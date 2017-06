Jan 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16765 CORPORATION BK 19-Jan-12 99.9466 9.7507 1 75 99.9466 9.7507 INE648A16DA0 SBBJ 19-Jan-12 99.9480 9.4949 1 10 99.9480 9.4949 INE238A16HQ7 AXIS BK 20-Jan-12 99.9220 9.4974 2 65 99.9220 9.4974 INE095A16EB0 INDUSIND BK 20-Jan-12 99.9212 9.5949 1 40 99.9212 9.5949 INE668A16279 TAMILNAD MERCANTILE BK 20-Jan-12 99.8974 12.4958 1 2.5 99.8974 12.4958 INE238A16HS3 AXIS BK 23-Jan-12 99.8400 9.7489 2 35 99.8400 9.7489 INE008A16EL2 IDBI BK 24-Jan-12 99.8138 9.7264 4 285 99.8134 9.7480 INE090A16LG5 ICICI BK 6-Feb-12 99.4901 9.3534 1 5 99.4901 9.3534 INE648A16CA2 SBBJ 8-Feb-12 99.4468 9.2291 1 1.5 99.4468 9.2291 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 99.4024 9.1431 1 18.6 99.4024 9.1431 INE008A16EY5 IDBI BK 13-Feb-12 99.3009 9.5173 2 10 99.3009 9.5173 INE160A16DL3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-12 99.3170 9.2966 1 0.05 99.3170 9.2966 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.3000 9.1893 1 50 99.3000 9.1893 INE695A16DC7 UNITED BK OF (I) 15-Feb-12 99.2196 9.8995 2 75 99.2196 9.8995 INE695A16DC7 UNITED BK OF (I) 15-Feb-12 99.2463 9.8996 1 50 99.2463 9.8996 INE112A16AL0 CORP. BK 15-Feb-12 99.2770 9.1661 1 30 99.2770 9.1661 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF (I) 17-Feb-12 99.2158 9.3058 3 100 99.2204 9.2513 INE238A16HX3 AXIS BK 17-Feb-12 99.2153 9.3123 1 25 99.2153 9.3123 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 99.1395 9.3179 1 75 99.1395 9.3179 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 99.0736 9.4806 2 57 99.0717 9.5001 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.0064 9.9001 3 100 99.0064 9.9001 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.0208 9.7554 2 65 99.0621 9.3399 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.0330 9.9000 2 50 99.0330 9.9000 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.0064 9.9001 2 50 99.0064 9.9001 INE695A16BC1 UNITED BK OF (I) 23-Feb-12 99.0442 9.5198 1 25 99.0442 9.5198 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 99.0467 9.2448 1 25 99.0467 9.2448 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 98.9024 9.8798 2 250 98.9024 9.8798 INE084A16410 BK OF (I) 27-Feb-12 98.8892 9.9999 2 100 98.8892 9.9999 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 98.9246 9.9197 1 25 98.9246 9.9197 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 98.9455 9.2616 2 25 98.9455 9.2616 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.9243 9.2302 1 55 98.9243 9.2302 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 98.8898 9.5296 1 50 98.8898 9.5296 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 98.7797 9.3937 1 100 98.7797 9.3937 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 98.7590 9.3603 1 70 98.7590 9.3603 INE608A16AJ1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-12 98.7394 9.5101 1 25 98.7394 9.5101 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 98.7691 9.2832 1 5 98.7691 9.2832 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 98.6793 9.7701 1 25 98.6793 9.7701 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 98.7371 9.3371 1 25 98.7371 9.3371 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 98.6321 9.7348 3 75 98.6779 9.4045 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.6709 9.4549 2 35 98.6709 9.4549 INE008A16FS4 IDBI BK 9-Mar-12 98.6823 9.3727 2 3 98.6823 9.3727 INE008A16FQ8 IDBI BK 12-Mar-12 98.5815 9.5491 2 100 98.5815 9.5491 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 98.6081 9.3675 1 61 98.6081 9.3675 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.5330 9.8804 3 26 98.6059 9.3826 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 98.5492 9.7698 1 25 98.5492 9.7698 INE237A16JL6 KOTAK MAH BK 13-Mar-12 98.5762 9.4142 1 5 98.5762 9.4142 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.5694 9.2938 1 37.15 98.5694 9.2938 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.4775 9.9001 1 25 98.4775 9.9001 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 98.5433 9.4659 1 7 98.5433 9.4659 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 98.4719 9.7656 4 250 98.5030 9.5639 INE084A16501 BK OF (I) 15-Mar-12 98.4454 9.9376 2 80 98.4743 9.7501 INE705A16DP6 VIJAYA BK 15-Mar-12 98.5028 9.5652 1 50 98.5028 9.5652 INE476A16FO2 CANARA BK 15-Mar-12 98.5159 9.4803 1 14.5 98.5159 9.4803 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.5591 9.2003 1 6 98.5591 9.2003 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 98.4689 9.7852 1 3 98.4689 9.7852 INE095A16DX6 INDUSIND BK 15-Mar-12 98.5174 9.4706 1 0.3 98.5174 9.4706 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF (I) 19-Mar-12 98.4330 9.3719 1 10 98.4330 9.3719 INE036D16BH1 THE KARUR VYSYA BK 19-Mar-12 98.3929 