Mar 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 99.9562 7.9970 1 14 99.9562 7.9970 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 99.9500 9.1296 1 3.5 99.9500 9.1296 INE160A16FU9 PUNJAB NATIONAL BK 3-Apr-12 99.8336 12.1650 2 150 99.8325 12.2480 INE112A16AW7 CORPORATION BK 3-Apr-12 99.8047 11.9016 2 125 99.8031 12.0017 INE112A16AW7 CORPORATION BK 3-Apr-12 99.8359 11.9990 1 100 99.8359 11.9990 INE077A16711 DENA BK 3-Apr-12 99.8359 11.9990 1 100 99.8359 11.9990 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 99.8325 12.2480 1 100 99.8325 12.2480 INE084A16659 BK OF (I) 3-Apr-12 99.8054 11.8613 3 75 99.8113 11.5010 INE077A16711 DENA BK 3-Apr-12 99.8015 12.0994 1 50 99.8015 12.0994 INE667A16735 SYNDICATE BK 3-Apr-12 99.8113 11.5010 1 25 99.8113 11.5010 INE562A16AJ0 INDIAN BK 3-Apr-12 99.8072 11.7513 1 25 99.8072 11.7513 INE476A16FY1 CANARA BK 3-Apr-12 99.8359 11.9990 1 10 99.8359 11.9990 INE648A16DM5 SBBJ 4-Apr-12 99.8031 12.0017 1 75 99.8031 12.0017 INE562A16AN2 INDIAN BK 4-Apr-12 99.7704 11.9996 1 50 99.7704 11.9996 INE648A16DM5 SBBJ 4-Apr-12 99.7704 11.9996 2 30 99.7704 11.9996 INE695A16DD5 UNITED BK OF (I) 4-Apr-12 99.7799 11.5020 1 22 99.7799 11.5020 INE166A16EO2 ING VYSYA BK 9-Apr-12 99.6070 11.9994 2 30 99.6233 11.5013 INE238A16KX7 AXIS BK 9-Apr-12 99.6038 12.0990 1 0.5 99.6038 12.0990 INE705A16DT8 VIJAYA BK 18-Apr-12 99.3427 11.5001 2 25 99.3427 11.5001 INE237A16KB5 KOTAK MAH BK 2-May-12 98.9327 11.2505 1 0.25 98.9327 11.2505 INE457A16939 BK OF MAHARASHTRA 7-May-12 98.8442 10.6702 2 25 98.8410 10.6999 INE651A16CM1 STATE BK OF MYSORE 9-May-12 98.8624 10.0000 1 50 98.8624 10.0000 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 98.5095 10.2271 1 7 98.5095 10.2271 INE483A16CF3 CENTRAL BK OF (I) 22-May-12 98.4790 10.2498 2 50 98.4790 10.2498 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 98.4790 10.2498 2 50 98.4790 10.2498 INE565A16574 INDIAN OVERSEAS BK 28-May-12 98.3169 10.2434 1 50 98.3169 10.2434 INE036D16BK5 THE KARUR VYSYA BK 28-May-12 98.2351 10.7502 1 25 98.2351 10.7502 INE141A16DQ2 OBC 29-May-12 98.1331 11.1997 1 0.5 98.1331 11.1997 INE648A16DV6 SBBJ 31-May-12 98.1591 10.6958 1 13 98.1591 10.6958 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 98.2057 10.2598 1 100 98.2057 10.2598 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 98.1302 10.6997 1 50 98.1302 10.6997 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 98.0616 11.1000 1 25 98.0616 11.1000 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF (I) 1-Jun-12 98.1302 10.6997 1 25 98.1302 10.6997 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.0174 10.6998 5 133 98.0174 10.6998 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.0587 10.6263 5 100 98.0572 10.6349 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 97.9925 10.8369 1 80 97.9925 10.8369 INE705A16EG3 VIJAYA BK 5-Jun-12 98.0001 10.7951 1 42 98.0001 10.7951 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 98.0321 10.6189 1 8 98.0321 10.6189 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 98.0301 10.6299 1 50 98.0301 10.6299 INE008A16JN7 IDBI BK 6-Jun-12 97.8972 11.2001 1 5 97.8972 11.2001 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF (I) 7-Jun-12 97.9672 10.6669 2 225 97.9797 10.6002 INE084A16691 BK OF (I) 7-Jun-12 97.9103 10.9721 1 24.85 97.9103 10.9721 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 97.9984 10.5001 1 25 97.9984 10.5001 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 97.8743 11.0102 1 25 97.8743 11.0102 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 97.8487 10.6998 1 100 97.8487 10.6998 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 97.8416 10.7358 2 35 97.8388 10.7502 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF (I) 11-Jun-12 97.7297 11.3055 1 5 97.7297 11.3055 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 97.7799 11.0498 1 1 97.7799 11.0498 INE428A16GE2 ALLAHABAD BK 13-Jun-12 97.7926 10.6998 1 25 97.7926 10.6998 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 97.6707 11.1599 1 200 97.6707 11.1599 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 97.8047 10.6399 1 50 97.8047 10.6399 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.7850 10.5999 1 50 97.7850 10.5999 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 97.8027 10.6498 1 50 97.8027 10.6498 INE084A16642 BK OF (I) 15-Jun-12 97.7427 10.6700 5 200 97.7407 10.6798 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.7531 10.6199 2 100 97.7531 10.6199 INE095A16ER6 INDUSIND BK 15-Jun-12 97.7468 10.6503 1 50 97.7468 10.6503 INE692A16AZ1 UNION BK OF (I) 15-Jun-12 97.6514 11.1121 1 25 97.6514 11.1121 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 97.7686 10.6801 2 25 97.7686 10.6801 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 97.7033 11.0000 1 25 97.7033 11.0000 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 97.7952 10.5499 1 5 97.7952 10.5499 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 97.6826 10.9610 2 2.7 97.6826 10.9610 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 97.5979 10.9554 2 225 97.6740 10.6001 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 97.6633 10.6500 1 50 97.6633 10.6500 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 97.6740 10.6001 1 25 97.6740 10.6001 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 97.4971 11.2892 2 124.95 97.4905 11.3198 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 97.5903 10.8586 2 30 97.5303 11.1357 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 97.6246 10.7002 1 25 97.6246 10.7002 INE649A16AZ1 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-12 97.6572 10.5498 1 5 97.6572 10.5498 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF (I) 19-Jun-12 97.4965 11.2921 1 3.9 97.4965 11.2921 INE476A16HB5 CANARA BK 20-Jun-12 97.5256 11.0248 2 100 97.5858 10.7498 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 97.5080 11.1051 2 50 97.5080 11.1051 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 97.6268 10.6901 1 25 97.6268 10.6901 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 97.5688 10.7000 1 25 97.5688 10.7000 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 97.5023 11.0002 1 0.5 97.5023 11.0002 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 97.4715 11.0098 1 6 97.4715 11.0098 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 97.3654 11.0974 6 275 97.3647 11.1002 INE171A16CU3 THE FEDERAL BK 25-Jun-12 97.3416 11.2002 4 250 97.3416 11.2002 INE695A16EV5 UNITED BK OF (I) 25-Jun-12 97.3647 11.1002 5 225 97.3647 11.1002 INE084A16717 BK OF (I) 25-Jun-12 97.4157 10.8799 2 150 97.4458 10.7497 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 97.3878 11.0001 2 100 97.4573 10.7000 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 97.3019 11.2456 7 350 97.2776 11.3498 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF (I) 26-Jun-12 97.2994 11.2564 6 275 97.3044 11.2350 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 97.3318 11.1175 3 200 97.4412 10.6499 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 97.3040 11.2367 7 190 97.3827 10.8999 INE237A16LB3 KOTAK MAH BK 26-Jun-12 97.3242 11.1502 1 45 97.3242 11.1502 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 97.3525 11.0291 1 43.45 97.3525 11.0291 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 97.4178 10.7498 1 25 97.4178 10.7498 INE090A16NY4 ICICI BK 26-Jun-12 97.4295 10.6998 1 10 97.4295 10.6998 INE476A16HN0 CANARA BK 27-Jun-12 97.2985 11.1367 2 75 97.3130 11.0751 INE683A16369 