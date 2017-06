Mar 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16735 SYNDICATE BK 3-Apr-12 99.8324 12.2572 5 280 99.8325 12.2480 INE112A16AW7 CORPORATION BK 3-Apr-12 99.8319 12.2933 4 275 99.8291 12.4971 INE648A16CP0 SBBJ 3-Apr-12 99.8687 11.9969 3 240 99.8687 11.9969 INE160A16FU9 PUNJAB NATIONAL BK 3-Apr-12 99.8316 12.3103 3 200 99.8291 12.4971 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 99.8308 12.3726 4 200 99.8427 11.5010 INE648A16CP0 SBBJ 3-Apr-12 99.8325 12.2480 1 100 99.8325 12.2480 INE562A16AJ0 INDIAN BK 3-Apr-12 99.8307 12.3762 2 50 99.8256 12.7534 INE084A16659 BK OF INDIA 3-Apr-12 99.8314 12.3256 3 28.95 99.8336 12.1674 INE648A16DM5 SBBJ 4-Apr-12 99.7999 12.1972 4 100 99.7999 12.1972 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 99.8018 12.0781 2 50 99.7949 12.5026 INE166A16EO2 ING VYSYA BK 9-Apr-12 99.6505 12.8015 1 50 99.6505 12.8015 INE238A16KX7 AXIS BK 9-Apr-12 99.6338 12.1958 1 10 99.6338 12.1958 INE238A16IU7 AXIS BK 13-Apr-12 99.5194 11.7511 1 25 99.5194 11.7511 INE160A16FV7 PUNJAB NATIONAL BK 15-Apr-12 99.4876 11.0582 2 150 99.4876 11.0582 INE562A16AK8 INDIAN BK 24-Apr-12 99.3078 9.7852 1 8 99.3078 9.7852 INE649A16CC6 STATE BK OF HYDERABAD 26-Apr-12 99.1632 11.0003 2 200 99.1632 11.0003 INE141A16GC5 OBC 30-Apr-12 99.1462 9.8225 1 50 99.1462 9.8225 INE562A16AM4 INDIAN BK 2-May-12 98.9787 11.0771 2 125 98.9871 10.9850 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 98.9576 10.9853 1 25 98.9576 10.9853 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 98.9903 10.9500 1 25 98.9903 10.9500 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 98.7198 10.0709 1 50 98.7198 10.0709 INE008A16GR4 IDBI BK 15-May-12 98.7274 10.0103 1 1.2 98.7274 10.0103 INE562A16787 INDIAN BK 18-May-12 98.6393 10.0701 1 50 98.6393 10.0701 INE434A16953 ANDHRA BK 21-May-12 98.5368 10.2264 1 100 98.5368 10.2264 INE483A16CF3 CENTRAL BK OF INDIA 22-May-12 98.5175 10.1714 2 10 98.5175 10.1714 INE691A16FK4 UCO BK 23-May-12 98.4813 10.2341 1 35 98.4813 10.2341 INE476A16GF8 CANARA BK 24-May-12 98.4671 10.1467 2 55 98.4683 10.1387 INE565A16574 INDIAN OVERSEAS BK 28-May-12 98.3442 10.2424 1 25 98.3442 10.2424 INE166A16EU9 ING VYSYA BK 29-May-12 98.2908 10.4050 1 50 98.2908 10.4050 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 98.1668 10.6502 2 150 98.1668 10.6502 INE562A16AF8 INDIAN BK 1-Jun-12 98.1499 10.7502 1 50 98.1499 10.7502 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 98.0909 11.0997 1 25 98.0909 11.0997 INE695A16EM4 UNITED BK OF INDIA 4-Jun-12 98.0914 10.5999 1 25 98.0914 10.5999 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 98.0761 10.6865 1 20 98.0761 10.6865 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.0545 10.6500 2 125 98.0545 10.6500 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.0480 10.6864 2 55 98.0366 10.7499 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 98.0545 10.6500 1 25 98.0545 10.6500 INE238A16NQ5 AXIS BK 5-Jun-12 98.0634 10.6003 1 25 98.0634 10.6003 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 97.9841 10.8830 3 175 97.9901 10.8502 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.0279 10.6420 3 150 98.0264 10.6503 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.0276 10.8002 2 75 98.0276 10.8002 INE683A16658 THE SOUTH INDIAN BK 6-Jun-12 97.8469 11.6402 1 50 97.8469 11.6402 INE112A16BN4 CORPORATION BK 6-Jun-12 98.0355 10.6002 1 25 98.0355 10.6002 INE008A16JN7 IDBI BK 6-Jun-12 97.9272 11.1969 1 5 97.9272 11.1969 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 98.0168 10.5502 1 50 98.0168 10.5502 INE608A16CE8 PUNJAB AND SIND BK 7-Jun-12 97.9892 10.7000 1 25 97.9892 10.7000 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 98.0076 10.6001 1 25 98.0076 10.6001 INE141A16GS1 OBC 8-Jun-12 97.9504 10.7571 5 315 97.9331 10.8499 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.9704 10.6500 2 90 97.9704 10.6500 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 97.9069 10.9903 2 50 97.9069 10.9903 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 97.9456 10.7829 1 25 97.9456 10.7829 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 97.8865 10.6498 1 100 97.8865 10.6498 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 97.8943 10.6096 1 62 97.8943 10.6096 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 97.8088 11.0501 1 50 97.8088 11.0501 INE648A16DG7 SBBJ 11-Jun-12 97.7797 11.2002 1 50 97.7797 11.2002 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 97.8622 10.7749 1 50 97.8622 10.7749 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 