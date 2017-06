Mar 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16620 DENA BK 22-Mar-12 99.9751 9.0908 2 135 99.9756 8.9082 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 99.8773 8.9711 3 375 99.8775 8.9535 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.8779 8.9219 5 325 99.8775 8.9535 INE077A16653 DENA BK 26-Mar-12 99.8776 8.9486 3 300 99.8769 8.9974 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.8768 9.0040 3 275 99.8765 9.0266 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.8777 8.9387 3 260 99.8775 8.9535 INE528G16JG5 YES BK 26-Mar-12 99.8782 8.9022 1 25 99.8782 8.9022 INE457A16921 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-12 99.8769 8.9974 1 10 99.8769 8.9974 INE695A16CJ4 UNITED BK OF (I) 26-Mar-12 99.8735 9.2462 1 4.9937 99.8735 9.2462 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 99.8769 8.9974 1 3.6 99.8769 8.9974 INE084A16543 BK OF (I) 27-Mar-12 99.8523 8.9984 1 150 99.8523 8.9984 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 99.8539 8.9008 2 125 99.8539 8.9008 INE090A16MC2 ICICI BK 27-Mar-12 99.8755 9.0998 1 25 99.8755 9.0998 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 99.8287 8.9474 1 100 99.8287 8.9474 INE237A16NI4 KOTAK MAH BK 28-Mar-12 99.8283 8.9683 1 75 99.8283 8.9683 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF (I) 28-Mar-12 99.8287 8.9474 2 50 99.8287 8.9474 INE166A16EK0 ING VYSYA BK 30-Mar-12 99.7683 9.4168 2 161.25 99.7773 9.0519 INE084A16659 BK OF (I) 3-Apr-12 99.5891 11.5835 4 150 99.6009 11.2504 INE084A16659 BK OF (I) 3-Apr-12 99.6070 12.0009 1 50 99.6070 12.0009 INE695A16DD5 UNITED BK OF (I) 4-Apr-12 99.5608 11.5011 1 50 99.5608 11.5011 INE008A16GF9 IDBI BK 17-Apr-12 99.1725 11.2799 1 25 99.1725 11.2799 INE008A16JF3 IDBI BK 29-May-12 97.9049 11.3199 1 100 97.9049 11.3199 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 98.0863 10.3207 1 0.1 98.0863 10.3207 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 97.8788 11.3002 2 50 97.8788 11.3002 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 97.8970 10.4545 1 3 97.8970 10.4545 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.8038 10.7844 1 4.25 97.8038 10.7844 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 97.7442 10.9399 1 50 97.7442 10.9399 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 97.7509 11.0501 1 25 97.7509 11.0501 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 97.7033 11.0000 1 50 97.7033 11.0000 INE667A16AB4 SYNDICATE BK 8-Jun-12 97.6229 11.2502 2 50 97.6229 11.2502 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 97.6229 11.2502 1 50 97.6229 11.2502 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 97.6725 11.0099 1 25 97.6725 11.0099 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 97.5370 11.2402 1 50 97.5370 11.2402 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 97.6128 11.0202 1 25 97.6128 11.0202 INE095A16FH4 INDUSIND BK 13-Jun-12 97.3438 11.8568 1 50 97.3438 11.8568 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.4528 11.2239 2 125 97.4559 11.2099 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 97.4620 11.1823 1 100 97.4620 11.1823 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 97.4902 11.0547 2 70 97.5167 10.9351 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 97.3984 11.4700 1 25 97.3984 11.4700 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 97.3903 11.3730 6 200 97.4111 11.2798 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 97.4267 11.2100 3 150 97.4267 11.2100 INE692A16AZ1 UNION BK OF (I) 15-Jun-12 97.4178 11.2498 1 50 97.4178 11.2498 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 97.4357 11.1698 1 50 97.4357 11.1698 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 97.4241 11.2217 2 34 97.4222 11.2302 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 97.3501 11.1634 8 395 97.3148 11.3162 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 97.3112 11.3318 5 375 97.3185 11.3002 INE084A16766 BK OF (I) 18-Jun-12 97.3240 11.2765 3 300 97.3232 11.2798 INE095A16FB7 INDUSIND BK 18-Jun-12 97.2519 11.5886 3 75 97.2516 11.5901 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 97.3237 11.2777 1 50 97.3237 11.2777 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 97.3255 11.2699 1 25 97.3255 11.2699 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 97.3593 11.2500 1 25 97.3593 11.2500 