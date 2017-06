Mar 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 99.8971 9.4017 5 317.65 99.8960 9.4999 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 99.8997 9.1615 4 236 99.8960 9.4999 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 99.8960 9.4999 1 180 99.8960 9.4999 INE141A16FW5 OBC 26-Mar-12 99.9000 9.1311 2 150 99.8971 9.3993 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 99.8990 9.2219 2 125 99.8987 9.2530 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 99.8971 9.3993 1 100 99.8971 9.3993 INE077A16653 DENA BK 26-Mar-12 99.9015 8.9970 1 100 99.9015 8.9970 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 99.8961 9.4890 2 78 99.8960 9.4999 INE090A16MB4 ICICI BK 26-Mar-12 99.8960 9.4999 1 55 99.8960 9.4999 INE084A16550 BK OF INDIA 26-Mar-12 99.8985 9.2713 1 50 99.8985 9.2713 INE457A16921 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-12 99.8960 9.4999 1 25 99.8960 9.4999 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 99.8960 9.4999 1 25 99.8960 9.4999 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 99.9004 9.0976 1 25 99.9004 9.0976 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 99.8700 9.5024 4 125 99.8700 9.5024 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 99.8705 9.4682 2 75 99.8700 9.5024 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 99.8700 9.5024 1 50 99.8700 9.5024 INE238A16LE5 AXIS BK 27-Mar-12 99.8667 9.7439 1 50 99.8667 9.7439 INE648A16DJ1 SBBJ 27-Mar-12 99.8746 9.1657 1 25 99.8746 9.1657 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 99.8746 9.1657 1 25 99.8746 9.1657 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 99.8687 9.5975 1 15 99.8687 9.5975 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.8424 9.6025 3 150 99.8424 9.6025 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 99.8424 9.6025 1 60 99.8424 9.6025 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 99.8496 9.1631 1 25 99.8496 9.1631 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 99.8433 9.5475 1 25 99.8433 9.5475 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 99.8482 9.2485 1 10 99.8482 9.2485 INE036D16BJ7 KARUR VYSYA BK 28-Mar-12 99.8424 9.6025 1 3 99.8424 9.6025 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 99.7920 9.5120 4 142 99.7919 9.5144 INE608A16CK5 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-12 99.6070 12.0009 2 110 99.6070 12.0009 INE667A16735 SYNDICATE BK 3-Apr-12 99.6315 11.2500 1 50 99.6315 11.2500 INE457A16954 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-12 99.6070 12.0009 1 25 99.6070 12.0009 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 99.7486 11.4990 1 25 99.7486 11.4990 INE562A16AJ0 INDIAN BK 3-Apr-12 99.7322 12.2512 1 25 99.7322 12.2512 INE084A16659 BK OF INDIA 3-Apr-12 99.7322 12.2512 1 25 99.7322 12.2512 INE084A16659 BK OF INDIA 3-Apr-12 99.6316 11.2469 1 15 99.6316 11.2469 INE667A16925 SYNDICATE BK 9-Apr-12 99.4117 12.0000 1 2 99.4117 12.0000 INE648A16DO1 SBBJ 10-Apr-12 99.5040 12.1285 4 175 99.5093 11.9992 INE648A16DR4 SBBJ 9-May-12 98.7310 9.7737 1 14 98.7310 9.7737 INE476A16FX3 CANARA BK 15-May-12 98.5372 10.0342 1 25 98.5372 10.0342 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 98.3443 10.2417 1 14 98.3443 10.2417 INE683A16633 THE SOUTH INDIAN BK 22-May-12 98.2685 10.5432 1 25 98.2685 10.5432 INE171A16BS9 THE FEDERAL BK 22-May-12 98.1224 11.4498 1 15 98.1224 11.4498 INE008A16JD8 IDBI BK 25-May-12 98.0807 11.1602 1 50 98.0807 11.1602 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 97.9811 10.8997 1 25 97.9811 10.8997 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 97.8883 11.0901 1 25 97.8883 11.0901 INE160A16HJ8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-12 97.8894 10.6349 1 20 97.8894 10.6349 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 97.8668 11.0499 1 5 97.8668 11.0499 INE434A16995 ANDHRA BK 7-Jun-12 97.7603 10.8600 1 25 97.7603 10.8600 INE428A16FZ9 ALLAHABAD BK 7-Jun-12 97.6395 11.4599 1 25 97.6395 11.4599 