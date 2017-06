Apr 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16JF6 AXIS BK 2-May-12 99.7148 8.6996 1 25 99.7148 8.6996 INE562A16AM4 INDIAN BK 2-May-12 99.7148 8.6996 1 25 99.7148 8.6996 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 99.6911 8.6998 1 25 99.6911 8.6998 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 99.6911 8.6998 1 25 99.6911 8.6998 INE008A16GO1 IDBI BK 4-May-12 99.6522 9.0993 1 25 99.6522 9.0993 INE648A16DQ6 SBBJ 7-May-12 99.6011 8.5989 1 25 99.6011 8.5989 INE667A16982 SYNDICATE BK 14-May-12 99.4149 8.9508 1 50 99.4149 8.9508 INE457A16962 BK OF MAHARASHTRA 14-May-12 99.3961 9.2401 1 5 99.3961 9.2401 INE237A16KG4 KOTAK MAH BK 15-May-12 99.3907 8.9503 1 25 99.3907 8.9503 INE428A16FM7 ALLAHABAD BK 30-May-12 99.0959 9.0002 1 25 99.0959 9.0002 INE160A16HF6 PUNJAB NATIONAL BK 31-May-12 99.0157 8.8498 1 25 99.0157 8.8498 INE008A16GU8 IDBI BK 1-Jun-12 98.9637 9.1002 1 25 98.9637 9.1002 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 98.9637 9.1002 1 5 98.9637 9.1002 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 98.8631 9.3277 2 58 98.6697 10.9357 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 98.9017 9.0070 2 35 98.8990 9.0298 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.8640 9.1174 3 145 98.8538 9.2003 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.8724 9.0497 2 50 98.8662 9.0996 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 98.8698 9.0704 1 25 98.8698 9.0704 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 98.6647 10.7387 1 6 98.6647 10.7387 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.8443 9.0801 2 150 98.8443 9.0801 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 98.8481 9.0499 2 50 98.8481 9.0499 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.9173 9.0798 1 50 98.9173 9.0798 INE141A16FO2 OBC 7-Jun-12 98.8174 9.1003 1 25 98.8174 9.1003 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 98.7931 9.1000 1 50 98.7931 9.1000 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 98.7931 9.1000 1 50 98.7931 9.1000 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 98.7286 9.0389 5 250 98.7271 9.0500 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 98.7243 9.0701 1 100 98.7243 9.0701 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 98.7294 9.0334 2 75 98.7271 9.0500 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 98.7202 9.0997 1 50 98.7202 9.0997 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 98.7202 9.0997 1 50 98.7202 9.0997 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 98.7340 9.0003 1 25 98.7340 9.0003 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.7997 9.0496 1 25 98.7997 9.0496 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 98.7001 9.0700 2 50 98.7001 9.0700 INE112A16AR7 CORPORATION BANK 13-Jun-12 98.6716 9.0999 1 25 98.6716 9.0999 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 98.6620 8.9999 4 125 98.6620 8.9999 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 98.6517 9.0701 1 50 98.6517 9.0701 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 98.6400 9.1499 1 25 98.6400 9.1499 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 98.6473 9.1001 1 25 98.6473 9.1001 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.6400 9.1499 1 10 98.6400 9.1499 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 98.6201 9.1198 1 50 98.6201 9.1198 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 98.7029 9.0502 1 25 98.7029 9.0502 INE654A16BG9 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Jun-12 98.6290 9.0602 1 25 98.6290 9.0602 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 98.6231 9.0997 1 5 98.6231 9.0997 INE476A16GZ6 CANARA BK 18-Jun-12 98.5504 9.0998 1 50 98.5504 9.0998 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 98.5661 8.9998 1 25 98.5661 8.9998 INE160A16HU5 PUNJAB NATIONAL BK 18-Jun-12 98.5645 9.0100 1 25 98.5645 9.0100 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 98.5504 9.0998 1 25 98.5504 9.0998 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 98.5347 9.1998 1 25 98.5347 9.1998 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 98.5126 9.3406 1 5 98.5126 9.3406 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.5262 9.0997 1 25 98.5262 9.0997 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 98.5341 9.0502 1 25 98.5341 9.0502 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 98.5373 9.0302 1 25 98.5373 9.0302 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 98.5111 9.0435 3 75 98.5068 9.0702 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 98.5182 8.9999 1 50 98.5182 8.9999 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 98.5182 8.9999 1 25 98.5182 8.9999 INE476A16HB5 CANARA BK 20-Jun-12 98.5101 9.0498 1 25 98.5101 9.0498 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 98.5669 9.1498 1 25 98.5669 9.1498 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 98.3790 9.1125 4 200 98.3759 9.1300 INE457A16AI5 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-12 98.3812 9.0998 1 50 98.3812 9.0998 INE483A16CR8 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-12 98.3864 9.0701 1 50 98.3864 9.0701 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 98.3899 9.0501 1 25 98.3899 9.0501 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 98.4703 9.0002 1 5 98.4703 9.0002 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-12 98.3579 9.0949 