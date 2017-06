Jan 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16LB6 ICICI BK 19-Jan-12 99.9228 9.3999 2 55 99.9228 9.3999 INE238A16HQ7 AXIS BK 20-Jan-12 99.8971 9.3993 2 65 99.8971 9.3993 INE238A16HS3 AXIS BK 23-Jan-12 99.8181 9.5021 1 90 99.8181 9.5021 INE562A16670 INDIAN BK 23-Jan-12 99.8181 9.5021 1 25 99.8181 9.5021 INE008A16EL2 IDBI BK 24-Jan-12 99.7922 9.5006 1 65 99.7922 9.5006 INE238A16HR5 AXIS BK 24-Jan-12 99.7922 9.5006 1 25 99.7922 9.5006 INE160A16CW2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Jan-12 99.7922 9.5006 1 20 99.7922 9.5006 INE483A16828 CENTRAL BK OF INDIA 27-Jan-12 99.7115 9.6007 1 50 99.7115 9.6007 INE705A16CL7 VIJAYA BK 31-Jan-12 99.6070 9.6007 1 100 99.6070 9.6007 INE160A16CV4 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-12 99.6070 9.6007 1 50 99.6070 9.6007 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 99.4217 9.2308 1 0.25 99.4217 9.2308 INE008A16EY5 IDBI BK 13-Feb-12 99.2750 9.5199 1 10 99.2750 9.5199 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.2756 9.1840 1 50 99.2756 9.1840 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.2750 9.1916 1 50 99.2750 9.1916 INE112A16AM8 CORPORATION BANK 14-Feb-12 99.2752 9.1891 1 9.5 99.2752 9.1891 INE112A16AL0 CORPORATION BANK 15-Feb-12 99.2511 9.1804 2 50 99.2511 9.1804 INE112A16AL0 CORPORATION BANK 15-Feb-12 99.2313 9.7500 1 25 99.2313 9.7500 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 99.1952 9.2542 149.5976 99.1952 9.2542 INE112A16781 CORPORATION BK 20-Feb-12 99.0690 9.8002 1 25 99.0690 9.8002 INE141A16EN7 OBC 21-Feb-12 99.0676 9.5425 1 50 99.0676 9.5425 INE112A16AO4 CORPORATION BANK 21-Feb-12 99.0785 9.4299 1 23 99.0785 9.4299 INE705A16CV6 VIJAYA BK 21-Feb-12 99.0950 9.2595 4 15 99.0950 9.2595 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.0893 9.3183 1 10 99.0893 9.3183 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 99.0114 9.8498 1 25 99.0114 9.8498 INE166A16EE3 THE VYSYA BK 23-Feb-12 99.0305 9.4035 1 50 99.0305 9.4035 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.0286 9.1805 1 36.3 99.0286 9.1805 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 98.8980 9.4584 1 49.449 98.8980 9.4584 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 98.8980 9.4584 1 49.449 98.8980 9.4584 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 98.8387 9.5301 1 50 98.8387 9.5301 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 98.8478 9.2490 1 50 98.8478 9.2490 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 98.7774 9.2198 1 50 98.7774 9.2198 INE705A16DH3 VIJAYA BK 5-Mar-12 98.7792 9.2061 1 50 98.7792 9.2061 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 98.7897 9.1261 3 26.5 98.7727 9.2557 INE695A16BK4 UNITED BK OF INDIA 6-Mar-12 98.7194 9.4696 1 10 98.7194 9.4696 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.6453 9.4577 3 106 98.6453 9.4577 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 98.6295 9.5695 1 65 98.6295 9.5695 INE608A16CG3 PUNJAB AND SIND BK 12-Mar-12 98.6080 9.2009 2 100 98.6080 9.2009 INE008A16FQ8 IDBI BK 12-Mar-12 98.5545 9.5597 1 100 98.5545 9.5597 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.5267 9.7466 3 75 98.5262 9.7497 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 98.5828 9.3699 1 48 98.5828 9.3699 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 98.5937 9.2968 1 45 98.5937 9.2968 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.5262 9.7497 1 25 98.5262 9.7497 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 98.5276 9.7403 1 25 98.5276 9.7403 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 98.5917 9.3102 1 15 98.5917 9.3102 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.4820 9.7002 2 75 98.4820 9.7002 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.4927 9.7997 1 25 98.4927 9.7997 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.4909 