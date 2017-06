Jan 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE654A16BA2 SBT 16-Jan-12 99.9042 8.7501 1 25 99.9042 8.7501 INE237A16IN4 KOTAK MAH BK 17-Jan-12 99.8796 8.7998 1 25 99.8796 8.7998 INE095A16EB0 INDUSIND BK 20-Jan-12 99.7973 9.2670 1 2.5 99.7973 9.2670 INE238A16HS3 AXIS BK 23-Jan-12 99.7190 9.3504 3 250 99.7190 9.3504 INE705A16CL7 VIJAYA BK 31-Jan-12 99.5028 9.5992 4 135 99.5028 9.5992 INE238A16HU9 AXIS BK 31-Jan-12 99.5120 9.4207 1 25 99.5120 9.4207 INE160A16CV4 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-12 99.5313 9.0464 2 15 99.5313 9.0464 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 99.3229 9.5702 1 20 99.3229 9.5702 INE238A16HV7 AXIS BK 13-Feb-12 99.1809 9.4200 1 25 99.1809 9.4200 INE112A16AM8 CORP. BK 14-Feb-12 99.1752 9.1987 1 4 99.1752 9.1987 INE141A16FD5 OBC 17-Feb-12 99.0688 9.5301 6 325 99.0688 9.5301 INE141A16FD5 OBC 17-Feb-12 99.0926 9.5495 4 175 99.0926 9.5495 INE238A16HZ8 AXIS BK 20-Feb-12 98.9990 9.4631 1 10.3 98.9990 9.4631 INE562A16AB7 INDIAN BK 21-Feb-12 98.9820 9.3848 1 100 98.9820 9.3848 INE238A16IE1 AXIS BK 24-Feb-12 98.8932 9.5001 1 25 98.8932 9.5001 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 98.8337 9.3635 1 9 98.8337 9.3635 INE237A16IY1 KOTAK MAH BK 27-Feb-12 98.8217 9.4610 1 1 98.8217 9.4610 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 98.7386 9.5160 5 250 98.7381 9.5200 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 98.7635 9.5203 1 50 98.7635 9.5203 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.7416 9.4932 2 27.15 98.7521 9.4130 INE457A16871 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-12 98.7493 9.4344 4 26.4 98.7493 9.4344 INE040A16701 HDFC BK 1-Mar-12 98.7302 9.5804 1 25 98.7302 9.5804 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 98.7153 9.5004 1 50 98.7153 9.5004 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 98.7180 9.4801 1 25 98.7180 9.4801 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 98.6323 9.5497 1 25 98.6323 9.5497 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 98.6434 9.2957 1 50 98.6434 9.2957 INE691A16ER2 UCO BK 6-Mar-12 98.6126 9.5097 1 25 98.6126 9.5097 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 98.6073 9.5468 2 75 98.6068 9.5501 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 98.6400 9.1499 1 1 98.6400 9.1499 INE090A16OM7 ICICI BK 8-Mar-12 98.5560 9.5497 1 300 98.5560 9.5497 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.5431 9.4672 2 136 98.5431 9.4672 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 98.5795 9.2273 1 100 98.5795 9.2273 INE084A16485 BK OF (I) 9-Mar-12 98.5560 9.5497 1 25 98.5560 9.5497 INE428A16FI5 ALLAHABAD BK 12-Mar-12 98.4751 9.5798 1 25 98.4751 9.5798 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 98.4798 9.5498 1 25 98.4798 9.5498 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 98.4798 9.5498 1 25 98.4798 9.5498 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.4961 9.2884 1 7 98.4961 9.2884 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.4509 9.2632 1 100 98.4509 9.2632 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 98.4242 9.5799 1 25 98.4242 9.5799 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.4439 9.3057 1 0.3 98.4439 9.3057 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.4159 9.3254 1 100 98.4159 9.3254 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.4037 9.5500 1 25 98.4037 9.5500 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 98.2683 9.6001 1 50 98.2683 9.6001 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 98.2681 9.1898 2 100 98.2681 9.1898 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 98.2181 9.4599 1 100 98.2181 9.4599 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.2267 9.4134 2 100 98.2267 9.4134 INE077A16638 DENA BK 23-Mar-12 98.1106 9.9002 1 50 98.1106 9.9002 INE141A16DE8 OBC 23-Mar-12 98.1950 9.4498 1 25 98.1950 9.4498 INE705A16AF3 VIJAYA BK 23-Mar-12 98.1387 9.7501 1 10 98.1387 9.7501 INE077A16653 DENA BK 26-Mar-12 98.0519 9.7998 1 30 98.0519 9.7998 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF (I) 28-Mar-12 98.0666 9.4685 1 150 98.0666 9.4685 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 98.0776 9.4135 1 25 98.0776 9.4135 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 98.0921 9.3412 1 5 98.0921 9.3412 INE166A16EO2 ING VYSYA BK 9-Apr-12 97.7094 9.7235 8 118 97.7091 9.7248 INE237A16NL8 KOTAK MAH BK 9-Apr-12 97.7096 9.7225 2 48 97.7125 9.7100 INE528G16NQ6 YES BK 9-Apr-12 97.7263 9.6501 1 15 97.7263 9.6501 INE667A16925 SYNDICATE BK 9-Apr-12 97.7298 9.6349 1 15 97.7298 9.6349 INE168A16DA9 JK BK 9-Apr-12 97.7033 9.7500 1 10 97.7033 9.7500 INE237A16NO2 KOTAK MAH BK 10-Apr-12 97.6801 9.7402 1 20 97.6801 9.7402 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 96.4448 9.7499 1 25 96.4448 9.7499 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 96.2464 9.7500 1 25 96.2464 9.7500 INE237A16KR1 KOTAK MAH BK 12-Jun-12 96.0684 9.8274 1 22 96.0684 9.8274 INE562A16878 INDIAN BK 17-Jul-12 95.1728 9.9000 1 50 95.1728 9.9000 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 94.7363 9.7500 1 25 94.7363 9.7500 INE649A16BM7 STATE BK OF HYDERABAD 28-Sep-12 93.5048 9.7517 1 15 93.5048 9.7517 INE238A16KJ6 AXIS BK 12-Oct-12 93.1743 9.7587 1 0.01 93.1743 9.7587 INE692A16AW8 UNION BK OF (I) 3-Dec-12 91.9516 9.8000 1 25 91.9516 9.8000 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 91.8455 9.8500 3 125 91.8455 9.8500 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 91.7168 9.8401 1 50 91.7168 9.8401 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 91.7251 9.8000 1 25 91.7251 9.8000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.5984 9.8467 2 75 91.5801 9.8701 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 91.5673 9.8000 1 100 91.5673 9.8000 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 91.4443 9.8700 1 50 91.4443 9.8700 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 91.3925 9.8499 2 100 91.3925 9.8499 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.4644 9.7600 1 25 91.4644 9.7600 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.4549 9.7999 1 5 91.4549 9.7999 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 91.2982 9.7175 1 25 91.2982 9.7175 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 91.2717 9.7500 1 25 91.2717 9.7500 INE008A16IS8 IDBI BK 9-Jan-13 91.1978 9.7049 1 13 91.1978 9.7049 INE654A16BH7 SBT 10-Jan-13 91.1943 9.6825 1 25 91.1943 9.6825 INE237A16NN4 KOTAK MAH BK 10-Jan-13 91.1798 9.7000 1 5 91.1798 9.7000 