THE SOUTH (I)N BK 27-Jun-12 97.3307 11.0002 2 9 97.3307 11.0002 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 97.3452 10.8199 2 50 97.3452 10.8199 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 97.2915 11.0448 1 0.5 97.2915 11.0448 INE090A16OB0 ICICI BK 29-Jun-12 97.2303 11.1800 1 75 97.2303 11.1800 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 97.3458 10.7010 3 65 97.3448 10.7052 INE160A16FR5 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jul-12 97.2351 10.6998 1 25 97.2351 10.6998 INE528G16KX8 YES BK 4-Jul-12 97.2200 10.6502 1 2 97.2200 10.6502 INE090A16OG9 ICICI BK 10-Jul-12 96.9757 10.9451 1 1 96.9757 10.9451 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 96.7772 11.0500 1 15 96.7772 11.0500 INE171A16CA5 THE FEDERAL BK 3-Aug-12 96.2922 10.9801 1 25 96.2922 10.9801 INE090A16OU0 ICICI BK 3-Aug-12 96.3036 10.9451 1 2 96.3036 10.9451 INE090A16PF8 ICICI BK 17-Aug-12 96.0841 10.5500 1 50 96.0841 10.5500 INE648A16CR6 SBBJ 23-Aug-12 95.9163 10.5001 1 15 95.9163 10.5001 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 95.1663 10.9699 1 50 95.1663 10.9699 INE705A16EZ3 VIJAYA BK 19-Sep-12 94.9794 11.0251 1 50 94.9794 11.0251 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 94.8966 10.9051 2 150 94.8966 10.9051 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 94.8206 11.0151 6 300 94.8407 10.9701 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 94.8515 10.9459 1 25 94.8515 10.9459 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 93.9657 10.7030 3 0.41 94.0402 10.5625 INE649A16BS4 STATE BK OF HYDERABAD 20-Nov-12 93.4866 10.7301 1 25 93.4866 10.7301 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 93.4792 10.3501 1 25 93.4792 10.3501 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 93.4454 10.4500 1 25 93.4454 10.4500 INE090A16QT7 ICICI BK 30-Nov-12 93.1203 10.9174 1 0.01 93.1203 10.9174 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 93.2512 10.4000 1 25 93.2512 10.4000 INE695A16DP9 UNITED BK OF (I) 12-Dec-12 93.0107 10.5899 1 75 93.0107 10.5899 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 93.1711 10.2500 1 25 93.1711 10.2500 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 93.0353 10.3501 1 25 93.0353 10.3501 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 92.8446 10.5356 1 0.1 92.8446 10.5356 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 93.0007 10.2501 1 25 93.0007 10.2501 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 92.8117 10.4315 1 30 92.8117 10.4315 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 92.8472 10.3000 2 60 92.8472 10.3000 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 92.8229 10.3000 1 1 92.8229 10.3000 INE651A16CS8 STATE BK OF MYSORE 28-Dec-12 92.7986 10.3000 1 50 92.7986 10.3000 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 92.5179 10.4675 1 15 92.5179 10.4675 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF (I) 18-Feb-13 91.5632 10.2849 5 250 91.5519 10.3000 INE008A16JB2 IDBI BK 19-Feb-13 91.5282 10.3001 1 25 91.5282 10.3001 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 91.4316 10.1200 1 25 91.4316 10.1200 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 91.2608 10.2500 1 25 91.2608 10.2500 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 91.1845 10.1400 3 100 91.1370 10.2000 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF (I) 11-Mar-13 91.0289 10.3366 3 75 91.1370 10.2000 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 91.1143 10.2286 2 35 91.1370 10.2000 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 91.1370 10.2000 1 25 91.1370 10.2000 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 91.0276 10.2499 2 50 91.0276 10.2499 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 