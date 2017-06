Apr 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16AQ7 ANDHRA BK 9-Apr-12 99.8441 9.4987 3 90 99.8441 9.4987 INE695A16DE3 UNITED BK OF INDIA 9-Apr-12 99.8441 9.4987 1 30 99.8441 9.4987 INE141A16GC5 OBC 30-Apr-12 99.2912 9.6499 3 75 99.2730 9.8999 INE562A16AM4 INDIAN BK 2-May-12 99.2235 9.8497 1 100 99.2235 9.8497 INE238A16JF6 AXIS BK 2-May-12 99.2000 10.1502 1 50 99.2000 10.1502 INE691A16FD9 UCO BK 4-May-12 99.1424 10.1849 1 50 99.1424 10.1849 INE008A16GO1 IDBI BK 4-May-12 99.1726 9.8232 1 25 99.1726 9.8232 INE654A16BK1 STATE BK OF TRAVANCORE 4-May-12 99.1766 9.7754 1 15 99.1766 9.7754 INE008A16IW0 IDBI BK 7-May-12 99.0862 9.9004 1 50 99.0862 9.9004 INE648A16DQ6 SBBJ 7-May-12 99.1011 9.7375 1 14 99.1011 9.7375 INE457A16962 BK OF MAHARASHTRA 14-May-12 98.8821 10.0645 1 50 98.8821 10.0645 INE695A16EA9 UNITED BK OF INDIA 15-May-12 98.8613 10.0098 1 50 98.8613 10.0098 INE141A16GE1 OBC 15-May-12 98.8624 10.0000 1 50 98.8624 10.0000 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 98.8813 9.8320 1 50 98.8813 9.8320 INE476A16FX3 CANARA BK 15-May-12 98.8624 10.0000 1 50 98.8624 10.0000 INE562A16787 INDIAN BK 18-May-12 98.8487 9.4471 1 50 98.8487 9.4471 INE562A16779 INDIAN BK 21-May-12 98.7071 9.9602 1 100 98.7071 9.9602 INE434A16953 ANDHRA BK 21-May-12 98.6764 10.1999 2 100 98.6764 10.1999 INE476A16GA9 CANARA BK 21-May-12 98.6660 10.4999 2 25 98.6660 10.4999 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 98.6700 10.2499 1 25 98.6700 10.2499 INE648A16DS2 SBBJ 23-May-12 98.6836 9.7379 1 50 98.6836 9.7379 INE084A16592 BK OF INDIA 23-May-12 98.6100 10.5000 1 25 98.6100 10.5000 INE476A16GF8 CANARA BK 24-May-12 98.6794 9.7694 2 50 98.6794 9.7694 INE166A16EM6 ING VYSYA BK 28-May-12 98.4717 10.2998 1 50 98.4717 10.2998 INE691A16FM0 UCO BK 28-May-12 98.4812 10.2348 1 25 98.4812 10.2348 INE036D16BK5 THE KARUR VYSYA BK 28-May-12 98.4345 10.7499 1 10 98.4345 10.7499 INE651A16CP4 STATE BK OF MYSORE 28-May-12 98.5134 10.1999 1 5 98.5134 10.1999 INE008A16JF3 IDBI BK 29-May-12 98.3201 11.1364 1 50 98.3201 11.1364 INE166A16EU9 ING VYSYA BK 29-May-12 98.4995 9.9290 1 50 98.4995 9.9290 INE090A16NF3 ICICI BK 29-May-12 98.5113 9.8498 1 25 98.5113 9.8498 INE238A16JH2 AXIS BK 29-May-12 98.5113 9.8498 1 25 98.5113 9.8498 INE692A16AX6 UNION BK OF INDIA 30-May-12 98.4146 10.4999 1 5 98.4146 10.4999 INE160A16HF6 PUNJAB NATIONAL BK 31-May-12 98.4404 9.9702 1 50 98.4404 9.9702 INE695A16EI2 UNITED BK OF INDIA 31-May-12 98.4158 10.1300 1 25 98.4158 10.1300 INE171A16BK6 THE FEDERAL BK 31-May-12 98.3226 10.7361 1 0.25 98.3226 10.7361 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 98.3983 10.0701 7 650 98.3983 10.0701 INE562A16AF8 INDIAN BK 1-Jun-12 98.4004 10.0566 3 200 98.4365 9.8261 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 98.4140 9.9695 3 175 98.4171 9.9500 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 98.3397 10.4448 1 50 98.3397 10.4448 INE062A16366 STATE BK OF INDIA 1-Jun-12 98.3318 10.4953 1 50 98.3318 10.4953 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 98.3983 10.0701 2 50 98.3983 10.0701 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 98.4412 9.9650 1 50 98.4412 9.9650 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 98.2921 10.7494 1 50 98.2921 10.7494 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 98.3921 10.1097 1 25 98.3921 10.1097 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 98.4050 10.2002 1 5 98.4050 10.2002 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 98.2676 10.3784 6 140 98.3051 10.1501 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 98.2995 10.1842 3 125 98.3035 10.1598 INE652A16DG9 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-12 98.3155 10.0867 3 75 98.3166 10.0800 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 98.2805 10.3000 1 25 98.2805 10.3000 INE160A16HJ8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-12 98.2969 10.2000 1 25 98.2969 10.2000 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.2290 10.4454 6 566.2 98.2290 10.4455 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.2625 10.2447 11 485 98.2604 10.2571 INE705A16EG3 VIJAYA BK 5-Jun-12 98.2999 10.0201 1 75 98.2999 10.0201 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 98.2533 10.2999 3 50 98.3083 9.9698 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 98.2999 10.0201 1 50 98.2999 10.0201 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 98.2749 10.1701 1 35 98.2749 10.1701 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 98.2253 10.3045 4 240 98.2253 10.3042 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 98.2229 10.3184 3 150 98.2412 10.2102 INE683A16658 THE SOUTH INDIAN BK 6-Jun-12 