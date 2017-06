Apr 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16FV7 PUNJAB NATIONAL BK 15-Apr-12 99.8498 9.1509 1 100 99.8498 9.1509 INE695A16DR5 UNITED BK OF (I) 16-Apr-12 99.8248 9.1515 1 50 99.8248 9.1515 INE238A16MO2 AXIS BK 18-Apr-12 99.7688 9.3982 1 25 99.7688 9.3982 INE141A16GC5 OBC 30-Apr-12 99.4564 9.4999 1 5 99.4564 9.4999 INE654A16BL9 SBT 7-May-12 99.2605 9.7118 2 105 99.2614 9.6998 INE648A16DQ6 SBBJ 7-May-12 99.2614 9.6998 1 50 99.2614 9.6998 INE562A16779 INDIAN BK 21-May-12 98.8962 9.6996 2 100 98.8962 9.6996 INE434A16953 ANDHRA BK 21-May-12 98.8849 9.8000 1 25 98.8849 9.8000 INE141A16GH4 OBC 21-May-12 98.9277 9.6496 1 25 98.9277 9.6496 INE691A16FK4 UCO BK 23-May-12 98.8206 9.9004 1 30 98.8206 9.9004 INE238A16JH2 AXIS BK 29-May-12 98.6820 9.7499 1 50 98.6820 9.7499 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 98.6492 9.7999 1 25 98.6492 9.7999 INE428A16FM7 ALLAHABAD BK 30-May-12 98.6913 9.6802 1 25 98.6913 9.6802 INE428A16FM7 ALLAHABAD BK 30-May-12 98.4973 10.9187 1 5 98.4973 10.9187 INE692A16AX6 UNION BK OF (I) 30-May-12 98.6492 9.7999 1 5 98.6492 9.7999 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 98.6012 9.7699 1 300 98.6012 9.7699 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 98.5956 9.8098 3 250 98.5899 9.8500 INE562A16AF8 INDIAN BK 1-Jun-12 98.5660 10.0191 3 200 98.5345 10.2427 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 98.5857 9.8797 1 25 98.5857 9.8797 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 98.6369 9.7001 1 25 98.6369 9.7001 INE095A16EO3 INDUSIND BK 4-Jun-12 98.4338 10.3707 1 75 98.4338 10.3707 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.4901 9.8166 10 785 98.4867 9.8393 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.4445 10.1182 4 228 98.3622 10.6623 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 98.5217 9.7799 2 100 98.5217 9.7799 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 98.4472 10.1002 1 25 98.4472 10.1002 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 98.4589 9.8501 2 100 98.4589 9.8501 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 98.4450 9.9401 2 50 98.4697 9.7800 INE141A16FO2 OBC 7-Jun-12 98.4390 9.8102 1 25 98.4390 9.8102 INE428A16FZ9 ALLAHABAD BK 7-Jun-12 98.3884 10.1334 1 24.5 98.3884 10.1334 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 98.2493 10.8399 2 100 98.2493 10.8399 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 98.4005 9.8886 2 80 98.4225 9.7503 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 98.3668 10.1003 1 25 98.3668 10.1003 INE141A16GS1 OBC 8-Jun-12 98.3668 10.1003 1 25 98.3668 10.1003 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 98.2866 10.0997 4 270 98.3147 9.9314 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.1946 10.6522 1 150 98.1946 10.6522 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 98.3533 9.6999 2 100 98.3617 9.6498 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 98.2866 10.0999 2 60 98.2866 10.0999 INE648A16DG7 SBBJ 11-Jun-12 98.3450 9.7499 1 50 98.3450 9.7499 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 98.3626 9.8000 1 25 98.3626 9.8000 INE166A16EX3 ING VYSYA BK 12-Jun-12 98.2565 10.1198 1 25 98.2565 10.1198 INE008A16HF7 IDBI BK 12-Jun-12 98.2853 9.9498 1 0.05 98.2853 9.9498 INE483A16CN7 CENTRAL BK OF (I) 13-Jun-12 98.2830 9.8101 2 200 98.2813 9.8199 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 98.0864 10.9551 2 165 98.0721 11.0387 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 98.2847 9.8002 1 25 98.2847 9.8002 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 98.1740 10.2863 2 200 98.1463 10.4451 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 98.2501 9.8498 1 75 98.2501 9.8498 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 98.2431 9.8899 1 50 98.2431 9.8899 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 98.2850 9.6500 1 50 98.2850 9.6500 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 98.3019 9.7002 1 50 98.3019 9.7002 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.2588 9.8000 1 50 98.2588 9.8000 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 98.2588 9.8000 1 25 98.2588 9.8000 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 