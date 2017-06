Jan 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16KR4 ICICI BK LTD. 9-Jan-12 99.9239 9.2659 2 4.9 99.9239 9.2659 INE654A16998 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Jan-12 99.9249 9.1440 1 2 99.9249 9.1440 INE648A16BT4 SBBJ 16-Jan-12 99.7506 9.1259 1 0.4 99.7506 9.1259 INE141A16BY0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 16-Jan-12 99.7518 9.0818 1 4 99.7518 9.0818 INE160A16CT8 PUNJAB NATIONAL BK 16-Jan-12 99.7457 9.3056 1 0.5 99.7457 9.3056 INE238A16HS3 AXIS BK LIMITED 23-Jan-12 99.5727 9.2138 1 0.2 99.5727 9.2138 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 99.1662 9.2999 1 5 99.1662 9.2999 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.1366 9.3496 1 40 99.1366 9.3496 INE090A16LI1 ICICI BK LTD. 13-Feb-12 99.0309 9.3996 1 100 99.0309 9.3996 INE141A16EN7 ORIENTAL BK OF COMMERCE 21-Feb-12 98.8317 9.3798 1 25 98.8317 9.3798 INE695A16BC1 UNITED BK OF INDIA 23-Feb-12 98.7815 9.3800 2 50 98.7815 9.3800 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 98.7815 9.3800 2 250 98.7815 9.3800 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 98.7738 9.4400 3 200 98.7738 9.4400 INE166A16EE3 THE VYSYA BK LTD. 23-Feb-12 98.7680 9.4852 1 50 98.7680 9.4852 INE692A16AR8 UNION BK OF INDIA 27-Feb-12 98.6827 9.3699 1 100 98.6827 9.3699 INE008A16FK1 IDBI BK LIMITED 27-Feb-12 98.6771 9.4102 2 50 98.6771 9.4102 INE112A16799 CORPORATION BANK 27-Feb-12 98.6813 9.3800 1 25 98.6813 9.3800 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 98.6813 9.3800 2 50 98.6813 9.3800 INE695A16BF4 UNITED BK OF INDIA 28-Feb-12 98.6520 9.4102 1 75 98.6520 9.4102 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 98.6563 9.3798 1 50 98.6563 9.3798 INE651A16BQ4 STATE BK OF MYSORE 28-Feb-12 98.6549 9.3897 1 75 98.6549 9.3897 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 98.6530 9.4034 4 215 98.6534 9.4003 INE112A16AS5 CORPORATION BANK 29-Feb-12 98.6284 9.3999 3 150 98.6284 9.3999 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 98.6016 9.4122 2 125 98.5946 9.4597 INE434A16AG8 ANDHRA BK 1-Mar-12 98.6019 9.4099 1 50 98.6019 9.4099 INE608A16CB4 PUNJAB & SINDH BK 1-Mar-12 98.5960 9.4501 1 50 98.5960 9.4501 INE112A16AU1 CORPORATION BANK 1-Mar-12 98.5960 9.4501 1 50 98.5960 9.4501 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.6033 9.4003 1 75 98.6033 9.4003 INE457A16871 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-12 98.6063 9.3798 1 25 98.6063 9.3798 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 98.5783 9.4001 1 50 98.5783 9.4001 INE705A16DC4 VIJAYA BK 2-Mar-12 98.5723 9.4403 1 50 98.5723 9.4403 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 98.5728 9.4372 6 250 98.5679 9.4698 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 98.5713 9.4474 3 100 98.5709 9.4497 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 98.5033 9.3999 2 75 98.5033 9.3999 INE705A16DH3 VIJAYA BK 5-Mar-12 98.5174 9.3100 1 50 98.5174 9.3100 INE141A16CY8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 8-Mar-12 98.4234 9.4303 1 50 98.4234 9.4303 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.4036 9.3990 1 0.1 98.4036 9.3990 INE608A16CG3 PUNJAB & SINDH BK 12-Mar-12 98.3466 9.2975 2 100 98.3466 9.2975 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 98.3410 9.3295 1 30 98.3410 9.3295 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.3410 9.3295 1 21 98.3410 9.3295 