Mar 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 99.9753 9.0177 1 50 99.9753 9.0177 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 99.9505 9.0391 4 271 99.9502 9.0930 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 99.9502 9.0930 2 250 99.9502 9.0930 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 99.9507 9.0017 2 150 99.9513 8.8921 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 99.9515 8.8616 2 75 99.9540 8.3989 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.9499 9.1504 2 70 99.9502 9.0930 INE166A16EN4 ING VYSYA BK 28-Mar-12 99.9562 7.9970 1 50 99.9562 7.9970 INE608A16AT0 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-12 99.9502 9.0930 1 25 99.9502 9.0930 INE090A16MD0 ICICI BK 28-Mar-12 99.9491 9.2940 1 10 99.9491 9.2940 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 99.7656 12.2510 1 25 99.7656 12.2510 INE084A16659 BK OF INDIA 3-Apr-12 99.7544 11.2331 1 10 99.7544 11.2331 INE434A16AQ7 ANDHRA BK 9-Apr-12 99.5418 12.0009 4 156 99.5418 12.0009 INE166A16EO2 ING VYSYA BK 9-Apr-12 99.5418 12.0009 1 15 99.5418 12.0009 INE648A16DO1 SBBJ 10-Apr-12 99.5418 12.0009 1 50 99.5418 12.0009 INE695A16EC5 UNITED BK OF INDIA 29-May-12 98.0740 11.1999 1 25 98.0740 11.1999 INE160A16HF6 PUNJAB NATIONAL BK 31-May-12 98.0324 11.0998 2 50 98.0324 11.0998 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 98.0120 11.0498 1 75 98.0120 11.0498 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 98.0032 11.0997 1 50 98.0032 11.0997 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 98.0067 11.0799 2 50 98.0120 11.0498 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 98.0120 11.0498 1 25 98.0120 11.0498 INE695A16EM4 UNITED BK OF INDIA 4-Jun-12 97.9156 11.1000 1 5 97.9156 11.1000 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.8492 11.3000 3 66 97.8492 11.3000 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 97.9182 10.9297 1 50 97.9182 10.9297 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.9064 11.1501 1 25 97.9064 11.1501 INE112A16BN4 CORPORATION BK 6-Jun-12 97.8422 11.1801 1 50 97.8422 11.1801 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 97.8958 11.0499 1 50 97.8958 11.0499 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 97.8573 11.1001 2 100 97.8573 11.1001 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 97.8088 11.0501 3 100 97.8088 11.0501 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 97.8185 11.0000 2 100 97.7604 11.2997 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.8865 10.6498 1 80 97.8865 10.6498 INE651A16BN1 STATE BK OF MYSORE 8-Jun-12 97.8185 11.0001 1 25 97.8185 11.0001 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 97.8035 11.0774 1 23.9 97.8035 11.0774 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 97.8186 11.1502 1 5 97.8186 11.1502 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 97.8027 10.6498 1 170 97.8027 10.6498 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 97.7019 11.1498 1 25 97.7019 11.1498 INE648A16DG7 SBBJ 11-Jun-12 97.7321 10.9999 1 25 97.7321 10.9999 INE705A16DL5 VIJAYA BK 11-Jun-12 97.7111 11.2503 1 10 97.7111 11.2503 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.7667 10.4222 1 230 97.7667 10.4222 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 97.6563 10.9498 2 100 97.6563 10.9498 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 97.6627 10.9191 1 0.04 97.6627 10.9191 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 97.4946 11.5799 2 100 97.4946 11.5799 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 97.5167 11.4751 1 50 97.5167 11.4751 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.5959 11.1001 1 25 97.5959 11.1001 INE036D16BR0 THE KARUR VYSYA BK 18-Jun-12 97.4217 11.4998 3 59.87 97.4217 11.4998 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 97.4697 11.2802 1 50 97.4697 11.2802 INE160A16HU5 PUNJAB NATIONAL BK 18-Jun-12 97.5529 10.9000 1 50 97.5529 10.9000 INE084A16766 BK OF INDIA 18-Jun-12 97.5310 11.0000 1 25 97.5310 11.0000 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 97.5310 11.0000 1 25 97.5310 11.0000 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 97.4657 11.2986 2 5.72 97.4982 11.1499 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 97.4422 11.2719 5 200 97.4592 11.1949 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 97.4137 11.4009 2 112 97.4072 11.4301 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 97.5079 10.9749 1 100 97.5079 10.9749 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 97.4603 11.1900 2 50 97.4603 11.1900 INE112A16BM6 CORPORATION BK 19-Jun-12 97.4625 11.1800 2 35 97.4625 11.1800 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 97.4680 11.1552 1 25 97.4680 11.1552 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 97.5091 11.1000 1 25 97.5091 11.1000 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 97.3701 11.4634 6 450 97.3708 11.4601 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 97.4625 11.0500 4 175 97.4625 11.0500 INE428A16GF9 ALLAHABAD BK 20-Jun-12 97.4222 11.2301 2 100 97.4737 11.0000 INE168A16DW3 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Jun-12 97.4782 10.9799 2 100 97.4782 10.9799 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 97.3941 11.2255 9 550 97.4451 10.9999 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 97.3798 11.1605 6 725 97.3422 11.3248 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 97.3762 11.1761 2 100 97.4050 11.0501 INE168A16DY9 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Jun-12 97.3022 11.5000 1 25 97.3022 11.5000 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 90.3337 44.3834 1 25 90.3337 