Apr 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16GC5 OBC 30-Apr-12 99.7445 8.4997 2 30 99.7445 8.4997 INE008A16GO1 IDBI BK 4-May-12 99.6388 8.8211 1 25 99.6388 8.8211 INE695A16DS3 UNITED BK OF INDIA 7-May-12 99.5752 8.6507 1 25 99.5752 8.6507 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 99.4009 8.7996 1 5 99.4009 8.7996 INE457A16970 BK OF MAHARASHTRA 17-May-12 99.3496 8.8500 1 25 99.3496 8.8500 INE562A16779 INDIAN BK 21-May-12 99.2258 8.8996 1 25 99.2258 8.8996 INE434A16953 ANDHRA BK 21-May-12 99.1174 10.1568 1 1 99.1174 10.1568 INE008A16JH9 IDBI BK 30-May-12 99.0234 8.9997 2 75 99.0180 9.0496 INE160A16HF6 PUNJAB NATIONAL BK 31-May-12 98.9806 8.9503 1 25 98.9806 8.9503 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 98.8748 9.0298 2 70 98.8748 9.0298 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 98.8068 9.5821 1 0.01 98.8068 9.5821 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.8544 8.9998 1 50 98.8544 8.9998 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 98.8506 9.0300 1 25 98.8506 9.0300 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.8594 8.9600 1 20 98.8594 8.9600 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 98.8264 9.0302 1 25 98.8264 9.0302 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.8264 9.0302 1 25 98.8264 9.0302 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.8544 8.9998 2 25 98.8544 8.9998 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 98.7875 8.9602 3 150 98.7888 8.9502 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 98.7271 9.0500 1 50 98.7271 9.0500 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 98.7202 9.0997 1 50 98.7202 9.0997 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.7271 9.0500 1 25 98.7271 9.0500 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 98.7029 9.0502 1 10 98.7029 9.0502 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 98.6860 8.9999 1 50 98.6860 8.9999 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 98.6903 8.9701 1 30 98.6903 8.9701 INE483A16CN7 CENTRAL BK OF INDIA 13-Jun-12 98.6664 8.9699 2 100 98.6664 8.9699 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 98.6380 8.9999 4 80 98.6380 8.9999 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.6380 8.9999 1 25 98.6380 8.9999 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 98.6410 8.9798 1 25 98.6410 8.9798 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.6380 8.9999 1 25 98.6380 8.9999 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.6693 8.9501 1 25 98.6693 8.9501 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.6767 8.8997 1 7 98.6767 8.8997 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 98.6380 8.9999 2 200 98.6380 8.9999 INE705A16DU6 VIJAYA BK 15-Jun-12 98.6155 8.9901 1 100 98.6155 8.9901 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 98.6170 8.9802 3 75 98.6170 8.9802 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.6140 9.0000 2 75 98.6140 9.0000 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 98.6140 9.0000 1 50 98.6140 9.0000 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 98.6305 9.0501 1 25 98.6305 9.0501 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 98.5912 9.1502 1 25 98.5912 9.1502 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 98.6064 9.0501 1 10 98.6064 9.0501 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 98.5421 9.0001 4 300 98.5421 9.0001 INE171A16CN8 THE FEDERAL BK 18-Jun-12 98.5504 9.0998 2 100 98.5504 9.0998 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 98.5421 9.0001 2 50 98.5421 9.0001 INE238A16NY9 AXIS BK 18-Jun-12 98.5341 9.0500 1 25 98.5341 9.0500 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 98.5661 8.9998 1 5 98.5661 8.9998 INE028A16458 BK OF BARODA 19-Jun-12 98.5247 8.9598 1 100 98.5247 8.9598 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.5101 9.0498 1 25 98.5101 9.0498 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.5421 9.0001 1 25 98.5421 9.0001 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 98.5182 8.9999 1 25 98.5182 8.9999 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 98.5182 8.9999 1 25 98.5182 8.9999 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 98.5101 9.0498 1 5 98.5101 9.0498 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 98.4860 9.0501 1 5 98.4860 9.0501 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 98.4695 9.0050 3 50 98.4703 9.0002 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 98.4464 9.0000 1 50 98.4464 9.0000 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 98.4464 9.0000 1 50 98.4464 9.0000 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 98.4118 9.3500 1 25 98.4118 9.3500 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 98.3748 9.0000 3 100 98.3748 9.0000 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 98.3748 9.0000 1 100 98.3748 9.0000 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 98.3477 9.0177 4 100 98.3419 9.0502 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 98.3501 9.0047 2 55 98.3419 9.0502 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 98.3509 9.0000 1 50 98.3509 9.0000 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.3509 9.0002 2 50 98.3509 9.0002 INE649A16BC8 STATE BK OF HYDERABAD 26-Jun-12 98.3509 9.0002 1 25 98.3509 9.0002 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 98.3491 9.0102 1 25 98.3491 9.0102 INE476A16HN0 CANARA BK 27-Jun-12 98.3307 8.9803 2 175 98.3307 8.9803 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 98.3058 8.9865 2 75 98.3070 8.9798 INE695A16ET9 UNITED BK OF INDIA 29-Jun-12 98.2794 9.0002 1 25 98.2794 9.0002 INE476A16HW1 CANARA BK 4-Jul-12 98.1281 9.1617 3 75 98.1274 9.1650 INE090A16OI5 ICICI BK 4-Jul-12 98.1204 9.1999 1 35 98.1204 9.1999 INE476A16HV3 CANARA BK 9-Jul-12 98.0077 9.1601 2 79 98.0077 9.1601 INE160A16FQ7 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jul-12 97.9266 9.2002 1 15 97.9266 9.2002 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 97.8565 9.1898 1 25 97.8565 9.1898 INE168A16BX5 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Jul-12 97.7839 9.4001 1 15 97.7839 9.4001 INE476A16EV0 CANARA BK 6-Aug-12 97.2939 9.4000 1 25 97.2939 9.4000 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 97.2772 9.2876 1 24 97.2772 9.2876 INE008A16HY8 IDBI BK 8-Aug-12 96.9664 10.2874 1 0.01 96.9664 10.2874 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 96.6126 9.4099 1 50 96.6126 9.4099 