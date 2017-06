Jan 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE565A16384 INDIAN OVERSEAS BK 5-Jan-12 99.9479 9.5076 3 8.53 99.9500 10.0430 INE112A16AN6 CORP. BK 5-Jan-12 99.9507 9.0017 1 6.5 99.9507 9.0017 INE084A16329 BK OF INDIA 6-Jan-12 99.9235 9.3146 1 0.3 99.9235 9.3146 INE695A16AR1 UNITED BK OF INDIA 6-Jan-12 99.9259 9.0222 2 8.46 99.9259 9.0222 INE160A16CP6 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jan-12 99.9256 9.0587 1 9.91 99.9256 9.0587 INE695A16AT7 UNITED BK OF INDIA 9-Jan-12 99.8498 9.1509 1 25 99.8498 9.1509 INE651A16BZ5 STATE BK OF MYSORE 9-Jan-12 99.8498 9.1509 1 25 99.8498 9.1509 INE654A16998 SBT 9-Jan-12 99.8498 9.1509 1 20.85 99.8498 9.1509 INE090A16KR4 ICICI BK LTD. 9-Jan-12 99.8478 9.2729 1 3.5 99.8478 9.2729 INE238A16HN4 AXIS BK LIMITED 9-Jan-12 99.8511 9.0716 1 0.02 99.8511 9.0716 INE648A16BT4 SBBJ 16-Jan-12 99.6758 9.1321 1 0.4 99.6758 9.1321 INE008A16EK4 IDBI BK LIMITED 17-Jan-12 99.6484 9.1991 1 25 99.6484 9.1991 INE141A16FB9 OBC 23-Jan-12 99.5084 9.0160 1 0.5 99.5084 9.0160 INE160A16CW2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Jan-12 99.4706 9.2504 1 25 99.4706 9.2504 INE160A16CV4 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-12 99.2765 9.5001 1 50 99.2765 9.5001 INE166A16EB9 THE VYSYA BK LTD. 7-Feb-12 99.0944 9.5304 2 75 99.0944 9.5304 INE565A16236 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-12 99.0814 9.3999 2 10 99.0814 9.3999 INE112A16AM8 CORP. BK 14-Feb-12 98.9503 9.2192 1 14 98.9503 9.2192 INE428A16FB0 ALLAHABAD BK 17-Feb-12 98.8363 9.5500 2 75 98.8363 9.5500 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 98.8363 9.5500 1 50 98.8363 9.5500 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 98.7661 9.5000 1 25 98.7661 9.5000 INE608A16BX0 PUNJAB & SINDH BK 21-Feb-12 98.7800 9.2000 1 5 98.7800 9.2000 INE112A16AO4 CORP. BK 21-Feb-12 98.7407 9.5001 1 25 98.7407 9.5001 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 98.7253 9.2406 1 75 98.7253 9.2406 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 98.6577 9.5501 1 5 98.6577 9.5501 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 98.7048 9.2106 1 10 98.7048 9.2106 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 98.5843 9.5300 1 25 98.5843 9.5300 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 98.5770 9.4088 2 225 98.5787 9.3974 INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 98.5523 9.4065 1 31 98.5523 9.4065 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.5603 9.1925 1 200 98.5603 9.1925 INE483A16976 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-12 98.4152 9.4801 1 25 98.4152 9.4801 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 98.4699 9.2978 1 250 98.4699 9.2978 INE608A16AJ1 PUNJAB & SINDH BK 6-Mar-12 98.3767 9.5600 1 25 98.3767 9.5600 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 98.4205 9.1527 1 75 98.4205 9.1527 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 98.3446 9.5999 1 20 98.3446 9.5999 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.3272 9.4087 3 2.9 98.3271 9.4090 INE008A16FQ8 IDBI BK LIMITED 12-Mar-12 98.2212 9.5800 2 100 98.2212 9.5800 INE171A16AV5 THE FEDERAL BK LTD. 13-Mar-12 98.2014 9.5502 1 50 98.2014 9.5502 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 98.2303 9.3940 1 42 98.2303 9.3940 INE112A16AV9 CORP. BK 14-Mar-12 98.2212 9.3101 2 300 98.2212 9.3101 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 98.1951 9.4493 1 100 98.1951 9.4493 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.2166 9.3347 1 10 98.2166 9.3347 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.2061 9.2602 1 100 98.2061 9.2602 INE090A16RB3 ICICI BK LTD. 15-Mar-12 98.1756 9.4208 3 400 98.1727 9.4358 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 98.2178 9.2051 3 210 98.2212 9.3101 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 98.1317 9.1436 1 50 98.1317 9.1436 INE160A16GU7 PUNJAB NATIONAL BK 19-Mar-12 98.0403 9.5998 1 10 98.0403 9.5998 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 98.1013 9.2952 