Apr 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16GC5 OBC 30-Apr-12 99.4901 9.3530 3 75 99.4876 9.3995 INE649A16AL1 STATE BK OF HYDERABAD 2-May-12 99.4458 9.2455 2 220 99.4497 9.1805 INE562A16AM4 INDIAN BK 2-May-12 99.4426 9.3001 3 75 99.4485 9.2006 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 99.4174 9.2998 1 75 99.4174 9.2998 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 99.4174 9.2998 1 25 99.4174 9.2998 INE483A16CB2 CENTRAL BK OF INDIA 7-May-12 99.3095 9.3994 1 100 99.3095 9.3994 INE166A16EC7 ING VYSYA BK 7-May-12 99.3131 9.3501 1 25 99.3131 9.3501 INE608A16CL3 PUNJAB AND SIND BK 9-May-12 99.2704 9.2504 1 25 99.2704 9.2504 INE648A16DR4 SBBJ 9-May-12 99.2333 9.7244 1 0.75 99.2333 9.7244 INE457A16962 BK OF MAHARASHTRA 14-May-12 99.1183 9.5500 1 5 99.1183 9.5500 INE166A16ER5 ING VYSYA BK 15-May-12 99.1114 9.3499 1 50 99.1114 9.3499 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 99.0973 9.4996 1 50 99.0973 9.4996 INE562A16779 INDIAN BK 21-May-12 98.9394 9.5429 4 100 98.9386 9.5504 INE476A16GA9 CANARA BK 21-May-12 98.9002 9.8998 1 25 98.9002 9.8998 INE141A16GH4 OBC 21-May-12 98.9419 9.5204 1 25 98.9419 9.5204 INE084A16592 BK OF INDIA 23-May-12 98.7802 10.4820 1 10 98.7802 10.4820 INE476A16GF8 CANARA BK 24-May-12 98.8619 9.5497 1 50 98.8619 9.5497 INE565A16574 INDIAN OVERSEAS BK 28-May-12 98.7635 9.5203 2 50 98.7635 9.5203 INE565A16574 INDIAN OVERSEAS BK 28-May-12 98.7852 9.5501 1 25 98.7852 9.5501 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 98.6953 9.6502 1 25 98.6953 9.6502 INE160A16HF6 PUNJAB NATIONAL BK 31-May-12 98.7087 9.5498 1 25 98.7087 9.5498 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 98.6542 9.5750 2 50 98.6508 9.5999 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 98.5202 10.7498 1 50 98.5202 10.7498 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 98.6522 9.5898 1 25 98.6522 9.5898 INE062A16366 STATE BK OF INDIA 1-Jun-12 98.6646 9.5003 1 25 98.6646 9.5003 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 98.5667 9.6502 5 170 98.5667 9.6502 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 98.5814 9.5498 1 50 98.5814 9.5498 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.5489 9.5970 4 556 98.5560 9.5497 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.5485 9.6000 2 300 98.5485 9.6000 INE166A16EW5 ING VYSYA BK 5-Jun-12 98.4919 9.9801 2 100 98.4919 9.9801 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 98.5485 9.6000 1 75 98.5485 9.6000 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 98.5485 9.6000 2 50 98.5485 9.6000 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 98.5679 9.4698 1 25 98.5679 9.4698 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.5711 9.6202 1 25 98.5711 9.6202 INE166A16EY1 ING VYSYA BK 6-Jun-12 98.4654 9.9800 4 400 98.4654 9.9800 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 98.4662 9.9748 3 150 98.5230 9.5998 INE238A16NT9 AXIS BK 6-Jun-12 98.5154 9.6499 1 50 98.5154 9.6499 INE077A16794 DENA BK 6-Jun-12 98.3774 10.7503 1 50 98.3774 10.7503 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.4654 9.9800 1 40 98.4654 9.9800 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 98.4493 9.9126 2 200 98.4358 10.0001 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 98.5052 9.5497 2 100 98.5052 9.5497 INE141A16FO2 OBC 7-Jun-12 98.3358 10.6502 1 75 98.3358 10.6502 INE428A16FZ9 ALLAHABAD BK 7-Jun-12 98.4158 10.1300 1 24.5 98.4158 10.1300 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 98.4484 9.7502 1 25 98.4484 9.7502 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.2658 10.3894 3 200 98.3955 9.5999 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 98.3926 9.6178 2 110 98.3955 9.5999 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 98.3417 9.9269 2 75 98.3971 9.5901 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 98.4008 9.5679 2 55 98.4021 9.5597 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 98.3938 9.6102 1 25 98.3938 9.6102 INE695A16DF0 UNITED BK OF INDIA 12-Jun-12 98.3955 9.5999 1 50 98.3955 9.5999 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 98.2061 10.5831 1 25 98.2061 10.5831 INE112A16AR7 CORPORATION BANK 13-Jun-12 98.2985 9.8719 2 60 98.3565 9.5297 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.3212 9.5879 6 425 98.3312 9.5300 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 98.3364 9.4998 1 50 98.3364 9.4998 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 98.3105 9.6500 2 50 98.3278 9.5497 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.3446 9.5999 1 50 98.3446 9.5999 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.3446 9.5999 