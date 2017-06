Jan 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16DA0 SBBJ 19-Jan-12 99.9740 9.4925 1 5 99.9740 9.4925 INE238A16HS3 AXIS BK 23-Jan-12 99.8705 9.4658 2 50 99.8707 9.4511 INE090A16LE0 ICICI BK 30-Jan-12 99.6870 9.5503 1 25 99.6870 9.5503 INE160A16CY8 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jan-12 99.6870 9.5503 1 25 99.6870 9.5503 INE166A16EA1 ING VYSYA BK 30-Jan-12 99.6986 9.1953 1 6 99.6986 9.1953 INE090A16LD2 ICICI BK 31-Jan-12 99.6486 9.9010 2 275 99.6486 9.9010 INE705A16CL7 VIJAYA BK 31-Jan-12 99.6575 9.6494 1 170 99.6575 9.6494 INE160A16CV4 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-12 99.6522 9.7992 1 75 99.6522 9.7992 INE692A16AD8 UNION BK OF (I) 31-Jan-12 99.6610 9.5505 1 35 99.6610 9.5505 INE238A16HU9 AXIS BK 31-Jan-12 99.6610 9.5505 1 25 99.6610 9.5505 INE654A16AC0 SBT 8-Feb-12 99.4592 9.4507 1 25 99.4592 9.4507 INE565A16236 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-12 99.4463 9.2375 1 2.5 99.4463 9.2375 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 99.4080 9.4507 1 160 99.4080 9.4507 INE141A16CD2 OBC 13-Feb-12 99.3510 9.1705 1 25 99.3510 9.1705 INE112A16AM8 CORP. BK 14-Feb-12 99.3252 9.1843 1 19.8 99.3252 9.1843 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.3248 9.1898 1 15 99.3248 9.1898 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.3255 9.1802 6 9.5 99.3255 9.1802 INE683A16526 THE SOUTH (I)N BK 15-Feb-12 99.2923 9.2911 1 25 99.2923 9.2911 INE695A16DC7 UNITED BK OF (I) 15-Feb-12 99.2465 9.8970 1 25 99.2465 9.8970 INE112A16AL0 CORP. BK 15-Feb-12 99.3010 9.1761 1 13 99.3010 9.1761 INE238A16KW9 AXIS BK 16-Feb-12 99.2680 9.2810 1 25 99.2680 9.2810 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF (I) 17-Feb-12 99.2470 9.2316 3 125 99.2494 9.2014 INE428A16FB0 ALLAHABAD BK 17-Feb-12 99.2496 9.1989 8 46.5 99.2496 9.1989 INE112A16781 CORPORATION BK 20-Feb-12 99.1722 9.2324 1 100 99.1722 9.2324 INE434A16813 ANDHRA BK 20-Feb-12 99.1713 9.2425 1 0.01 99.1713 9.2425 INE112A16AO4 CORP. BK 21-Feb-12 99.1478 9.2273 1 200 99.1478 9.2273 INE608A16BX0 PUNJAB SINDH BK 21-Feb-12 99.1480 9.2251 1 13 99.1480 9.2251 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 99.1471 9.2349 1 10 99.1471 9.2349 INE166A16ED5 THE VYSYA BK 21-Feb-12 99.0908 9.8501 1 5 99.0908 9.8501 INE648A16DB8 SBBJ 22-Feb-12 99.1248 9.2077 1 100 99.1248 9.2077 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 99.0828 9.6540 2 37 99.1369 9.0793 INE112A16AP1 CORP. BK 23-Feb-12 99.0892 9.3194 1 95 99.0892 9.3194 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.0514 9.7096 2 69 99.0378 9.8504 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 99.0320 9.9104 1 25 99.0320 9.9104 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.1002 9.2058 1 17 99.1002 9.2058 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 99.0064 9.9001 1 50 99.0064 9.9001 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 98.9252 9.9143 5 250 98.9256 9.9104 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 98.9595 9.8404 1 25 98.9595 9.8404 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 98.8991 9.9098 3 250 98.8991 9.9098 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 98.9002 9.8998 1 25 98.9002 9.8998 INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 98.9333 9.3701 1 5 98.9333 9.3701 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.9121 9.3364 2 109.2 98.9232 9.2398 INE705A16CW4 VIJAYA BK 1-Mar-12 98.8871 9.5530 1 50 98.8871 9.5530 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 98.8414 9.9499 1 15 98.8414 9.9499 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 98.8945 9.2731 1 0.02 98.8945 9.2731 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 98.7856 9.5469 2 145 98.7387 9.9203 INE166A16EG8 ING VYSYA BK 5-Mar-12 98.8077 9.3711 1 125 98.8077 9.3711 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 98.8020 9.4163 10 65 98.8400 9.1142 INE090A16LK7 ICICI BK 5-Mar-12 98.8013 9.4220 1 34 98.8013 9.4220 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 98.8265 9.2216 1 25 98.8265 9.2216 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 98.7941 9.2818 1 70 98.7941 9.2818 INE608A16AJ1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-12 98.7648 9.5101 1 25 98.7648 9.5101 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF (I) 7-Mar-12 98.6858 9.9198 3 100 98.6858 9.9198 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 98.7883 9.1366 1 13 98.7883 9.1366 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.7084 9.3649 3 68 98.7290 9.2135 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 98.5996 9.6001 1 25 98.5996 9.6001 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 98.6284 9.3999 1 25 98.6284 9.3999 INE008A16FQ8 IDBI BK 12-Mar-12 