97.8767 10.7002 1 25 97.8767 10.7002 INE036D16BQ2 THE KARUR VYSYA BK 11-Jun-12 97.7158 11.5300 1 25 97.7158 11.5300 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 97.8091 11.1999 1 25 97.8091 11.1999 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 97.7600 11.3018 1 8 97.7600 11.3018 INE695A16DF0 UNITED BK OF INDIA 12-Jun-12 97.8378 10.7551 2 149 97.8731 10.5759 INE036D16BO7 THE KARUR VYSYA BK 12-Jun-12 97.7082 11.4150 1 25 97.7082 11.4150 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 97.8306 10.6499 4 225 97.8306 10.6499 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 97.7808 10.8999 1 100 97.7808 10.8999 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 97.8388 10.7502 1 50 97.8388 10.7502 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 97.8425 10.5902 1 25 97.8425 10.5902 INE428A16GE2 ALLAHABAD BK 13-Jun-12 97.8306 10.6499 1 25 97.8306 10.6499 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 97.7067 11.1258 4 375 97.6999 11.1598 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 97.7622 10.8506 2 123.61 97.7504 10.9091 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 97.7321 10.9999 1 100 97.7321 10.9999 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 97.6586 11.3649 1 25 97.6586 11.3649 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 97.8067 10.6300 2 25 97.8067 10.6300 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 97.7609 10.9999 1 25 97.7609 10.9999 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 97.7240 11.0401 1 25 97.7240 11.0401 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 97.8106 10.7502 1 10 97.8106 10.7502 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 97.8505 10.4130 1 10 97.8505 10.4130 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 97.7724 10.8000 1 4.6 97.7724 10.8000 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 97.7604 10.7201 4 300 97.7809 10.6199 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 97.7813 10.6180 4 126.7 97.7829 10.6101 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.7633 10.7061 2 125 97.7645 10.7002 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 97.7840 10.6049 2 75 97.7952 10.5499 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 97.7788 10.6302 3 50 97.7788 10.6302 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 97.8127 10.6002 1 50 97.8127 10.6002 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.7422 10.9498 2 50 97.7422 10.9498 INE095A16ER6 INDUSIND BK 15-Jun-12 97.5245 11.8781 2 36.8 97.5245 11.8781 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 97.7645 10.7002 1 25 97.7645 10.7002 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 97.7645 10.7002 1 25 97.7645 10.7002 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 97.7422 10.9498 1 25 97.7422 10.9498 INE652A160A4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 97.7952 10.5499 1 2.46 97.7952 10.5499 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 97.7119 10.9579 1 1.15 97.7119 10.9579 INE238A16NY9 AXIS BK 18-Jun-12 97.5051 11.5301 1 200 97.5051 11.5301 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 97.6192 10.9899 1 100 97.6192 10.9899 INE095A16FB7 INDUSIND BK 18-Jun-12 97.6530 10.8302 2 100 97.6530 10.8302 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 97.6911 10.6502 1 100 97.6911 10.6502 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 97.6911 10.6502 1 50 97.6911 10.6502 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 97.7017 10.6002 1 25 97.7017 10.6002 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 97.6981 10.7499 1 25 97.6981 10.7499 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 97.6377 10.9025 1 1 97.6377 10.9025 INE040A16776 HDFC BK 19-Jun-12 97.6806 10.6998 1 100 97.6806 10.6998 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 97.5905 10.9900 1 100 97.5905 10.9900 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 97.5450 11.2030 2 50 97.5443 11.2060 INE077A16810 DENA BK 19-Jun-12 97.5242 11.3001 1 50 97.5242 11.3001 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 97.5135 11.3502 1 50 97.5135 11.3502 INE649A16AZ1 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-12 97.6740 10.6001 4 26.5 97.6740 10.6001 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 97.6806 10.6998 1 25 97.6806 10.6998 INE168A16DW3 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Jun-12 97.5597 10.9999 2 150 97.5597 10.9999 INE476A16HB5 CANARA BK 20-Jun-12 97.6160 10.7399 1 50 97.6160 10.7399 INE648A16DX2 SBBJ 20-Jun-12 97.5575 11.0100 1 50 97.5575 11.0100 INE528G16OK7 YES BK 20-Jun-12 97.5380 11.1002 1 30 