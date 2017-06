Jan 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16BV0 SBBJ 23-Jan-12 99.9253 9.0953 1 50 99.9253 9.0953 INE008A16EL2 IDBI BK 24-Jan-12 99.8991 9.2164 3 45 99.8961 9.4907 INE238A16HR5 AXIS BK 24-Jan-12 99.8961 9.4907 1 25 99.8961 9.4907 INE160A16CY8 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jan-12 99.7472 9.2506 1 25 99.7472 9.2506 INE090A16LE0 ICICI BK 30-Jan-12 99.7459 9.2983 1 25 99.7459 9.2983 INE692A16AD8 UNION BK OF (I) 31-Jan-12 99.7220 9.2503 1 35 99.7220 9.2503 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 99.5239 9.1899 1 60 99.5239 9.1899 INE654A16AC0 SBT 8-Feb-12 99.5775 9.6792 1 25 99.5775 9.6792 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.4969 9.2274 3 36 99.4997 9.1764 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.5512 9.6794 1 25 99.5512 9.6794 INE476A16BX2 CANARA BK 9-Feb-12 99.4724 9.6798 1 25 99.4724 9.6798 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 99.5249 9.6800 1 160 99.5249 9.6800 INE141A16CD2 OBC 13-Feb-12 99.4462 9.6792 1 125 99.4462 9.6792 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.3755 9.1750 1 61.5 99.3755 9.1750 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.3750 9.1824 1 20 99.3750 9.1824 INE112A16AL0 CORP. BK 15-Feb-12 99.3510 9.1701 3 26 99.3510 9.1705 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF (I) 17-Feb-12 99.2902 9.3190 2 100 99.2993 9.1986 INE238A16HX3 AXIS BK 17-Feb-12 99.2955 9.2488 1 40 99.2955 9.2488 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF (I) 17-Feb-12 99.3400 9.7000 1 25 99.3400 9.7000 INE428A16FB0 ALLAHABAD BK 17-Feb-12 99.2996 9.1946 1 0.5 99.2996 9.1946 INE166A16ED5 THE VYSYA BK 21-Feb-12 99.1417 9.8747 1 150 99.1417 9.8747 INE112A16AO4 CORP. BK 21-Feb-12 99.2368 9.6797 2 75 99.2368 9.6797 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.1906 9.3078 1 15 99.1906 9.3078 INE680A16241 DHANLAXMI BK 22-Feb-12 99.1129 9.8997 1 25 99.1129 9.8997 INE166A16EE3 THE VYSYA BK 23-Feb-12 99.0885 9.8752 1 150 99.0885 9.8752 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.1064 9.6796 2 50 99.1064 9.6796 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.1064 9.6796 1 25 99.1064 9.6796 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 99.0858 9.9048 1 10 99.0858 9.9048 INE528G16IM5 YES BK 24-Feb-12 99.0643 9.8502 1 45 99.0643 9.8502 INE238A16IE1 AXIS BK 24-Feb-12 99.0690 9.8002 1 40 99.0690 9.8002 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 99.1058 9.4094 1 5 99.1058 9.4094 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.0033 9.6699 2 50 99.0023 9.6797 INE084A16410 BK OF (I) 27-Feb-12 98.9849 9.8503 1 25 98.9849 9.8503 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 98.9692 9.7477 1 50 98.9692 9.7477 INE476A16FF0 CANARA BK 29-Feb-12 98.9535 9.6500 3 75 98.9503 9.6801 INE095A16EK1 INDUSIND BK 29-Feb-12 98.9676 9.5189 1 7 98.9676 9.5189 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 98.9246 9.4474 2 50 98.9474 9.2449 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 98.8962 9.6996 1 25 98.8962 9.6996 INE141A16FI4 OBC 2-Mar-12 98.8962 9.6996 1 25 98.8962 9.6996 INE705A16DC4 VIJAYA BK 2-Mar-12 98.8962 9.6996 1 5 98.8962 9.6996 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 98.8894 9.1094 3 105 98.8894 9.1094 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 98.8062 9.8000 1 75 98.8062 9.8000 INE695A16BK4 UNITED BK OF (I) 6-Mar-12 98.8482 9.2458 1 75 98.8482 9.2458 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 98.8250 9.2335 1 25 98.8250 9.2335 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF (I) 7-Mar-12 98.8201 9.2725 1 0.25 98.8201 9.2725 INE171A16AT9 THE FEDERAL BK 8-Mar-12 98.7084 9.9501 1 25 98.7084 9.9501 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 98.7407 9.5001 1 25 98.7407 9.5001 INE084A16485 BK OF (I) 9-Mar-12 98.7763 9.2282 1 25 98.7763 9.2282 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 98.7000 9.2452 1 50 98.7000 9.2452 INE008A16FQ8 IDBI BK 12-Mar-12 98.6438 9.6504 2 50 98.6438 9.6504 INE171A16AU7 THE FEDERAL BK 12-Mar-12 98.6023 9.9498 1 35 98.6023 9.9498 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 98.6765 9.4146 1 25 98.6765 9.4146 INE112A16831 CORPORATION BK 12-Mar-12 98.6369 9.7001 1 25 