1 50 98.3446 9.5999 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.1387 10.6501 1 25 98.1387 10.6501 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 98.3312 9.5300 1 25 98.3312 9.5300 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 98.3226 9.5800 3 100 98.3209 9.5898 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 98.3278 9.5497 1 50 98.3278 9.5497 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.2937 9.6002 1 50 98.2937 9.6002 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 98.3157 9.6200 1 50 98.3157 9.6200 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 98.2690 9.7417 3 45 98.2690 9.7416 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 98.1982 10.1473 1 40 98.1982 10.1473 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 98.3278 9.5497 1 25 98.3278 9.5497 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 98.0767 10.8450 1 25 98.0767 10.8450 INE168A16DU7 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Jun-12 98.0944 10.7433 1 25 98.0944 10.7433 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 98.1377 10.0382 1 100 98.1377 10.0382 INE095A16FB7 INDUSIND BK 18-Jun-12 98.1993 9.7001 1 100 98.1993 9.7001 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 98.2303 9.5301 2 100 98.2303 9.5301 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 98.2084 9.6502 3 100 98.2084 9.6502 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 98.1733 9.7024 3 275 98.1922 9.5999 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 98.1922 9.5999 2 75 98.1922 9.5999 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 98.0093 10.5909 1 50 98.0093 10.5909 INE040A16776 HDFC BK 19-Jun-12 98.1875 9.6251 3 50 98.1829 9.6502 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 98.1922 9.5999 1 25 98.1922 9.5999 INE077A16810 DENA BK 19-Jun-12 98.1993 9.7001 1 5 98.1993 9.7001 INE428A16GF9 ALLAHABAD BK 20-Jun-12 98.0255 10.3551 2 75 98.0255 10.3551 INE457A16AG9 BK OF MAHARASHTRA 21-Jun-12 98.0656 9.9998 1 100 98.0656 9.9998 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 97.9500 10.6099 1 30 97.9500 10.6099 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 98.1415 9.6000 1 5 98.1415 9.6000 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 98.1320 9.6500 1 75 98.1320 9.6500 INE008A16HN1 IDBI BK 22-Jun-12 98.1065 9.6502 1 25 98.1065 9.6502 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 97.8416 10.5948 3 200 97.9543 10.0299 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 98.0536 9.5332 3 150 98.0603 9.4999 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 97.9026 10.2888 1 60 97.9026 10.2888 INE695A16EV5 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-12 98.0403 9.5998 2 50 98.0403 9.5998 INE168A16DZ6 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Jun-12 98.0203 9.6998 1 35 98.0203 9.6998 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 97.8123 10.6023 3 250 97.7313 11.0039 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 97.9306 10.0166 2 45 98.0150 9.6000 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 97.9487 9.8001 1 25 97.9487 9.8001 INE036D16BU4 THE KARUR VYSYA BK 28-Jun-12 97.9230 9.7998 2 35 97.9230 9.7998 INE483A16CQ0 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jun-12 97.8349 10.2247 1 25 97.8349 10.2247 INE112A16BO2 CORPORATION BK 28-Jun-12 97.6829 10.9595 2 0.66 97.6829 10.9595 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 97.7511 10.4965 2 200 97.7511 10.4967 INE160A16HS9 PUNJAB NATIONAL BK 29-Jun-12 97.8091 10.2199 1 100 97.8091 10.2199 INE168A16EA7 JK BK 29-Jun-12 97.7490 10.5067 1 50 97.7490 10.5067 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 97.8133 10.1999 1 25 97.8133 10.1999 INE171A16CV1 THE FEDERAL BK 3-Jul-12 97.7295 10.0951 1 300 97.7295 10.0951 INE654A16AX6 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Jul-12 97.7532 9.8698 1 25 97.7532 9.8698 INE654A16AY4 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jul-12 97.5845 9.9283 2 75 97.5889 9.9098 INE651A16BW2 STATE BK OF MYSORE 16-Jul-12 97.4697 9.8702 1 100 97.4697 9.8702 INE168A16BX5 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Jul-12 97.3853 9.9999 1 5 97.3853 9.9999 INE090A16OV8 ICICI BK 8-Aug-12 96.8016 10.0499 1 25 96.8016 10.0499 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 95.9846 9.9800 1 25 95.9846 9.9800 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 95.8288 10.2501 1 65 95.8288 10.2501 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 95.9091 9.9799 1 25 95.9091 9.9799 INE141A16EU2 OBC 14-Sep-12 95.8760 10.0000 1 100 95.8760 10.0000 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 95.6667 