44.3834 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 97.2572 11.3117 4 575 97.2576 11.3099 INE036D16BS8 THE KARUR VYSYA BK 25-Jun-12 97.2364 11.3998 5 250 97.2364 11.3998 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 97.2552 11.3200 3 175 97.2647 11.2798 INE483A16CR8 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-12 97.3372 10.9727 2 100 97.3366 10.9752 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 97.3022 11.0000 3 50 97.3022 11.0000 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 97.2930 11.1598 2 50 97.2930 11.1598 INE141A16EH9 OBC 26-Jun-12 97.3024 11.1200 1 50 97.3024 11.1200 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 97.2817 10.8500 1 50 97.2817 10.8500 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 97.2733 10.7699 1 100 97.2733 10.7699 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 97.1700 11.1898 1 50 97.1700 11.1898 INE160A16FR5 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jul-12 97.1541 10.7998 1 50 97.1541 10.7998 INE090A16OI5 ICICI BK 4-Jul-12 97.1261 10.8001 1 50 97.1261 10.8001 INE171A16CA5 THE FEDERAL BK 3-Aug-12 96.2299 11.0000 1 25 96.2299 11.0000 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 96.1863 10.7999 1 50 96.1863 10.7999 INE562A16910 INDIAN BK 16-Aug-12 95.9405 10.8001 1 50 95.9405 10.8001 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 95.7503 10.7999 1 100 95.7503 10.7999 INE166A16DM8 ING VYSYA BK 3-Sep-12 95.2923 11.2000 1 10 95.2923 11.2000 INE483A16BK5 CENTRAL BK OF INDIA 12-Sep-12 95.1770 10.8800 1 50 95.1770 10.8800 INE008A16IC2 IDBI BK 21-Sep-12 94.8948 10.9701 1 25 94.8948 10.9701 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 94.7552 11.0400 2 75 94.7552 11.0400 INE649A16BO3 STATE BK OF HYDERABAD 16-Oct-12 94.2578 10.8999 1 15 94.2578 10.8999 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 93.1552 10.6426 2 50 93.1537 10.6451 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 92.9292 10.6001 2 50 92.9292 10.6001 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.8731 10.6500 1 100 92.8731 10.6500 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 92.8762 10.6450 1 10 92.8762 10.6450 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 92.9044 10.6401 1 10 92.9044 10.6401 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.7851 10.6300 2 100 92.7851 10.6300 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 92.7790 10.6000 1 50 92.7790 10.6000 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 92.6717 10.7299 1 10 92.6717 10.7299 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 92.7001 10.7249 1 10 92.7001 10.7249 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 92.6253 10.6450 1 50 92.6253 10.6450 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 92.2481 10.8000 1 6 92.2481 10.8000 INE691A16FI8 UCO BK 19-Feb-13 91.2998 10.5399 1 100 91.2998 10.5399 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 91.1623 10.4999 1 100 91.1623 10.4999 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 91.0906 10.5000 1 75 91.0906 10.5000 INE705A16EF5 VIJAYA BK 5-Mar-13 90.8511 10.6850 1 25 90.8511 10.6850 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 90.6433 10.7649 1 25 90.6433 10.7649 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 90.8367 10.5200 1 25 90.8367 10.5200 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 90.7103 10.6800 1 15 90.7103 10.6800 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 90.6841 10.6221 4 175 90.5211 10.8275 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 90.8570 10.3758 4 190 90.6539 10.6300 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 90.7713 10.5126 1 10 90.7713 10.5126 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 90.6866 10.5000 1 25 90.6866 10.5000 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 90.4930 10.6814 2 45 90.4941 10.6800 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 90.6272 10.5150 1 25 90.6272 10.5150 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 90.5109 10.6295 16 620 90.4661 10.6850 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 90.5752 10.5500 1 25 90.5752 10.5500 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 90.3977 10.7400 2 200 90.3977 10.7400 INE008A16JV0 IDBI BK 22-Mar-13 90.4516 10.6733 2 75 90.4462 10.6800 INE705A16EV2 VIJAYA BK 22-Mar-13 90.5393 10.5651 1 25 90.5393 10.5651 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 90.4676 10.5657 31 1570 90.5683 10.4425 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 90.2576 10.8236 21 928 90.1632 10.9400 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 90.3097 10.7596 12 745 90.2728 10.8049 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 90.3514 10.7083 16 700 90.2606 10.8200 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 90.4830 10.5469 11 575 90.4968 10.5300 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 90.3769 10.6770 8 420 90.4560 10.5800 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 90.6331 10.3633 9 330 90.6563 10.3350 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 90.2484 10.8350 2 225 90.2484 10.8350 INE476A16HG4 CANARA BK 25-Mar-13 90.3256 10.7400 1 100 90.3256 10.7400 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 90.5961 10.3800 29 1265 90.6742 10.2850 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 90.2473 10.8067 12 550 90.0982 10.9900 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 90.5149 10.4790 10 220 90.5182 10.4750 INE608A16CQ2 PUNJAB AND SIND BK 26-Mar-13 90.3887 10.6333 2 150 90.4323 10.5800 ===============================================================================================
Note:- *: Crores