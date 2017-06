Jan 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16DA0 SBBJ 19-Jan-12 99.8501 9.1326 1 4 99.8501 9.1326 INE095A16EB0 INDUSIND BK 20-Jan-12 99.8226 9.2666 1 19 99.8226 9.2666 INE562A16670 INDIAN BK 23-Jan-12 99.7404 9.5001 1 20 99.7404 9.5001 INE238A16HS3 AXIS BK 23-Jan-12 99.7268 9.9991 1 10 99.7268 9.9991 INE238A16HT1 AXIS BK 30-Jan-12 99.5664 9.3502 1 150 99.5664 9.3502 INE166A16EA1 ING VYSYA BK 30-Jan-12 99.5729 9.2085 2 14 99.5730 9.2073 INE090A16LD2 ICICI BK 31-Jan-12 99.5459 9.2501 1 100 99.5459 9.2501 INE090A16LH3 ICICI BK 9-Feb-12 99.3792 9.5003 1 25 99.3792 9.5003 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.3246 9.1925 1 10 99.3246 9.1925 INE141A16CD2 OBC 13-Feb-12 99.2159 9.3054 1 10 99.2159 9.3054 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.2006 9.1916 2 71 99.2006 9.1916 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.2000 9.1986 2 70 99.2000 9.1986 INE112A16AM8 CORPORATION BANK 14-Feb-12 99.2002 9.1963 1 5 99.2002 9.1963 INE112A16AL0 CORPORATION BANK 15-Feb-12 99.1762 9.1874 1 50 99.1762 9.1874 INE695A16DC7 UNITED BK OF INDIA 15-Feb-12 99.1440 9.5496 1 25 99.1440 9.5496 INE141A16EN7 OBC 21-Feb-12 98.9921 9.5294 2 53 99.0280 9.1862 INE705A16CV6 VIJAYA BK 21-Feb-12 99.0196 9.2664 1 30 99.0196 9.2664 INE141A16CH3 OBC 22-Feb-12 98.9975 9.2404 1 50 98.9975 9.2404 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 98.9130 9.5504 3 75 98.9130 9.5504 INE238A16IE1 AXIS BK 24-Feb-12 98.9187 9.4997 1 25 98.9187 9.4997 INE237A16IY1 KOTAK MAH BK 27-Feb-12 98.8473 9.4587 1 1 98.8473 9.4587 INE691A16EX0 UCO BK 28-Feb-12 98.7923 9.7000 2 100 98.7923 9.7000 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 98.8874 9.5504 1 25 98.8874 9.5504 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 98.8702 9.6998 1 25 98.8702 9.6998 INE476A16FF0 CANARA BK 29-Feb-12 98.7902 9.5103 1 25 98.7902 9.5103 INE705A16CW4 VIJAYA BK 1-Mar-12 98.7580 9.5632 4 150 98.7578 9.5647 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.7837 9.3628 1 100 98.7837 9.3628 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 98.7623 9.5296 1 100 98.7623 9.5296 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 98.7211 9.6499 1 25 98.7211 9.6499 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 98.6996 9.2482 3 145 98.7166 9.1256 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 98.6837 9.3627 1 125 98.6837 9.3627 INE483A16976 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-12 98.6837 9.3627 1 50 98.6837 9.3627 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 98.6805 9.3857 1 10 98.6805 9.3857 INE434A16862 ANDHRA BK 6-Mar-12 98.6723 9.2666 1 20 98.6723 9.2666 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 98.6688 9.2914 1 11.5 98.6688 9.2914 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 98.6071 9.7281 1 5 98.6071 9.7281 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 98.6832 9.5499 1 25 98.6832 9.5499 INE171A16AT9 THE FEDERAL BK 8-Mar-12 98.6099 9.3553 2 0.07 98.6099 9.3553 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 98.5485 9.6000 1 65 98.5485 9.6000 INE141A16CX0 OBC 10-Mar-12 98.5305 9.5503 1 25 98.5305 9.5503 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.5560 9.5497 1 150 98.5560 9.5497 INE008A16FQ8 IDBI BK 12-Mar-12 98.4782 9.5600 1 100 98.4782 9.5600 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 98.5135 9.3349 1 70 98.5135 9.3349 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 98.5157 9.3211 2 55 98.5183 9.3043 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 98.5072 9.3751 3 4.5 98.5072 9.3751 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 98.5184 9.6301 1 50 98.5184 9.6301 INE654A16AG1 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-12 98.5230 9.5998 1 25 98.5230 9.5998 INE667A16602 SYNDICATE BK 13-Mar-12 98.4957 9.2909 1 10 98.4957 9.2909 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 98.4290 9.5503 2 150 98.4290 9.5503 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.4594 9.3626 1 100 98.4594 9.3626 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.4594 9.3626 