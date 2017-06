Apr 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16JF6 AXIS BK 2-May-12 99.5208 9.2500 2 50 99.5208 9.2500 INE160A16ET4 PUNJAB NATIONAL BK 3-May-12 99.5011 9.1506 1 100 99.5011 9.1506 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 99.4678 9.7646 1 1 99.4678 9.7646 INE648A16DQ6 SBBJ 7-May-12 99.4020 9.1493 1 50 99.4020 9.1493 INE008A16IW0 IDBI BK 7-May-12 99.3955 9.2493 2 25 99.3955 9.2493 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 99.3454 9.2501 1 25 99.3454 9.2501 INE648A16DR4 SBBJ 9-May-12 99.3454 9.2501 1 10 99.3454 9.2501 INE457A16962 BK OF MAHARASHTRA 14-May-12 99.2954 9.2501 1 5 99.2954 9.2501 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 99.1956 9.2496 1 50 99.1956 9.2496 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 99.0375 9.3349 1 50 99.0375 9.3349 INE691A16FM0 UCO BK 28-May-12 98.8676 9.2902 2 50 98.8676 9.2902 INE651A16CP4 STATE BK OF MYSORE 28-May-12 98.8724 9.2504 1 25 98.8724 9.2504 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 98.8391 9.3197 1 25 98.8391 9.3197 INE692A16AX6 UNION BK OF INDIA 30-May-12 98.7978 9.4498 1 5 98.7978 9.4498 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 98.6888 9.3262 2 65 98.6813 9.3800 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 98.6785 9.4001 1 5 98.6785 9.4001 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.6605 9.3501 6 150.5 98.6605 9.3501 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.6647 9.3205 3 61 98.6605 9.3501 INE238A16NQ5 AXIS BK 5-Jun-12 98.6676 9.2999 1 6 98.6676 9.2999 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 98.6356 9.3499 1 50 98.6356 9.3499 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.5111 9.3502 1 25 98.5111 9.3502 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 98.5669 9.3103 1 100 98.5669 9.3103 INE614B16495 KARNATAKA BK 12-Jun-12 98.4703 9.4502 1 50 98.4703 9.4502 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 98.4863 9.3499 1 25 98.4863 9.3499 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.4366 9.3501 1 50 98.4366 9.3501 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.4366 9.3501 1 25 98.4366 9.3501 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 98.2362 10.5701 1 10 98.2362 10.5701 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 98.4970 9.4401 1 5 98.4970 9.4401 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 98.4135 9.3398 1 50 98.4135 9.3398 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 98.3700 9.6001 1 25 98.3700 9.6001 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 98.4863 9.3499 1 25 98.4863 9.3499 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 98.4061 9.3842 2 125 98.4151 9.3302 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 98.3322 9.3799 2 50 98.3322 9.3799 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 98.3287 9.3999 1 25 98.3287 9.3999 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 98.3462 9.2998 1 25 98.3462 9.2998 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 98.3164 9.4703 1 5 98.3164 9.4703 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 98.4118 9.3500 1 5 98.4118 9.3500 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 98.3127 9.3498 2 200 98.3127 9.3498 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 98.2636 9.6269 2 125 98.3127 9.3498 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.2949 9.4501 1 100 98.2949 9.4501 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 98.0967 10.5699 1 50 98.0967 10.5699 INE095A16FM4 INDUSIND BK 20-Jun-12 98.2227 9.7126 9 450 98.2223 9.7148 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 98.0392 10.5798 1 5 98.0392 10.5798 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 98.2199 9.4502 1 100 98.2199 9.4502 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 98.2458 9.3102 1 75 98.2458 9.3102 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 98.2440 9.3199 2 45 98.2440 9.3199 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 98.2421 9.3302 1 25 98.2421 9.3302 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 98.1632 9.3559 3 130 98.1354 9.5001 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 98.1455 9.3200 2 150 98.1455 9.3200 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.1260 9.4199 1 50 98.1260 9.4199 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.2006 