6269 9.7499 INE654A16AM9 STATE BK OF TRAVANCORE 9-May-12 96.6466 9.6676 1 1.5 96.6466 9.6676 INE112A16971 CORPORATION BANK 21-May-12 96.3607 9.6399 1 0.7 96.3607 9.6399 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 95.9703 9.7000 1 50 95.9703 9.7000 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 95.8649 9.6001 1 25 95.8649 9.6001 INE652A16CK3 STATE BK OF PATIALA 12-Jun-12 95.7993 9.6999 1 25 95.7993 9.6999 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 95.7368 9.6749 3 200 95.7684 9.5999 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 95.7262 9.6999 6 200 95.7262 9.6999 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 95.6288 9.7001 1 25 95.6288 9.7001 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 95.5560 9.7000 1 25 95.5560 9.7000 INE008A16HO9 IDBI BK LIMITED 26-Jun-12 95.4099 9.8100 4 200 95.4099 9.8100 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 95.4106 9.7000 1 25 95.4106 9.7000 INE090A16OV8 ICICI BK LTD. 8-Aug-12 94.4561 9.6500 2 110 94.4561 9.6500 INE476A16ET4 CANARA BK 19-Sep-12 93.4362 9.7125 1 1 93.4362 9.7125 INE238A16LH8 AXIS BK LIMITED 3-Dec-12 91.6964 9.7501 2 10 91.6964 9.7501 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 91.7746 9.6500 1 50 91.7746 9.6500 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 91.5267 9.7100 1 11.5 91.5267 9.7100 INE141A16FQ7 ORIENTAL BK OF COMMERCE 13-Dec-12 91.5525 9.6500 1 25 91.5525 9.6500 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 91.5303 9.6500 1 50 91.5303 9.6500 INE141A16FS3 ORIENTAL BK OF COMMERCE 17-Dec-12 91.4639 9.6500 2 200 91.4639 9.6500 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 91.3347 9.6192 1 25 91.3347 9.6192 INE090A16RH0 ICICI BK LTD. 24-Dec-12 91.2231 9.7550 1 1.1 91.2231 9.7550 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 91.0925 9.8596 1 50 91.0925 9.8596 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 91.0942 9.8575 1 50 91.0942 9.8575 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 91.2198 9.7051 5 175 91.2281 9.6950 INE705A16DN1 VIJAYA BK 28-Dec-12 91.1342 9.7550 2 75 91.1342 9.7550 INE651A16CS8 STATE BK OF MYSORE 28-Dec-12 91.1798 9.7000 1 100 91.1798 9.7000 INE008A16IQ2 IDBI BK LIMITED 28-Dec-12 91.0905 9.8080 6 380 90.9854 9.9350 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Dec-12 91.0515 9.8550 3 125 91.0515 9.8550 INE683A16591 THE SOUTH INDIAN BK LTD.28-Dec-12 90.9895 9.9300 1 35 90.9895 9.9300 INE434A16AW5 ANDHRA BK 28-Dec-12 91.1545 9.7305 6 265 91.1508 9.7350 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com