98.0547 11.3144 1 50 98.0547 11.3144 INE077A16794 DENA BK 6-Jun-12 98.1981 10.4650 1 50 98.1981 10.4650 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 98.2768 9.9999 2 200 98.2768 9.9999 INE141A16FO2 OBC 7-Jun-12 98.2503 10.0002 3 200 98.2503 10.0002 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 98.1314 10.6927 1 50 98.1314 10.6927 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 98.1988 10.3000 2 50 98.1988 10.3000 INE428A16FZ9 ALLAHABAD BK 7-Jun-12 98.2246 10.1498 2 50 98.2246 10.1498 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 98.1162 10.9498 1 10 98.1162 10.9498 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 98.2050 10.1081 5 201.34 98.2050 10.1083 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 98.1045 10.6852 4 170 98.1671 10.3258 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 98.1563 10.3877 4 155 98.1671 10.3258 INE667A16AB4 SYNDICATE BK 8-Jun-12 98.1716 10.2999 3 100 98.1716 10.2999 INE141A16GS1 OBC 8-Jun-12 98.1544 10.3985 3 75 98.1027 10.6956 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 98.1674 10.3239 2 55 98.1448 10.4538 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 98.2401 10.0596 1 50 98.2401 10.0596 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 98.1484 10.4333 2 35 98.1356 10.5066 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 98.1107 10.1866 3 270 98.1091 10.1954 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.0447 10.5498 2 200 98.0174 10.6998 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 98.0101 10.7400 2 100 98.0101 10.7400 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 97.9901 10.8502 1 100 97.9901 10.8502 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 98.0538 10.4992 2 75 97.9924 10.8375 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 98.0700 10.4103 1 50 98.0700 10.4103 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 98.1531 10.1000 1 50 98.1531 10.1000 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 98.0522 10.5083 1 50 98.0522 10.5083 INE036D16BQ2 THE KARUR VYSYA BK 11-Jun-12 97.9233 11.2184 1 25 97.9233 11.2184 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 98.0211 10.6794 1 25 98.0211 10.6794 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 98.1711 9.9998 1 25 98.1711 9.9998 INE695A16DF0 UNITED BK OF INDIA 12-Jun-12 98.0851 10.1798 1 50 98.0851 10.1798 INE036D16BO7 THE KARUR VYSYA BK 12-Jun-12 97.9157 11.0995 1 25 97.9157 11.0995 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 98.0588 10.1769 5 425 98.0665 10.1358 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 98.0545 10.2000 1 100 98.0545 10.2000 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 98.1040 10.0774 1 100 98.1040 10.0774 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 97.9594 10.7089 1 50 97.9594 10.7089 INE095A16FH4 INDUSIND BK 13-Jun-12 97.9984 10.5001 1 25 97.9984 10.5001 INE428A16GE2 ALLAHABAD BK 13-Jun-12 98.0489 10.2299 1 25 98.0489 10.2299 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 97.9606 10.5540 3 225 97.8710 11.0276 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 97.9153 10.7933 2 150 97.9027 10.8599 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 97.9235 10.7499 1 100 97.9235 10.7499 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.0400 10.1350 2 50 98.0466 10.0999 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 98.0475 10.0950 2 50 98.0656 9.9998 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.0675 9.9898 1 50 98.0675 9.9898 INE008A16HG5 IDBI BK 14-Jun-12 98.0295 10.1901 1 25 98.0295 10.1901 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 97.8660 11.0541 1 25 97.8660 11.0541 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 97.9980 10.2145 7 350 97.9980 10.2145 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 98.0173 10.1140 6 235 98.0008 10.1999 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.0441 9.9745 7 225 98.0392 10.0001 INE008A16HI1 IDBI BK 15-Jun-12 97.9758 10.3301 1 75 97.9758 10.3301 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 97.9912 10.2499 1 50 97.9912 10.2499 INE168A16DU7 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Jun-12 97.8931 10.7612 1 25 97.8931 10.7612 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 97.9691 10.3650 1 25 97.9691 10.3650 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 97.8913 10.3454 8 625 97.9603 9.9999 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 97.8668 10.4685 5 425 97.9004 10.2999 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 97.8736 10.4340 3 225 97.8165 10.7206 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 97.8916 10.3440 3 100.5 97.7333 11.1386 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 97.9603 9.9999 1 25 97.9603 9.9999 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 