9.9000 1 25 95.6667 9.9000 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 95.6625 9.9100 1 25 95.6625 9.9100 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 94.2187 10.7161 1 20 94.2187 10.7161 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 94.3689 9.9000 1 25 94.3689 9.9000 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 94.2422 10.0000 1 50 94.2422 10.0000 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 93.9995 10.0000 1 50 93.9995 10.0000 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 93.9753 10.0000 4 20 93.9753 10.0000 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 93.8883 9.8999 1 25 93.8883 9.8999 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 93.8303 10.0001 1 3 93.8303 10.0001 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 93.8062 10.0000 1 5 93.8062 10.0000 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 93.6915 9.9500 2 25 93.6915 9.9500 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 93.5481 9.9500 1 25 93.5481 9.9500 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 93.5547 9.9000 1 5 93.5547 9.9000 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 93.3612 10.0600 1 10 93.3612 10.0600 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 93.4599 9.8999 1 5 93.4599 9.8999 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 93.3256 10.0399 1 25 93.3256 10.0399 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 93.4436 9.8500 1 20 93.4436 9.8500 INE651A16CS8 STATE BK OF MYSORE 28-Dec-12 93.3214 9.9700 2 50 93.3214 9.9700 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 92.8281 10.0000 2 100 92.8281 10.0000 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 92.7573 10.0000 1 100 92.7573 10.0000 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 92.2544 10.2150 1 10 92.2544 10.2150 INE483A16CC0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Feb-13 92.2631 9.9700 1 50 92.2631 9.9700 INE434A16BA9 ANDHRA BK 11-Feb-13 92.2631 9.9700 1 25 92.2631 9.9700 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 92.1702 9.9699 1 25 92.1702 9.9699 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 92.1225 9.9400 1 25 92.1225 9.9400 INE141A16GG6 OBC 18-Feb-13 92.1006 9.9700 1 25 92.1006 9.9700 INE565A16558 INDIAN OVERSEAS BK 20-Feb-13 92.0543 9.9700 1 25 92.0543 9.9700 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 91.7864 10.0500 2 25 91.7864 10.0500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 91.7925 9.9500 1 100 91.7925 9.9500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 91.7727 9.9458 2 30 91.7657 9.9550 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 91.6703 9.9300 1 25 91.6703 9.9300 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 91.5935 10.0000 1 10 91.5935 10.0000 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 91.6166 9.9700 1 1 91.6166 9.9700 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 91.5862 9.9500 1 50 91.5862 9.9500 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 91.5475 10.0000 1 25 91.5475 10.0000 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 91.5634 9.9500 5 200 91.5634 9.9500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.5483 9.9400 1 25 91.5483 9.9400 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 90.7554 11.0000 1 5 90.7554 11.0000 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 90.6810 11.0000 1 30 90.6810 11.0000 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 91.4799 9.9400 1 25 91.4799 9.9400 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.1583 10.1440 4 125 91.3286 9.9300 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.3296 9.9573 2 55 91.3354 9.9500 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 91.2967 9.9700 3 50.8 91.2967 9.9700 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 90.7588 10.6185 2 100 90.7536 10.6251 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.2819 9.9601 1 25 91.2819 9.9601 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 91.2899 9.9500 1 5 91.2899 9.9500 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 91.2340 10.0200 1 5 91.2340 10.0200 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 90.9577 10.3083 6 130 90.7294 10.5952 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.2044 10.0000 1 50 91.2044 10.0000 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.2692 9.9475 2 20 91.2672 9.9500 INE084A16816 BK OF INDIA 28-Mar-13 91.2606 9.9300 2 10 91.2606 9.9300 INE077A16851 DENA BK 8-Apr-13 90.8356 10.1446 5 115 90.8373 10.1425 INE654A16BS4 STATE BK OF TRAVANCORE 8-Apr-13 90.9277 10.0325 2 100 90.9297 10.0300 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page 