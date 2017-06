Jan 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16BK1 VIJAYA BK 16-Jan-12 99.8796 8.8013 3 75.1 99.8645 9.9049 INE238A16HO2 AXIS BK 16-Jan-12 99.8755 9.0998 1 70 99.8755 9.0998 INE654A16BA2 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Jan-12 99.8796 8.7998 1 25 99.8796 8.7998 INE648A16DA0 SBBJ 19-Jan-12 99.8002 9.1341 1 1 99.8002 9.1341 INE008A16EL2 IDBI BK 24-Jan-12 99.6952 9.2993 1 250 99.6952 9.2993 INE040A16545 HDFC BK 24-Jan-12 99.6734 9.2000 1 10 99.6734 9.2000 INE476A16BV6 CANARA BK 7-Feb-12 99.3095 9.3994 1 25 99.3095 9.3994 INE648A16CA2 SBBJ 8-Feb-12 99.2810 9.4406 1 25 99.2810 9.4406 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.2746 9.1967 1 25 99.2746 9.1967 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.1507 9.1956 1 60 99.1507 9.1956 INE237A16IR5 KOTAK MAH BK 14-Feb-12 99.1439 9.2698 1 50 99.1439 9.2698 INE090A16QL4 ICICI BK 17-Feb-12 99.0511 9.4504 1 5 99.0511 9.4504 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 99.0087 9.1363 3 70 98.9750 9.4500 INE112A16781 CORPORATION BK 20-Feb-12 98.9750 9.4500 1 25 98.9750 9.4500 INE608A16BX0 PUNJAB SINDH BK 21-Feb-12 98.9584 9.3704 1 200 98.9584 9.3704 INE112A16AO4 CORP. BK 21-Feb-12 98.9496 9.4504 2 115 98.9496 9.4504 INE562A16AB7 INDIAN BK 21-Feb-12 98.9562 9.3904 1 100 98.9562 9.3904 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 98.9628 9.3304 1 50 98.9628 9.3304 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 98.9715 9.2513 1 10 98.9715 9.2513 INE166A16ED5 THE VYSYA BK 21-Feb-12 98.9474 9.4704 1 5 98.9474 9.4704 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 98.9227 9.4639 2 26 98.9220 9.4704 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 98.8967 9.4697 4 190 98.8967 9.4697 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 98.9252 9.2224 1 43.7 98.9252 9.2224 INE084A16584 BK OF (I) 23-Feb-12 98.8967 9.4697 1 25 98.8967 9.4697 INE084A16410 BK OF (I) 27-Feb-12 98.7953 9.4697 2 100 98.7953 9.4697 INE608A16AI3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-12 98.8044 9.3973 1 7 98.8044 9.3973 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 98.7699 9.4704 4 300 98.7699 9.4704 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 98.7699 9.4704 2 150 98.7699 9.4704 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 98.7687 9.4797 1 25 98.7687 9.4797 INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 98.7446 9.4703 1 50 98.7446 9.4703 INE608A16CB4 PUNJAB AND SIND BK 1-Mar-12 98.7287 9.4000 1 250 98.7287 9.4000 INE457A16871 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-12 98.7237 9.4374 1 10.6 98.7237 9.4374 INE483A16950 CENTRAL BK OF (I) 2-Mar-12 98.7080 9.3679 4 355 98.6941 9.4698 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 98.6897 9.5024 2 115 98.7055 9.3861 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 98.6183 9.4701 1 25 98.6183 9.4701 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 98.6200 9.2863 1 50 98.6200 9.2863 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 98.5931 9.4699 1 25 98.5931 9.4699 INE691A16ER2 UCO BK 6-Mar-12 98.5843 9.5300 1 10 98.5843 9.5300 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 98.5916 9.4802 1 25 98.5916 9.4802 INE095A16EP0 INDUSIND BK 7-Mar-12 98.5696 9.4584 2 0.4 98.5696 9.4584 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.5182 9.4651 2 50 98.5175 9.4699 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 98.4420 9.4700 1 25 98.4420 9.4700 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 98.4566 9.3799 1 1 98.4566 9.3799 INE237A16JL6 KOTAK MAH BK 13-Mar-12 98.4236 9.4291 1 5 98.4236 9.4291 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 98.3884 9.4900 4 150 98.3884 9.4900 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.4169 9.4698 1 100 98.4169 9.4698 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.3917 9.4702 1 50 98.3917 9.4702 INE084A16501 BK OF (I) 15-Mar-12 98.3819 9.3800 1 145 98.3819 9.3800 INE141A16DA6 OBC 15-Mar-12 98.3917 9.4702 1 100 98.3917 9.4702 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 98.3751 9.4201 1 100 98.3751 9.4201 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.3687 9.4578 3 13 98.3687 9.4578 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 98.3539 9.5449 2 10 98.3974 9.2887 INE476A16CX0 CANARA BK 16-Mar-12 98.3630 9.3454 1 7 98.3630 9.3454 INE036D16BH1 THE KARUR VYSYA BK 19-Mar-12 98.2561 9.5267 2 65 98.2644 9.4806 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF (I) 19-Mar-12 98.3544 9.1148 1 50 98.3544 9.1148 