Mar 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 99.5320 171.6224 4 460 99.9737 9.6020 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 99.9250 9.1258 3 40 99.9233 9.3390 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 99.7659 12.2359 5 326.25 99.7637 12.3505 INE112A16AW7 CORPORATION BK 3-Apr-12 99.7704 11.9996 1 100 99.7704 11.9996 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 99.7974 12.3499 1 100 99.7974 12.3499 INE084A16659 BK OF INDIA 3-Apr-12 99.7763 11.6905 2 50 99.7763 11.6905 INE562A16AJ0 INDIAN BK 3-Apr-12 99.7704 11.9996 1 25 99.7704 11.9996 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 99.7328 12.2242 5 260 99.7450 11.6641 INE562A16AN2 INDIAN BK 4-Apr-12 99.7377 11.9989 2 100 99.7377 11.9989 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 99.7656 12.2510 2 20 99.7656 12.2510 INE683A16484 THE SOUTH INDIAN BK 3-May-12 98.8477 11.4998 1 25 98.8477 11.4998 INE008A16IW0 IDBI BK 7-May-12 98.9072 9.8361 1 50 98.9072 9.8361 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 98.7069 11.1201 1 25 98.7069 11.1201 INE483A16AL5 CENTRAL BK OF INDIA 10-May-12 98.8049 10.0338 1 6 98.8049 10.0338 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 98.5448 10.9998 2 40 98.5448 10.9998 INE695A16EA9 UNITED BK OF INDIA 15-May-12 98.6709 10.0338 1 38.75 98.6709 10.0338 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 98.6653 10.0766 1 7.5 98.6653 10.0766 INE654A16AO5 STATE BK OF TRAVANCORE 18-May-12 98.5917 10.0264 1 3.2 98.5917 10.0264 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 98.3520 11.1200 2 50 98.3520 11.1200 INE112A16971 CORPORATION BK 21-May-12 98.5042 10.0774 1 25 98.5042 10.0774 INE434A16953 ANDHRA BK 21-May-12 98.4824 10.2265 1 10 98.4824 10.2265 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 98.4571 10.2140 1 7.5 98.4571 10.2140 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 98.4571 10.2140 1 5 98.4571 10.2140 INE238A16KZ2 AXIS BK 22-May-12 98.4458 10.2900 1 3.75 98.4458 10.2900 INE008A16JF3 IDBI BK 29-May-12 98.0603 11.4602 1 200 98.0603 11.4602 INE428A16FT2 ALLAHABAD BK 29-May-12 98.1201 11.1002 1 25 98.1201 11.1002 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 98.1854 10.8802 1 25 98.1854 10.8802 INE008A16JH9 IDBI BK 30-May-12 98.0352 11.4301 1 100 98.0352 11.4301 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 98.1302 10.6997 1 100 98.1302 10.6997 INE562A16AF8 INDIAN BK 1-Jun-12 98.0941 10.7450 1 150 98.0941 10.7450 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 98.0237 11.1499 1 20 98.0237 11.1499 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 98.0411 11.0498 1 5 98.0411 11.0498 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 97.9448 11.0998 1 60 97.9448 11.0998 INE652A16DG9 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-12 97.9448 11.0998 1 25 97.9448 11.0998 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 98.0653 10.4362 1 10 98.0653 10.4362 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.9448 10.9411 5 493 97.8788 11.3002 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 97.9371 10.9833 7 150 97.9340 11.0000 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 97.9892 10.7000 1 50 97.9892 10.7000 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 97.9671 10.8201 1 50 97.9671 10.8201 INE008A16JN7 IDBI BK 6-Jun-12 97.8902 11.0799 1 25 97.8902 11.0799 INE434A16995 ANDHRA BK 7-Jun-12 97.8554 11.1102 1 25 97.8554 11.1102 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 97.8809 10.9752 1 24.85 97.8809 10.9752 INE608A16CE8 PUNJAB AND SIND BK 7-Jun-12 97.8809 10.9752 2 11 97.8809 10.9752 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.8344 11.0679 3 125 97.8359 11.0598 INE651A16BN1 STATE BK OF MYSORE 8-Jun-12 97.8378 11.0499 1 75 97.8378 11.0499 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 97.7899 11.3002 1 25 97.7899 11.3002 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 97.8282 11.1001 1 25 97.8282 11.1001 INE648A16DG7 SBBJ 11-Jun-12 97.7509 11.0501 1 50 97.7509 11.0501 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 97.7808 10.8999 1 25 97.7808 10.8999 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 97.7609 10.9999 1 10 97.7609 10.9999 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 97.7045 11.2835 1 5 97.7045 11.2835 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 97.6994 11.3091 1 2 97.6994 11.3091 INE008A16HF7 IDBI BK 12-Jun-12 97.6918 11.2000 1 25 97.6918 11.2000 INE695A16DF0 UNITED BK OF INDIA 12-Jun-12 97.7099 11.1101 1 25 97.7099 11.1101 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 