9.4793 5 180.5 98.4961 9.4458 INE434A16AV7 ANDHRA BK 15-Mar-12 98.4547 9.7098 4 100 98.4500 9.7400 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 98.4495 9.7434 3 75 98.4484 9.7502 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 98.5226 9.2769 1 2 98.5226 9.2769 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.3857 9.5062 2 150 98.3450 9.7499 INE651A16BE0 STATE BK OF MYSORE 19-Mar-12 98.3701 9.5995 1 5 98.3701 9.5995 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 98.3243 9.5701 1 25 98.3243 9.5701 INE457A16913 BK OF MAHARASHTRA 21-Mar-12 98.4161 9.0374 1 15 98.4161 9.0374 INE077A16620 DENA BK 22-Mar-12 98.3046 9.5378 1 50 98.3046 9.5378 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.3003 9.5624 1 0.05 98.3003 9.5624 INE695A16CI6 UNITED BK OF INDIA 23-Mar-12 98.2906 9.4744 2 200 98.3000 9.4214 INE077A16638 DENA BK 23-Mar-12 98.3279 9.2641 1 50 98.3279 9.2641 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 98.2595 9.6498 1 25 98.2595 9.6498 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 98.2459 9.3097 3 150 98.2127 9.4891 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 98.2101 9.5034 5 133 98.1645 9.7498 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.2030 9.5415 1 75 98.2030 9.5415 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.1429 9.8668 2 75 98.1552 9.8001 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.2470 9.3037 1 50 98.2470 9.3037 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 98.1297 9.7980 2 29 98.1907 9.4727 INE238A16LE5 AXIS BK 27-Mar-12 98.1753 9.5548 1 25 98.1753 9.5548 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 98.1410 9.6025 2 65 98.0951 9.8443 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 98.1024 9.5408 1 75 98.1024 9.5408 INE667A16735 SYNDICATE BK 3-Apr-12 97.9436 9.8249 1 50 97.9436 9.8249 INE428A16FL9 ALLAHABAD BK 3-Apr-12 97.9725 9.8098 1 20 97.9725 9.8098 INE667A16933 SYNDICATE BK 10-Apr-12 97.7632 9.8248 2 45 97.7632 9.8248 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 96.7132 9.8449 1 0.87 96.7132 9.8449 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 96.5117 9.8451 2 8 96.5117 9.8451 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 96.5745 9.5900 1 150 96.5745 9.5900 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 96.0903 9.8351 1 1 96.0903 9.8351 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 95.9552 9.7999 1 5 95.9552 9.7999 INE008A16HT8 IDBI BK 5-Jul-12 95.5696 9.8951 1 1 95.5696 9.8951 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 93.6022 9.9000 1 25 93.6022 9.9000 INE168A16CP9 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Oct-12 93.3050 9.7001 1 5 93.3050 9.7001 INE705A16CE2 VIJAYA BK 15-Oct-12 93.1261 9.8687 2 11 93.0695 9.9561 INE168A16CX3 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Oct-12 93.0052 9.7001 1 5 93.0052 9.7001 INE692A16AS6 UNION BK OF INDIA 16-Nov-12 92.3684 9.9200 1 50 92.3684 9.9200 INE649A16BS4 STATE BK OF HYDERABAD 20-Nov-12 92.2718 9.8933 2 75 92.2742 9.8900 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 91.9442 9.8400 1 50 91.9442 9.8400 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 91.8765 9.9300 1 25 91.8765 9.9300 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 91.8765 9.9300 1 25 91.8765 9.9300 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 91.8535 9.9300 1 25 91.8535 9.9300 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 91.5405 9.9500 2 50 91.5405 9.9500 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 91.3729 9.7350 1 10 91.3729 9.7350 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 91.1430 9.7444 6 195 91.1446 9.7425 INE705A16DQ4 VIJAYA BK 14-Jan-13 91.0597 9.8450 3 100 91.0597 9.8450 INE008A16IT6 IDBI BK 14-Jan-13 91.1591 9.7250 1 100 91.1591 9.7250 INE528G16NS2 YES BK 14-Jan-13 91.0970 9.7999 1 65 91.0970 9.7999 INE237A16NP9 KOTAK MAH BK 14-Jan-13 91.0556 9.8500 1 60 91.0556 9.8500 Note:- *: Crores