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 97.7337 10.9920 1 24.85 97.7337 10.9920 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 97.8146 11.0202 1 100 97.8146 11.0202 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 97.7214 10.9111 2 32.3 97.6928 11.0515 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 97.6848 11.0907 1 23.9 97.6848 11.0907 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.7339 10.8501 1 14 97.7339 10.8501 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 97.5663 11.2402 1 50 97.5663 11.2402 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 97.6248 10.9635 1 15 97.6248 10.9635 INE614B16495 KARNATAKA BK 12-Jun-12 97.5949 10.9694 1 50 97.5949 10.9694 INE695A16DF0 UNITED BK OF INDIA 12-Jun-12 97.6183 10.8601 1 25 97.6183 10.8601 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 97.5546 11.0233 3 150 97.5543 11.0248 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 97.6704 11.0201 1 50 97.6704 11.0201 INE428A16GE2 ALLAHABAD BK 13-Jun-12 97.5640 10.9800 1 25 97.5640 10.9800 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 97.5426 10.9468 4 225 97.5398 10.9598 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 97.5047 11.1200 2 50 97.5441 10.9401 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 97.4763 11.2500 2 25 97.4763 11.2500 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 97.5053 10.9865 3 104 97.4559 11.2099 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 97.5023 11.0002 1 50 97.5023 11.0002 INE095A16ER6 INDUSIND BK 15-Jun-12 97.5245 10.8999 1 50 97.5245 10.8999 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 97.5642 11.2502 1 50 97.5642 11.2502 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 97.4564 11.2075 2 50 97.5134 10.9500 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 97.3527 11.2790 5 425 97.3530 11.2776 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 97.3511 11.2858 6 255 97.3433 11.3200 INE036D16BR0 THE KARUR VYSYA BK 18-Jun-12 97.2848 11.5764 4 200 97.3045 11.4899 INE160A16HU5 PUNJAB NATIONAL BK 18-Jun-12 97.3544 11.2714 3 175 97.3433 11.3200 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 97.3400 11.3345 2 60 97.3235 11.4067 INE084A16766 BK OF INDIA 18-Jun-12 97.3524 11.2802 2 50 97.3524 11.2802 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 97.3072 11.3492 8 800 97.3139 11.3201 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 97.3725 11.0664 7 525 97.4064 10.9199 INE040A16776 HDFC BK 19-Jun-12 97.3121 11.3278 8 450 97.3070 11.3500 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 97.2854 11.4437 9 348.6 97.2802 11.4661 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 97.3517 11.1565 1 40 97.3517 11.1565 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 97.4570 10.7013 1 24.9 97.4570 10.7013 INE428A16GF9 ALLAHABAD BK 20-Jun-12 97.3063 11.2267 22 1192 97.2519 11.4600 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 97.2540 11.4510 23 1125 97.2496 11.4699 INE476A16HB5 CANARA BK 20-Jun-12 97.3019 11.2456 10 875 97.2962 11.2701 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 97.3325 11.1146 5 425 97.2542 11.4501 INE168A16DW3 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Jun-12 97.3655 10.9733 3 300 97.3640 10.9799 INE683A16690 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jun-12 97.2286 11.5599 2 35 97.2286 11.5599 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 97.2741 11.3648 1 25 97.2741 11.3648 INE238A16OA7 AXIS BK 20-Jun-12 97.2318 11.5462 1 12.9 97.2318 11.5462 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 97.2540 11.3252 7 500 97.2540 11.3252 INE084A16758 BK OF INDIA 21-Jun-12 97.2647 11.2798 1 500 97.2647 11.2798 INE476A16HE9 CANARA BK 21-Jun-12 97.2891 11.1763 3 450 97.2906 11.1700 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 97.2305 11.4248 2 200 97.2305 11.4248 INE084A16634 BK OF INDIA 22-Jun-12 97.3022 11.0000 2 125 97.3022 11.0000 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 97.3638 10.8601 1 25 97.3638 10.8601 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 