9.6157 1 0.5 98.3929 9.6157 INE084A16626 BK OF (I) 19-Mar-12 98.4176 9.4655 1 0.4 98.4176 9.4655 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 98.3884 9.4900 1 50 98.3884 9.4900 INE238A16LY3 AXIS BK 21-Mar-12 98.2785 9.9901 5 150 98.2683 10.0501 INE608A16AO1 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-12 98.3295 9.6889 1 95 98.3295 9.6889 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 98.4319 9.2298 1 25 98.4319 9.2298 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 98.3497 9.5698 1 25 98.3497 9.5698 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 98.3750 9.4207 1 20 98.3750 9.4207 INE008A16FV8 IDBI BK 21-Mar-12 98.3640 9.4855 4 0.6 98.3640 9.4855 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 98.2963 9.7330 2 0.27 98.3112 9.6462 INE084A16535 BK OF (I) 23-Mar-12 98.3105 9.5043 3 58 98.3438 9.3135 INE077A16638 DENA BK 23-Mar-12 98.2345 9.9394 2 25.05 98.2697 9.7376 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 98.2350 9.5044 2 125 98.1902 9.7500 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 98.2187 9.5937 1 100 98.2187 9.5937 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 98.2226 9.5723 1 100 98.2226 9.5723 INE141A16FW5 OBC 26-Mar-12 98.2522 9.4101 1 100 98.2522 9.4101 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.2109 9.6367 2 75 98.1902 9.7500 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.2376 9.4901 1 67.2 98.2376 9.4901 INE237A16NF0 KOTAK MAH BK 26-Mar-12 98.1993 9.7001 1 60 98.1993 9.7001 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.3095 9.2300 1 45 98.3095 9.2300 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.2303 9.5301 1 25 98.2303 9.5301 INE434A16938 ANDHRA BK 26-Mar-12 98.1629 9.8999 1 25 98.1629 9.8999 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 98.2851 9.2299 1 50 98.2851 9.2299 INE084A16543 BK OF (I) 27-Mar-12 98.2051 9.5302 1 50 98.2051 9.5302 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 98.1645 9.7498 1 25 98.1645 9.7498 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 98.2607 9.2297 1 50 98.2607 9.2297 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 98.0977 9.6959 2 150 98.0620 9.8817 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 98.2118 9.2302 1 25 98.2118 9.2302 INE648A16DM5 SBBJ 4-Apr-12 97.9759 9.6674 1 3.4 97.9759 9.6674 INE695A16DE3 UNITED BK OF (I) 9-Apr-12 97.8100 9.8464 1 3.4 97.8100 9.8464 INE168A16DA9 JK BK 9-Apr-12 97.8336 9.7379 1 3.4 97.8336 9.7379 INE166A16EO2 ING VYSYA BK 9-Apr-12 97.8132 9.8316 1 1.16 97.8132 9.8316 INE008A16GF9 IDBI BK 17-Apr-12 97.5871 9.9174 1 2.5 97.5871 9.9174 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 96.5360 9.8476 2 8 96.5360 9.8476 INE562A16811 INDIAN BK 29-May-12 96.5224 9.8876 1 0.2 96.5224 9.8876 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 96.3604 9.8475 1 0.25 96.3604 9.8475 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 96.0939 9.9576 1 18.5 96.0939 9.9576 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 96.0226 9.8174 1 5 96.0226 9.8174 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 95.9799 9.8000 1 5 95.9799 9.8000 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 95.8059 9.9246 2 26.8 95.7238 10.1276 INE434A16AD5 ANDHRA BK 27-Jun-12 95.7869 9.9100 1 25 95.7869 9.9100 INE652A16CJ5 STATE BK OF PATIALA 27-Sep-12 93.4604 10.0550 1 20 93.4604 10.0550 INE141A16EZ1 OBC 28-Sep-12 93.4181 10.0849 1 20 93.4181 10.0849 INE237A16MG0 KOTAK MAH BK 15-Oct-12 93.1811 9.8200 1 5 93.1811 9.8200 INE649A16BR6 STATE BK OF HYDERABAD 7-Nov-12 92.5870 9.9401 3 100 92.5870 9.9401 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 92.5196 9.9699 1 25 92.5196 9.9699 INE651A16CK5 STATE BK OF MYSORE 12-Nov-12 92.4635 9.9500 1 25 92.4635 9.9500 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 92.3703 9.9501 1 50 92.3703 9.9501 INE112A16AQ9 CORP. INE112A16AQ9 CORP. BK 26-Nov-12 92.1554 9.8949 1 0.25 92.1554 9.8949 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 91.7313 9.9400 2 50 91.7313 9.9400 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 91.5634 9.9500 1 50 91.5634 9.9500 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 91.5034 9.9100 1 50 91.5034 9.9100 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 91.6324 9.7458 2 1.45 91.6370 9.7400 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 91.3517 10.0450 1 25 91.3517 10.0450 INE651A16CS8 STATE BK OF MYSORE 28-Dec-12 91.4037 9.9500 2 100 91.4037 9.9500 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 91.2057 9.9701 1 25 91.2057 9.9701 INE705A16DQ4 VIJAYA BK 14-Jan-13 91.0821 9.8450 4 110 91.0821 9.8450 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 91.1710 9.7374 1 1.29 91.1710 9.7374 INE528G16NR4 YES BK 16-Jan-13 91.0747 9.8000 1 25 91.0747 9.8000 =============================================================================================== *: Crores