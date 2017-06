Jan 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16DV9 ING VYSYA BK LIMITED 11-Jan-12 2.0000 T+0 1 25 99.9480 9.4949 INE654A16BA2 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Jan-12 7.0000 T+0 1 25 99.8277 8.9997 INE648A16DA0 SBBJ 19-Jan-12 10.0000 T+0 1 1 99.7539 9.0064 INE238A16HS3 AXIS BK LIMITED 23-Jan-12 14.0000 T+0 2 250 99.6484 9.1991 INE562A16670 INDIAN BK 23-Jan-12 14.0000 T+0 2 75 99.6415 9.3802 INE166A16EA1 ING VYSYA BK LIMITED 30-Jan-12 21.0000 T+0 1 100 99.4609 9.4209 INE705A16CL7 VIJAYA BK 31-Jan-12 22.0000 T+0 1 45 99.4354 9.4204 INE238A16HU9 AXIS BK LIMITED 31-Jan-12 22.0000 T+0 1 5 99.4396 9.3499 INE084A16352 BK OF INDIA 2-Feb-12 24.0000 T+0 1 0.2 99.3884 9.3587 INE166A16EB9 ING VYSYA BK LIMITED 7-Feb-12 29.0000 T+0 1 36 99.2694 9.2632 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 29.0000 T+1 1 25 99.2649 9.3206 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 30.0000 T+0 1 3 99.2486 9.2112 INE090A16LH3 ICICI BK LIMITED 9-Feb-12 31.0000 T+0 1 25 99.2080 9.3996 INE565A16236 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-12 31.0000 T+0 1 6.31 99.2197 9.2597 INE238A16HW5 AXIS BK LIMITED 9-Feb-12 31.0000 T+0 1 1 99.2197 9.2594 INE112A16AM8 CORP. BK 14-Feb-12 36.0000 T+0 2 36 99.1002 9.2058 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 36.0000 T+0 2 25 99.0998 9.2099 INE112A16AL0 CORP. BK 15-Feb-12 37.0000 T+0 1 30 99.0776 9.1841 INE090A16QL4 ICICI BK LTD. 17-Feb-12 39.0000 T+0 2 50 98.9983 9.4697 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 39.0000 T+0 1 15 99.0242 9.2225 INE141A16EN7 ORIENTAL BK OF COMMERCE 21-Feb-12 43.0000 T+0 1 25 98.9047 9.4003 INE608A16BX0 PUNJAB SINDH BK 21-Feb-12 43.0000 T+0 2 19.5 98.9224 9.2467 INE141A16CH3 ORIENTAL BK OF COMMERCE 22-Feb-12 44.0000 T+0 1 50 98.8913 9.3003 INE112A16AP1 CORP. BK 23-Feb-12 45.0000 T+0 4 150 98.8544 9.3998 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 45.0000 T+0 3 125 98.8544 9.3998 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 45.0000 T+0 2 50 98.8544 9.3998 INE166A16EE3 THE VYSYA BK LTD. 23-Feb-12 45.0000 T+0 1 25 98.8375 9.5401 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 46.0000 T+0 3 75 98.8292 9.4001 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 49.0000 T+0 2 50 98.7499 9.4299 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 49.0000 T+0 1 5 98.7577 9.3703 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 50.0000 T+0 3 100 98.7220 9.4502 INE166A16EF0 THE VYSYA BK LTD. 28-Feb-12 50.0000 T+0 1 100 98.7220 9.4502 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 50.0000 T+0 1 50 98.7354 9.3498 INE141A16FG8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 29-Feb-12 51.0000 T+0 1 8 98.7047 9.3919 INE457A16871 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-12 52.0000 T+0 4 183.8 98.6730 9.4398 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 52.0000 T+0 1 50 98.6231 9.7997 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 52.0000 T+0 1 12.7 98.6979 9.2603 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 53.0000 T+0 4 100 98.6464 9.4499 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 53.0000 T+0 3 85 98.6547 9.3911 INE608A16BY8 PUNJAB SINDH BK 2-Mar-12 53.0000 T+0 2 50 98.6478 9.4400 INE695A16BI8 UNITED BK OF INDIA 2-Mar-12 53.0000 T+0 1 50 98.6930 9.1202 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 53.0000 T+0 1 25 98.6506 9.4202 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 56.0000 T+0 1 40 98.6179 9.1346 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 56.0000 T+0 2 27 98.5852 9.3538 INE683A16419 THE SOUTH INDIAN BK LTD. 5-Mar-12 56.0000 T+0 1 10 98.5506 9.5859 INE141A16ER8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 6-Mar-12 57.0000 T+0 2 120 98.5594 9.3597 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 57.0000 T+0 1 20 98.5680 9.3030 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 58.0000 T+0 5 151 98.5439 9.2988 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 58.0000 T+0 3 57 98.5658 9.1569 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 58.0000 T+0 1 50 98.5252 9.4200 INE238A16LJ4 AXIS BK LIMITED 7-Mar-12 58.0000 T+0 1 25 98.5206 9.4498 INE238A16IJ0 AXIS BK LIMITED 8-Mar-12 59.0000 T+0 2 140 98.5002 9.4197 INE008A16FR6 IDBI BK LIMITED 8-Mar-12 59.0000 T+0 1 50 98.4954 9.4503 INE238A16IJ0 AXIS BK LIMITED 8-Mar-12 57.0000 T+2 1 25 98.5457 9.4501 INE141A16CY8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 8-Mar-12 58.0000 T+1 1 25 98.5237 9.4297 INE141A16CY8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 8-Mar-12 59.0000 T+0 1 2 98.5192 9.2986 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 60.0000 T+0 5 160.5 98.4792 9.3944 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 59.0000 T+1 1 25 98.4986 9.4299 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 63.0000 T+0 4 250 98.3951 9.4499 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 63.0000 T+0 4 225 98.4202 9.2997 INE428A16FI5 ALLAHABAD BK 12-Mar-12 