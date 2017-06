Apr 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16MQ2 ICICI BK 27-Apr-12 99.6070 9.0007 1 100 99.6070 9.0007 INE238A16JF6 AXIS BK 2-May-12 99.4709 9.2452 1 25 99.4709 9.2452 INE691A16FD9 UCO BK 4-May-12 99.4205 9.2500 1 50 99.4205 9.2500 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 99.2841 9.3996 1 25 99.2841 9.3996 INE141A16GE1 OBC 15-May-12 99.1274 9.4501 1 25 99.1274 9.4501 INE476A16GA9 CANARA BK 21-May-12 98.9830 9.3756 2 67 98.9750 9.4500 INE434A16953 ANDHRA BK 21-May-12 98.9831 9.3750 2 50 98.9857 9.3503 INE141A16GH4 OBC 21-May-12 98.9589 9.6000 1 10 98.9589 9.6000 INE483A16CF3 CENTRAL BK OF INDIA 22-May-12 98.9551 9.4004 2 25 98.9551 9.4004 INE428A16FT2 ALLAHABAD BK 29-May-12 98.7725 9.4501 2 25 98.7725 9.4501 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 98.7211 9.6499 1 25 98.7211 9.6499 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 98.7026 9.4071 3 175 98.7036 9.4000 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 98.6241 9.4298 2 50 98.6241 9.4298 INE695A16EM4 UNITED BK OF INDIA 4-Jun-12 98.6140 9.5000 1 5 98.6140 9.5000 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 98.5189 10.1616 2 2.65 98.5189 10.1616 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.5814 9.5498 1 125 98.5814 9.5498 INE695A16EN2 UNITED BK OF INDIA 5-Jun-12 98.6004 9.4201 1 25 98.6004 9.4201 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.5887 9.5000 1 25 98.5887 9.5000 INE238A16NQ5 AXIS BK 5-Jun-12 98.5228 9.9502 1 10 98.5228 9.9502 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.5733 9.4336 3 75 98.5738 9.4303 INE238A16NT9 AXIS BK 6-Jun-12 98.5560 9.5497 1 50 98.5560 9.5497 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 98.3923 10.6500 1 25 98.3923 10.6500 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 98.4699 9.9503 1 140 98.4699 9.9503 INE141A16FO2 OBC 7-Jun-12 98.4888 9.8252 2 100 98.5305 9.5503 INE608A16CE8 PUNJAB AND SIND BK 7-Jun-12 98.5709 9.4497 1 50 98.5709 9.4497 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 98.5597 9.5250 2 50 98.5560 9.5500 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 98.5487 9.4303 1 25 98.5487 9.4303 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 98.5103 9.5164 2 75 98.5052 9.5497 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 98.5267 9.4103 1 50 98.5267 9.4103 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 98.5237 9.4297 1 25 98.5237 9.4297 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 98.3643 9.9501 2 200 98.3643 9.9501 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 98.4584 9.5249 2 100 98.4624 9.4998 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 98.4656 9.4797 2 50 98.4656 9.4797 INE166A16EI4 ING VYSYA BK 11-Jun-12 98.3643 9.9501 6 50 98.3643 9.9501 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.4371 9.5003 1 25 98.4371 9.5003 INE614B16495 KARNATAKA BK 12-Jun-12 98.3873 9.6497 1 50 98.3873 9.6497 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 98.4018 9.4098 1 100 98.4018 9.4098 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 98.4034 9.4002 1 25 98.4034 9.4002 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 98.3674 9.4652 3 100 98.3734 9.4301 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 98.3785 9.4000 1 50 98.3785 9.4000 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 98.3768 9.4101 1 50 98.3768 9.4101 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 98.3700 9.4501 1 25 98.3700 9.4501 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.3751 9.4201 1 25 98.3751 9.4201 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.3784 9.5498 1 25 98.3784 9.5498 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 98.3598 9.5103 1 25 98.3598 9.5103 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 98.3391 9.4840 3 125 98.3398 9.4800 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 98.3364 9.4998 1 50 98.3364 9.4998 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 98.3364 9.4998 1 50 98.3364 9.4998 INE654A16BG9 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Jun-12 98.3536 9.3999 1 45 98.3536 9.3999 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.3484 9.4301 1 25 98.3484 9.4301 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 98.3536 9.3999 2 25 98.3536 9.3999 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 98.3450 9.4499 2 25 98.3450 9.4499 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 98.3450 9.4499 1 25 98.3450 9.4499 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 98.0681 11.0621 1 0.1 98.0681 11.0621 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 98.1288 10.2355 5 600 98.1083 10.3498 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 98.2609 9.5001 3 100 98.2609 9.5001 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 98.2627 9.4901 1 25 98.2627 9.4901 INE160A16HU5 PUNJAB NATIONAL BK 18-Jun-12 98.2609 9.5001 1 25 98.2609 9.5001 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 98.2699 9.4501 1 25 98.2699 9.4501 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 98.2609 9.5001 1 5 98.2609 9.5001 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 98.2431 9.4599 1 250 98.2431 9.4599 INE077A16810 DENA BK 19-Jun-12 98.2609 9.5001 1 5 98.2609 9.5001 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 98.2171 9.4651 2 50 98.2199 9.4502 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 98.1950 9.4498 1 25 98.1950 9.4498 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 98.1643 9.4800 1 25 98.1643 