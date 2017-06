Jan 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG SETT. NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE TYPE% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16HO2 AXIS BK LIMITED 16-Jan-12 6.0000 T+0 2 70 99.8490 9.1997 INE160A16CT8 PUNJAB NATIONAL BK 16-Jan-12 6.0000 T+0 3 2.1 99.8474 9.2974 INE090A16KZ7 ICICI BK LIMITED 16-Jan-12 6.0000 T+0 1 1.17 99.8501 9.1326 INE141A16BY0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 16-Jan-12 6.0000 T+0 1 0.9 99.8511 9.0716 INE648A16BT4 SBBJ 16-Jan-12 6.0000 T+0 2 0.7 99.8503 9.1204 INE141A16FA1 ORIENTAL BK OF COMMERCE 18-Jan-12 8.0000 T+0 4 24 99.8031 9.0013 INE090A16LB6 ICICI BK LIMITED 19-Jan-12 9.0000 T+0 1 25 99.7663 9.5000 INE166A16EA1 ING VYSYA BK LIMITED 30-Jan-12 20.0000 T+0 1 6 99.4977 9.2133 INE160A16CV4 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-12 21.0000 T+0 3 16.6 99.4693 9.2733 INE238A16HU9 AXIS BK LIMITED 31-Jan-12 21.0000 T+0 2 3 99.4651 9.3471 INE654A16AB2 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Feb-12 28.0000 T+0 1 25 99.2878 9.3506 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 31.0000 T+0 1 25 99.2080 9.3996 INE008A16EY5 IDBI BK LIMITED 13-Feb-12 34.0000 T+0 1 18 99.1424 9.2862 INE112A16AM8 CORP. BK 14-Feb-12 35.0000 T+0 1 25 99.1057 9.4104 INE090A16QL4 ICICI BK LTD. 17-Feb-12 38.0000 T+0 6 155 99.0206 9.5004 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 38.0000 T+0 2 120 99.0443 9.2683 INE705A16BS4 VIJAYA BK 20-Feb-12 40.0000 T+1 1 100 99.0227 9.0059 INE112A16781 CORPORATION BK 20-Feb-12 41.0000 T+0 1 25 99.0019 8.9751 INE238A16IA9 AXIS BK LIMITED 21-Feb-12 42.0000 T+0 2 90 98.9376 9.3319 INE562A16AB7 INDIAN BK 21-Feb-12 42.0000 T+0 1 25 98.9299 9.4003 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 43.0000 T+0 1 7 98.9095 9.3586 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 44.0000 T+0 1 200 98.8737 9.4496 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 44.0000 T+0 1 100 98.8737 9.4496 INE141A16CJ9 ORIENTAL BK OF COMMERCE 23-Feb-12 44.0000 T+0 3 75 98.8725 9.4598 INE112A16AP1 CORP. BK 23-Feb-12 44.0000 T+0 2 50 98.8737 9.4496 INE084A16584 BK OF INDIA 23-Feb-12 43.0000 T+1 1 25 98.9047 9.4003 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 44.0000 T+1 1 50 98.8795 9.4004 INE036D16BF5 KARUR VYSYA BNK 27-Feb-12 48.0000 T+0 1 100 98.7610 9.5398 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 48.0000 T+0 2 25 98.7712 9.4602 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 48.0000 T+0 1 25 98.7751 9.4298 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 49.0000 T+0 1 100 98.7433 9.4803 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 48.0000 T+1 1 100 98.7687 9.4797 INE166A16EF0 THE VYSYA BK LTD. 28-Feb-12 49.0000 T+0 1 69 98.7367 9.5307 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 48.0000 T+1 1 50 98.7764 9.4197 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 49.0000 T+0 2 50 98.7525 9.4100 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 49.0000 T+0 1 25 98.7525 9.4100 INE141A16FG8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 29-Feb-12 49.0000 T+1 1 50 98.7512 9.4199 INE141A16FG8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 29-Feb-12 50.0000 T+0 1 5 98.7301 9.3895 INE457A16871 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-12 51.0000 T+0 3 110 98.6982 9.4397 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 51.0000 T+0 3 90 98.6995 9.4301 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 52.0000 T+0 4 75 98.6688 9.4701 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 52.0000 T+0 1 70 98.6882 9.3302 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 52.0000 T+0 1 25 98.6785 9.4001 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 55.0000 T+0 5 113 98.6105 9.3512 INE608A16CF5 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-12 55.0000 T+0 1 100 98.5960 9.4501 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 55.0000 T+0 1 25 98.5960 9.4501 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 55.0000 T+0 1 25 98.5975 9.4399 INE237A16JD3 KOTAK MAHINDRA BK LTD 5-Mar-12 55.0000 T+0 1 2 98.5836 9.5348 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 57.0000 T+0 1 60 98.5750 9.2569 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 57.0000 T+0 3 19.5 98.5645 9.3261 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 59.0000 