97.5380 11.1002 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 97.6203 10.7201 1 25 97.6203 10.7201 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 97.4872 11.2002 1 25 97.4872 11.2002 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 97.5356 10.8498 1 100 97.5356 10.8498 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 97.5644 10.7198 2 50 97.5644 10.7198 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 97.4872 11.2002 1 25 97.4872 11.2002 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 97.5638 10.8502 1 25 97.5638 10.8502 INE084A16634 BK OF INDIA 22-Jun-12 97.4872 11.2002 1 10 97.4872 11.2002 INE090A16NT4 ICICI BK 22-Jun-12 97.5420 10.8209 1 1.6 97.5420 10.8209 INE008A16HN1 IDBI BK 22-Jun-12 97.5644 10.7198 1 1 97.5644 10.7198 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 97.4630 10.7966 6 375 97.4966 10.6500 INE528G16OJ9 YES BK 25-Jun-12 97.3936 11.0999 1 50 97.3936 11.0999 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 97.5081 10.5999 1 25 97.5081 10.5999 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 97.3913 11.1100 1 25 97.3913 11.1100 INE695A16EV5 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-12 97.3943 11.0969 1 8.5 97.3943 11.0969 INE171A16CU3 THE FEDERAL BK 25-Jun-12 97.3715 11.1966 1 5.5 97.3715 11.1966 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 97.3843 11.0153 17 1150 97.3070 11.3500 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 97.4127 10.8925 2 130 97.4341 10.8002 INE667A16AG3 SYNDICATE BK 26-Jun-12 97.4203 10.8598 4 100 97.4203 10.8598 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 97.4457 10.7501 2 100 97.4457 10.7501 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 97.3312 11.2450 2 50 97.3416 11.2002 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 97.2955 11.3998 1 50 97.2955 11.3998 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 97.5021 10.5066 1 50 97.5021 10.5066 INE528G16OL5 YES BK 26-Jun-12 97.3647 11.1002 1 35 97.3647 11.1002 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 97.3289 11.1301 1 50 97.3289 11.1301 INE668A16238 TAMILNAD MERCANTILE BK 27-Jun-12 97.4201 10.7400 1 25 97.4201 10.7400 INE434A16AD5 ANDHRA BK 27-Jun-12 97.4529 10.5999 1 25 97.4529 10.5999 INE476A16HR1 CANARA BK 28-Jun-12 97.2961 11.1467 2 75 97.3130 11.0751 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 97.4016 10.7002 1 5 97.4016 10.7002 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 97.3189 11.0501 1 100 97.3189 11.0501 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 97.3718 10.7085 2 30 97.3738 10.7002 INE528G16KX8 YES BK 4-Jul-12 97.2476 10.6501 1 2 97.2476 10.6501 INE008A16HV4 IDBI BK 12-Jul-12 97.0084 10.7201 2 100 97.0084 10.7201 INE683A16401 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-12 95.3122 10.8800 1 0.21 95.3122 10.8800 INE171A16CT5 THE FEDERAL BK 14-Sep-12 95.3406 10.5550 1 50 95.3406 10.5550 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 94.9372 10.8741 4 165 94.9346 10.8800 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 94.9224 10.9076 1 125 94.9224 10.9076 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 94.8412 11.0299 1 25 94.8412 11.0299 INE651A16CC2 STATE BK OF MYSORE 12-Oct-12 94.6852 10.4000 1 25 94.6852 10.4000 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.8024 10.9121 2 25 93.8024 10.9121 INE651A16CK5 STATE BK OF MYSORE 12-Nov-12 94.1450 9.9999 1 25 94.1450 9.9999 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 93.5040 10.3501 1 25 93.5040 10.3501 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 93.1336 10.3900 1 50 93.1336 10.3900 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 92.9853 10.3515 3 10.27 92.9706 10.3749 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 93.0108 10.3500 1 10 93.0108 10.3500 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 92.6848 10.8300 1 5 92.6848 10.8300 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 92.7892 10.3900 1 2 92.7892 10.3900 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 92.5320 10.3000 1 50 92.5320 10.3000 INE649A16CA0 STATE BK OF HYDERABAD 11-Jan-13 92.5079 10.3000 1 50 92.5079 10.3000 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 92.3495 10.2501 2 0.02 92.3495 10.2501 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 92.2777 10.2501 1 25 92.2777 10.2501 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 92.2606 9.8136 2 4 92.2606 9.8136 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 91.5247 10.1500 1 0.01 91.5247 10.1500 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 91.3231 10.1999 2 25 91.3231 10.1999 INE528G16OI1 YES BK 4-Mar-13 