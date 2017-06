Mar 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16FF4 UCO BK 3-Apr-12 99.8667 12.1836 4 325 99.8960 9.4999 INE562A16AJ0 INDIAN BK 3-Apr-12 99.8638 12.4473 4 225 99.8468 14.0009 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 99.8611 12.6963 6 225 99.8659 12.2531 INE608A16CK5 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-12 99.8659 12.2531 2 200 99.8659 12.2531 INE084A16659 BK OF INDIA 3-Apr-12 99.8659 12.2531 2 175 99.8659 12.2531 INE667A16735 SYNDICATE BK 3-Apr-12 99.7731 - 3 150 99.7268 - INE476A16FY1 CANARA BK 3-Apr-12 99.8659 12.2531 3 140 99.8659 12.2531 INE077A16711 DENA BK 3-Apr-12 99.8659 12.2531 2 85 99.8659 12.2531 INE112A16AW7 CORPORATION BK 3-Apr-12 99.8641 12.4178 3 75 99.8659 12.2531 INE160A16FU9 PUNJAB NATIONAL BK 3-Apr-12 99.8659 12.2531 1 50 99.8659 12.2531 INE648A16CP0 SBBJ 3-Apr-12 99.8660 12.2439 1 0.25 99.8660 12.2439 INE562A16AN2 INDIAN BK 4-Apr-12 99.7021 21.8122 3 200 99.6587 - INE238A16IR3 AXIS BK 4-Apr-12 99.8291 12.4971 3 70 99.8291 12.4971 INE648A16DM5 SBBJ 4-Apr-12 99.8325 12.2480 1 50 99.8325 12.2480 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 99.8311 12.3506 1 25 99.8311 12.3506 INE166A16EO2 ING VYSYA BK 9-Apr-12 99.6861 11.4934 1 5 99.6861 11.4934 INE141A16GC5 OBC 30-Apr-12 99.0776 10.9617 4 195 99.1161 10.5000 INE562A16AM4 INDIAN BK 2-May-12 99.0091 11.0701 2 125 99.0197 10.9501 INE238A16JF6 AXIS BK 2-May-12 99.0374 10.7504 1 50 99.0374 10.7504 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 98.9903 10.9500 1 25 98.9903 10.9500 INE691A16FD9 UCO BK 4-May-12 98.9797 10.7500 1 50 98.9797 10.7500 INE654A16BK1 STATE BK OF TRAVANCORE 4-May-12 99.0703 9.7864 2 50 99.0703 9.7864 INE648A16DQ6 SBBJ 7-May-12 98.9954 9.7474 4 50 98.9954 9.7474 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 98.6327 10.9996 1 50 98.6327 10.9996 INE166A16ER5 ING VYSYA BK 15-May-12 98.8455 10.1503 1 25 98.8455 10.1503 INE476A16GA9 CANARA BK 21-May-12 98.4479 11.0665 4 215 98.4225 11.2503 INE141A16GH4 OBC 21-May-12 98.5849 10.0755 2 100 98.5849 10.0755 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 98.5651 10.2185 1 3 98.5651 10.2185 INE483A16CF3 CENTRAL BK OF INDIA 22-May-12 98.4739 10.6726 3 225 98.5375 10.2214 INE648A16DS2 SBBJ 23-May-12 98.5163 10.1797 1 50 98.5163 10.1797 INE476A16GF8 CANARA BK 24-May-12 98.3695 10.9999 1 50 98.3695 10.9999 INE008A16JD8 IDBI BK 25-May-12 98.3206 11.1331 1 10 98.3206 11.1331 INE691A16FM0 UCO BK 28-May-12 98.3814 10.1781 1 50 98.3814 10.1781 INE166A16EM6 ING VYSYA BK 28-May-12 98.3491 10.3846 2 46.5 98.3491 10.3846 INE008A16JF3 IDBI BK 29-May-12 98.2981 10.5326 2 200 98.3464 10.2285 INE428A16FT2 ALLAHABAD BK 29-May-12 98.3515 10.1965 1 100 98.3515 10.1965 INE166A16EU9 ING VYSYA BK 29-May-12 98.3207 10.3902 2 50 98.3207 10.3902 INE476A16GG6 CANARA BK 31-May-12 98.3054 10.1482 2 150 98.3054 10.1482 INE562A16AF8 INDIAN BK 1-Jun-12 98.1785 10.7488 3 200 98.1783 10.7501 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 98.1600 10.8602 2 200 98.1201 11.1002 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 98.1838 10.7168 3 150 98.1866 10.7002 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 98.1960 10.6438 2 100 98.1954 10.6474 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 98.2610 10.2535 1 50 98.2610 10.2535 INE062A16366 STATE BK OF INDIA 1-Jun-12 98.1700 10.8000 1 50 98.1700 10.8000 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 98.4014 10.0503 1 5 98.4014 10.0503 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 98.0255 11.1398 15 612 98.0063 11.2501 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.0478 10.8467 12 881 98.0401 10.8905 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.0579 10.7899 7 265 98.0579 10.7896 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 98.0553 10.8042 3 120 98.0472 10.8503 INE705A16EG3 VIJAYA BK 5-Jun-12 98.0596 10.7800 2 81 98.0596 10.7800 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.2258 10.4648 2 75 98.2258 10.4648 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 98.0561 10.7998 1 50 98.0561 10.7998 INE695A16EN2 UNITED BK OF INDIA 5-Jun-12 98.0914 10.5999 1 25 98.0914 10.5999 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 98.0032 11.0997 1 15 98.0032 11.0997 