T+0 4 137 98.4939 9.4599 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 59.0000 T+0 1 25 98.4978 9.4350 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 62.0000 T+0 2 119.5 98.4460 9.2930 INE008A16FQ8 IDBI BK LIMITED 12-Mar-12 61.0000 T+1 1 75 98.4388 9.4898 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 62.0000 T+0 1 50 98.3642 9.7903 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 62.0000 T+0 1 25 98.4136 9.4898 INE238A16IK8 AXIS BK LIMITED 12-Mar-12 62.0000 T+0 1 1 98.4390 9.3355 INE654A16AG1 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-12 63.0000 T+0 1 25 98.4001 9.4200 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 64.0000 T+0 2 150 98.3726 9.4348 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 64.0000 T+0 1 50 98.3700 9.4500 INE141A16DA6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 15-Mar-12 65.0000 T+0 3 100 98.3450 9.4499 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 65.0000 T+0 1 50 98.3364 9.4998 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 65.0000 T+0 1 50 98.3476 9.4348 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 65.0000 T+0 1 1 98.3432 9.4603 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 66.0000 T+0 1 100 98.3409 9.3301 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 69.0000 T+0 2 100 98.3056 9.1176 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 71.0000 T+0 3 50 98.1875 9.4898 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 72.0000 T+0 2 50 98.1605 9.5000 INE008A16FY2 IDBI BK LIMITED 23-Mar-12 73.0000 T+0 1 75 98.1547 9.4000 INE077A16638 DENA BK 23-Mar-12 72.0000 T+1 1 50 98.0845 9.9002 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 76.0000 T+0 7 195 98.0877 9.3631 INE238A16LD7 AXIS BK LIMITED 26-Mar-12 76.0000 T+0 2 150 98.0523 9.5399 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 76.0000 T+0 1 100 98.0603 9.4999 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 75.0000 T+1 2 75 98.0833 9.5102 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 75.0000 T+1 1 65 98.1269 9.2898 INE084A16550 BK OF INDIA 26-Mar-12 75.0000 T+1 1 20 98.0853 9.5001 INE008A16FZ9 IDBI BK LIMITED 26-Mar-12 75.0000 T+1 1 5 98.0399 9.7299 INE238A16LE5 AXIS BK LIMITED 27-Mar-12 77.0000 T+0 1 100 98.0211 9.5699 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 76.0000 T+1 1 50 98.0583 9.5099 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 77.0000 T+0 1 20 97.9980 9.6839 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 77.0000 T+1 1 115 98.0677 9.3401 INE036D16BJ7 KARUR VYSYA BK 28-Mar-12 78.0000 T+0 1 100 97.9806 9.6445 INE238A16KF4 AXIS BK LIMITED 28-Mar-12 78.0000 T+0 2 50 98.0062 9.5198 INE077A16711 DENA BK 3-Apr-12 84.0000 T+0 1 86.25 97.8226 9.6719 INE667A16925 SYNDICATE BK 9-Apr-12 90.0000 T+0 2 45 97.6935 9.5750 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 150.0000 T+0 1 40 96.1361 9.7800 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 157.0000 T+0 2 75 95.9948 9.7000 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 164.0000 T+0 1 25 95.8237 9.6999 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 163.0000 T+1 1 25 95.8481 9.6999 INE649A16BC8 STATE BK OF HYDERABAD 26-Jun-12 168.0000 T+0 1 25 95.7262 9.6999 INE008A16HO9 IDBI BK LIMITED 26-Jun-12 168.0000 T+0 1 25 95.7546 9.6326 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 170.0000 T+0 2 50 95.6988 9.6500 INE476A16ET4 CANARA BK 19-Sep-12 253.0000 T+0 1 1 93.7122 9.6800 INE141A16EY4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 27-Sep-12 261.0000 T+0 1 25 93.5137 9.7001 INE238A16KQ1 AXIS BK LIMITED 5-Nov-12 300.0000 T+0 1 100 92.5949 9.7301 INE141A16FK0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 3-Dec-12 328.0000 T+0 1 25 91.9822 9.7000 INE141A16FN4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Dec-12 332.0000 T+0 1 50 91.8846 9.7101 INE141A16FN4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Dec-12 331.0000 T+1 1 25 91.9148 9.7000 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 338.0000 T+0 1 25 91.7423 9.7200 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 351.0000 T+0 1 10 91.4960 9.6651 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 360.0000 T+0 3 200 91.2395 9.7350 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 360.0000 T+0 2 45 91.2457 9.7275 INE141A16FY1 ORIENTAL BK OF COMMERCE 9-Jan-13 365.0000 T+0 1 150 91.1577 9.7000 INE008A16IS8 IDBI BK LIMITED 9-Jan-13 365.0000 T+0 4 125 91.1286 9.7350 