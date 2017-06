Apr 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16DS0 VIJAYA BK 19-Apr-12 99.9526 8.6546 1 10 99.9526 8.6546 INE562A16AM4 INDIAN BK 2-May-12 99.6417 8.7500 1 25 99.6417 8.7500 INE691A16FE7 UCO BK 7-May-12 99.5044 9.0897 3 250 99.5044 9.0897 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 99.4545 9.1000 1 25 99.4545 9.1000 INE457A16970 BK OF MAHARASHTRA 17-May-12 99.1704 10.1779 1 2 99.1704 10.1779 INE008A16JH9 IDBI BK 30-May-12 98.9428 9.0698 1 25 98.9428 9.0698 INE476A16GL6 CANARA BK 30-May-12 98.9347 9.1400 1 25 98.9347 9.1400 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 98.9525 9.1996 1 5 98.9525 9.1996 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 98.8845 9.1500 2 100 98.8845 9.1500 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 98.8592 9.3599 1 100 98.8592 9.3599 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 98.8857 9.1401 4 100 98.8857 9.1401 INE008A16GU8 IDBI BK 1-Jun-12 98.8996 9.2299 1 25 98.8996 9.2299 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 98.8072 9.1797 1 25 98.8072 9.1797 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.7613 9.3427 6 250 98.7604 9.3497 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 98.7604 9.3497 2 200 98.7604 9.3497 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.7931 9.1000 1 100 98.7931 9.1000 INE695A16EN2 UNITED BK OF INDIA 5-Jun-12 98.7564 9.3802 2 50 98.7564 9.3802 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 98.7826 9.1801 2 35 98.7826 9.1801 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.7815 9.3800 1 25 98.7815 9.3800 INE562A16AS1 INDIAN BK 6-Jun-12 98.7648 9.1297 2 50 98.7648 9.1297 INE112A16BN4 CORPORATION BK 6-Jun-12 98.7367 9.3401 1 25 98.7367 9.3401 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 98.7253 9.2403 2 100 98.7376 9.1503 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 98.7131 9.3302 1 25 98.7131 9.3302 INE171A16BQ3 THE FEDERAL BK 7-Jun-12 98.7514 9.2300 1 25 98.7514 9.2300 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 98.7104 9.3501 1 50 98.7104 9.3501 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 98.6063 9.3798 1 25 98.6063 9.3798 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.6400 9.1499 1 25 98.6400 9.1499 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.6644 9.1499 1 25 98.6644 9.1499 INE705A16DL5 VIJAYA BK 11-Jun-12 98.6077 9.3703 2 15 98.6077 9.3703 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.5360 9.3500 2 300 98.5360 9.3500 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.5519 9.2470 2 150 98.5591 9.2003 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 98.5791 9.2299 1 25 98.5791 9.2299 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 98.5360 9.3500 1 25 98.5360 9.3500 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 98.5111 9.3502 2 225 98.5111 9.3502 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 98.5669 9.1498 1 100 98.5669 9.1498 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 98.5425 9.1501 1 50 98.5425 9.1501 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.5425 9.1501 1 50 98.5425 9.1501 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 98.5409 9.1603 1 10 98.5409 9.1603 INE238A16NY9 AXIS BK 18-Jun-12 98.4613 9.2000 2 200 98.4613 9.2000 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 98.4945 9.1458 2 125 98.4971 9.1300 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 98.4476 9.2835 3 75 98.4695 9.1502 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 98.4522 9.2551 2 50 98.4745 9.1199 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 98.4687 9.1551 2 50 98.4679 9.1600 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 98.4098 9.3620 5 125 98.4018 9.4098 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 98.4118 9.3500 1 100 98.4118 9.3500 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 98.4284 9.3999 1 100 98.4284 9.3999 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.4369 9.1999 2 50 98.4369 9.1999 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 98.4452 9.1502 1 50 98.4452 9.1502 INE028A16458 BK OF BARODA 19-Jun-12 98.4452 9.1502 1 50 98.4452 9.1502 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.4531 9.2498 1 25 98.4531 9.2498 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 98.4176 9.1697 1 25 98.4176 9.1697 INE428A16GF9 ALLAHABAD BK 20-Jun-12 98.4210 9.1497 1 25 98.4210 9.1497 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 98.3827 9.3753 1 25 98.3827 9.3753 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 98.3724 9.1500 1 100 98.3724 9.1500 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 98.3881 9.1997 1 25 98.3881 9.1997 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 98.3881 9.1997 1 19 98.3881 9.1997 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 98.3026 9.2686 3 350 98.3149 9.2001 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 98.2613 9.3602 1 100 98.2613 9.3602 INE238A16OC3 AXIS BK 25-Jun-12 98.2969 9.3000 1 100 98.2969 9.3000 INE457A16AI5 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-12 98.2997 9.1499 1 50 98.2997 9.1499 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 98.2979 9.1598 1 25 98.2979 9.1598 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 98.3329 9.1001 1 25 98.3329 9.1001 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.2347 9.3700 3 125 98.2569 9.2503 INE692A16BB0 UNION BK OF INDIA 26-Jun-12 98.3058 9.1167 2 120 98.2906 9.1997 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 98.2681 9.1898 1 100 98.2681 9.1898 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.3033 