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 97.2459 11.4858 27 1600 97.2842 11.3215 INE040A16776 HDFC BK 19-Jun-12 97.2776 11.3499 15 975 97.2787 11.3451 INE028A16458 BK OF BARODA 19-Jun-12 97.2992 11.2572 10 900 97.2997 11.2551 INE652A16DK1 STATE BK OF PATIALA 19-Jun-12 97.3128 11.1989 6 500 97.3126 11.1999 INE084A16733 BK OF (I) 19-Jun-12 97.3062 11.2273 6 450 97.3067 11.2252 INE112A16BM6 CORPORATION BK 19-Jun-12 97.3707 10.9514 4 450 97.3745 10.9350 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF (I) 19-Jun-12 97.2928 11.2845 5 225 97.3242 11.1502 INE077A16810 DENA BK 19-Jun-12 97.2828 11.3276 3 200 97.2834 11.3250 INE171A16CO6 THE FEDERAL BK 19-Jun-12 97.2643 11.4070 2 175 97.2682 11.3901 INE168A16DX1 THE JAMMU AND KASHMIR BK19-Jun-12 97.2379 11.5200 1 25 97.2379 11.5200 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 97.3359 11.1001 1 25 97.3359 11.1001 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 97.2374 11.3956 8 625 97.2422 11.3752 INE648A16DX2 SBBJ 20-Jun-12 97.2564 11.3150 4 275 97.2564 11.3150 INE476A16HB5 CANARA BK 20-Jun-12 97.2562 11.3160 3 125 97.2664 11.2726 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 97.1832 11.0201 1 100 97.1832 11.0201 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 97.0720 11.3501 1 50 97.0720 11.3501 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 97.0134 11.3502 1 50 97.0134 11.3502 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 97.1029 10.9999 1 100 97.1029 10.9999 INE651A16BW2 STATE BK OF MYSORE 16-Jul-12 96.5941 10.9999 1 100 96.5941 10.9999 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 96.0072 10.9999 1 155 96.0072 10.9999 INE648A16CQ8 SBBJ 22-Aug-12 95.6881 10.7500 1 125 95.6881 10.7500 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 94.9544 11.0199 1 50 94.9544 11.0199 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 95.1100 10.7235 1 25 95.1100 10.7235 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 95.1093 10.7251 1 25 95.1093 10.7251 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 94.8835 11.1199 1 25 94.8835 11.1199 INE238A16KD9 AXIS BK 14-Sep-12 94.8823 11.1227 1 0.1 94.8823 11.1227 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 94.6450 10.9850 3 100 94.6473 10.9799 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.5441 11.0001 3 50 93.5716 10.9501 INE695A16DP9 UNITED BK OF (I) 12-Dec-12 92.6660 10.8600 1 25 92.6660 10.8600 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INDIA 17-Dec-12 92.5574 10.8302 1 50 92.5574 10.8302 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.5384 10.8202 2 150 92.5384 10.8202 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 92.5130 10.8202 1 100 92.5130 10.8202 INE695A16DI4 UNITED BK OF (I) 20-Dec-12 92.4816 10.8296 1 50 92.4816 10.8296 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 92.3734 10.7626 1 0.25 92.3734 10.7626 INE008A16IU4 IDBI BK 21-Jan-13 91.6711 10.8374 1 120 91.6711 10.8374 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 91.7204 10.7675 2 120 91.7204 10.7675 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 90.7982 10.6600 1 5 90.7982 10.6600 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 90.5901 10.6800 3 75 90.6120 10.6525 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 90.6120 10.6525 2 47 90.6120 10.6525 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 90.5981 10.7001 1 10 90.5981 10.7001 INE112A16BI4 CORPORATION BK 12-Mar-13 90.6702 10.5500 1 25 90.6702 10.5500 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 90.5401 10.6526 1 34 90.5401 10.6526 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 90.5824 10.6000 1 25 90.5824 10.6000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 90.2614 10.8488 2 100 90.2523 10.8600 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 90.2014 10.8929 7 425 90.1632 10.9400 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 90.2096 10.8828 6 235 90.1247 10.9875 INE705A16ER0 VIJAYA BK 20-Mar-13 90.1706 10.9309 4 130 90.3704 10.6850 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 90.3305 10.7340 3 115 90.3337 10.7301 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 90.4634 10.6000 1 75 90.4634 10.6000 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 90.3249 10.7115 14 340 90.3179 10.7200 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 90.3469 10.6845 2 55 90.3506 10.6800 =============================================================================================== *: Crores