98.1575 10.3809 1 0.01 98.1575 10.3809 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 98.2261 9.8381 10 307 98.2240 9.8502 INE692A16AZ1 UNION BK OF (I) 15-Jun-12 98.1939 10.0203 6 230 98.2329 9.7999 INE084A16642 BK OF (I) 15-Jun-12 98.1709 10.1502 2 75 98.1709 10.1502 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 98.2063 9.9501 2 30 98.2063 9.9501 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.2293 9.8202 1 25 98.2293 9.8202 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 98.2240 9.8502 1 25 98.2240 9.8502 INE084A16766 BK OF (I) 18-Jun-12 98.1072 10.0600 6 500 98.1072 10.0600 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 98.0892 10.1575 1 300 98.0892 10.1575 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 98.1502 9.8270 5 175 98.1460 9.8499 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 98.1552 9.8001 1 25 98.1552 9.8001 INE652A16DK1 STATE BK OF PATIALA 19-Jun-12 97.9722 10.6404 1 100 97.9722 10.6404 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 98.1552 9.8001 1 100 98.1552 9.8001 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 98.0147 10.4128 1 100 98.0147 10.4128 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF (I) 19-Jun-12 98.0545 10.2000 1 100 98.0545 10.2000 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.1294 9.7998 1 25 98.1294 9.7998 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 98.1387 9.7501 1 25 98.1387 9.7501 INE428A16GF9 ALLAHABAD BK 20-Jun-12 97.9896 10.4007 2 175 97.9945 10.3748 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 98.1035 9.8001 2 50 98.1035 9.8001 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 97.9074 10.5423 3 175 97.9321 10.4152 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 97.9244 10.4548 2 50 97.9244 10.4548 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 98.0421 9.8501 1 25 98.0421 9.8501 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 98.0714 9.6998 1 20 98.0714 9.6998 INE090A16NT4 ICICI BK 22-Jun-12 98.0265 9.9301 1 5 98.0265 9.9301 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 97.8584 10.3739 5 450 97.6974 11.1722 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 97.8875 10.2299 2 165 97.8756 10.2888 INE084A16717 BK OF (I) 25-Jun-12 97.9569 9.8866 4 150 97.9887 9.7298 INE457A16AI5 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-12 97.8685 10.3239 2 150 97.9745 9.7999 INE692A16BA2 UNION BK OF (I) 25-Jun-12 97.9829 9.7584 3 150 98.0049 9.6498 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 97.9391 9.9749 2 50 97.9745 9.7999 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 97.9947 9.7002 1 25 97.9947 9.7002 INE168A16DZ6 THE J&K BK 25-Jun-12 97.7707 10.8084 1 25 97.7707 10.8084 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 97.8994 10.0405 6 444 97.9528 9.7801 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF (I) 26-Jun-12 97.7600 10.7221 4 400 97.7026 11.0034 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 97.9120 9.9791 7 310 97.9487 9.8001 INE692A16BB0 UNION BK OF (I) 26-Jun-12 97.9026 10.0252 2 100 97.9487 9.8001 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 97.9684 9.8300 1 100 97.9684 9.8300 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 97.9128 9.9750 2 100 97.9385 9.8498 INE667A16AG3 SYNDICATE BK 26-Jun-12 97.9303 9.8898 1 50 97.9303 9.8898 INE476A16HN0 CANARA BK 27-Jun-12 97.9230 9.7998 1 50 97.9230 9.7998 INE483A16CQ0 CENTRAL BK OF (I) 28-Jun-12 97.8411 10.0674 2 50 97.8741 9.9101 INE476A16HT7 CANARA BK 29-Jun-12 97.7267 10.4821 4 425 97.6926 10.6431 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 97.7592 10.3287 2 150 97.7471 10.3859 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 97.7420 10.4100 1 25 97.7420 10.4100 INE160A16FR5 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jul-12 97.7680 9.9200 1 50 97.7680 9.9200 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 97.3471 10.1500 1 100 97.3471 10.1500 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 96.8170 9.9999 1 50 96.8170 9.9999 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 96.7656 10.0001 1 50 96.7656 10.0001 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 96.1797 9.9301 1 50 96.1797 9.9301 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 96.0906 