97.6787 10.9799 4 300 97.6787 10.9799 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.7262 10.7500 1 50 97.7262 10.7500 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 97.6670 10.8984 2 60 97.6876 10.8001 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 97.6333 11.1998 1 25 97.6333 11.1998 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 97.6207 11.1201 1 25 97.6207 11.1201 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 97.6088 11.1771 1 20 97.6088 11.1771 INE160A16HU5 PUNJAB NATIONAL BK 18-Jun-12 97.6419 10.7499 2 100 97.6419 10.7499 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 97.5424 11.0798 1 25 97.5424 11.0798 INE084A16766 BK OF INDIA 18-Jun-12 97.5070 11.2435 1 20 97.5070 11.2435 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 97.5794 10.9089 1 14 97.5794 10.9089 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 97.4413 11.4101 1 100 97.4413 11.4101 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 97.5157 11.0699 2 50 97.5157 11.0699 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 97.4326 11.4499 1 25 97.4326 11.4499 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 97.5380 11.1002 1 25 97.5380 11.1002 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 97.5999 10.6855 1 24.9 97.5999 10.6855 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 97.5201 11.0498 1 15 97.5201 11.0498 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 97.4194 11.3749 1 25 97.4194 11.3749 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 97.4625 11.0500 1 10 97.4625 11.0500 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 97.4541 10.9601 1 50 97.4541 10.9601 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 97.5095 10.8401 1 25 97.5095 10.8401 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 97.3501 11.4200 1 25 97.3501 11.4200 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 97.3389 11.0871 11 475 97.3301 11.1250 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 97.2939 11.2800 3 300 97.2939 11.2800 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 97.2671 11.3947 4 275 97.3406 11.0800 INE168A16DZ6 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Jun-12 97.2881 11.3048 5 200 97.2881 11.3048 INE237A16OD3 KOTAK MAH BK 25-Jun-12 97.3242 11.1502 1 75 97.3242 11.1502 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 97.2948 11.2761 1 50 97.2948 11.2761 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 97.2630 11.2868 12 1150 97.2599 11.3001 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 97.2532 11.3287 4 625 97.2670 11.2700 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 97.2823 11.2050 11 450 97.2552 11.3201 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 97.2455 11.3613 3 200 97.2470 11.3549 INE036D16BT6 THE KARUR VYSYA BK 26-Jun-12 97.2081 11.5199 4 200 97.2081 11.5199 INE695A16ES1 UNITED BK OF INDIA 26-Jun-12 97.3307 11.0002 3 165 97.3307 11.0002 INE648A16DY0 SBBJ 26-Jun-12 97.3615 10.8698 1 50 97.3615 10.8698 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 97.2953 11.1501 2 50 97.2953 11.1501 INE090A16NY4 ICICI BK 26-Jun-12 97.2835 11.2001 1 35 97.2835 11.2001 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 97.3209 11.0418 2 30 97.3307 11.0002 INE141A16EH9 OBC 26-Jun-12 97.3142 11.0700 1 25 97.3142 11.0700 INE649A16BC8 STATE BK OF HYDERABAD 26-Jun-12 97.3189 11.0501 1 25 97.3189 11.0501 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 97.3146 10.8303 3 51.1 97.3147 10.8299 INE090A16OB0 ICICI BK 29-Jun-12 97.2496 11.0999 1 10 97.2496 11.0999 INE090A16OB0 ICICI BK 29-Jun-12 97.2865 10.8303 2 4.5 97.2865 10.8303 INE160A16FQ7 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jul-12 96.8293 11.1701 1 25 96.8293 11.1701 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 96.7433 11.1701 1 125 96.7433 11.1701 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 96.7488 11.0501 1 15 96.7488 11.0501 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 96.7488 11.0501 1 1 96.7488 11.0501 INE171A16CA5 THE FEDERAL BK 3-Aug-12 96.2611 10.9900 1 25 96.2611 10.9900 INE168A16BZ0 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Aug-12 95.7400 10.8999 1 5 95.7400 10.8999 INE528G16LU2 YES BK 24-Aug-12 95.7126 10.9000 1 5 95.7126 10.9000 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 95.1537 11.0000 1 63 95.1537 11.0000 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 95.1622 10.9151 1 25 95.1622 10.9151 INE476A16HM2 CANARA BK 14-Sep-12 95.1356 10.9139 4 250 95.1352 10.9149 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 95.0684 11.0725 5 