98.5565 9.9000 1 25 98.5565 9.9000 INE667A16602 SYNDICATE BK 13-Mar-12 98.5301 9.9000 1 25 98.5301 9.9000 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.6008 9.2492 2 100 98.6008 9.2492 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.5008 9.9203 1 50 98.5008 9.9203 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 98.4743 9.9212 2 100 98.4745 9.9199 INE084A16501 BK OF (I) 15-Mar-12 98.4922 9.8031 2 29.5 98.5739 9.2642 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.5840 9.1976 1 10 98.5840 9.1976 INE095A16DX6 INDUSIND BK 15-Mar-12 98.5429 9.4685 1 0.2 98.5429 9.4685 INE476A16CX0 CANARA BK 16-Mar-12 98.4974 9.6003 1 25 98.4974 9.6003 INE652A16BW0 STATE BK OF PATIALA 16-Mar-12 98.4497 9.9098 1 20 98.4497 9.9098 INE237A16MA3 KOTAK MAH BK 19-Mar-12 98.3868 9.8110 1 1.5 98.3868 9.8110 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF (I) 19-Mar-12 98.4491 9.4262 1 0.45 98.4491 9.4262 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 98.3450 9.7499 1 100 98.3450 9.7499 INE238A16LY3 AXIS BK 21-Mar-12 98.2999 10.0201 2 50 98.2999 10.0201 INE692A16AL1 UNION BK OF (I) 22-Mar-12 98.3106 9.8002 2 100 98.3191 9.7503 INE095A16CX8 INDUSIND BK 22-Mar-12 98.3038 9.8406 1 0.02 98.3038 9.8406 INE090A16LS0 ICICI BK 23-Mar-12 98.2671 9.9025 1 9.75 98.2671 9.9025 INE476A16DC2 CANARA BK 23-Mar-12 98.3070 9.6706 2 0.03 98.3070 9.6706 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.2465 9.5802 2 250 98.2465 9.5802 INE036D16AM3 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-12 98.2178 9.7398 1 50 98.2178 9.7398 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 98.1992 9.8433 1 17 98.1992 9.8433 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.1915 9.8862 1 15 98.1915 9.8862 INE457A16921 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-12 98.1711 9.9998 1 10 98.1711 9.9998 INE680A16373 DHANLAXMI BK 27-Mar-12 98.0657 10.4340 1 100 98.0657 10.4340 INE428A16FS4 ALLAHABAD BK 27-Mar-12 98.1629 9.8999 1 25 98.1629 9.8999 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 98.1090 10.0503 2 50 98.1090 10.0503 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 98.1275 9.9501 1 25 98.1275 9.9501 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 98.1375 9.8959 1 5.45 98.1375 9.8959 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 98.0404 9.5993 1 18 98.0404 9.5993 INE171A16BZ4 THE FEDERAL BK 3-Apr-12 98.0280 9.6613 1 15 98.0280 9.6613 INE237A16NL8 KOTAK MAH BK 9-Apr-12 97.8028 9.9999 1 13 97.8028 9.9999 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 96.4505 9.9500 1 25 96.4505 9.9500 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 96.1223 10.6700 1 0.65 96.1223 10.6700 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 96.2192 10.1001 1 25 96.2192 10.1001 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 96.2338 9.9199 1 50 96.2338 9.9199 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF (I) 11-Jun-12 96.3485 9.5401 1 0.5 96.3485 9.5401 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 96.0476 10.1486 1 10 96.0476 10.1486 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 95.9733 9.8801 1 25 95.9733 9.8801 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 95.9484 9.8800 1 25 95.9484 9.8800 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 95.8086 9.9799 1 50 95.8086 9.9799 INE528G16KZ3 YES BK 13-Jul-12 95.3579 10.0387 1 0.02 95.3579 10.0387 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 95.3227 9.9499 1 50 95.3227 9.9499 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 94.7808 9.9500 1 25 94.7808 9.9500 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 93.7407 10.1975 1 30 93.7407 10.1975 INE476A16ET4 CANARA BK 19-Sep-12 93.7512 9.9299 1 0.5 93.7512 9.9299 INE692A16AW8 UNION BK OF (I) 3-Dec-12 91.9692 9.9600 1 10 91.9692 9.9600 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 91.9299 9.9200 1 25 91.9299 9.9200 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 91.7694 9.9200 1 50 91.7694 9.9200 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 91.7923 9.9200 1 5 91.7923 9.9200 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 91.6626 9.9400 1 25 91.6626 9.9400 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 91.5862 9.9500 1 5 91.5862 9.9500 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 91.5262 9.9099 1 50 91.5262 9.9099 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 91.4492 9.9501 1 50 91.4492 9.9501 INE077A16745 DENA BK 14-Jan-13 91.0387 9.9250 3 90 91.0387 9.9250 INE705A16DQ4 VIJAYA BK 14-Jan-13 91.0387 9.9250 1 35 91.0387 9.9250 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 91.1374 9.8050 1 1.05 91.1374 9.8050 INE528G16NT0 YES BK 17-Jan-13 90.9143 9.9937 2 105 90.9174 9.9899 INE077A16737 DENA BK 17-Jan-13 90.9711 9.9250 1 30 90.9711 9.9250 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com