63.0000 T+0 1 25 98.3968 9.4397 INE667A16602 SYNDICATE BK 13-Mar-12 64.0000 T+0 1 50 98.3751 9.4201 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 64.0000 T+0 1 8 98.3820 9.3794 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 65.0000 T+0 2 125 98.3450 9.4499 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 65.0000 T+0 1 25 98.3450 9.4499 INE090A16RB3 ICICI BK LIMITED 15-Mar-12 66.0000 T+0 2 300 98.3414 9.3273 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 66.0000 T+0 4 127 98.3177 9.4628 INE077A16588 DENA BK 15-Mar-12 65.0000 T+1 1 10 98.3364 9.4998 INE483A16BV2 CENTRAL BK OF INDIA 16-Mar-12 67.0000 T+0 1 100 98.3400 9.1959 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 67.0000 T+0 1 100 98.3144 9.3402 INE667A16644 SYNDICATE BK 16-Mar-12 66.0000 T+1 1 50 98.3234 9.4302 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 70.0000 T+0 1 50 98.1367 9.9002 INE160A16GU7 PUNJAB NATIONAL BK 19-Mar-12 70.0000 T+0 1 20 98.2500 9.2875 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 70.0000 T+0 1 5 98.2014 9.5502 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 71.0000 T+0 2 100 98.1144 9.8799 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 71.0000 T+0 2 100 98.2475 9.1700 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 72.0000 T+0 3 125 98.1833 9.3801 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 72.0000 T+0 2 100 98.1497 9.5568 INE008A16FV8 IDBI BK LIMITED 21-Mar-12 72.0000 T+0 1 5 98.1736 9.4311 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 73.0000 T+0 4 400 98.1354 9.5001 INE008A16FX4 IDBI BK LIMITED 22-Mar-12 73.0000 T+0 1 200 98.1354 9.5001 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 73.0000 T+0 2 150 98.1354 9.5001 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 72.0000 T+1 2 75 98.1605 9.5000 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 73.0000 T+0 2 50 98.1354 9.5001 INE090A16LU6 ICICI BK LTD. 22-Mar-12 73.0000 T+0 1 5 98.1416 9.4680 INE652A16BX8 STATE BK OF PATIALA 23-Mar-12 74.0000 T+0 1 50 98.1221 9.4399 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 77.0000 T+0 4 200 98.0353 9.4998 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 77.0000 T+0 5 185 98.0353 9.4998 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 77.0000 T+0 2 75 98.0353 9.4998 INE457A16921 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-12 77.0000 T+0 1 50 98.0332 9.5102 INE084A16550 BK OF INDIA 26-Mar-12 77.0000 T+0 2 50 98.0353 9.4998 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 77.0000 T+0 3 44 98.0353 9.4998 INE434A16938 ANDHRA BK 26-Mar-12 77.0000 T+0 1 25 98.0353 9.4998 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 77.0000 T+0 1 25 98.0563 9.3963 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 77.0000 T+0 1 3.4 97.9653 9.8453 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 78.0000 T+0 1 270 98.0616 9.2500 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 77.0000 T+1 1 25 98.0353 9.4998 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 79.0000 T+0 2 75 97.9853 9.4998 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 79.0000 T+0 1 50 97.9458 9.6900 INE008A16GC6 IDBI BK LIMITED 28-Mar-12 77.0000 T+2 1 25 98.0353 9.4998 INE084A16568 BK OF INDIA 28-Mar-12 79.0000 T+0 1 25 98.0102 9.3800 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 78.0000 T+1 1 25 98.0103 9.4998 INE008A16GC6 IDBI BK LIMITED 28-Mar-12 79.0000 T+0 1 23 97.8913 9.9526 INE238A16IO0 AXIS BK LIMITED 30-Mar-12 81.0000 T+0 3 25 97.9091 9.6232 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 85.0000 T+0 3 212 97.8078 9.6246 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 86.0000 T+0 1 0.6 97.7876 9.6023 INE237A16NL8 KOTAK MAHINDRA BK LTD 9-Apr-12 91.0000 T+0 2 26 97.6506 9.6501 INE434A16AQ7 ANDHRA BK 9-Apr-12 91.0000 T+0 1 3 97.6673 9.5799 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 154.0000 T+0 1 25 96.0878 9.6499 INE238A16LQ9 AXIS BK LIMITED 11-Jun-12 154.0000 T+0 1 10 96.2897 9.1327 INE141A16EF3 ORIENTAL BK OF COMMERCE 15-Jun-12 158.0000 T+0 1 25 95.9902 9.6501 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 171.0000 T+0 2 50.01 95.7009 9.5887 INE160A16FR5 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jul-12 176.0000 T+0 1 25 95.5449 9.6701 INE141A16EI7 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Aug-12 211.0000 T+0 1 50 94.6903 9.7001 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 304.0000 T+0 4 100 92.5607 9.6499 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 311.0000 T+0 8 200 92.4169 9.6300 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 315.0000 T+0 4 100 92.3269 9.6300 INE141A16FH6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 29-Nov-12 325.0000 T+0 5 100.01 92.1496 9.5677 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 325.0000 T+0 3 50.01 92.1496 9.5677 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 326.0000 T+0 4 100 92.0801 9.6301 INE141A16FQ7 ORIENTAL BK OF COMMERCE 13-Dec-12 338.0000 T+1 1 25 91.7579 9.7000 INE090A16RE7 ICICI BK LIMITED 20-Dec-12 346.0000 T+0 1 2.4 91.5474 9.7400 NOTE: *: Crores