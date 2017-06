Mar 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 99.9758 8.8351 1 125 99.9758 8.8351 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 99.9753 9.0177 1 50 99.9753 9.0177 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 99.9753 9.0177 1 25 99.9753 9.0177 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 99.9506 9.0125 3 177 99.9492 9.2757 INE667A16875 SYNDICATE BK 22-Mar-12 99.9507 9.0017 1 150 99.9507 9.0017 INE238A16MM6 AXIS BK 22-Mar-12 99.9523 8.7094 2 125 99.9526 8.6546 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 99.9507 9.0017 1 100 99.9507 9.0017 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 99.9505 9.0382 3 78 99.9505 9.0382 INE077A16620 DENA BK 22-Mar-12 99.9507 9.0017 2 50 99.9507 9.0017 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 99.9507 9.0017 1 35 99.9507 9.0017 INE084A16535 BK OF (I) 23-Mar-12 99.9507 6.0011 1 16 99.9507 6.0011 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.8506 9.1021 3 375 99.8506 9.1021 INE077A16653 DENA BK 26-Mar-12 99.8520 9.0179 3 125 99.8515 9.0472 INE667A16685 SYNDICATE BK 26-Mar-12 99.8506 9.1021 1 100 99.8506 9.1021 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.8509 9.0838 2 75 99.8506 9.1021 INE528G16JG5 YES BK 26-Mar-12 99.8506 9.1021 1 52 99.8506 9.1021 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.8484 9.2348 3 40 99.8484 9.2363 INE084A16550 BK OF (I) 26-Mar-12 99.8523 8.9984 1 5 99.8523 8.9984 INE036D16AM3 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-12 99.8416 9.6513 1 0.06 99.8416 9.6513 INE238A16LE5 AXIS BK 27-Mar-12 99.8229 9.2491 2 150 99.8277 8.9997 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 99.8229 9.2509 1 75 99.8229 9.2509 INE036D16BJ7 KARUR VYSYA BK 28-Mar-12 99.7977 9.2486 1 105 99.7977 9.2486 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 99.8009 9.1021 1 55 99.8009 9.1021 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.7899 9.6060 1 0.05 99.7899 9.6060 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 99.5608 11.5011 1 175 99.5608 11.5011 INE562A16AJ0 INDIAN BK 3-Apr-12 99.5806 10.9804 1 25 99.5806 10.9804 INE705A16DT8 VIJAYA BK 18-Apr-12 99.2211 9.8804 1 25 99.2211 9.8804 INE654A16AO5 STATE BK OF TRAVANCORE 18-May-12 98.4021 10.0458 1 4.3 98.4021 10.0458 INE651A16CO7 STATE BK OF MYSORE 24-May-12 98.2022 10.2802 1 25 98.2022 10.2802 INE008A16JD8 IDBI BK 25-May-12 98.0098 11.2299 1 25 98.0098 11.2299 INE008A16JF3 IDBI BK 29-May-12 97.8751 11.3206 2 250 97.8825 11.2801 INE683A16658 THE SOUTH (I)N BK 6-Jun-12 97.5658 11.6750 1 100 97.5658 11.6750 INE084A16691 BK OF (I) 7-Jun-12 97.6494 11.1220 2 55 97.6759 10.9934 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 97.6653 11.0448 1 0.06 97.6653 11.0448 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 97.5978 11.2298 2 50 97.5978 11.2298 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 97.5936 11.2499 1 50 97.5936 11.2499 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF (I) 11-Jun-12 97.4874 11.3340 2 52 97.4883 11.3300 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 97.5034 11.2601 1 35 97.5034 11.2601 INE112A16BL8 CORPORATION BK 11-Jun-12 97.5207 11.1801 1 25 97.5207 11.1801 INE171A16CP3 THE FEDERAL BK 11-Jun-12 97.4732 11.3999 3 25 97.4732 11.3999 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 97.5813 10.9001 1 25 97.5813 10.9001 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 97.4885 11.3291 1 0.06 97.4885 11.3291 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 97.4931 11.3078 1 0.06 97.4931 11.3078 INE166A16EX3 ING VYSYA BK 12-Jun-12 97.4271 11.4751 1 25 97.4271 11.4751 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 97.4021 11.3201 4 225 97.4021 11.3201 INE166A16FA8 ING VYSYA BK 14-Jun-12 97.3898 11.3751 3 150 97.3898 11.3751 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 97.4462 11.1227 3 100 97.4580 11.0701 INE171A16CQ1 THE FEDERAL BK 14-Jun-12 97.3842 11.4001 1 25 97.3842 11.4001 INE084A16642 BK OF (I) 15-Jun-12 97.4145 11.1351 2 200 97.4145 11.1351 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 97.3930 11.2302 2 100 97.3930 11.2302 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 97.3614 11.3700 3 50 97.3501 11.4200 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.6083 10.2800 1 50 97.6083 10.2800 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 97.4210 11.1064 2 15 97.4210 11.1064 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 97.3995 11.2014 1 2.5 97.3995 11.2014 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 97.3409 11.0789 13 1450 97.3254 11.1451 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 97.2939 11.2800 10 750 97.2939 11.2800 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 97.3313 11.1198 1 400 97.3313 