1 50 98.4594 9.3626 INE090A16RB3 ICICI BK 15-Mar-12 98.4419 9.3177 2 300 98.4419 9.3177 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 98.4406 9.3260 4 63 98.4475 9.2838 INE648A16CJ3 SBBJ 15-Mar-12 98.4719 9.6002 1 25 98.4719 9.6002 INE483A16BV2 CENTRAL BK OF INDIA 16-Mar-12 98.4060 9.3847 1 70 98.4060 9.3847 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 98.3426 9.3203 2 230 98.3455 9.3038 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 98.3443 9.3104 2 154 98.3443 9.3104 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.3397 9.3370 1 100 98.3397 9.3370 INE651A16BE0 STATE BK OF MYSORE 19-Mar-12 98.2850 9.6500 2 25 98.2850 9.6500 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 98.3160 9.4725 1 6.2 98.3160 9.4725 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 98.2878 9.4901 1 50 98.2878 9.4901 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 98.2782 9.4039 3 125 98.2483 9.5701 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.2486 9.4298 1 5 98.2486 9.4298 INE695A16CI6 UNITED BK OF INDIA 23-Mar-12 98.2794 9.5375 1 100 98.2794 9.5375 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.1296 9.5303 1 25 98.1296 9.5303 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 98.1085 9.6398 1 25 98.1085 9.6398 INE036D16AM3 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-12 98.0863 9.7552 1 14 98.0863 9.7552 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.1643 9.3502 1 11 98.1643 9.3502 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.1163 9.5992 4 3.8 98.1354 9.5001 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 98.1612 9.6301 1 50 98.1612 9.6301 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 98.0322 9.5151 1 8 98.0322 9.5151 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 97.9272 9.5381 1 50 97.9272 9.5381 INE695A16DE3 UNITED BK OF INDIA 9-Apr-12 97.7288 9.7500 1 10 97.7288 9.7500 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 96.8031 9.8000 1 5 96.8031 9.8000 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 96.5711 9.5999 1 150 96.5711 9.5999 INE008A16GU8 IDBI BK 1-Jun-12 96.4557 9.5800 1 5 96.4557 9.5800 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 96.1844 9.8499 1 100 96.1844 9.8499 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 96.2312 9.5299 1 5 96.2312 9.5299 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 95.9344 9.7901 1 25 95.9344 9.7901 INE084A16634 BK OF INDIA 22-Jun-12 95.8807 9.7400 2 50 95.8807 9.7400 INE649A16BC8 STATE BK OF HYDERABAD 26-Jun-12 95.7619 9.7901 1 50 95.7619 9.7901 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 95.0638 10.8301 1 3 95.0638 10.8301 INE562A16878 INDIAN BK 17-Jul-12 95.2020 9.8899 1 50 95.2020 9.8899 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 93.7927 9.9000 1 25 93.7927 9.9000 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 93.1441 9.5950 1 80 93.1441 9.5950 INE651A16CK5 STATE BK OF MYSORE 12-Nov-12 92.4169 9.9500 1 25 92.4169 9.9500 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 92.5677 9.5150 1 100 92.5677 9.5150 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 92.2757 9.9201 1 50 92.2757 9.9201 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 92.0910 9.9200 1 100 92.0910 9.9200 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 91.9367 9.8499 1 50 91.9367 9.8499 INE608A16CC2 PUNJAB AND SIND BK 6-Dec-12 91.8304 9.9000 3 100 91.8304 9.9000 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 91.8683 9.8500 1 50 91.8683 9.8500 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 91.8990 9.9000 1 25 91.8990 9.9000 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 91.7771 9.8800 1 25 91.7771 9.8800 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.5450 9.9150 1 5 91.5450 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 91.4720 9.9501 1 50 91.4720 9.9501 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 91.5795 9.8999 1 25 91.5795 9.8999 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.6827 9.5150 1 7.2 91.6827 9.5150 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 91.3062 9.7350 1 15 91.3062 9.7350 INE090A16RP3 ICICI BK 9-Jan-13 91.3521 9.5450 1 50 91.3521 9.5450