97.8204 10.5621 1 250 97.8204 10.5621 INE652A16DK1 STATE BK OF PATIALA 19-Jun-12 97.8028 10.6494 2 150 97.7993 10.6665 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 97.8976 10.1799 1 100 97.8976 10.1799 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 97.8199 10.5645 2 50.25 97.7019 11.1498 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 97.8525 10.5400 1 50 97.8525 10.5400 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 97.8652 10.3403 2 50 97.8652 10.3403 INE112A16BM6 CORPORATION BK 19-Jun-12 97.8076 10.6255 1 50 97.8076 10.6255 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 97.8204 10.5621 1 50 97.8204 10.5621 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 97.8525 10.5400 1 25 97.8525 10.5400 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 97.8875 10.2299 1 25 97.8875 10.2299 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 97.9097 10.1201 1 25 97.9097 10.1201 INE168A16DW3 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Jun-12 97.8039 10.5073 2 250 97.8236 10.4110 INE648A16DX2 SBBJ 20-Jun-12 97.8667 10.2004 3 125 97.8239 10.4096 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 97.6695 11.1658 1 100 97.6695 11.1658 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 97.8072 10.4911 2 75 97.8343 10.3587 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 97.7488 10.7771 1 25 97.7488 10.7771 INE648A16DX2 SBBJ 20-Jun-12 97.8562 10.3848 1 25 97.8562 10.3848 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 97.8136 10.4601 2 200 97.8125 10.4653 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 97.7925 10.4295 4 125 97.7908 10.4377 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 97.8483 10.1600 1 25 97.8483 10.1600 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 97.8222 10.1574 3 200 97.8222 10.1574 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 97.7338 10.5793 1 100 97.7338 10.5793 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 97.7887 10.3172 1 50 97.7887 10.3172 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 97.7198 10.2615 6 450 97.6612 10.5314 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 97.6402 10.6284 2 250 97.6260 10.6937 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 97.6722 10.6086 2 250 97.6582 10.6738 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 97.7150 10.4089 1 200 97.7150 10.4089 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 97.7044 10.3325 3 175 97.6985 10.3595 INE483A16CR8 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-12 97.7212 10.2547 3 100 97.7207 10.2572 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 97.6930 10.5115 1 100 97.6930 10.5115 INE457A16AI5 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-12 97.7532 10.1077 3 100 97.7549 10.0998 INE695A16EV5 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-12 97.6279 10.6850 1 50 97.6279 10.6850 INE168A16DZ6 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Jun-12 97.5982 10.8221 1 25 97.5982 10.8221 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 97.6277 10.5587 15 1125 97.6277 10.5587 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 97.5856 10.7506 6 500 97.6087 10.6453 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 97.6507 10.5798 1 300 97.6507 10.5798 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 97.6153 10.6153 8 220 97.5366 10.9744 INE648A16DY0 SBBJ 26-Jun-12 97.7042 10.2102 1 200 97.7042 10.2102 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 97.5777 10.9165 2 200 97.5839 10.8881 INE667A16AG3 SYNDICATE BK 26-Jun-12 97.6444 10.4826 3 100 97.7064 10.2002 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 97.6526 10.4452 1 75 97.6526 10.4452 INE692A16BB0 UNION BK OF INDIA 26-Jun-12 97.7504 10.0000 2 50 97.7504 10.0000 INE036D16BT6 THE KARUR VYSYA BK 26-Jun-12 97.7331 10.2001 2 40 97.7331 10.2001 INE692A16BB0 UNION BK OF INDIA 26-Jun-12 97.6593 10.5402 1 25 97.6593 10.5402 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 97.6579 10.4211 1 200 97.6579 10.4211 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 97.6439 10.3614 2 150 97.7020 10.1000 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 97.6132 10.4998 2 25 97.6132 10.4998 INE668A16238 TAMILNAD MERCANTILE BK 27-Jun-12 97.6269 10.4381 1 25 97.6269 10.4381 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 97.5797 10.5272 12 1075 97.5732 10.5560 INE483A16CQ0 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jun-12 97.5784 10.5326 9 725 97.5935 10.4655 INE160A16HV3 PUNJAB NATIONAL BK 28-Jun-12 97.6674 10.2557 1 200 97.6674 10.2557 INE695A16EU7 UNITED BK OF INDIA 28-Jun-12 97.6127 10.3799 1 100 97.6127 10.3799 INE112A16BO2 CORPORATION BK 28-Jun-12 97.4776 10.9826 1 100 97.4776 10.9826 INE036D16BU4 THE KARUR VYSYA BK 28-Jun-12 