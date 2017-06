Apr 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 99.4706 9.2504 1 25 99.4706 9.2504 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 99.4678 9.2996 1 5 99.4678 9.2996 INE695A16DS3 UNITED BK OF INDIA 7-May-12 99.3738 9.2002 2 50 99.3806 9.0996 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 99.3168 9.2994 1 25 99.3168 9.2994 INE112A16AX5 CORPORATION BK 9-May-12 99.3314 9.0993 1 25 99.3314 9.0993 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 99.3314 9.4493 1 5 99.3314 9.4493 INE141A16GH4 OBC 21-May-12 98.9951 9.5003 1 200 98.9951 9.5003 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 98.8104 9.3496 2 50 98.8104 9.3496 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 98.7469 9.6497 1 25 98.7469 9.6497 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 98.7407 9.5001 2 200 98.7407 9.5001 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 98.7354 9.3498 2 100 98.7354 9.3498 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 98.5714 10.5799 1 50 98.5714 10.5799 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 98.6252 9.5999 1 100 98.6252 9.5999 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 98.6534 9.4003 1 75 98.6534 9.4003 INE166A16EW5 ING VYSYA BK 5-Jun-12 98.6212 9.4500 2 50 98.6212 9.4500 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.6298 9.3902 2 50 98.6298 9.3902 INE238A16NQ5 AXIS BK 5-Jun-12 98.4574 10.5902 3 19 98.4574 10.5902 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.4574 10.5902 2 19 98.4574 10.5902 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 98.6107 9.3498 1 50 98.6107 9.3498 INE077A16794 DENA BK 6-Jun-12 98.4293 10.5901 1 50 98.4293 10.5901 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.6298 9.3902 1 50 98.6298 9.3902 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 98.6033 9.4003 1 50 98.6033 9.4003 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 98.5783 9.4001 1 25 98.5783 9.4001 INE171A16BQ3 THE FEDERAL BK 7-Jun-12 98.5783 9.4001 1 8 98.5783 9.4001 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 98.4452 10.1134 1 90 98.4452 10.1134 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 98.5594 9.3597 1 50 98.5594 9.3597 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 98.5533 9.3999 1 25 98.5533 9.3999 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 98.5609 9.3498 1 25 98.5609 9.3498 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 98.4767 9.4101 1 25 98.4767 9.4101 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 98.4783 9.4000 1 8 98.4783 9.4000 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 98.4243 9.4248 1 50 98.4243 9.4248 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.3894 9.4843 3 80 98.4118 9.3500 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 98.4068 9.3799 2 55 98.4068 9.3799 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 98.4051 9.3901 2 50 98.4051 9.3901 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 98.4018 9.4098 1 25 98.4018 9.4098 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.4034 9.4002 1 75 98.4034 9.4002 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 98.3770 9.4091 2 55 98.3615 9.5002 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 98.3743 9.4248 1 50 98.3743 9.4248 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 98.3785 9.4000 1 50 98.3785 9.4000 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 98.3785 9.4000 1 25 98.3785 9.4000 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 98.3751 9.4201 1 25 98.3751 9.4201 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 98.2949 9.4501 2 150 98.2949 9.4501 INE160A16HU5 PUNJAB NATIONAL BK 18-Jun-12 98.2994 9.4247 1 100 98.2994 9.4247 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 98.3020 9.4101 2 50 98.3020 9.4101 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 98.2645 9.4801 3 325 98.2429 9.6002 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.2772 9.5499 1 100 98.2772 9.5499 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 98.3002 9.4202 1 100 98.3002 9.4202 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.2753 9.4200 1 25 98.2753 9.4200 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 98.2522 9.4101 2 50 98.2540 9.4002 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 98.2504 9.4199 1 25 98.2504 9.4199 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 98.2014 9.5502 1 100 98.2014 9.5502 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 98.2043 9.4002 2 50 98.2043 9.4002 INE090A16NW8 ICICI BK 23-Jun-12 98.1776 9.4100 1 26 98.1776 9.4100 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 98.0081 10.0246 1 50 98.0081 10.0246 INE036D16BS8 THE KARUR VYSYA BK 25-Jun-12 98.1201 9.4501 2 50 98.1201 9.4501 INE457A16AI5 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-12 98.0546 9.7859 1 25 98.0546 9.7859 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 