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 98.2461 9.5824 1 25 98.2461 9.5824 INE692A16AK3 UNION BK OF (I) 19-Mar-12 98.2663 9.4701 1 15 98.2663 9.4701 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 98.2909 9.3334 1 5 98.2909 9.3334 INE237A16MA3 KOTAK MAH BK 19-Mar-12 98.2017 9.8294 1 1 98.2017 9.8294 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 98.2512 9.4156 1 50 98.2512 9.4156 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 98.2285 9.5400 1 25 98.2285 9.5400 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 98.2248 9.5603 2 50 98.2248 9.5603 INE667A16875 SYNDICATE BK 22-Mar-12 98.1851 9.5026 1 100 98.1851 9.5026 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 98.1931 9.4599 1 100 98.1931 9.4599 INE692A16AL1 UNION BK OF (I) 22-Mar-12 98.2144 9.4799 1 25 98.2144 9.4799 INE077A16620 DENA BK 22-Mar-12 98.1867 9.4940 1 20 98.1867 9.4940 INE705A16AF3 VIJAYA BK 23-Mar-12 98.1125 9.7527 1 5 98.1125 9.7527 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 98.0818 9.5177 5 185 98.0952 9.4500 INE141A16FW5 OBC 26-Mar-12 98.0952 9.4500 1 100 98.0952 9.4500 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 98.0814 9.5198 1 100 98.0814 9.5198 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.0067 9.8980 1 50 98.0067 9.8980 INE457A16921 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-12 98.1162 9.4701 1 25 98.1162 9.4701 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 98.1162 9.4701 1 25 98.1162 9.4701 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.1128 9.3610 1 9 98.1128 9.3610 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 98.0633 9.4850 1 10 98.0633 9.4850 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 98.0523 9.4160 1 510 98.0523 9.4160 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 98.0115 9.6172 1 50 98.0115 9.6172 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 98.0091 9.6291 1 2 98.0091 9.6291 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 97.9813 9.5191 1 100 97.9813 9.5191 INE166A16EK0 ING VYSYA BK 30-Mar-12 97.9084 9.8702 1 5 97.9084 9.8702 INE168A16DA9 JK BK 9-Apr-12 97.7046 9.6349 4 60 97.7046 9.6349 INE667A16925 SYNDICATE BK 9-Apr-12 97.7046 9.6349 4 50 97.7046 9.6349 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF (I) 21-May-12 96.6441 9.6751 1 0.25 96.6441 9.6751 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 95.9681 9.8299 1 25 95.9681 9.8299 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 95.9073 9.7349 1 25 95.9073 9.7349 INE008A16HN1 IDBI BK 22-Jun-12 95.8112 9.7899 1 25 95.8112 9.7899 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 95.4497 10.6751 1 1 95.4497 10.6751 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 95.7212 9.7700 2 50 95.7128 9.7899 INE141A16EH9 OBC 26-Jun-12 95.7337 9.7401 1 50 95.7337 9.7401 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 95.6615 9.7951 1 1 95.6615 9.7951 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 95.6178 9.8401 1 50 95.6178 9.8401 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 95.2053 9.8300 1 25 95.2053 9.8300 INE562A16878 INDIAN BK 17-Jul-12 95.1482 9.9000 1 50 95.1482 9.9000 INE040A16768 HDFC BK 9-Aug-12 94.6230 9.8300 1 75 94.6230 9.8300 INE238A16LH8 AXIS BK 3-Dec-12 91.9668 9.7500 1 5 91.9668 9.7500 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 91.9440 9.7801 1 1.1 91.9440 9.7801 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 91.7501 9.7100 1 5 91.7501 9.7100 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 91.5909 9.7700 1 100 91.5909 9.7700 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 91.5961 9.7351 1 50 91.5961 9.7351 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 91.6507 9.5549 1 1 91.6507 9.5549 INE695A16DJ2 UNITED BK OF (I) 24-Dec-12 91.5866 9.6350 1 0.4 91.5866 9.6350 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 91.4902 9.7000 1 25 91.4902 9.7000 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 91.5124 9.7000 1 5 91.5124 9.7000 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.5142 9.6701 1 4 91.5142 9.6701 INE238A16MB9 AXIS BK 26-Dec-12 91.4100 9.8000 1 0.06 91.4100 9.8000 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 91.4116 9.7700 1 150 91.4116 9.7700 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 91.3310 9.6774 1 1.5 91.3310 9.6774 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 91.2617 9.7350 1 20 91.2617 9.7350 INE141A16FY1 OBC 9-Jan-13 91.1798 9.7000 4 175 91.1798 9.7000 INE008A16IS8 IDBI BK 9-Jan-13 91.1756 9.7051 1 30 91.1756 9.7051 ===============================================================================================
*: Crores