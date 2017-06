Jan 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16HO2 AXIS BK LIMITED 16-Jan-12 99.7002 9.1463 1 0.1 99.7002 9.1463 INE141A16FA1 ORIENTAL BK OF COMMERCE 18-Jan-12 99.6554 9.0153 1 25 99.6554 9.0153 INE457A16863 BK OF MAHARASHTRA 19-Jan-12 99.6213 9.2501 1 25 99.6213 9.2501 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 99.1095 9.3701 1 50 99.1095 9.3701 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.0795 9.4196 1 70 99.0795 9.4196 INE008A16EY5 IDBI BK LIMITED 13-Feb-12 98.9911 9.3000 1 55 98.9911 9.3000 INE090A16LI1 ICICI BK LTD. 13-Feb-12 98.9750 9.4500 1 100 98.9750 9.4500 INE238A16HX3 AXIS BK LIMITED 17-Feb-12 98.8795 9.4004 1 20 98.8795 9.4004 INE238A16HZ8 AXIS BK LIMITED 20-Feb-12 98.7680 9.6870 1 10.25 98.7680 9.6870 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 98.8217 9.2597 1 25 98.8217 9.2597 INE654A16AF3 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Feb-12 98.7918 9.2997 1 25 98.7918 9.2997 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 98.7574 9.3726 1 18 98.7574 9.3726 INE112A16799 CORPORATION BANK 27-Feb-12 98.6448 9.3434 2 75 98.6633 9.3303 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 98.6033 9.4003 1 10 98.6033 9.4003 INE141A16DY6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 28-Feb-12 98.6327 9.3701 1 50 98.6327 9.3701 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 98.5283 9.3999 1 25 98.5283 9.3999 INE141A16FI4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 2-Mar-12 98.5360 9.3500 2 200 98.5360 9.3500 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 98.5350 9.3568 4 150 98.5360 9.3500 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 98.5360 9.3500 2 100 98.5360 9.3500 INE008A16FL9 IDBI BK LIMITED 5-Mar-12 98.4467 9.4410 1 0.2 98.4467 9.4410 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 98.4580 9.3714 4 175 98.4566 9.3799 INE237A16JD3 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 5-Mar-12 98.4291 9.5497 1 22 98.4291 9.5497 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 98.4799 9.3900 1 75 98.4799 9.3900 INE695A16BK4 UNITED BK OF INDIA 6-Mar-12 98.4366 9.3501 1 25 98.4366 9.3501 INE112A16823 CORPORATION BANK 6-Mar-12 98.4366 9.3501 1 25 98.4366 9.3501 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 98.4284 9.3999 1 100 98.4284 9.3999 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 98.4068 9.3799 1 25 98.4068 9.3799 INE141A16CY8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 8-Mar-12 98.3870 9.3500 1 25 98.3870 9.3500 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.3529 9.4040 1 0.1 98.3529 9.4040 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 98.2825 9.3800 1 25 98.2825 9.3800 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 98.2931 9.4603 1 25 98.2931 9.4603 INE008A16FQ8 IDBI BK LIMITED 12-Mar-12 98.2804 9.3914 2 71 98.2764 9.4139 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.2914 9.3308 3 35 98.2907 9.3345 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 98.2329 9.3799 1 25 98.2329 9.3799 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 98.1762 9.5500 1 10 98.1762 9.5500 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.2184 9.3251 3 100 98.2006 9.4199 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 98.1150 9.3499 2 50 98.1150 9.3499 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 98.1540 9.1528 1 25 98.1540 9.1528 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.0235 9.4355 1 100 98.0235 9.4355 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 98.0164 9.3502 1 25 98.0164 9.3502 INE077A16653 DENA BK 26-Mar-12 97.8942 9.5750 1 0.05 97.8942 9.5750 INE112A16898 CORPORATION BANK 26-Mar-12 97.8350 9.8501 1 50 97.8350 9.8501 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 97.9269 9.4234 2 75 97.9319 9.4000 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 97.9470 9.3299 2 50 97.9470 9.3299 INE008A16FZ9 IDBI BK LIMITED 26-Mar-12 97.9650 9.3028 2 400 97.9907 9.2399 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 97.8627 9.4899 3 75 97.8671 9.4699 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 97.8774 9.4234 3 75 97.8715 9.4500 INE084A16568 BK OF INDIA 28-Mar-12 97.8825 9.4001 2 50 97.8825 9.4001 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 97.6435 9.6800 1 50 97.6435 9.6800 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 96.1764 9.6099 1 50 96.1764 9.6099 INE141A16EF3 ORIENTAL BK OF COMMERCE 15-Jun-12 95.8481 9.6999 1 25 95.8481 9.6999 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 95.8686 9.6500 1 25 95.8686 9.6500 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 95.8970 9.6399 1 25 95.8970 9.6399 INE608A16BF7 PUNJAB & SINDH BK 18-Jun-12 95.7957 9.6501 1 5 95.7957 9.6501 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 95.6988 9.6500 2 75 95.6988 9.6500 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 95.6282 9.5900 2 100 95.6282 9.5900 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 95.3340 9.7089 1 0.05 95.3340 9.7089 INE691A16ED2 UCO BK 13-Jul-12 95.1693 9.7000 2 100 95.1693 9.7000 INE238A16KJ6 AXIS BK LIMITED 12-Oct-12 93.0115 9.7250 1 0.1 93.0115 9.7250 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 91.7608 9.7250 1 50 91.7608 9.7250 INE141A16FN4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Dec-12 91.7423 9.7200 1 50 91.7423 9.7200 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 91.5724 9.7650 1 140 91.5724 9.7650 INE141A16FS3 ORIENTAL BK OF COMMERCE 17-Dec-12 91.5147 9.7250 1 50 91.5147 9.7250 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 91.4164 9.8200 1 100 91.4164 9.8200 INE090A16RE7 ICICI BK LTD. 20-Dec-12 91.4438 9.7300 2 200 91.4438 9.7300 INE090A16RK4 ICICI BK LTD. 28-Dec-12 91.2699 9.7250 1 7 91.2699 9.7250 INE008A16IQ2 IDBI BK LIMITED 28-Dec-12 91.2249 9.7800 2 50 91.2249 9.7800