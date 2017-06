Jan 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16BV0 SBBJ 23-Jan-12 99.9004 9.0976 3 75 99.9004 9.0976 INE476A16BN3 CANARA BK 23-Jan-12 99.8993 9.1981 1 50 99.8993 9.1981 INE008A16EL2 IDBI BK 24-Jan-12 99.8734 9.2535 1 25 99.8734 9.2535 INE237A16IP9 KOTAK MAH BK 27-Jan-12 99.7900 9.6014 1 60 99.7900 9.6014 INE483A16836 CENTRAL BK OF (I) 28-Jan-12 99.7638 9.6019 1 25 99.7638 9.6019 INE166A16EA1 ING VYSYA BK 30-Jan-12 99.7265 9.1001 1 25 99.7265 9.1001 INE238A16HU9 AXIS BK 31-Jan-12 99.7017 9.1004 1 25 99.7017 9.1004 INE654A16AC0 SBT 8-Feb-12 99.4632 9.8495 1 25 99.4632 9.8495 INE648A16CA2 SBBJ 8-Feb-12 99.5011 9.1506 1 15 99.5011 9.1506 INE476A16BX2 CANARA BK 9-Feb-12 99.4365 9.8497 1 25 99.4365 9.8497 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.4747 9.1784 1 10 99.4747 9.1784 INE141A16CD2 OBC 13-Feb-12 99.3760 9.1676 1 25 99.3760 9.1676 INE112A16AM8 CORP. BK 14-Feb-12 99.3502 9.1819 2 46 99.3502 9.1819 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.3499 9.1859 2 35 99.3498 9.1875 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.3505 9.1776 1 21 99.3505 9.1776 INE683A16526 THE SOUTH (I)N BK 15-Feb-12 99.3176 9.2884 1 25 99.3176 9.2884 INE112A16AL0 CORP. BK 15-Feb-12 99.3260 9.1733 1 12 99.3260 9.1733 INE238A16HX3 AXIS BK 17-Feb-12 99.2313 9.7500 1 50 99.2313 9.7500 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF (I) 17-Feb-12 99.2744 9.1993 1 15 99.2744 9.1993 INE434A16813 ANDHRA BK 20-Feb-12 99.1964 9.2403 1 4.82 99.1964 9.2403 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.1091 9.6500 1 50 99.1091 9.6500 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.1252 9.2034 1 17 99.1252 9.2034 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.1033 9.1738 1 36.3 99.1033 9.1738 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 98.9428 9.7500 1 125 98.9428 9.7500 INE651A16BQ4 STATE BK OF MYSORE 28-Feb-12 98.9482 9.6997 1 25 98.9482 9.6997 INE476A16FF0 CANARA BK 29-Feb-12 98.9112 9.7997 1 75 98.9112 9.7997 INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 98.9587 9.3677 1 12 98.9587 9.3677 INE095A16EK1 INDUSIND BK 29-Feb-12 98.9417 9.5222 3 11 98.9417 9.5222 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 98.8737 9.8996 1 25 98.8737 9.8996 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 98.8905 9.7503 1 25 98.8905 9.7503 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 98.9086 9.3664 1 5 98.9086 9.3664 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 98.7702 9.8797 2 50 98.7702 9.8797 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 98.8647 9.1118 1 40 98.8647 9.1118 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 98.7861 9.7504 1 5 98.7861 9.7504 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 98.8192 9.2796 1 70 98.8192 9.2796 INE168A16DL6 THE J&K BK 6-Mar-12 98.8254 9.2303 1 50 98.8254 9.2303 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 98.8127 9.3313 1 25 98.8127 9.3313 INE434A16862 ANDHRA BK 6-Mar-12 98.8226 9.2526 1 20 98.8226 9.2526 INE608A16AJ1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-12 98.7905 9.5079 1 8 98.7905 9.5079 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF (I) 7-Mar-12 98.7950 9.2748 1 1 98.7950 9.2748 INE141A16CY8 OBC 8-Mar-12 98.7702 9.2748 1 4 98.7702 9.2748 INE008A16FS4 IDBI BK 9-Mar-12 98.7330 9.3678 1 1 98.7330 9.3678 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF (I) 12-Mar-12 98.6301 9.5650 2 240 98.6690 9.2900 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 98.7453 8.7507 1 0.2 98.7453 8.7507 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.5399 9.8333 2 75 98.5448 9.7998 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 98.5634 9.5000 2 10.15 98.5634 9.5000 INE483A16BV2 CENTRAL BK OF (I) 16-Mar-12 98.5556 9.3848 1 5 98.5556 9.3848 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 98.5848 8.7327 3 725 98.5848 8.7327 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 98.4321 9.6900 2 125 98.4385 9.6498 