9.1302 1 50 98.3033 9.1302 INE695A16ES1 UNITED BK OF INDIA 26-Jun-12 98.2755 9.1498 1 50 98.2755 9.1498 INE141A16EH9 OBC 26-Jun-12 98.2997 9.1499 1 50 98.2997 9.1499 INE476A16HN0 CANARA BK 27-Jun-12 98.2755 9.1498 1 50 98.2755 9.1498 INE160A16HV3 PUNJAB NATIONAL BK 28-Jun-12 98.2419 9.1999 1 50 98.2419 9.1999 INE160A16HV3 PUNJAB NATIONAL BK 28-Jun-12 98.2328 9.1199 1 25 98.2328 9.1199 INE483A16CQ0 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jun-12 98.2176 9.1998 1 25 98.2176 9.1998 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 98.2419 9.1999 1 5 98.2419 9.1999 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 98.1836 9.2500 1 25 98.1836 9.2500 INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 97.7983 9.9001 1 21 97.7983 9.9001 INE237A16OG6 KOTAK MAH BK 9-Jul-12 97.8109 9.8422 1 6 97.8109 9.8422 INE648A16DZ7 SBBJ 13-Jul-12 97.8086 9.3998 2 50 97.8086 9.3998 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 97.7407 9.4798 1 25 97.7407 9.4798 INE090A16OO3 ICICI BK 17-Jul-12 97.6744 9.5501 1 25 97.6744 9.5501 INE090A16OV8 ICICI BK 8-Aug-12 97.1675 9.5000 1 30 97.1675 9.5000 INE008A16HY8 IDBI BK 8-Aug-12 97.1675 9.5000 1 25 97.1675 9.5000 INE141A16EL1 OBC 9-Aug-12 97.1575 9.4501 1 75 97.1575 9.4501 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 97.1283 9.5501 2 10 97.1283 9.5501 INE090A16PF8 ICICI BK 17-Aug-12 96.9313 9.5499 2 175 96.9313 9.5499 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 96.8003 9.5000 1 50 96.8003 9.5000 INE090A16PG6 ICICI BK 23-Aug-12 96.7677 9.6000 1 5 96.7677 9.6000 INE084A16725 BK OF INDIA 7-Sep-12 96.3389 9.6999 2 300 96.3389 9.6999 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 96.2738 9.6761 2 125 96.2649 9.7001 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 96.2403 9.7000 1 50 96.2403 9.7000 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 96.3391 9.5000 1 25 96.3391 9.5000 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 96.2270 9.6699 1 100 96.2270 9.6699 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 96.2328 9.7201 1 100 96.2328 9.7201 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 96.2407 9.6334 2 75 96.2908 9.5001 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 96.1911 9.7000 1 25 96.1911 9.7000 INE562A16951 INDIAN BK 14-Sep-12 96.2045 9.6001 1 5 96.2045 9.6001 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 94.2634 9.6999 1 25 94.2634 9.6999 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 94.1926 9.7000 1 25 94.1926 9.7000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 93.7748 9.8899 1 25 93.7748 9.8899 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 93.9105 9.7000 1 25 93.9105 9.7000 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 93.4825 9.7500 1 75 93.4825 9.7500 INE434A16BD3 ANDHRA BK 22-Feb-13 92.3742 9.7200 2 150 92.3742 9.7200 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 92.2834 9.7200 3 150 92.2834 9.7200 INE476A16GI2 CANARA BK 26-Feb-13 92.2907 9.7100 1 25 92.2907 9.7100 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 92.2454 9.7100 2 200 92.2381 9.7199 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 92.2160 9.7499 1 75 92.2160 9.7499 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 92.0657 9.8300 1 50 92.0657 9.8300 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 92.1398 9.7001 1 50 92.1398 9.7001 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 92.1398 9.7001 1 25 92.1398 9.7001 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 92.0652 9.8001 1 25 92.0652 9.8001 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 92.1624 9.7000 1 25 92.1624 9.7000 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.1151 9.7331 6 250 92.0280 9.8500 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 92.0426 9.6500 1 100 92.0426 9.6500 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 91.9895 9.7200 2 50 91.9895 9.7200 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 92.0047 9.7000 1 50 92.0047 9.7000 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 91.8455 9.8800 1 50 91.8455 9.8800 INE112A16BI4 CORPORATION BK 12-Mar-13 91.8290 9.9018 1 25 91.8290 9.9018 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 91.9576 9.6733 2 150 91.9219 9.7201 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 91.9178 9.6960 4 125 91.9301 9.6800 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.9339 9.6750 2 100 91.9148 9.7000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.8157 9.7999 2 75 91.8923 9.7000 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 91.8923 9.7000 1 25 91.8923 9.7000 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 91.7803 9.6999 2 50 91.7803 9.6999 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.5427 9.8600 1 75 91.5427 9.8600 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.3695 10.1105 2 50 91.0584 10.5108 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 91.6238 9.7000 2 50 91.6238 9.7000 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.6476 9.6700 3 75 91.6159 9.7100 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 91.5053 9.8500 1 50 91.5053 9.8500 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.6238 9.7000 1 50 91.6238 9.7000 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.5223 9.8000 1 25 91.5223 9.8000 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.5223 9.8000 1 25 91.5223 9.8000 INE171A16DA3 THE FEDERAL BK 16-Apr-13 90.9359 9.9950 2 200 90.9359 9.9950 INE683A16708 THE SOUTH INDIAN BK 16-Apr-13 90.8720 10.0725 1 25 90.8720 10.0725 =============================================================================================== *: Crores