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 98.0395 10.7335 8 300 98.0455 10.7002 INE008A16JN7 IDBI BK 6-Jun-12 97.9572 11.1937 2 210 97.9572 11.1937 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 98.0499 10.6758 2 175 98.0437 10.7103 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.0164 10.8625 6 160 98.0724 10.5500 INE077A16794 DENA BK 6-Jun-12 98.0366 10.7499 1 50 98.0366 10.7499 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 98.2345 10.2498 1 5 98.2345 10.2498 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 98.0224 10.6722 5 225 98.0174 10.6998 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 97.9720 10.9499 4 150 97.9448 11.0998 INE434A16995 ANDHRA BK 7-Jun-12 97.9448 11.0998 1 25 97.9448 11.0998 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 97.9448 11.0998 1 25 97.9448 11.0998 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 98.0537 10.5000 1 25 98.0537 10.5000 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 97.9354 10.9926 4 270 97.8926 11.2251 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 97.9881 10.7062 4 165 97.9248 11.0500 INE695A16ER3 UNITED BK OF INDIA 8-Jun-12 97.9542 10.8900 2 150 97.9524 10.9000 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 97.9595 10.8615 3 130 97.9524 10.9000 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 97.9616 10.8501 3 100 97.8880 11.2502 INE667A16AB4 SYNDICATE BK 8-Jun-12 97.9479 10.9244 3 85 97.9479 10.9244 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 97.9769 10.7667 3 75 97.9156 11.1000 INE141A16GS1 OBC 8-Jun-12 97.9892 10.7001 2 75 98.0076 10.6001 INE651A16BN1 STATE BK OF MYSORE 8-Jun-12 97.9156 11.1000 1 50 97.9156 11.1000 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 98.2239 10.0000 1 50 98.2239 10.0000 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 97.9162 11.0965 2 35.5 97.9616 10.8500 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 98.2065 10.0997 1 25 98.2065 10.0997 INE649A16AW8 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-12 97.9340 11.0000 1 25 97.9340 11.0000 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 97.8315 11.0826 4 300 97.7995 11.2501 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 97.8737 10.8623 5 255.5 97.8998 10.7263 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 97.8225 11.1301 3 250 97.8186 11.1502 INE084A16709 BK OF INDIA 11-Jun-12 97.8378 11.0499 3 200 97.8378 11.0499 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 97.8186 11.1502 2 110 97.8186 11.1502 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 97.9160 10.6418 2 100 97.9160 10.6418 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 97.8524 10.9739 3 66 97.9279 10.5797 INE648A16DG7 SBBJ 11-Jun-12 97.8282 11.1001 1 50 97.8282 11.1001 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 97.8282 11.1001 1 50 97.8282 11.1001 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 97.8014 11.2401 1 25 97.8014 11.2401 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 98.1174 10.1498 1 5 98.1174 10.1498 INE695A16DF0 UNITED BK OF INDIA 12-Jun-12 97.7700 11.2502 1 75 97.7700 11.2502 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 97.8379 10.9001 1 75 97.8379 10.9001 INE614B16495 KARNATAKA BK 12-Jun-12 97.8295 10.9434 2 63 97.8295 10.9434 INE565A16582 INDIAN OVERSEAS BK 12-Jun-12 97.7991 11.1001 1 25 97.7991 11.1001 INE112A16AR7 CORPORATION BANK 13-Jun-12 97.8377 10.7559 6 350 97.8192 10.8498 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 97.7838 11.0300 3 250 97.8290 10.8000 INE428A16GE2 ALLAHABAD BK 13-Jun-12 97.8035 10.9298 3 125 97.7799 11.0498 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 97.8093 10.9002 1 50 97.8093 10.9002 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 97.7530 11.0395 6 550 97.7595 11.0069 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 97.7993 10.8068 8 525 97.7111 11.2503 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 97.7960 10.8238 9 380 97.7449 11.0803 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 97.7693 10.9577 7 325 97.7111 11.2503 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 97.7582 11.0132 3 225 97.7211 11.2000 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 97.7375 11.1173 3 205 97.8106 10.7502 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 97.7661 10.9735 3 170 97.7708 