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 96.3965 9.4100 1 100 96.3965 9.4100 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 96.3944 9.2876 1 23.4 96.3944 9.2876 INE141A16EU2 OBC 14-Sep-12 96.3897 9.3001 1 50 96.3897 9.3001 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 96.3336 9.4501 1 25 96.3336 9.4501 INE483A16CS6 CENTRAL BK OF INDIA 24-Sep-12 96.1070 9.3576 1 50 96.1070 9.3576 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 96.0901 9.3999 1 25 96.0901 9.3999 INE652A16CJ5 STATE BK OF PATIALA 27-Sep-12 96.0391 9.3500 1 25 96.0391 9.3500 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 95.3913 9.6363 1 0.01 95.3913 9.6363 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 95.0495 9.6500 2 0.02 95.0495 9.6500 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 94.8768 9.7572 2 70 94.9352 9.6400 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 94.3757 9.7543 2 100 94.4434 9.6300 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 94.3660 9.5999 1 75 94.3660 9.5999 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 94.4372 9.4299 1 25 94.4372 9.4299 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 94.3148 9.6499 1 0.85 94.3148 9.6499 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 94.2845 9.6201 1 50 94.2845 9.6201 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 94.1668 9.5000 1 25 94.1668 9.5000 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 94.1176 9.5451 2 50 94.1263 9.5301 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 94.0104 9.5699 1 15 94.0104 9.5699 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 93.9344 9.6201 2 15.01 93.8871 9.6999 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 94.0242 9.4301 1 25 94.0242 9.4301 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 93.9101 9.4301 2 2 93.9101 9.4301 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Dec-12 93.7853 9.5600 2 50 93.7853 9.5600 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 93.2126 9.7000 1 0.01 93.2126 9.7000 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 93.1500 9.6899 2 25 93.1500 9.6899 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 93.1434 9.7000 1 25 93.1434 9.7000 INE008A16IU4 IDBI BK 21-Jan-13 93.1434 9.7000 1 25 93.1434 9.7000 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 93.1600 9.6399 1 25 93.1600 9.6399 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 92.9541 9.6400 1 25 92.9541 9.6400 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 92.5994 9.7562 1 0.15 92.5994 9.7562 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 92.4532 9.8657 1 0.15 92.4532 9.8657 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 92.4024 9.6500 1 50 92.4024 9.6500 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 92.4528 9.5500 1 25 92.4528 9.5500 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 92.4163 9.6000 1 0.01 92.4163 9.6000 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 92.4448 9.5001 1 50 92.4448 9.5001 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 92.3048 9.6600 1 25 92.3048 9.6600 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 92.2481 9.5851 2 50 92.2220 9.6200 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 92.0723 9.6700 1 100 92.0723 9.6700 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 92.0877 9.6200 1 25 92.0877 9.6200 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 92.0423 9.6800 1 25 92.0423 9.6800 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 92.1218 9.5750 1 0.15 92.1218 9.5750 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 92.0578 9.6300 1 25 92.0578 9.6300 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 92.1324 9.6201 1 50 92.1324 9.6201 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 92.0964 9.5500 1 25 92.0964 9.5500 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.0202 9.6500 1 50 92.0202 9.6500 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 92.0207 9.6200 1 25 92.0207 9.6200 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.9978 9.6500 3 100 91.9978 9.6500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.9882 9.6333 2 75 91.9755 9.6499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.0612 9.6550 1 50 92.0612 9.6550 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 91.9908 9.6299 2 50 91.9908 9.6299 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 91.9978 9.6500 1 25 91.9978 9.6500 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 91.9238 9.6300 1 25 91.9238 9.6300 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 91.9084 9.6500 1 25 91.9084 9.6500 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 91.7161 9.9001 1 25 91.7161 9.9001 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 91.8586 9.6567 2 75 91.8483 9.6700 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 91.8638 9.6500 1 25 91.8638 9.6500 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 91.8259 9.6700 1 25 91.8259 9.6700 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.7746 9.6500 2 100 91.7746 9.6500 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 91.7746 9.6500 1 50 91.7746 9.6500 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 91.7277 9.7100 1 50 91.7277 9.7100 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 91.7523 9.6501 2 50 91.7523 9.6501 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 91.7746 9.6500 1 25 91.7746 9.6500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.7916 9.6000 1 25 91.7916 9.6000 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 91.7523 9.6501 1 25 91.7523 9.6501 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 91.7733 9.6233 3 225 91.7602 9.6400 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.7104 9.6750 2 50 91.7301 9.6500 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.7523 9.6501 1 50 91.7523 9.6501 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 91.7104 9.6750 2 50 91.6908 9.7000 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.7410 9.5799 1 50 91.7410 9.5799 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 91.7981 9.6200 1 50 91.7981 9.6200 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.7197 9.6350 2 50 91.7079 9.6499 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.3846 10.0323 2 50 91.7449 9.5750 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 91.7251 9.6000 1 3 91.7251 9.6000 INE528G16OO9 YES BK 17-Apr-13 91.0450 9.8900 1 90 91.0450 9.8900 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com