2 100 98.1013 9.2952 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.1084 9.2598 1 200 98.1084 9.2598 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 98.0140 9.6049 1 5 98.0140 9.6049 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 98.0803 9.4001 1 10 98.0803 9.4001 INE457A16913 BK OF MAHARASHTRA 21-Mar-12 97.9959 9.5700 2 25 97.9959 9.5700 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 98.0295 9.4063 2 400 98.0287 9.4102 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 98.0860 9.2499 1 5 98.0860 9.2499 INE238A16LY3 AXIS BK LIMITED 21-Mar-12 97.9524 9.7820 2 200 97.9524 9.7820 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 98.0860 9.2499 1 10 98.0860 9.2499 INE608A16AO1 PUNJAB & SINDH BK 21-Mar-12 98.0287 9.4102 1 50 98.0287 9.4102 INE008A16FX4 IDBI BK LIMITED 22-Mar-12 98.0378 9.2473 1 75 98.0378 9.2473 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 97.9999 9.4296 2 50 97.9999 9.4296 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 97.9842 9.5051 1 100 97.9842 9.5051 INE090A16LU6 ICICI BK LTD. 22-Mar-12 97.9645 9.5999 2 50 97.9645 9.5999 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.0102 9.3800 1 50 98.0102 9.3800 INE077A16638 DENA BK 23-Mar-12 97.9771 9.4200 1 50 97.9771 9.4200 INE648A16DI3 SBBJ 23-Mar-12 97.9697 9.4552 1 50 97.9697 9.4552 INE695A16CI6 UNITED BK OF INDIA 23-Mar-12 97.9562 9.5194 1 100 97.9562 9.5194 INE608A16AP8 PUNJAB & SINDH BK 23-Mar-12 97.9028 9.7734 1 0.05 97.9028 9.7734 INE084A16550 BK OF INDIA 26-Mar-12 97.8816 9.5175 1 50 97.8816 9.5175 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 97.8809 9.5205 2 150 97.8787 9.5308 INE008A16FZ9 IDBI BK LIMITED 26-Mar-12 97.8636 9.6001 2 100 97.8636 9.6001 INE112A16898 CORP. BK 26-Mar-12 97.9116 9.3798 1 50 97.9116 9.3798 INE434A16938 ANDHRA BK 26-Mar-12 97.8343 9.7347 1 100 97.8343 9.7347 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 97.8779 9.5346 3 151.5 97.9059 9.4060 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 97.8946 9.4577 7 450 97.9181 9.3500 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 97.8274 9.6501 3 250 97.8274 9.6501 INE428A16FS4 ALLAHABAD BK 27-Mar-12 97.8410 9.5882 3 175 97.8384 9.6002 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 97.8763 9.4282 4 200 97.8763 9.4282 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 97.7950 9.6817 4 150 97.8122 9.6048 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 97.8146 9.5941 2 125 97.8133 9.5999 INE166A16EN4 THE VYSYA BK LTD. 28-Mar-12 97.8461 9.4527 1 200 97.8461 9.4527 INE238A16IO0 AXIS BK LIMITED 30-Mar-12 97.8558 9.2998 1 5 97.8558 9.2998 INE428A16FL9 ALLAHABAD BK 3-Apr-12 97.6858 9.5021 1 100 97.6858 9.5021 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 97.6534 9.6380 6 250 97.6542 9.6350 INE654A16AM9 SBT 9-May-12 96.7384 9.6899 1 1.5 96.7384 9.6899 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 95.9415 9.6501 1 50 95.9415 9.6501 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 97.8636 4.8586 1 50 97.8636 4.8586 INE008A16HO9 IDBI BK LIMITED 26-Jun-12 95.7226 9.3201 1 0.01 95.7226 9.3201 INE238A16JS9 AXIS BK LIMITED 16-Jul-12 95.0707 9.7050 1 100 95.0707 9.7050 INE171A16BY7 THE FEDERAL BK LTD. 2-Aug-12 94.8621 9.3250 1 10 94.8621 9.3250 INE090A16OV8 ICICI BK LTD. 8-Aug-12 94.5665 9.6201 1 30 94.5665 9.6201 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 93.7467 9.7000 1 0.01 93.7467 9.7000 INE141A16EZ1 OBC 28-Sep-12 93.3282 9.7000 1 0.01 93.3282 9.7000 INE238A16KQ1 AXIS BK LIMITED 5-Nov-12 92.3943 9.7870 2 200 92.3893 9.7939 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 91.7579 9.7000 1 100 91.7579 9.7000 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 91.5474 9.7400 1 4 91.5474 9.7400 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.3289 9.6800 1 50 91.3289 9.6800 INE090A16RI8 ICICI BK LTD. 27-Dec-12 91.2903 9.7001 1 2.45 91.2903 9.7001 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 91.1676 9.8500 1 7.55 91.1676 9.8500 INE008A16IQ2 IDBI BK LIMITED 28-Dec-12 91.2640 9.7188 2 100 91.2822 9.7100 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com