2 100 98.3535 9.1199 INE692A16BB0 UNION BK OF INDIA 26-Jun-12 98.3659 9.0501 1 100 98.3659 9.0501 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.3659 9.0501 3 70 98.3659 9.0501 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 98.3659 9.0501 1 70 98.3659 9.0501 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 98.3553 9.1098 1 25 98.3553 9.1098 INE160A16HV3 PUNJAB NATIONAL BK 28-Jun-12 98.3033 9.1302 1 50 98.3033 9.1302 INE562A16AZ6 INDIAN BK 3-Jul-12 98.1231 9.4348 1 200 98.1231 9.4348 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 98.1787 9.1501 1 5 98.1787 9.1501 INE238A16OU5 AXIS BK 10-Jul-12 98.0513 9.3001 1 25 98.0513 9.3001 INE160A16FQ7 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jul-12 98.0234 9.2001 2 75 98.0234 9.2001 INE654A16BB0 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Aug-12 97.1500 9.3110 1 25 97.1500 9.3110 INE667A16AC2 SYNDICATE BK 7-Sep-12 96.5675 9.4700 1 150 96.5675 9.4700 INE651A16CY6 STATE BK OF MYSORE 11-Sep-12 96.4094 9.4401 1 50 96.4094 9.4401 INE608A16CW0 PUNJAB AND SIND BK 12-Sep-12 96.3817 9.4501 1 50 96.3817 9.4501 INE608A16CW0 PUNJAB AND SIND BK 12-Sep-12 96.4467 9.4700 1 50 96.4467 9.4700 INE528G16MD6 YES BK 13-Sep-12 96.3419 9.4925 1 125 96.3419 9.4925 INE654A16BQ8 STATE BK OF TRAVANCORE 18-Sep-12 96.2376 9.4501 2 25 96.2376 9.4501 INE008A16IC2 IDBI BK 21-Sep-12 96.1462 9.5001 1 50 96.1462 9.5001 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 96.0501 9.5000 1 25 96.0501 9.5000 INE562A16985 INDIAN BK 27-Sep-12 96.0051 9.4926 1 6.5 96.0051 9.4926 INE652A16CQ0 STATE BK OF PATIALA 22-Nov-12 94.6137 9.6200 1 25 94.6137 9.6200 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 94.4089 9.6500 1 25 94.4089 9.6500 INE705A16DJ9 VIJAYA BK 13-Dec-12 94.0748 9.7001 2 100 94.0748 9.7001 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 94.1611 9.5500 1 25 94.1611 9.5500 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 94.0159 9.6001 1 25 94.0159 9.6001 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 93.9949 9.3276 1 20 93.9949 9.3276 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 93.3603 9.6500 1 25 93.3603 9.6500 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 92.9166 9.5950 1 25 92.9166 9.5950 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 92.6287 9.6499 1 25 92.6287 9.6499 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 92.5705 9.7000 1 50 92.5705 9.7000 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 92.4341 9.7000 1 25 92.4341 9.7000 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 92.3887 9.7000 1 25 92.3887 9.7000 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 92.2454 9.7100 1 50 92.2454 9.7100 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.2444 9.6201 1 30 92.2444 9.6201 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 92.2444 9.6201 1 25 92.2444 9.6201 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 92.1924 9.6900 1 50 92.1924 9.6900 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 92.1101 9.6200 1 25 92.1101 9.6200 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.9949 9.6538 5 200 91.9749 9.6801 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.0524 9.6667 3 75 92.0650 9.6500 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 92.0131 9.6300 1 25 92.0131 9.6300 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 91.9978 9.6500 1 25 91.9978 9.6500 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 91.9923 9.5700 1 75 91.9923 9.5700 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 91.9538 9.6200 1 25 91.9538 9.6200 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 91.8328 9.6900 1 50 91.8328 9.6900 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 91.8770 9.7200 1 25 91.8770 9.7200 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 91.8923 9.7000 1 25 91.8923 9.7000 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 91.7693 9.6568 3 55 91.7629 9.6650 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.7746 9.6500 2 50 91.7746 9.6500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.8259 9.6700 1 50 91.8259 9.6700 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 91.8415 9.6499 1 25 91.8415 9.6499 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 91.7958 9.6800 1 75 91.7958 9.6800 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 91.7523 9.6501 1 50 91.7523 9.6501 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.7867 9.5500 1 50 91.7867 9.5500 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 91.7472 9.6850 2 50 91.7199 9.7200 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.7079 9.6499 1 25 91.7079 9.6499 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.7199 9.7200 1 25 91.7199 9.7200 INE090A16TH6 ICICI BK 28-Mar-13 91.7199 9.7200 1 25 91.7199 9.7200 INE608A16CV2 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-13 91.6685 9.7000 1 15 91.6685 9.7000 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 91.7473 9.6000 1 10 91.7473 9.6000 INE238A16PA4 AXIS BK 17-Apr-13 91.0592 9.9000 1 30 91.0592 9.9000 INE168A16EB5 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Apr-13 91.2640 9.6250 2 135 91.2640 9.6250 INE171A16DB1 THE FEDERAL BK 18-Apr-13 91.2971 9.5850 2 100 91.2971 9.5850 INE237A16OH4 KOTAK MAH BK 18-Apr-13 91.3013 9.5800 1 50 91.3013 9.5800 INE683A16716 THE SOUTH INDIAN BK 18-Apr-13 91.2723 9.6150 1 50 91.2723 9.6150 INE528G16ON1 YES BK 18-Apr-13 91.2184 9.6800 1 25 91.2184 9.6800 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com