100 95.0695 11.0700 INE171A16CT5 THE FEDERAL BK 14-Sep-12 95.0758 11.0551 1 50 95.0758 11.0551 INE483A16CS6 CENTRAL BK OF INDIA 24-Sep-12 94.8764 10.8901 3 125 94.8764 10.8901 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 94.8051 11.0499 2 50 94.8051 11.0499 INE649A16BO3 STATE BK OF HYDERABAD 16-Oct-12 94.2892 10.8901 1 15 94.2892 10.8901 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 93.4109 11.0501 1 15 93.4109 11.0501 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 93.3225 10.6599 1 100 93.3225 10.6599 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 93.3304 10.6900 1 25 93.3304 10.6900 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 93.2775 10.6500 1 50 93.2775 10.6500 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 93.2074 10.6399 1 25 93.2074 10.6399 INE695A16DP9 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-12 92.9794 10.6000 1 75 92.9794 10.6000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.8919 10.4999 1 50 92.8919 10.4999 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 92.6785 10.6401 1 50 92.6785 10.6401 INE651A16CS8 STATE BK OF MYSORE 28-Dec-12 92.5720 10.6501 1 50 92.5720 10.6501 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 91.8470 10.8000 1 0.5 91.8470 10.8000 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 91.6841 10.5433 1 9 91.6841 10.5433 INE562A16AO0 INDIAN BK 4-Feb-13 91.6841 10.5433 2 6 91.6841 10.5433 INE483A16CD8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Feb-13 91.4128 10.5500 1 25 91.4128 10.5500 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 91.3455 10.5433 2 150 91.3404 10.5500 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 91.0351 10.5100 1 5 91.0351 10.5100 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 91.0733 10.4000 1 25 91.0733 10.4000 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 90.9675 10.5050 1 25 90.9675 10.5050 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 90.9710 10.4100 1 15 90.9710 10.4100 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 90.9000 10.5000 1 10 90.9000 10.5000 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 90.0004 11.6200 1 1 90.0004 11.6200 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 90.7859 10.4943 4 175 90.7813 10.5001 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 90.8297 10.4394 5 75 90.9570 10.2800 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 90.7892 10.5199 1 25 90.7892 10.5199 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 90.6705 10.5200 2 25 90.6705 10.5200 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 90.4753 10.7333 2 75 90.4418 10.7750 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 90.5663 10.6200 1 0.4 90.5663 10.6200 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 90.6636 10.4700 3 20 90.6636 10.4700 INE705A16EW0 VIJAYA BK 21-Mar-13 90.5223 10.6450 1 20 90.5223 10.6450 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 90.4993 10.6736 2 15.4 90.5424 10.6201 INE476A16HK6 CANARA BK 22-Mar-13 90.6319 10.4800 1 25 90.6319 10.4800 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 90.4041 10.6729 34 1130 90.3984 10.6799 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 90.5321 10.5157 20 850 90.3984 10.6799 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 90.3595 10.7278 11 350 90.5041 10.5500 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 90.4331 10.6373 10 240 90.6837 10.3300 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 90.4603 10.6038 9 170 90.5367 10.5100 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 90.4913 10.5658 5 150 90.4960 10.5600 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 90.5292 10.5192 6 130 90.5632 10.4775 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 90.5847 10.4801 1 25 90.5847 10.4801 INE476A16HG4 CANARA BK 25-Mar-13 90.5612 10.4800 1 20 90.5612 10.4800 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 90.4353 10.6054 6 480 90.4478 10.5900 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 90.5799 10.4284 11 455 90.7425 10.2300 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 90.5495 10.4655 5 165 90.5540 10.4600 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 90.1926 10.9037 3 100 90.1956 10.9000 INE668A16410 TAMILNAD MERCANTILE BK 26-Mar-13 89.8723 11.2999 2 55 89.8723 11.2999 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 90.2346 10.8222 9 480 90.1429 10.9350 INE705A16EX8 VIJAYA BK 27-Mar-13 90.4356 10.5759 4 205 90.4282 10.5850 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 90.5141 10.4800 2 55 90.5141 10.4800 Note:- *: Crores