98.6369 9.7001 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 98.6843 9.3583 1 0.9 98.6843 9.3583 INE036D16AI1 KARUR VYSYA BNK 13-Mar-12 98.5758 9.9499 1 65 98.5758 9.9499 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.5709 9.7997 1 50 98.5709 9.7997 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 98.5852 9.7002 1 25 98.5852 9.7002 INE084A16501 BK OF (I) 15-Mar-12 98.6278 9.2331 1 50 98.6278 9.2331 INE476A16FO2 CANARA BK 15-Mar-12 98.5594 9.7001 1 25 98.5594 9.7001 INE036D16BH1 THE KARUR VYSYA BK 19-Mar-12 98.4551 9.7074 1 20 98.4551 9.7074 INE084A16626 BK OF (I) 19-Mar-12 98.5037 9.3974 1 10.4 98.5037 9.3974 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 98.3987 9.8998 1 75 98.3987 9.8998 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 98.4639 9.4904 1 25 98.4639 9.4904 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 98.4453 9.4496 1 1 98.4453 9.4496 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 98.4172 9.4680 2 22 98.4172 9.4680 INE090A16LS0 ICICI BK 23-Mar-12 98.3907 9.9500 1 25 98.3907 9.9500 INE084A16535 BK OF (I) 23-Mar-12 98.4159 9.3254 1 12 98.4159 9.3254 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.2844 9.6534 1 200 98.2844 9.6534 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 98.2413 9.9003 1 75 98.2413 9.9003 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 98.2699 9.7367 4 68 98.2501 9.8498 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 98.2405 9.9048 1 50 98.2405 9.9048 INE141A16FW5 OBC 26-Mar-12 98.3273 9.4079 1 50 98.3273 9.4079 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.2863 9.6426 2 15 98.2709 9.7307 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.2447 9.8808 1 13 98.2447 9.8808 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 98.3310 9.6801 1 50 98.3310 9.6801 INE680A16373 DHANLAXMI BK 27-Mar-12 98.1975 9.9998 1 50 98.1975 9.9998 INE090A16MC2 ICICI BK 27-Mar-12 98.2853 9.9498 1 25 98.2853 9.9498 INE680A16639 DHANLAXMI BK 28-Mar-12 98.1711 9.9998 1 75 98.1711 9.9998 INE084A16568 BK OF (I) 28-Mar-12 98.2214 9.7198 1 50 98.2214 9.7198 INE667A16735 SYNDICATE BK 3-Apr-12 98.0053 10.0390 3 125 98.0051 10.0400 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 98.0056 10.0374 1 50 98.0056 10.0374 INE648A16DM5 SBBJ 4-Apr-12 98.0784 9.5350 2 16 98.0784 9.5350 INE695A16DE3 UNITED BK OF (I) 9-Apr-12 97.9115 9.7320 2 4 97.9115 9.7320 INE562A16AI2 INDIAN BK 18-Apr-12 97.6232 9.9849 4 75 97.6232 9.9849 INE237A16NQ7 KOTAK MAH BK 18-Apr-12 97.6081 10.0499 2 40 97.6081 10.0499 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 96.1634 10.7076 1 0.25 96.1634 10.7076 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 96.4344 9.4375 1 22.64 96.4344 9.4375 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 96.2353 9.7799 1 5 96.2353 9.7799 INE695A16DH6 UNITED BK OF (I) 15-Jun-12 96.1658 9.8999 1 5 96.1658 9.8999 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 96.1964 9.5577 1 25 96.1964 9.5577 INE654A16AV0 SBT 19-Jun-12 96.0512 9.9375 1 25 96.0512 9.9375 INE008A16HN1 IDBI BK 22-Jun-12 95.9304 10.0547 1 5 95.9304 10.0547 INE090A16NT4 ICICI BK 22-Jun-12 96.0625 9.7149 1 2.7 96.0625 9.7149 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 95.8827 9.9199 1 50 95.8827 9.9199 INE528G16KZ3 YES BK 13-Jul-12 95.4074 10.0399 1 0.03 95.4074 10.0399 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 95.5211 9.6149 1 0.06 95.5211 9.6149 INE238A16KJ6 AXIS BK 12-Oct-12 93.2604 9.9163 1 1 93.2604 9.9163 INE705A16CE2 VIJAYA BK 15-Oct-12 93.2256 9.8600 1 10 93.2256 9.8600 INE649A16BS4 STATE BK OF HYDERABAD 20-Nov-12 92.4926 9.8100 1 50 92.4926 9.8100 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 92.0966 9.8500 2 100 92.0966 9.8500 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 91.9678 9.9000 1 100 91.9678 9.9000 INE168A16DJ0 THE J&K BK 7-Dec-12 91.8839 10.0126 1 5 91.8839 10.0126 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 91.9138 9.8501 1 50 91.9138 9.8501 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 91.8455 9.8500 1 25 91.8455 9.8500 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 91.7134 9.9334 2 50 91.7184 9.9269 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF (I) 18-Dec-12 91.7123 9.9050 1 10 91.7123 9.9050 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 91.6320 9.9500 1 