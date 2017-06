Mar 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16620 DENA BK 22-Mar-12 99.9259 9.0268 4 400 99.9259 9.0222 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 99.9255 9.0709 2 75 99.9256 9.0587 INE238A16MM6 AXIS BK 22-Mar-12 99.9281 8.7541 1 25 99.9281 8.7541 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 99.9244 9.2050 1 25 99.9244 9.2050 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 99.9257 9.0466 1 0.25 99.9257 9.0466 INE667A16669 SYNDICATE BK 23-Mar-12 99.9245 6.8954 2 55 99.9249 6.8580 INE084A16535 BK OF (I) 23-Mar-12 99.9236 6.9768 1 5 99.9236 6.9768 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.8253 9.1253 3 270 99.8258 9.0991 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 99.8248 9.1515 2 185 99.8248 9.1515 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 99.8253 9.1240 2 100 99.8258 9.0991 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 99.8258 9.0991 3 90 99.8258 9.0991 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 99.8134 9.7480 2 75 99.8134 9.7480 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 99.8245 9.1681 2 30 99.8229 9.2509 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.8258 9.0991 1 25 99.8258 9.0991 INE705A16AG1 VIJAYA BK 27-Mar-12 99.7988 9.1983 1 100 99.7988 9.1983 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 99.7995 9.1671 2 55 99.8009 9.1021 INE090A16MC2 ICICI BK 27-Mar-12 99.7970 9.2807 1 35 99.7970 9.2807 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 99.7988 9.1983 1 25 99.7988 9.1983 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF (I) 28-Mar-12 99.7730 9.2264 5 171.2 99.7710 9.3085 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 99.7761 9.1008 2 100 99.7761 9.1008 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 99.7744 9.1700 1 50 99.7744 9.1700 INE528G16JI1 YES BK 28-Mar-12 99.7717 9.2800 1 40 99.7717 9.2800 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.7708 9.3177 2 27 99.7592 9.7894 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.7717 9.2800 1 25 99.7717 9.2800 INE112A16AW7 CORPORATION BK 3-Apr-12 99.5418 11.2009 2 200 99.5418 11.2009 INE683A16633 THE SOUTH (I)N BK 22-May-12 97.9855 11.7251 1 50 97.9855 11.7251 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 98.0487 11.3500 1 25 98.0487 11.3500 INE008A16JF3 IDBI BK 29-May-12 97.8352 11.3749 2 300 97.8534 11.2774 INE648A16DV6 SBBJ 31-May-12 97.8309 11.2399 1 50 97.8309 11.2399 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 97.6625 11.2001 1 50 97.6625 11.2001 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 97.6292 11.2199 2 125 97.6126 11.3002 INE683A16658 THE SOUTH (I)N BK 6-Jun-12 97.5343 11.6802 1 50 97.5343 11.6802 INE084A16691 BK OF (I) 7-Jun-12 97.6176 11.1350 1 50 97.6176 11.1350 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 97.6458 11.0000 1 50 97.6458 11.0000 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 97.5537 11.2999 1 25 97.5537 11.2999 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 97.5034 11.1260 2 125 97.5047 11.1202 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 97.4304 11.4600 1 25 97.4304 11.4600 INE036D16BQ2 THE KARUR VYSYA BK 11-Jun-12 97.4080 11.5626 1 25 97.4080 11.5626 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 97.4916 11.1800 1 25 97.4916 11.1800 INE112A16BL8 CORPORATION BK 11-Jun-12 97.4916 11.1800 1 25 97.4916 11.1800 INE008A16HF7 IDBI BK 12-Jun-12 97.3851 11.5302 5 225 97.3851 11.5302 INE652A16CK3 STATE BK OF PATIALA 12-Jun-12 97.4913 11.0499 1 100 97.4913 11.0499 INE095A16FH4 INDUSIND BK 13-Jun-12 97.2793 11.8701 2 300 97.2793 11.8701 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 97.4558 11.0800 1 150 97.4558 11.0800 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 97.3994 11.2018 23 1450 97.3840 11.2700 INE166A16FA8 ING VYSYA BK 14-Jun-12 97.3614 11.3700 5 350 97.3614 11.3700 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 97.4055 11.1749 8 325 97.4055 11.1749 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 97.4587 10.9400 4 250 97.4677 10.9000 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 97.4443 11.0034 5 225 97.4066 11.1700 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 97.3840 11.2700 3 75 97.3840 11.2700 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 97.3738 11.3151 1 50 97.3738 11.3151 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 97.3932 11.3599 2 25 97.3932 11.3599 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 97.3929 11.1031 16 900 97.4325 10.9299 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.4318 10.9328 3 125 97.5393 10.4638 INE168A16DU7 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Jun-12 97.3422 11.3248 2 75 97.3422 11.3248 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 97.3524 11.2802 2 50 97.3524 11.2802 INE695A16DH6 UNITED BK OF (I) 15-Jun-12 97.5393 10.4638 2 45 97.5393 10.4638 