90.7148 10.6136 9 350 90.5039 10.8800 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 90.8930 10.3895 3 260 90.7256 10.6000 INE084A16741 BK OF (I) 15-Mar-13 91.0442 10.2001 2 50 91.0442 10.2001 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 90.9205 10.3550 2 50 91.0043 10.2500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.1153 10.1400 1 10 91.1153 10.1400 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 90.4944 10.8000 4 290 90.3453 10.9875 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 90.9920 10.1500 1 50 90.9920 10.1500 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 90.9690 10.1500 1 50 90.9690 10.1500 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 90.6886 10.4975 1 20 90.6886 10.4975 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 90.5615 10.5086 11 340 90.8951 10.0999 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 90.7777 10.2434 5 175 90.8541 10.1500 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 90.5217 10.5575 3 100 90.8623 10.1400 INE084A16774 BK OF (I) 25-Mar-13 90.7943 10.2231 3 65 90.8132 10.2000 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 90.4811 10.6075 1 50 90.4811 10.6075 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 90.8771 10.1500 1 50 90.8771 10.1500 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 90.5238 10.5549 1 25 90.5238 10.5549 INE084A16774 BK OF (I) 25-Mar-13 90.8771 10.1500 1 25 90.8771 10.1500 INE476A16HG4 CANARA BK 25-Mar-13 90.8541 10.1500 1 5 90.8541 10.1500 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 90.8787 10.1200 1 5 90.8787 10.1200 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 90.4279 10.6437 15 835 90.4960 10.5600 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 90.5658 10.4744 17 745 90.8312 10.1499 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 90.5699 10.4693 10 445 90.5693 10.4701 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 90.2186 10.9016 5 275 90.1512 10.9849 INE667A16AI9 SYNDICATE BK 26-Mar-13 90.5239 10.5258 2 150 90.5245 10.5250 INE084A16782 BK OF (I) 26-Mar-13 90.5643 10.4762 3 150 90.5612 10.4800 INE428A16GM5 ALLAHABAD BK 26-Mar-13 90.5001 10.5550 3 145 90.5001 10.5550 INE695A16EW3 UNITED BK OF (I) 26-Mar-13 90.4960 10.5600 2 125 90.4960 10.5600 INE528G16OE0 YES BK 26-Mar-13 90.4390 10.6300 1 50 90.4390 10.6300 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 90.6662 10.3800 2 50 90.6662 10.3800 INE483A16CK3 CENTRAL BK OF (I) 27-Mar-13 90.3355 10.7279 10 475 90.3297 10.7350 INE084A16808 BK OF (I) 27-Mar-13 90.4760 10.5555 5 255 90.5131 10.5100 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 90.4156 10.6295 4 215 90.3093 10.7600 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 90.5131 10.5100 2 150 90.5131 10.5100 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 90.4560 10.5800 2 100 90.4560 10.5800 INE705A16EX8 VIJAYA BK 27-Mar-13 90.4703 10.5625 3 60 90.4723 10.5600 INE084A16808 BK OF (I) 27-Mar-13 90.4716 10.5900 1 25 90.4716 10.5900 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 90.2632 10.7871 20 861 90.3506 10.6800 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 90.2781 10.7688 12 650 90.3057 10.7350 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 90.3459 10.6857 15 590 90.4895 10.5101 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 90.2566 10.7952 3 275 90.1063 10.9800 INE077A16828 DENA BK 28-Mar-13 90.2734 10.7746 5 265 90.2772 10.7699 INE695A16EX1 UNITED BK OF (I) 28-Mar-13 90.4492 10.5593 4 175 90.4486 10.5600 INE528G16OG5 YES BK 28-Mar-13 90.4568 10.5500 1 100 90.4568 10.5500 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 90.4691 10.5350 1 85 90.4691 10.5350 INE608A16CV2 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-13 90.3165 