98.0972 9.4399 1 50 98.0972 9.4399 INE750E16AE4 STANDARD CHARTERED BK 28-Jun-12 98.0251 9.5501 1 15 98.0251 9.5501 INE141A16HI0 OBC 3-Jul-12 97.8318 9.8650 4 300 97.8318 9.8650 INE654A16AX6 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Jul-12 97.7944 9.8000 2 16 97.7944 9.8000 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 97.5448 10.8083 1 5 97.5448 10.8083 INE528G16OM3 YES BK 9-Jul-12 97.6467 9.9963 2 80 97.6458 10.0000 INE562A16AY9 INDIAN BK 9-Jul-12 97.6722 9.8852 4 50 97.6722 9.8852 INE095A16FQ5 INDUSIND BK 9-Jul-12 97.6332 10.0548 2 35 97.6332 10.0548 INE562A16AW3 INDIAN BK 10-Jul-12 97.6355 9.9319 1 0.43 97.6355 9.9319 INE095A16FP7 INDUSIND BK 11-Jul-12 97.5807 10.0549 2 50 97.5807 10.0549 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 96.9497 9.8999 1 25 96.9497 9.8999 INE008A16HY8 IDBI BK 8-Aug-12 96.9200 9.8299 1 25 96.9200 9.8299 INE040A16768 HDFC BK 9-Aug-12 96.8732 9.9002 1 25 96.8732 9.9002 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 96.8732 9.9002 1 25 96.8732 9.9002 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 96.5301 9.8650 2 50 96.5420 9.8299 INE651A16CY6 STATE BK OF MYSORE 11-Sep-12 96.0597 9.8500 1 50 96.0597 9.8500 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 96.0252 9.8749 1 100 96.0252 9.8749 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 95.9618 10.0390 2 75 95.9595 10.0450 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 95.9952 9.8240 2 125 95.9968 9.8200 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 95.6832 9.9200 1 25 95.6832 9.9200 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 94.6353 9.9001 1 25 94.6353 9.9001 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 94.4172 9.9000 1 25 94.4172 9.9000 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 93.7984 9.8500 1 25 93.7984 9.8500 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 93.6378 9.9199 1 5 93.6378 9.9199 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 93.6088 9.8500 1 25 93.6088 9.8500 INE141A16FV7 OBC 24-Dec-12 93.5379 9.8501 1 25 93.5379 9.8501 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 93.4672 9.8499 2 50 93.4672 9.8499 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 92.8245 9.9001 1 25 92.8245 9.9001 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 91.8385 9.9499 1 100 91.8385 9.9499 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 91.8535 9.9300 1 50 91.8535 9.9300 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 91.9743 9.8000 1 25 91.9743 9.8000 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 91.9138 9.8501 1 100 91.9138 9.8501 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 91.9516 9.8000 1 25 91.9516 9.8000 INE608A16CP4 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-13 91.7925 9.9500 1 10 91.7925 9.9500 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 91.7658 9.8650 3 150 91.7160 9.9300 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 91.6931 9.9300 1 50 91.6931 9.9300 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 91.6395 10.0000 1 5 91.6395 10.0000 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 91.7699 9.8300 1 5 91.7699 9.8300 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 91.6705 9.9001 1 50 91.6705 9.9001 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 91.6323 9.9200 1 25 91.6323 9.9200 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 91.7251 9.8000 2 50 91.7251 9.8000 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 90.7852 10.9934 1 5 90.7852 10.9934 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 91.5795 9.8999 2 50 91.5795 9.8999 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 91.5099 9.9600 1 50 91.5099 9.9600 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 90.8253 10.8443 2 35 90.7108 10.9934 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 91.5795 9.8999 1 5 91.5795 9.8999 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 91.4886 9.8999 1 25 91.4886 9.8999 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 91.4492 9.9501 2 5 91.4492 9.9501 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 91.2630 10.0700 1 50 91.2630 10.0700 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.3978 9.9000 1 30 91.3978 9.9000 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.3354 9.9500 1 50 91.3354 9.9500 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 91.4150 9.8500 1 25 91.4150 9.8500 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 91.3299 9.9000 1 50 91.3299 9.9000 INE077A16828 DENA BK 28-Mar-13 91.2888 9.9799 1 50 91.2888 9.9799 INE141A16HE9 OBC 28-Mar-13 91.4084 9.8300 1 25 91.4084 9.8300 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.3299 9.9000 1 25 91.3299 9.9000 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 91.3699 9.8500 1 25 91.3699 9.8500 INE171A16CZ2 THE FEDERAL BK 8-Apr-13 90.9016 10.1200 2 61 90.9016 10.1200 =============================================================================================== Note:- *: Crores