97.1996 10.9543 2 70 97.1882 11.0000 INE141A16EH9 OBC 26-Jun-12 97.2006 10.9501 1 50 97.2006 10.9501 INE434A16AD5 ANDHRA BK 27-Jun-12 97.1597 11.0002 1 50 97.1597 11.0002 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 97.0427 11.3501 2 50 97.0427 11.3501 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 97.0901 11.0500 1 25 97.0901 11.0500 INE160A16FR5 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jul-12 97.0372 10.8198 1 50 97.0372 10.8198 INE090A16OI5 ICICI BK 4-Jul-12 97.0092 10.8202 1 50 97.0092 10.8202 INE528G16KX8 YES BK 4-Jul-12 97.8098 7.8589 1 0.5 97.8098 7.8589 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 96.8788 11.0939 4 29 96.8717 11.1198 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 96.0699 10.8201 1 50 96.0699 10.8201 INE562A16910 INDIAN BK 16-Aug-12 95.8243 10.8200 1 50 95.8243 10.8200 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 95.6342 10.8199 1 100 95.6342 10.8199 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 95.7126 10.9000 1 25 95.7126 10.9000 INE648A16CT2 SBBJ 27-Aug-12 95.4745 10.9500 1 75 95.4745 10.9500 INE008A16IB4 IDBI BK 31-Aug-12 95.3249 11.0500 2 1.5 95.3249 11.0500 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 95.0239 10.9850 2 145 95.0239 10.9850 INE654A16BQ8 STATE BK OF TRAVANCORE 18-Sep-12 94.8611 10.9851 3 100 94.8611 10.9851 INE008A16IC2 IDBI BK 21-Sep-12 94.7799 10.9851 2 100 94.7799 10.9851 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 94.6846 10.9574 1 25 94.6846 10.9574 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 93.0496 10.6500 2 50 93.0496 10.6500 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.7725 10.6500 1 100 92.7725 10.6500 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.6403 10.7000 1 50 92.6403 10.7000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.6782 10.8000 1 5 92.6782 10.8000 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 92.5221 10.6499 2 50 92.5221 10.6499 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 92.4907 10.6983 2 2.15 92.4896 10.7000 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 92.2481 10.6500 1 100 92.2481 10.6500 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 92.1475 10.8000 1 44 92.1475 10.8000 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 92.1336 10.5999 1 100 92.1336 10.5999 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 92.0746 10.6501 1 50 92.0746 10.6501 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 91.8669 10.7000 1 20 91.8669 10.7000 INE691A16FI8 UCO BK 19-Feb-13 91.1960 10.5500 1 100 91.1960 10.5500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 91.0186 10.4700 1 50 91.0186 10.4700 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 90.8367 10.5200 1 25 90.8367 10.5200 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 90.6579 10.6250 1 50 90.6579 10.6250 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 90.5328 10.6617 21 965 90.4719 10.7375 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 90.3888 10.7510 3 125 90.3210 10.8350 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 90.5880 10.5050 1 25 90.5880 10.5050 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 90.3902 10.6900 2 115 90.3902 10.6900 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 90.2715 10.8363 4 100 90.2705 10.8375 INE705A16ER0 VIJAYA BK 20-Mar-13 90.3212 10.7750 2 100 90.3212 10.7750 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 90.3101 10.7887 2 55 90.3090 10.7901 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 90.4634 10.6000 1 25 90.4634 10.6000 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 90.2942 10.7786 14 475 90.2931 10.7800 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 90.3280 10.7371 6 280 90.3826 10.6700 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 90.3679 10.6881 5 235 90.3114 10.7575 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 90.3745 10.6799 2 145 90.3745 10.6799 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 90.2370 10.8193 8 500 90.3853 10.6375 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com