91.0520 10.5500 1 5 91.0520 10.5500 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 91.2571 10.0775 1 50 91.2571 10.0775 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 91.2393 10.1000 1 10 91.2393 10.1000 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 91.0906 10.2000 2 50.01 91.1304 10.1500 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 91.1025 10.1850 2 50 91.1145 10.1700 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 91.0156 10.2650 3 100 91.1073 10.1500 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 91.1652 10.0775 3 100 91.1652 10.0775 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 91.0799 10.1844 2 52 90.7951 10.5425 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.1472 10.1000 1 10 91.1472 10.1000 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 91.1472 10.1000 1 10 91.1472 10.1000 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 90.9938 10.2052 3 29.01 90.9678 10.2375 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 91.0622 10.1200 1 5 91.0622 10.1200 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 90.7268 10.4501 1 5 90.7268 10.4501 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 90.9920 10.1500 1 5 90.9920 10.1500 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 90.9690 10.1500 1 5 90.9690 10.1500 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 90.8091 10.2333 4 150 90.7751 10.2750 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 90.8866 10.1383 4 145 90.4462 10.6800 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 90.7441 10.3130 5 115 90.5515 10.5500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 90.9408 10.1000 1 100 90.9408 10.1000 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 90.9316 10.0833 2 75 90.8771 10.1500 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 90.8792 10.1474 2 54 90.8036 10.2400 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 90.8797 10.1468 2 21 90.9316 10.0833 INE476A16HG4 CANARA BK 25-Mar-13 90.5515 10.5500 2 15 90.5515 10.5500 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 90.9316 10.0833 1 2 90.9316 10.0833 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 90.6085 10.4508 11 400 90.6010 10.4600 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 90.3008 10.8300 6 300 90.3008 10.8300 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 90.6854 10.3564 4 165 90.8787 10.1200 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 90.5644 10.5050 1 150 90.5644 10.5050 INE141A16HD1 OBC 26-Mar-13 90.6132 10.4450 1 55 90.6132 10.4450 INE668A16410 TAMILNAD MERCANTILE BK 26-Mar-13 89.9891 11.2167 3 30 89.9223 11.3000 INE238A16OJ8 AXIS BK 26-Mar-13 90.4466 10.6500 1 15 90.4466 10.6500 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 90.5603 10.5100 1 10 90.5603 10.5100 INE705A16EX8 VIJAYA BK 27-Mar-13 90.4899 10.5675 4 50 90.4716 10.5900 INE528G16OF7 YES BK 27-Mar-13 90.5041 10.5500 1 25 90.5041 10.5500 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 90.8558 10.1200 1 10 90.8558 10.1200 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 90.8558 10.1200 1 5 90.8558 10.1200 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 90.3047 10.7657 22 1037 90.3093 10.7600 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 90.4608 10.5741 20 805 90.2931 10.7800 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 90.4061 10.6412 15 705 90.5131 10.5100 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 90.4313 10.6102 8 460 90.3276 10.7376 INE160A16HW1 PUNJAB NATIONAL BK 28-Mar-13 90.5399 10.4773 6 450 90.5172 10.5050 INE084A16816 BK OF INDIA 28-Mar-13 90.5401 10.4770 9 375 90.5417 10.4750 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 90.6232 10.3754 5 350 90.6399 10.3551 INE141A16HE9 OBC 28-Mar-13 90.5521 10.4623 7 275 90.5213 10.5000 INE428A16GN3 ALLAHABAD BK 28-Mar-13 90.4723 10.5600 3 275 90.4723 10.5600 INE483A16C05 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 90.1267 10.9850 4 250 90.1267 10.9850 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 90.5921 10.4134 5 225 90.5867 10.4200 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 90.4963 10.5306 4 200 90.4988 10.5275 INE528G16OG5 YES BK 28-Mar-13 90.4390 10.6008 5 130 90.4152 10.6300 INE608A16CV2 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-13 90.7261 10.2499 1 50 90.7261 10.2499 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 90.1232 10.9592 11 450 90.1144 10.9701 INE705A16FA3 VIJAYA BK 29-Mar-13 90.1943 10.8718 4 280 90.2772 10.7699 INE141A16HC3 OBC 29-Mar-13 90.5305 10.4600 1 50 90.5305 10.4600 INE528G16OH3 YES BK 29-Mar-13 90.3914 10.6300 1 25 90.3914 10.6300