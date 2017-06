Apr 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16MQ2 ICICI BK 27-Apr-12 99.7298 8.9900 1 12 99.7298 8.9900 INE562A16AM4 INDIAN BK 2-May-12 99.5940 9.2996 1 25 99.5940 9.2996 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 99.5687 9.3004 1 25 99.5687 9.3004 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 99.5687 9.3004 1 25 99.5687 9.3004 INE008A16GO1 IDBI BK 4-May-12 99.5532 9.1008 2 250 99.5532 9.1008 INE562A16AP7 INDIAN BK 4-May-12 99.5435 9.2993 1 50 99.5435 9.2993 INE648A16DQ6 SBBJ 7-May-12 99.4803 9.0801 2 50 99.4792 9.0994 INE166A16EC7 ING VYSYA BK 7-May-12 99.4300 9.9639 1 15 99.4300 9.9639 INE562A16AQ5 INDIAN BK 8-May-12 99.4545 9.1000 1 50 99.4545 9.1000 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 99.4298 9.1007 1 10 99.4298 9.1007 INE648A16DR4 SBBJ 9-May-12 99.4209 9.2436 1 1 99.4209 9.2436 INE667A16982 SYNDICATE BK 14-May-12 99.2916 9.3004 1 50 99.2916 9.3004 INE695A16EA9 UNITED BK OF INDIA 15-May-12 99.2665 9.3002 1 25 99.2665 9.3002 INE171A16BM2 THE FEDERAL BK 28-May-12 98.9187 9.4997 1 25 98.9187 9.4997 INE428A16FT2 ALLAHABAD BK 29-May-12 98.9009 9.4333 1 25 98.9009 9.4333 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 98.8678 9.4997 1 25 98.8678 9.4997 INE160A16HF6 PUNJAB NATIONAL BK 31-May-12 98.8389 9.5284 2 25 98.8389 9.5284 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 98.8403 9.3099 1 100 98.8403 9.3099 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.7226 9.4456 3 110 98.7220 9.4502 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.7354 9.3498 1 25 98.7354 9.3498 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.7604 9.3497 1 5 98.7604 9.3497 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 98.7036 9.4000 1 40 98.7036 9.4000 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.7118 9.3398 1 25 98.7118 9.3398 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 98.6033 9.4003 2 25 98.6033 9.4003 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 98.5685 9.2997 1 50 98.5685 9.2997 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 98.5314 9.3798 1 25 98.5314 9.3798 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 98.4986 9.4299 2 55 98.4986 9.4299 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 98.5033 9.3999 1 50 98.5033 9.3999 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.4954 9.4503 2 50 98.4954 9.4503 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.5017 9.4101 1 25 98.5017 9.4101 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 98.4783 9.4000 1 50 98.4783 9.4000 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 98.4927 9.3097 1 25 98.4927 9.3097 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 98.4815 9.3800 1 25 98.4815 9.3800 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 98.4484 9.7502 1 5 98.4484 9.7502 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 98.4284 9.3999 3 100 98.4284 9.3999 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 98.4034 9.4002 1 50 98.4034 9.4002 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 98.3951 9.4499 1 25 98.3951 9.4499 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 98.3785 9.4000 1 100 98.3785 9.4000 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 98.3015 10.0103 3 55 98.4009 9.4152 INE028A16458 BK OF BARODA 19-Jun-12 98.3785 9.4000 1 50 98.3785 9.4000 INE077A16810 DENA BK 19-Jun-12 98.3867 9.5002 1 5 98.3867 9.5002 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 98.3536 9.3999 1 25 98.3536 9.3999 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 98.2949 9.4501 1 250 98.2949 9.4501 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 98.3038 9.3999 2 50 98.3038 9.3999 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 98.2199 9.4502 1 150 98.2199 9.4502 INE483A16CR8 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-12 98.2449 9.4501 1 100 98.2449 9.4501 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 98.1645 9.7498 1 50 98.1645 9.7498 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 98.2292 9.3999 1 25 98.2292 9.3999 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 98.2292 9.3999 1 25 98.2292 9.3999 INE692A16BB0 UNION BK OF INDIA 26-Jun-12 98.2043 9.4002 1 50 98.2043 9.4002 INE667A16AG3 SYNDICATE BK 26-Jun-12 98.1387 9.7501 1 25 98.1387 9.7501 INE667A16AG3 SYNDICATE BK 26-Jun-12 98.1645 9.7498 1 25 98.1645 9.7498 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.2199 9.4502 1 25 98.2199 9.4502 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 