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 97.2976 11.5201 1 25 97.2976 11.5201 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 97.3447 10.9409 7 625 97.3443 10.9426 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 97.2995 11.1323 3 600 97.2995 11.1323 INE095A16FB7 INDUSIND BK 18-Jun-12 97.1904 11.5950 5 475 97.1904 11.5950 INE683A16674 THE SOUTH (I)N BK 18-Jun-12 97.1598 11.7250 2 250 97.1598 11.7250 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 97.2658 11.2751 5 200 97.2658 11.2751 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 97.2877 11.1823 4 150 97.2877 11.1823 INE171A16CN8 THE FEDERAL BK 18-Jun-12 97.3373 10.9721 3 125 97.3366 10.9752 INE750E16AL9 STANDARD CHARTERED BK 19-Jun-12 97.2599 11.3001 1 25 97.2599 11.3001 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 97.1843 11.2501 1 25 97.1843 11.2501 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 97.3007 10.2279 3 102 97.0390 11.2499 INE651A16BW2 STATE BK OF MYSORE 16-Jul-12 96.5379 10.9999 1 100 96.5379 10.9999 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 95.9516 11.0001 2 155 95.9516 11.0001 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 96.1285 10.5001 1 25 96.1285 10.5001 INE090A16PF8 ICICI BK 17-Aug-12 95.5925 11.1451 2 425 95.5925 11.1451 INE705A16BT2 VIJAYA BK 24-Aug-12 95.4351 11.0499 1 175 95.4351 11.0499 INE648A16CT2 SBBJ 27-Aug-12 95.3524 11.0500 3 175 95.3524 11.0500 INE651A16CY6 STATE BK OF MYSORE 11-Sep-12 94.8848 11.1801 1 50 94.8848 11.1801 INE084A16667 BK OF (I) 14-Sep-12 94.8220 11.1351 3 100 94.8220 11.1351 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 92.7033 10.7600 1 50 92.7033 10.7600 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 92.7033 10.7600 1 25 92.7033 10.7600 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 92.6274 10.8000 1 25 92.6274 10.8000 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 92.6020 10.8000 1 50 92.6020 10.8000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.4939 10.8500 2 100 92.4939 10.8500 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 92.4500 10.8000 1 25 92.4500 10.8000 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 92.3923 10.8500 1 100 92.3923 10.8500 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 92.4500 10.8000 1 25 92.4500 10.8000 INE141A16FV7 OBC 24-Dec-12 92.3163 10.8499 1 25 92.3163 10.8499 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 92.3490 10.7999 1 0.1 92.3490 10.7999 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 92.2985 10.8000 1 100 92.2985 10.8000 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 92.3894 10.7000 1 50 92.3894 10.7000 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 92.0597 10.5999 1 100 92.0597 10.5999 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 91.9481 10.7258 2 135 91.8970 10.7999 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 91.9749 10.7230 2 65 91.9219 10.8001 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 91.8221 10.7999 1 0.3 91.8221 10.7999 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 91.7542 10.6500 1 150 91.7542 10.6500 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 91.6993 10.7273 1 25 91.6993 10.7273 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 90.7754 10.7200 1 25 90.7754 10.7200 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 90.5340 10.6900 1 50 90.5340 10.6900 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 89.6607 11.7900 1 4.0347 89.6607 11.7900 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 90.5902 10.6200 1 2 90.5902 10.6200 INE112A16BI4 CORPORATION BK 12-Mar-13 90.6307 10.5400 2 75 90.6307 10.5400 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 90.3049 10.8851 6 150 90.2607 10.9400 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 90.3532 10.8251 1 25 90.3532 10.8251 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 90.5063 10.6058 11 380 90.5596 10.5400 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 90.5171 10.5925 6 250 90.3573 10.7900 INE084A16741 BK OF (I) 15-Mar-13 90.2645 10.9050 1 100 90.2645 10.9050 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 90.3075 10.8517 3 60 90.3008 10.8600 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 90.4459 10.7100 1 25 90.4459 10.7100 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 90.2593 10.8216 8 345 90.2606 10.8200 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 90.2194 10.8707 8 335 90.2931 10.7800 INE608A16CX8 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-13 90.2281 10.8600 3 200 90.2281 10.8600 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF (I) 18-Mar-13 90.3330 10.7309 5 155 90.3337 10.7301 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 90.2985 10.7733 2 75 90.2931 10.7800 INE095A16FJ0 INDUSIND BK 18-Mar-13 90.1308 10.9799 1 20 90.1308 10.9799 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 90.1388 10.9400 6 100 90.1388 10.9400 =============================================================================================== *: Crores