9.4800 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 98.1011 9.4202 1 125 98.1011 9.4202 INE171A16CU3 THE FEDERAL BK 25-Jun-12 98.0656 9.5998 1 100 98.0656 9.5998 INE692A16BB0 UNION BK OF INDIA 26-Jun-12 98.0683 9.4600 1 275 98.0683 9.4600 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.0670 9.4666 2 150 98.0703 9.4500 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 98.0603 9.4999 1 100 98.0603 9.4999 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 98.0754 9.5502 1 25 98.0754 9.5502 INE168A16EA7 JK BK 29-Jun-12 97.8293 10.2519 2 100 97.7771 10.5039 INE476A16HT7 CANARA BK 29-Jun-12 97.9385 9.8500 2 50 98.0000 9.5500 INE077A16869 DENA BK 2-Jul-12 97.7845 10.0851 3 250 97.7845 10.0851 INE171A16CY5 THE FEDERAL BK 4-Jul-12 97.7427 10.0350 2 50 97.7427 10.0350 INE077A16877 DENA BK 4-Jul-12 97.7317 10.0851 2 50 97.7317 10.0851 INE171A16CW9 THE FEDERAL BK 9-Jul-12 97.6116 10.0348 3 75 97.6116 10.0348 INE166A16FB6 ING VYSYA BK 10-Jul-12 97.5854 10.0348 3 50 97.5854 10.0348 INE562A16AW3 INDIAN BK 10-Jul-12 97.6089 9.9348 1 25 97.6089 9.9348 INE171A16CX7 THE FEDERAL BK 10-Jul-12 97.5854 10.0348 1 25 97.5854 10.0348 INE141A16HF6 OBC 10-Jul-12 97.6089 9.9348 1 25 97.6089 9.9348 INE562A16AX1 INDIAN BK 11-Jul-12 97.5829 9.9351 2 25 97.5829 9.9351 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 97.4373 9.9999 2 25 97.4373 9.9999 INE141A16EL1 OBC 9-Aug-12 96.8732 9.9002 1 50 96.8732 9.9002 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 96.1976 9.9499 4 225 96.1976 9.9499 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 96.2411 9.8999 1 50 96.2411 9.8999 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 96.1976 9.9499 1 25 96.1976 9.9499 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 96.2228 9.9500 1 25 96.2228 9.9500 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 96.0968 9.9499 3 125 96.0968 9.9499 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 96.1219 9.9501 1 50 96.1219 9.9501 INE084A16725 BK OF INDIA 7-Sep-12 96.1081 9.9199 1 25 96.1081 9.9199 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 96.0405 9.9000 1 50 96.0405 9.9000 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 95.9952 9.8879 3 250 95.9983 9.8799 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 96.0232 9.8800 1 100 96.0232 9.8800 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 95.9322 10.0500 1 65 95.9322 10.0500 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 95.9616 9.9100 2 75 95.9538 9.9299 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 95.9772 9.8701 1 25 95.9772 9.8701 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 95.9905 9.9000 1 25 95.9905 9.9000 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 95.9209 9.9499 2 75 95.9209 9.9499 INE476A16HM2 CANARA BK 14-Sep-12 95.9287 9.9301 1 50 95.9287 9.9301 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 95.9460 9.9499 1 50 95.9460 9.9499 INE476A16ET4 CANARA BK 19-Sep-12 95.8159 9.8999 6 6 95.8159 9.8999 INE090A16PO0 ICICI BK 27-Sep-12 95.7421 9.6050 1 0.1 95.7421 9.6050 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 95.0084 10.0401 1 0.86 95.0084 10.0401 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 94.6621 10.0400 1 0.38 94.6621 10.0400 INE090A16QT7 ICICI BK 30-Nov-12 93.9206 10.1400 1 0.02 93.9206 10.1400 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 93.9041 10.0400 1 0.3 93.9041 10.0400 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 93.8602 9.9901 1 25 93.8602 9.9901 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 93.4578 9.8651 1 0.05 93.4578 9.8651 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 92.7506 9.9750 2 50 92.7540 9.9699 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 92.4635 9.9500 1 100 92.4635 9.9500 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 92.4635 9.9500 1 100 92.4635 9.9500 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 92.2454 9.9300 1 25 92.2454 9.9300 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 92.1517 9.9000 1 25 92.1517 9.9000 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 91.9075 9.9500 1 150 91.9075 9.9500 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 91.9075 9.9500 2 200 91.9075 9.9500 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 91.6318 9.9800 1 50 91.6318 9.9800 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 91.6626 9.9400 1 25 91.6626 9.9400 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 91.5862 9.9500 4 200 91.5862 9.9500 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 91.5321 10.0199 1 25 91.5321 10.0199 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 91.5867 9.9200 1 25 91.5867 9.9200 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 91.4781 10.0599 1 1.75 91.4781 10.0599 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 91.4558 10.0000 2 50 91.4558 10.0000 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 91.3572 9.9800 1 195 91.3572 9.9800 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 91.2559 10.0500 1 50 91.2559 10.0500 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 91.3343 9.9801 1 25 91.3343 9.9801 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.3740 9.9300 1 25 91.3740 9.9300 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 91.3513 9.9300 1 5 91.3513 9.9300 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.3127 9.9500 2 50 91.3127 9.9500 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.2324 9.9935 3 62 91.2752 9.9400 INE141A16HH2 OBC 11-Apr-13 90.9132 9.9950 3 80 90.9132 9.9950 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS 