Jan 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16EU2 CANARA BK 4-Jan-12 99.9477 9.5497 1 25 99.9477 9.5497 INE565A16384 INDIAN OVERSEAS BK 5-Jan-12 99.9249 9.1440 1 5 99.9249 9.1440 INE084A16329 BK OF INDIA 6-Jan-12 99.9258 9.0016 2 25.3 99.9261 8.9978 INE654A16998 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Jan-12 99.8255 9.1148 1 4.15 99.8255 9.1148 INE090A16KR4 ICICI BK LTD. 9-Jan-12 99.8225 9.2718 1 3.5 99.8225 9.2718 INE705A16BK1 VIJAYA BK 16-Jan-12 99.6560 8.9995 1 25 99.6560 8.9995 INE648A16BT4 SBBJ 16-Jan-12 99.6508 9.1360 2 0.4 99.6508 9.1360 INE651A16CF5 STATE BK OF MYSORE 19-Jan-12 99.5816 9.0210 1 25 99.5816 9.0210 INE514E16665 EXIM BK 20-Jan-12 99.5508 9.1499 1 25 99.5508 9.1499 INE008A16EL2 IDBI BK LIMITED 24-Jan-12 99.4545 9.1000 1 100 99.4545 9.1000 INE160A16CV4 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-12 99.2860 9.0509 2 25.1 99.2671 9.2925 INE160A16DL3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-12 98.9606 9.3504 1 25 98.9606 9.3504 INE695A16DC7 UNITED BK OF INDIA 15-Feb-12 98.8737 9.4496 1 150 98.8737 9.4496 INE090A16QL4 ICICI BK LTD. 17-Feb-12 98.8413 9.3018 4 105 98.8413 9.3018 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 98.8485 9.2433 1 25 98.8485 9.2433 INE428A16FB0 ALLAHABAD BK 17-Feb-12 98.8494 9.2360 4 48 98.8494 9.2360 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 98.7681 9.2909 1 25 98.7681 9.2909 INE112A16AO4 CORPORATION BANK 21-Feb-12 98.7474 9.2600 1 75 98.7474 9.2600 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 98.6716 9.4499 1 100 98.6716 9.4499 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 98.6716 9.4499 1 100 98.6716 9.4499 INE141A16CJ9 ORIENTAL BK OF COMMERCE 23-Feb-12 98.6716 9.4499 1 100 98.6716 9.4499 INE112A16799 CORPORATION BANK 27-Feb-12 98.6033 9.4003 1 50 98.6033 9.4003 INE608A16AI3 PUNJAB & SINDH BK 27-Feb-12 98.5709 9.4497 1 80 98.5709 9.4497 INE084A16410 BK OF INDIA 27-Feb-12 98.5709 9.4497 1 100 98.5709 9.4497 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 98.5650 9.4263 5 200 98.5457 9.4501 INE141A16FG8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 29-Feb-12 98.5221 9.4398 3 228 98.5269 9.4090 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.5343 9.2023 1 200 98.5343 9.2023 INE434A16AG8 ANDHRA BK 1-Mar-12 98.5002 9.4197 1 100 98.5002 9.4197 INE040A16701 HDFC BK LTD. 1-Mar-12 98.5049 9.3897 1 30 98.5049 9.3897 INE112A16AU1 CORPORATION BANK 1-Mar-12 98.5571 9.0571 1 200 98.5571 9.0571 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 98.4751 9.4201 1 25 98.4751 9.4201 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 98.4863 9.3499 2 100 98.4863 9.3499 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 98.3956 9.4473 3 175 98.3917 9.4702 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 98.3844 9.5136 2 94 98.4083 9.3709 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 98.4108 9.3691 5 275 98.4448 9.3003 INE141A16ER8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 6-Mar-12 98.3853 9.3600 2 190 98.3853 9.3600 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 98.4135 9.3398 1 25 98.4135 9.3398 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 98.3942 9.3075 1 100 98.3942 9.3075 INE112A16831 CORPORATION BANK 12-Mar-12 98.2044 9.5340 1 25 98.2044 9.5340 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 98.2404 9.3394 1 55 98.2404 9.3394 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.2413 9.3345 1 200 98.2413 9.3345 INE112A16AV9 CORPORATION BANK 14-Mar-12 98.1984 9.3005 3 150 98.2021 9.2812 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 98.2164 9.2061 2 50 98.2164 9.2061 INE090A16RB3 ICICI BK LTD. 15-Mar-12 98.1512 9.4181 1 100 98.1512 9.4181 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 98.1891 9.2642 2 295 98.1745 9.2972 INE651A16BE0 STATE BK OF MYSORE 19-Mar-12 98.0860 9.2499 1 10 98.0860 9.2499 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.0251 9.5501 1 50 98.0251 9.5501 INE160A16GU7 PUNJAB NATIONAL BK 19-Mar-12 98.0674 9.3416 3 65 98.0674 9.3416 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 98.0371 9.3693 1 100 98.0371 9.3693 INE090A16LT8 ICICI BK LTD. 20-Mar-12 97.9907 9.5954 3 250 97.9915 9.5914 INE112A16898 CORPORATION BANK 26-Mar-12 97.8879 9.3757 5 400 97.8886 9.3724 INE141A16DF5 ORIENTAL BK OF COMMERCE 27-Mar-12 97.7654 9.8150 1 25 97.7654 9.8150 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 97.8913 9.2501 1 30 97.8913 9.2501 INE428A16FS4 ALLAHABAD BK 27-Mar-12 97.8579 9.3998 1 75 97.8579 9.3998 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 97.7588 9.7301 1 50 97.7588 9.7301 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 97.8362 9.3867 2 150 97.8362 9.3867 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 97.8118 9.4949 2 100 97.8118 9.4949 INE166A16EN4 THE VYSYA BK LTD. 28-Mar-12 97.8230 9.4452 1 100 97.8230 9.4452 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 96.4602 9.5674 1 0.5 96.4602 9.5674 INE090A16NG1 ICICI BK LTD. 28-May-12 96.2164 9.7641 1 0.1 96.2164 9.7641 INE008A16HF7 IDBI BK LIMITED 12-Jun-12 95.8571 9.7377 1 0.1 95.8571 9.7377 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 95.7993 9.6999 3 100 95.7993 9.6999 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 95.7743 9.7602 1 50 95.7743 9.7602 INE238A16JS9 AXIS BK LIMITED 16-Jul-12 95.0249 9.7499 1 100 95.0249 9.7499 INE090A16OV8 ICICI BK LTD. 8-Aug-12 94.5415 9.6228 1 25 94.5415 9.6228 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 93.9018 9.6751 1 25 93.9018 9.6751 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 93.6687 9.6750 1 25 93.6687 9.6750 INE141A16EU2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 14-Sep-12 93.6393 9.6850 1 75 93.6393 9.6850 INE141A16EY4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 27-Sep-12 93.3378 9.6850 1 25 93.3378 9.6850 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 91.8415 9.6499 1 25 91.8415 9.6499 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 91.8638 9.6500 1 30 91.8638 9.6500 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 91.7746 9.6500 1 50 91.7746 9.6500 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 91.7355 9.7000 2 50 91.7355 9.7000 INE141A16FL8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 6-Dec-12 91.7277 9.7100 2 100 91.7277 9.7100 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 91.7735 9.6800 1 50 91.7735 9.6800 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 91.6634 9.6500 2 50 91.6634 9.6500 INE141A16FQ7 ORIENTAL BK OF COMMERCE 13-Dec-12 91.6190 9.6500 1 50 91.6190 9.6500 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 91.5951 9.6800 2 100 91.5951 9.6800 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 91.5082 9.6500 1 50 91.5082 9.6500 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 91.5082 9.6500 3 300 91.5082 9.6500 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 91.3569 9.7000 1 50 91.3569 9.7000 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 91.3976 9.6500 1 25 91.3976 9.6500 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 91.1758 9.8400 1 25 91.1758 9.8400 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.3207 9.6900 1 25 91.3207 9.6900 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 91.3535 9.6499 4 125 91.3535 9.6499 =============================================================================================== Note:- *: Crores