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 98.4480 9.5902 1 25 98.4480 9.5902 INE160A16GU7 PUNJAB NATIONAL BK 19-Mar-12 98.4941 9.3010 1 25 98.4941 9.3010 INE036D16BH1 THE KARUR VYSYA BK 19-Mar-12 98.4290 9.7095 1 12 98.4290 9.7095 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 98.3724 9.9001 1 25 98.3724 9.9001 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 98.3899 9.6342 3 250 98.3905 9.6303 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 98.3712 9.7477 1 115 98.3712 9.7477 INE457A16913 BK OF MAHARASHTRA 21-Mar-12 98.3784 9.7039 1 50 98.3784 9.7039 INE608A16AO1 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-12 98.3708 9.7501 1 50 98.3708 9.7501 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 98.3500 9.7199 2 75 98.3500 9.7199 INE141A16FW5 OBC 26-Mar-12 98.3020 9.4101 1 100 98.3020 9.4101 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 98.2586 9.6549 3 76 98.2417 9.7502 INE237A16NF0 KOTAK MAH BK 26-Mar-12 98.2506 9.7000 1 60 98.2506 9.7000 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 98.3303 9.3910 2 55 98.3374 9.3501 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.2329 9.7999 1 50 98.2329 9.7999 INE036D16AM3 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-12 98.2435 9.7401 1 50 98.2435 9.7401 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 98.2152 9.8999 1 25 98.2152 9.8999 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 98.2110 9.7776 1 100 98.2110 9.7776 INE428A16FS4 ALLAHABAD BK 27-Mar-12 98.2038 9.8175 2 100 98.2070 9.7999 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 98.2672 9.4651 2 6 98.2672 9.4651 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF (I) 28-Mar-12 98.2528 9.4070 2 125 98.1902 9.7500 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 98.2879 9.3500 1 50 98.2879 9.3500 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF (I) 28-Mar-12 98.2429 9.6002 1 25 98.2429 9.6002 INE166A16EK0 ING VYSYA BK 30-Mar-12 98.1106 9.9002 1 25 98.1106 9.9002 INE428A16FL9 ALLAHABAD BK 3-Apr-12 97.9767 10.0501 1 30 97.9767 10.0501 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 98.0662 9.5967 1 2 98.0662 9.5967 INE528G16NV6 YES BK 10-Apr-12 97.8135 9.9502 1 20 97.8135 9.9502 INE237A16NO2 KOTAK MAH BK 10-Apr-12 97.8626 9.7218 1 2 97.8626 9.7218 INE654A16AJ5 SBT 16-Apr-12 97.6603 9.9369 1 4 97.6603 9.9369 INE528G16NW4 YES BK 18-Apr-12 97.6053 9.9501 1 20 97.6053 9.9501 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 96.9242 9.8999 1 50 96.9242 9.8999 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 96.5772 9.8000 1 25 96.5772 9.8000 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 96.3132 9.9800 1 25 96.3132 9.9800 INE705A16DL5 VIJAYA BK 11-Jun-12 96.1853 10.0527 1 15.65 96.1853 10.0527 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 96.1350 9.9826 1 5 96.1350 9.9826 INE090A16OI5 ICICI BK 4-Jul-12 95.7998 9.5826 1 0.25 95.7998 9.5826 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 93.7667 10.1950 1 30 93.7667 10.1950 INE692A16AS6 UNION BK OF (I) 16-Nov-12 92.4289 9.9000 1 50 92.4289 9.9000 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 92.3595 9.9000 1 50 92.3595 9.9000 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 92.0469 9.9801 1 50 92.0469 9.9801 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 92.1653 9.8500 1 25 92.1653 9.8500 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 92.0966 9.8500 1 25 92.0966 9.8500 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 91.6474 9.9300 4 50 91.6474 9.9300 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 91.6246 9.9299 1 25 91.6246 9.9299 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 91.5405 9.9500 1 25 91.5405 9.9500 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.5340 9.9000 1 50 91.5340 9.9000 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 91.4544 9.9725 1 6.45 91.4544 9.9725 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 91.3138 10.1226 1 2.45 91.3138 10.1226 INE141A16FZ8 OBC 18-Jan-13 90.9849 9.9083 2 150 90.9628 9.9351 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, 