10.9501 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.0580 10.0398 1 50 98.0580 10.0398 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 97.8007 10.8000 1 25 97.8007 10.8000 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 97.7982 10.6720 5 365 97.8329 10.5002 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 97.7291 11.0150 6 285 97.6817 11.2502 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 97.7693 10.8155 4 225 97.8127 10.6002 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 97.6790 11.2635 2 150 97.6626 11.3451 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 97.6703 11.3068 2 75 97.6475 11.4201 INE008A16HI1 IDBI BK 15-Jun-12 97.7724 10.8000 1 75 97.7724 10.8000 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 98.0392 10.0001 1 50 98.0392 10.0001 INE168A16DU7 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Jun-12 97.6737 11.2899 1 25 97.6737 11.2899 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 97.7140 11.0897 1 14 97.7140 11.0897 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 97.6278 11.0861 1 600 97.6278 11.0861 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 97.6219 11.1143 9 525 97.5936 11.2499 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 97.6666 10.9004 5 235 97.6667 10.9000 INE238A16NY9 AXIS BK 18-Jun-12 97.5452 11.4819 1 200 97.5452 11.4819 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 97.6068 11.1866 4 150 97.5936 11.2499 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 97.6298 11.0766 2 150 97.5936 11.2499 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 97.6396 11.0299 3 75 97.6124 11.1599 INE160A16HU5 PUNJAB NATIONAL BK 18-Jun-12 97.6110 11.1666 2 75 97.5936 11.2499 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 97.6055 11.0546 2 275 97.6065 11.0500 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 97.6112 11.0279 5 225 97.6806 10.6998 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 97.6058 11.0533 2 150 97.5790 11.1801 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 97.6065 11.0500 1 150 97.6065 11.0500 INE652A16DK1 STATE BK OF PATIALA 19-Jun-12 97.6065 11.0499 2 150 97.5854 11.1498 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 97.5513 11.3112 6 148 97.5439 11.3463 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 97.6054 11.0550 2 50 97.6086 11.0401 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 97.6065 11.0500 1 50 97.6065 11.0500 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 97.9340 10.0000 1 50 97.9340 10.0000 INE112A16BM6 CORPORATION BK 19-Jun-12 97.6044 11.0599 1 50 97.6044 11.0599 INE428A16GF9 ALLAHABAD BK 20-Jun-12 97.5551 11.1554 4 410 97.5349 11.2500 INE168A16DW3 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Jun-12 97.5902 10.9913 3 250 97.5926 10.9802 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 97.5435 11.2100 2 125 97.5349 11.2500 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 97.5199 11.3202 1 100 97.5199 11.3202 INE648A16DX2 SBBJ 20-Jun-12 97.5884 10.9998 1 100 97.5884 10.9998 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 97.5798 11.0400 1 50 97.5798 11.0400 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 97.5265 11.1534 9 530 97.5380 11.1002 INE476A16HE9 CANARA BK 21-Jun-12 97.5056 11.2500 1 50 97.5056 11.2500 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 97.5813 10.9001 1 45 97.5813 10.9001 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 97.5048 11.1199 4 250 97.4763 11.2500 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 97.5801 10.7758 3 145 97.5310 11.0000 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 97.5179 11.0599 2 125 97.5967 10.7001 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 97.5270 11.0183 3 54.93 97.5310 11.0000 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 97.5912 10.7250 2 50 97.5858 10.7498 INE008A16HN1 IDBI BK 22-Jun-12 97.5419 10.9502 2 50 97.5967 10.7001 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 97.3971 11.2122 4 600 97.3772 11.3001 INE084A16717 BK OF (I) 25-Jun-12 97.4404 11.0207 7 275 97.4157 11.1298 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 97.4224 11.1000 4 125 97.3885 11.2501 INE168A16DZ6 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Jun-12 97.5017 10.7499 3 100 97.5017 10.7499 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 