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 98.2949 9.4501 1 5 98.2949 9.4501 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 98.2753 9.4201 3 100 98.2753 9.4200 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 98.2577 9.3799 2 90 98.2577 9.3799 INE705A16DP6 VIJAYA BK 15-Mar-12 98.2394 9.4802 2 200 98.2394 9.4802 INE090A16LQ4 ICICI BK LTD. 16-Mar-12 98.2107 9.4999 1 35 98.2107 9.4999 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 98.0584 9.9002 1 50 98.0584 9.9002 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.1990 9.1702 1 100 98.1990 9.1702 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 98.0363 9.8798 1 50 98.0363 9.8798 INE062A16283 STATE BK OF INDIA 20-Mar-12 98.1592 9.2499 1 50 98.1592 9.2499 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 98.0899 9.6049 1 85 98.0899 9.6049 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 98.1036 9.4076 2 100 98.1036 9.4076 INE008A16FV8 IDBI BK LIMITED 21-Mar-12 98.0970 9.4408 4 105.5 98.0975 9.9391 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 98.1117 9.2434 1 100 98.1117 9.2434 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.0683 9.4600 1 25 98.0683 9.4600 INE008A16FX4 IDBI BK LIMITED 22-Mar-12 98.1204 9.1999 1 75 98.1204 9.1999 INE705A16AE6 VIJAYA BK 22-Mar-12 98.0463 9.5699 1 36 98.0463 9.5699 INE695A16CI6 UNITED BK OF INDIA 23-Mar-12 98.0190 9.5802 1 100 98.0190 9.5802 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 97.9644 9.8498 1 25 97.9644 9.8498 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 97.9750 9.4300 2 75 97.9750 9.4300 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 97.9645 9.4799 1 50 97.9645 9.4799 INE112A16898 CORPORATION BANK 26-Mar-12 97.9859 9.5300 4 175 97.8867 9.8501 INE141A16DF5 ORIENTAL BK OF COMMERCE 27-Mar-12 97.9460 9.4498 5 250 97.9460 9.4498 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 97.9303 9.4074 1 100 97.9303 9.4074 INE648A16CP0 SBBJ 3-Apr-12 97.7286 9.6400 2 150 97.7275 9.6449 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 97.7304 9.6323 2 100 97.7304 9.6323 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 97.7104 9.6100 2 100 97.7104 9.6100 INE648A16DM5 SBBJ 4-Apr-12 97.7217 9.5616 4 175 97.7179 9.5777 INE434A16AQ7 ANDHRA BK 9-Apr-12 97.5922 9.5801 2 100 97.5922 9.5801 INE141A16DR0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 30-May-12 96.3153 9.6301 1 150 96.3153 9.6301 INE654A16AX6 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Jul-12 95.4558 9.6000 1 25 95.4558 9.6000 INE691A16ED2 UCO BK 13-Jul-12 95.2410 9.6499 1 25 95.2410 9.6499 INE040A16750 HDFC BK LTD. 16-Jul-12 95.1691 9.6499 1 20 95.1691 9.6499 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 94.4115 10.0025 1 75 94.4115 10.0025 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 91.9307 9.6501 1 50 91.9307 9.6501 INE141A16FR5 ORIENTAL BK OF COMMERCE 14-Dec-12 91.6382 9.7101 1 2 91.6382 9.7101 INE141A16FS3 ORIENTAL BK OF COMMERCE 17-Dec-12 91.6110 9.6600 1 25 91.6110 9.6600 INE008A16IN9 IDBI BK LIMITED 20-Dec-12 91.5324 9.6750 1 5 91.5324 9.6750 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 91.2184 9.6800 1 25 91.2184 9.6800 INE141A16FX3 ORIENTAL BK OF COMMERCE 4-Jan-13 91.1538 9.7314 4 140 91.1301 9.7600 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 91.1508 9.7350 4 140 91.1508 9.7350 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 91.1508 9.7350 1 50 91.1508 9.7350 =============================================================================================== Note:- *: Crores