97.5723 10.5600 2 50 97.5723 10.5600 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 97.7242 10.0001 2 25 97.7242 10.0001 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 97.6531 10.2001 1 25 97.6531 10.2001 INE476A16HT7 CANARA BK 29-Jun-12 97.5766 10.4198 7 825 97.5442 10.5625 INE168A16EA7 JK BK 29-Jun-12 97.5563 10.5092 3 350 97.5578 10.5025 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 97.5387 10.5868 3 300 97.5547 10.5162 INE476A16HT7 CANARA BK 29-Jun-12 97.6256 10.3225 1 200 97.6256 10.3225 INE160A16HS9 PUNJAB NATIONAL BK 29-Jun-12 97.6128 10.2602 1 100 97.6128 10.2602 INE695A16ET9 UNITED BK OF INDIA 29-Jun-12 97.6229 10.2157 1 50 97.6229 10.2157 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 97.6606 10.0498 1 25 97.6606 10.0498 INE237A16LC1 KOTAK MAH BK 29-Jun-12 97.4605 10.9318 1 0.25 97.4605 10.9318 INE090A16PC5 ICICI BK 20-Aug-12 95.9618 11.0501 1 0.25 95.9618 11.0501 INE476A16ET4 CANARA BK 19-Sep-12 95.1467 11.0167 1 0.25 95.1467 11.0167 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 95.0828 10.8482 1 100 95.0828 10.8482 INE261F16140 NABARD 22-Oct-12 94.5514 10.4126 2 0.1 94.5514 10.4126 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 93.5901 10.2875 1 50 93.5901 10.2875 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 93.3176 10.2499 6 25 93.3176 10.2499 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 93.3058 10.1499 2 50 93.3058 10.1499 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 93.2344 10.1480 1 100 93.2344 10.1480 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 93.1921 10.1000 1 25 93.1921 10.1000 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Dec-12 92.9446 10.3000 1 25 92.9446 10.3000 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 93.0746 9.8401 2 50 92.8720 10.1500 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 92.3495 10.2501 1 25 92.3495 10.2501 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 91.5941 10.1200 1 5 91.5941 10.1200 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 91.5627 10.0700 1 25 91.5627 10.0700 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 91.4071 10.2425 1 1 91.4071 10.2425 INE705A16EF5 VIJAYA BK 5-Mar-13 91.4164 10.2000 1 25 91.4164 10.2000 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 91.3930 10.2000 1 25 91.3930 10.2000 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 91.4558 10.0000 1 100 91.4558 10.0000 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 91.4558 10.0000 1 50 91.4558 10.0000 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 91.2219 10.2699 1 25 91.2219 10.2699 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 91.3694 10.0225 3 100 91.3792 10.0100 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 91.3494 10.0188 2 80 91.3642 10.0000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.3248 10.0500 1 50 91.3248 10.0500 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 91.3248 10.0500 1 50 91.3248 10.0500 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 91.1463 10.1300 1 25 91.1463 10.1300 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 91.1233 10.1300 2 50 91.1233 10.1300 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 91.1313 10.1199 1 25 91.1313 10.1199 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 91.1543 10.1200 1 25 91.1543 10.1200 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 91.1323 10.0899 1 5 91.1323 10.0899 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.0737 10.0773 3 55 91.1280 10.0100 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 90.8055 10.3815 2 30 91.0163 10.1200 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 91.0957 10.0500 1 25 91.0957 10.0500 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 91.0648 10.0600 1 10 91.0648 10.0600 INE476A16HG4 CANARA BK 25-Mar-13 91.1133 10.0000 1 10 91.1133 10.0000 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 90.8429 10.3350 2 10 91.0163 10.1200 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.0989 9.9898 5 206.5 90.7942 10.3664 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 90.5643 10.6523 3 150 90.5643 10.6523 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 91.0906 10.0000 1 5 91.0906 10.0000 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 90.4798 10.6977 5 325 90.4729 10.7063 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 91.0451 10.0001 1 200 91.0451 10.0001 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 90.5446 10.6174 3 125 90.5251 10.6415 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.0082 10.0453 3 78 90.6312 10.5100 INE090A16TH6 ICICI BK 28-Mar-13 90.9291 10.1425 1 6 90.9291 10.1425 INE036D16BV2 THE KARUR VYSYA BK 28-Mar-13 90.7506 10.3625 1 5 90.7506 10.3625 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com