97.4451 10.9999 1 100 97.4451 10.9999 INE695A16EV5 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-12 97.4677 10.9000 1 50 97.4677 10.9000 INE171A16CU3 THE FEDERAL BK 25-Jun-12 97.4013 11.1935 1 17.5 97.4013 11.1935 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 97.4684 10.8969 1 3.5 97.4684 10.8969 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 97.4371 10.9099 13 800 97.4852 10.6998 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 97.4024 11.0615 6 470 97.4508 10.8500 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 97.3365 11.3498 3 275 97.3593 11.2500 INE692A16BB0 UNION BK OF INDIA 26-Jun-12 97.4953 10.6556 6 225 97.4852 10.6998 INE036D16BT6 THE KARUR VYSYA BK 26-Jun-12 97.4279 10.9500 5 150 97.4279 10.9500 INE648A16DY0 SBBJ 26-Jun-12 97.5310 10.5000 4 125 97.5310 10.5000 INE667A16AG3 SYNDICATE BK 26-Jun-12 97.4431 10.8837 2 75 97.4506 10.8508 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 97.3593 11.2500 1 75 97.3593 11.2500 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 97.7504 10.0000 1 50 97.7504 10.0000 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 97.3593 11.2500 1 50 97.3593 11.2500 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 97.3624 11.1102 1 50 97.3624 11.1102 INE160A16HV3 PUNJAB NATIONAL BK 28-Jun-12 97.3980 10.8345 8 230 97.4360 10.6721 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 97.4295 10.6998 6 125 97.4295 10.6998 INE112A16BO2 CORPORATION BK 28-Jun-12 97.3067 11.2252 1 100 97.3067 11.2252 INE036D16BU4 THE KARUR VYSYA BK 28-Jun-12 97.3903 10.8674 3 100 97.4096 10.7849 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 97.4360 10.6721 1 10 97.4360 10.6721 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 97.3307 11.0002 2 300 97.3307 11.0002 INE476A16HT7 CANARA BK 29-Jun-12 97.2552 11.3201 1 150 97.2552 11.3201 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 97.4119 10.6566 3 47.25 97.4235 10.6076 INE090A16OI5 ICICI BK 4-Jul-12 97.1509 11.1502 1 50 97.1509 11.1502 INE008A16HV4 IDBI BK 12-Jul-12 96.9342 11.1001 1 25 96.9342 11.1001 INE090A16OP0 ICICI BK 16-Jul-12 96.8062 11.1500 1 225 96.8062 11.1500 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 96.8145 11.1200 1 50 96.8145 11.1200 INE562A16878 INDIAN BK 17-Jul-12 96.8055 11.0502 1 50 96.8055 11.0502 INE090A16PF8 ICICI BK 17-Aug-12 95.9516 11.0001 1 275 95.9516 11.0001 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 95.6748 10.5100 1 25 95.6748 10.5100 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 95.2377 10.9949 2 100 95.2377 10.9949 INE476A16ET4 CANARA BK 19-Sep-12 95.1948 10.6499 1 1 95.1948 10.6499 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 94.8956 11.0299 2 125 94.8956 11.0299 INE476A16HS9 CANARA BK 27-Sep-12 94.8229 11.0100 1 25 94.8229 11.0100 INE649A16BP0 STATE BK OF HYDERABAD 19-Oct-12 94.5322 10.3999 1 0.23 94.5322 10.3999 INE683A16476 THE SOUTH INDIAN BK 22-Oct-12 94.3804 10.5499 1 0.5 94.3804 10.5499 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 94.1174 10.0500 1 10 94.1174 10.0500 INE649A16BS4 STATE BK OF HYDERABAD 20-Nov-12 93.9511 10.0000 1 25 93.9511 10.0000 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 93.3008 10.3999 1 25 93.3008 10.3999 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 93.2932 10.2100 1 50 93.2932 10.2100 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 93.1522 10.3999 1 50 93.1522 10.3999 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 93.3724 10.1999 1 25 93.3724 10.1999 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 93.2507 10.2000 1 25 93.2507 10.2000 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 92.9872 10.3876 1 0.1 92.9872 10.3876 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 92.8810 10.4000 1 25 92.8810 10.4000 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 92.8965 10.2990 1 25 92.8965 10.2990 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 92.8073 10.4000 2 6.5 92.8073 10.4000 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 92.6442 9.8573 1 1 92.6442 9.8573 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 92.3017 10.2499 1 25 92.3017 10.2499 INE562A16AO0 INDIAN BK 4-Feb-13 91.9751 10.2400 1 0.5 91.9751 10.2400 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 91.4628 10.1700 1 25 91.4628 10.1700 INE608A16CN9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-13 