11.1198 INE168A16DT9 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-12 97.2678 11.3917 8 225 97.2379 11.5200 INE683A16674 THE SOUTH (I)N BK 18-Jun-12 97.1913 11.7200 1 150 97.1913 11.7200 INE084A16766 BK OF (I) 18-Jun-12 97.2948 11.2761 4 125 97.2927 11.2851 INE095A16FB7 INDUSIND BK 18-Jun-12 97.2216 11.5900 3 100 97.2216 11.5900 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 97.2945 11.2774 1 100 97.2945 11.2774 INE238A16NY9 AXIS BK 18-Jun-12 97.2659 11.4000 1 25 97.2659 11.4000 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 97.2332 11.4136 27 1625 97.2540 11.3252 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 97.2824 11.2049 10 725 97.2888 11.1776 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF (I) 19-Jun-12 97.2683 11.2645 7 225 97.2552 11.3201 INE077A16810 DENA BK 19-Jun-12 97.2882 11.1802 3 100 97.2882 11.1802 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 97.3000 11.1302 2 100 97.3000 11.1302 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 97.3450 10.9398 2 75 97.4490 10.4999 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 97.3535 10.9038 2 50 97.3999 10.7074 INE090A16OB0 ICICI BK 29-Jun-12 96.9456 11.4998 2 100 96.9456 11.4998 INE090A16OB0 ICICI BK 29-Jun-12 96.9289 11.4502 1 10 96.9289 11.4502 INE705A16BT2 VIJAYA BK 24-Aug-12 95.4666 11.0399 1 175 95.4666 11.0399 INE648A16CT2 SBBJ 27-Aug-12 95.3780 11.0549 3 175 95.3780 11.0549 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 94.9631 10.9999 1 25 94.9631 10.9999 INE084A16667 BK OF (I) 14-Sep-12 94.9934 10.8074 2 125 94.9934 10.8074 INE649A16BO3 STATE BK OF HYDERABAD 16-Oct-12 94.0479 11.0001 1 10 94.0479 11.0001 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.6292 10.8453 1 50 93.6292 10.8453 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 93.5614 10.8268 1 50 93.5614 10.8268 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 93.0382 10.7952 1 50 93.0382 10.7952 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 93.0174 10.8299 1 25 93.0174 10.8299 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 92.9238 10.9000 1 50 92.9238 10.9000 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.7474 10.6500 1 100 92.7474 10.6500 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 92.7223 10.6500 1 10 92.7223 10.6500 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 92.5320 10.8302 1 50 92.5320 10.8302 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.5066 10.8302 1 150 92.5066 10.8302 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 92.4812 10.8302 2 100 92.4812 10.8302 INE695A16DI4 UNITED BK OF (I) 20-Dec-12 92.4431 10.8500 1 50 92.4431 10.8500 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 92.3742 10.8000 1 0.2 92.3742 10.8000 INE090A16RK4 ICICI BK 28-Dec-12 92.2980 10.7626 1 0.4 92.2980 10.7626 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 92.0973 10.8000 1 50 92.0973 10.8000 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 91.9288 10.7900 1 15 91.9288 10.7900 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 91.7122 10.8500 1 30 91.7122 10.8500 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 90.7422 10.7626 1 0.4 90.7422 10.7626 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 90.6694 10.7626 1 0.4 90.6694 10.7626 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 90.4546 10.8500 1 50 90.4546 10.8500 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 90.4422 10.8350 1 25 90.4422 10.8350 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 90.5000 10.7626 1 0.4 90.5000 10.7626 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 90.4739 10.7350 1 100 90.4739 10.7350 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 90.3654 10.8400 1 25 90.3654 10.8400 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 90.5833 10.5400 3 225 90.5833 10.5400 INE084A16741 BK OF (I) 15-Mar-13 90.2929 10.9000 1 100 90.2929 10.9000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 90.4035 10.7626 1 0.4 90.4035 10.7626 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 90.2402 10.8749 7 140 90.2847 10.8200 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 90.4309 10.6400 2 75 90.4309 10.6400 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF (I) 18-Mar-13 90.3496 10.7400 1 50 90.3496 10.7400 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 90.3268 10.7681 2 44.8 90.3151 10.7825 INE095A16FJ0 INDUSIND BK 18-Mar-13 90.1471 10.9900 1 35 90.1471 10.9900 INE090A16TC7 ICICI INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 90.1632 10.9400 4 250 90.1632 10.9400 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 90.1863 10.8816 8 375 90.1388 10.9400 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 90.3453 10.6864 4 225 90.3465 10.6850 ===============================================================================================
*: Crores