9.4199 2 50 98.2006 9.4199 INE667A16AG3 SYNDICATE BK 26-Jun-12 98.0616 9.7500 1 25 98.0616 9.7500 INE160A16HV3 PUNJAB NATIONAL BK 28-Jun-12 98.0943 9.3302 1 50 98.0943 9.3302 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 98.0863 9.3701 1 25 98.0863 9.3701 INE008A16JX6 IDBI BK 3-Jul-12 97.8492 9.9049 3 300 97.8492 9.9049 INE141A16HI0 OBC 3-Jul-12 97.8577 9.8649 2 50 97.8577 9.8649 INE476A16HW1 CANARA BK 4-Jul-12 97.8275 9.8850 4 75 97.8275 9.8850 INE476A16HV3 CANARA BK 9-Jul-12 97.6981 9.8849 10 130 97.6981 9.8849 INE528G16OM3 YES BK 9-Jul-12 97.6947 9.8999 2 25 97.6947 9.8999 INE562A16AY9 INDIAN BK 9-Jul-12 97.8164 9.7001 2 25 97.8164 9.7001 INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 97.6833 9.9500 1 25 97.6833 9.9500 INE160A16FQ7 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jul-12 97.6547 9.7399 1 50 97.6547 9.7399 INE141A16HG4 OBC 13-Jul-12 97.5829 9.9351 2 75 97.5829 9.9351 INE008A16HY8 IDBI BK 8-Aug-12 96.6569 10.7901 1 0.02 96.6569 10.7901 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 96.6109 9.7001 1 10 96.6109 9.7001 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 96.3243 9.7400 3 100 96.3243 9.7400 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 96.3987 9.7399 2 100 96.3987 9.7399 INE667A16AC2 SYNDICATE BK 7-Sep-12 96.2291 9.7300 1 100 96.2291 9.7300 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 96.2217 9.7499 1 25 96.2217 9.7499 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 96.2959 9.7500 1 25 96.2959 9.7500 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 96.0982 9.7499 1 75 96.0982 9.7499 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 96.1722 9.7500 1 75 96.1722 9.7500 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 96.0928 9.7001 1 25 96.0928 9.7001 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 96.0194 9.8899 1 21 96.0194 9.8899 INE562A16977 INDIAN BK 24-Sep-12 95.7701 9.8299 1 5 95.7701 9.8299 INE649A16BP0 STATE BK OF HYDERABAD 19-Oct-12 95.1377 9.8701 1 0.5 95.1377 9.8701 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 94.7963 9.8700 1 1.85 94.7963 9.8700 INE090A16QV3 ICICI BK 3-Dec-12 93.9696 10.0100 1 0.1 93.9696 10.0100 INE705A16DJ9 VIJAYA BK 13-Dec-12 93.8104 9.8700 1 25 93.8104 9.8700 INE238A16LS5 AXIS BK 17-Dec-12 93.6318 10.0100 1 2 93.6318 10.0100 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 93.5597 10.0101 1 2.1 93.5597 10.0101 INE090A16RI8 ICICI BK 27-Dec-12 93.5061 9.8251 2 14 93.5061 9.8251 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 92.1653 9.8500 2 50 92.1653 9.8500 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 92.0966 9.8500 1 50 92.0966 9.8500 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 92.0737 9.8500 2 150 92.0737 9.8500 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 92.0737 9.8500 1 100 92.0737 9.8500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.0197 9.8001 1 25 92.0197 9.8001 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 91.5046 10.3000 1 50 91.5046 10.3000 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 91.7091 9.8500 1 50 91.7091 9.8500 INE090A16TB9 ICICI BK 15-Mar-13 91.7469 9.8599 2 100 91.7469 9.8599 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 91.7251 9.8000 1 25 91.7251 9.8000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.7930 9.7999 1 25 91.7930 9.7999 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 90.8126 10.9901 1 5 90.8126 10.9901 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 91.6184 9.8500 2 50 91.6184 9.8500 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 91.6340 9.8300 1 50 91.6340 9.8300 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 90.7382 10.9900 1 30 90.7382 10.9900 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 91.3572 9.9800 1 25 91.3572 9.9800 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 91.3343 9.9801 1 50 91.3343 9.9801 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.4345 9.7974 5 95 91.4324 9.8000 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 91.2888 9.9799 1 50 91.2888 9.9799 INE084A16816 BK OF INDIA 28-Mar-13 91.3296 9.9288 3 16 91.4244 9.8100 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 91.0441 10.1425 4 60 91.0441 10.1425 INE095A16FN2 INDUSIND BK 11-Apr-13 90.8373 10.1425 1 50 90.8373 10.1425 =============================================================================================== Note:- *: Crores