91.3464 10.2000 1 25 91.3464 10.2000 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 91.3309 10.2200 1 5 91.3309 10.2200 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 91.3153 10.2401 1 1 91.3153 10.2401 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 90.7998 10.8774 3 155 91.4397 10.0500 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 91.4008 10.1000 1 25 91.4008 10.1000 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 91.2765 10.2000 1 25 91.2765 10.2000 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 91.3937 10.0500 1 50 91.3937 10.0500 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 90.5728 10.9800 1 50 90.5728 10.9800 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 91.1047 10.3000 1 50 91.1047 10.3000 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 91.3546 10.1000 1 50 91.3546 10.1000 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 91.1644 10.1363 9 400 91.1535 10.1500 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 91.0182 10.2910 4 250 90.5292 10.9100 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.1648 10.1068 3 110 91.0111 10.3000 INE090A16TB9 ICICI BK 15-Mar-13 91.2101 10.0500 1 10 91.2101 10.0500 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 91.0211 10.2000 1 25 91.0211 10.2000 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 90.9442 10.2380 2 125 91.0151 10.1500 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 91.0554 10.1000 1 5 91.0554 10.1000 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 91.0324 10.1000 3 90 91.0324 10.1000 INE238A16OE9 AXIS BK 21-Mar-13 90.9517 10.2000 1 10 90.9517 10.2000 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 91.0324 10.1000 1 5 91.0324 10.1000 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 90.9734 10.0600 3 125 90.9408 10.1000 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 90.9449 10.0950 3 100 90.9082 10.1400 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 90.9381 10.1033 3 75 90.9571 10.0800 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 90.9408 10.1000 1 50 90.9408 10.1000 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 90.2366 10.9701 1 50 90.2366 10.9701 INE090A16TG8 ICICI BK 25-Mar-13 90.6805 10.4200 1 10 90.6805 10.4200 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 90.8423 10.1926 10 440 90.9506 10.0600 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 90.9288 10.0867 2 45 90.9343 10.0800 INE668A16410 TAMILNAD MERCANTILE BK 26-Mar-13 89.9501 11.2965 1 5 89.9501 11.2965 INE528G16OF7 YES BK 27-Mar-13 90.4628 10.6300 1 100 90.4628 10.6300 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 90.9360 10.0501 1 50 90.9360 10.0501 INE705A16EX8 VIJAYA BK 27-Mar-13 90.9114 10.0801 1 25 90.9114 10.0801 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 90.9032 10.0900 2 10 90.8951 10.0999 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 90.8951 10.0999 1 10 90.8951 10.0999 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 90.5441 10.5010 19 360 90.3577 10.7300 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 90.7197 10.2860 5 308 90.7246 10.2800 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 90.8880 10.0808 6 300 90.9297 10.0300 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 90.4967 10.5591 4 165 90.6673 10.3501 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 90.6731 10.3430 3 135 90.8886 10.0800 INE036D16BV2 THE KARUR VYSYA BK 28-Mar-13 90.6591 10.3601 6 100 90.6673 10.3501 INE160A16HW1 PUNJAB NATIONAL BK 28-Mar-13 90.8886 10.0800 2 100 90.8886 10.0800 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 90.6796 10.3350 2 100 90.6796 10.3350 INE084A16816 BK OF INDIA 28-Mar-13 90.6154 10.4136 3 70 90.5286 10.5200 INE141A16HE9 OBC 28-Mar-13 90.5449 10.5000 2 30 90.5449 10.5000 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 90.5877 10.4475 1 26.15 90.5877 10.4475 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 90.8640 10.1100 1 25 90.8640 10.1100 INE976G16125 THE RATNAKAR BK 28-Mar-13 90.3415 10.7500 1 10 90.3415 10.7500 INE434A16BO0 ANDHRA BK 29-Mar-13 90.7812 10.1829 2 125 90.5090 10.5151 INE705A16FA3 VIJAYA BK 29-Mar-13 90.1970 10.8983 2 75 90.1429 10.9650 =============================================================================================== Note:- *: Crores