98.2043 9.4002 1 10 98.2043 9.4002 INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 97.7614 9.9500 1 25 97.7614 9.9500 INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 97.7875 9.9498 1 25 97.7875 9.9498 INE171A16CW9 THE FEDERAL BK 9-Jul-12 97.7614 9.9500 1 2.28 97.7614 9.9500 INE562A16AX1 INDIAN BK 11-Jul-12 97.7487 9.7750 2 50 97.7487 9.7750 INE648A16DZ7 SBBJ 13-Jul-12 97.7067 9.7351 7 375 97.7068 9.7348 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 97.6312 9.8399 1 25 97.6312 9.8399 INE476A16EV0 CANARA BK 6-Aug-12 97.1146 9.7699 1 25 97.1146 9.7699 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 96.6194 9.8999 1 10 96.6194 9.8999 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 96.4199 9.7500 1 100 96.4199 9.7500 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 96.4200 9.6801 1 50 96.4200 9.6801 INE090A16PJ0 ICICI BK 10-Sep-12 96.1369 9.9775 1 0.05 96.1369 9.9775 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 96.1969 9.7501 1 50 96.1969 9.7501 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 96.1911 9.7000 6 245 96.1911 9.7000 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 96.1317 9.7267 4 225 96.1343 9.7200 INE261F16132 NABARD 14-Sep-12 96.1266 9.7401 1 25 96.1266 9.7401 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 95.8685 9.7701 1 50 95.8685 9.7701 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 95.8521 9.7500 1 25 95.8521 9.7500 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 95.8317 9.8000 1 25 95.8317 9.8000 INE651A16CC2 STATE BK OF MYSORE 12-Oct-12 95.4188 9.7901 1 25 95.4188 9.7901 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 94.0887 9.7999 1 125 94.0887 9.7999 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 94.0729 9.8699 1 25 94.0729 9.8699 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 93.9115 9.8599 1 25 93.9115 9.8599 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 93.8405 9.8999 1 25 93.8405 9.8999 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 93.8340 9.7499 1 25 93.8340 9.7499 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 93.7866 9.8700 1 25 93.7866 9.8700 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 93.7746 9.8501 2 5 93.7746 9.8501 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 93.6628 9.7999 1 25 93.6628 9.7999 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 93.5785 9.8999 1 50 93.5785 9.8999 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 93.6157 9.7999 1 50 93.6157 9.7999 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 93.6301 9.8150 1 10 93.6301 9.8150 INE651A16CS8 STATE BK OF MYSORE 28-Dec-12 93.5686 9.8000 1 50 93.5686 9.8000 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 92.0737 9.8500 1 50 92.0737 9.8500 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 91.9722 9.9250 2 30 91.9908 9.8999 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 91.9449 9.9000 1 25 91.9449 9.9000 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 91.9367 9.8499 1 25 91.9367 9.8499 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 91.9101 9.8550 1 0.15 91.9101 9.8550 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 91.7007 9.9500 2 75 91.7773 9.8499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.7824 9.8433 2 75 91.7926 9.8300 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 91.6478 9.8999 1 25 91.6478 9.8999 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 91.6478 9.8999 1 100 91.6478 9.8999 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 91.5358 9.8400 3 50 91.5358 9.8400 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.5045 9.8510 1 50 91.5045 9.8510 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 91.4245 9.9525 1 26.5 91.4245 9.9525 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.5436 9.8301 1 25 91.5436 9.8301 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.3809 9.9500 2 100 91.3809 9.9500 INE608A16CV2 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-13 91.3789 9.9525 1 50 91.3789 9.9525 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 91.4205 9.9000 1 25 91.4205 9.9000 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 91.3809 9.9500 1 25 91.3809 9.9500 INE084A16816 BK OF INDIA 28-Mar-13 91.5223 9.8000 1 8.9 91.5223 9.8000 INE084A16816 BK OF INDIA 28-Mar-13 91.2719 10.0879 1 5 91.2719 10.0879 INE141A16HJ8 OBC 15-Apr-13 90.9362 9.9946 7 345 90.9359 9.9950 INE077A16885 DENA BK 15-Apr-13 90.8123 10.1450 2 185 90.8123 10.1450 INE095A16FL6 INDUSIND BK 15-Apr-13 90.8144 10.1425 2 185 90.8144 10.1425 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com