9.8999 1 100 96.0906 9.8999 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 95.9905 9.9000 1 100 95.9905 9.9000 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 95.7834 10.3001 1 10 95.7834 10.3001 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 95.9169 9.9601 1 50 95.9169 9.9601 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 95.8365 10.1000 1 25 95.8365 10.1000 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 95.7714 10.1999 1 25 95.7714 10.1999 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 95.2547 10.8233 1 100 95.2547 10.8233 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 95.6039 10.0501 2 100 95.6039 10.0501 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 95.5325 10.1000 1 75 95.5325 10.1000 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 94.9588 10.0400 1 0.3 94.9588 10.0400 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 94.5122 9.9500 1 35 94.5122 9.9500 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 94.2938 10.0400 1 25 94.2938 10.0400 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 94.0036 9.9500 1 50 94.0036 9.9500 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 93.8499 10.0500 1 25 93.8499 10.0500 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 93.7772 10.0500 1 25 93.7772 10.0500 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 93.5027 10.0250 2 30 93.4996 10.0300 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 93.2767 10.0800 3 30 93.2767 10.0800 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 93.2527 10.0800 1 50 93.2527 10.0800 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 93.0482 10.0999 1 25 93.0482 10.0999 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 92.6224 10.1300 1 25 92.6224 10.1300 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 92.6631 10.0000 1 50 92.6631 10.0000 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 91.8464 9.9700 1 25 91.8464 9.9700 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 91.7557 10.0600 2 25 91.7557 10.0600 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 91.7695 9.9500 5 125 91.7695 9.9500 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 91.7544 9.9699 1 25 91.7544 9.9699 INE084A16683 BK OF (I) 5-Mar-13 91.7238 9.9799 1 25 91.7238 9.9799 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 91.6164 10.0301 1 0.6 91.6164 10.0301 INE112A16BI4 CORPORATION BK 12-Mar-13 91.5862 9.9500 1 25 91.5862 9.9500 INE084A16741 BK OF (I) 15-Mar-13 91.3387 10.1799 5 105 91.2901 10.2424 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.4787 10.0000 1 100 91.4787 10.0000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.5405 9.9500 1 50 91.5405 9.9500 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 91.2199 10.2426 1 170 91.2199 10.2426 INE084A16790 BK OF (I) 20-Mar-13 91.4343 9.9400 1 150 91.4343 9.9400 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 91.3642 10.0000 1 25 91.3642 10.0000 INE084A16774 BK OF (I) 25-Mar-13 91.0643 10.2331 9 255 91.2181 10.0400 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 91.2580 9.9900 1 75 91.2580 9.9900 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 91.1702 10.1000 1 25 91.1702 10.1000 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 91.2899 9.9500 1 25 91.2899 9.9500 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.3100 9.8966 3 125 91.3188 9.8857 INE084A16782 BK OF (I) 26-Mar-13 91.2217 10.0069 3 60.6 91.1952 10.0400 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 91.1472 10.1000 2 50 91.1472 10.1000 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.2660 9.9800 1 25 91.2660 9.9800 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 91.2044 10.0000 3 100 91.2044 10.0000 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 91.2057 9.9701 2 200 91.2057 9.9701 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 90.9826 10.2480 7 200 90.7799 10.5018 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.0396 10.1769 2 65 90.7495 10.5400 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.2044 10.0000 1 50 91.2044 10.0000 INE654A16BR6 SBT 28-Mar-13 91.2057 9.9701 1 25 91.2057 9.9701 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.2204 9.9800 6 15 91.2285 9.9700 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com