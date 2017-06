Apr 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16GC5 OBC 30-Apr-12 99.8319 8.7800 1 50 99.8319 8.7800 INE649A16AL1 STATE BK OF HYDERABAD 2-May-12 99.7840 8.7790 1 50 99.7840 8.7790 INE562A16AM4 INDIAN BK 2-May-12 99.7847 8.7505 1 35 99.7847 8.7505 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 99.7558 8.9333 2 30 99.7554 8.9498 INE008A16IW0 IDBI BK 7-May-12 99.6822 8.9513 2 150 99.6822 8.9513 INE691A16FE7 UCO BK 7-May-12 99.6606 8.8788 1 150 99.6606 8.8788 INE457A16939 BK OF MAHARASHTRA 7-May-12 99.6606 8.8788 2 50 99.6606 8.8788 INE648A16DQ6 SBBJ 7-May-12 99.6606 8.8788 1 25 99.6606 8.8788 INE476A16FX3 CANARA BK 15-May-12 99.4605 8.9993 1 75 99.4605 8.9993 INE238A16NC5 AXIS BK 15-May-12 99.4605 8.9993 1 10 99.4605 8.9993 INE008A16GR4 IDBI BK 15-May-12 99.4307 9.4993 1 5 99.4307 9.4993 INE160A16EU2 PUNJAB NATIONAL BK 18-May-12 99.3772 9.1499 1 50 99.3772 9.1499 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF INDIA 21-May-12 99.3068 9.0994 1 75 99.3068 9.0994 INE562A16779 INDIAN BK 21-May-12 99.3030 9.1497 1 50 99.3030 9.1497 INE483A16CF3 CENTRAL BK OF INDIA 22-May-12 99.2388 9.6541 1 5 99.2388 9.6541 INE691A16FM0 UCO BK 28-May-12 99.1444 8.9997 1 25 99.1444 8.9997 INE695A16EC5 UNITED BK OF INDIA 29-May-12 99.1008 9.1996 1 25 99.1008 9.1996 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 99.0760 9.2001 1 25 99.0760 9.2001 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 99.0411 9.2997 1 200 99.0411 9.2997 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 99.0161 9.2998 1 200 99.0161 9.2998 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 99.0213 9.2502 3 100 99.0213 9.2502 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 98.9412 9.2999 1 100 98.9412 9.2999 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 98.9525 9.1996 1 25 98.9525 9.1996 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.9225 9.2461 4 190 98.9163 9.2996 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.9195 9.2717 3 125 98.9186 9.2797 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 98.9220 9.2502 4 100 98.9220 9.2502 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.9435 9.2798 3 75 98.9412 9.2999 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.9468 9.2502 1 50 98.9468 9.2502 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 98.9558 9.1704 1 50 98.9558 9.1704 INE705A16EG3 VIJAYA BK 5-Jun-12 98.9220 9.2502 1 45 98.9220 9.2502 INE695A16EN2 UNITED BK OF INDIA 5-Jun-12 98.9163 9.2996 1 25 98.9163 9.2996 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 98.9041 9.1915 5 350 98.9067 9.1697 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 98.9031 9.2002 2 60 98.9031 9.2002 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 98.9312 9.1704 1 50 98.9312 9.1704 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.9067 9.1697 1 25 98.9067 9.1697 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 98.9055 9.1798 1 25 98.9055 9.1798 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.9186 9.2797 1 25 98.9186 9.2797 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 98.8845 9.1500 1 50 98.8845 9.1500 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 98.8664 9.3002 1 25 98.8664 9.3002 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 98.8984 9.2401 1 25 98.8984 9.2401 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 98.8789 9.1967 2 150 98.8724 9.2504 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 98.8501 9.2303 1 100 98.8501 9.2303 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 98.8477 9.2498 1 25 98.8477 9.2498 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 98.8415 9.3002 1 25 98.8415 9.3002 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 98.8033 9.2098 3 175 98.7930 9.2904 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.8035 9.2087 2 55 98.7533 9.5998 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.7839 9.1702 1 50 98.7839 9.1702 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 98.7944 9.0901 1 50 98.7944 9.0901 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 98.7501 9.2398 1 40 98.7501 9.2398 INE166A16EX3 ING VYSYA BK 12-Jun-12 98.7604 9.3497 1 25 98.7604 9.3497 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 98.7213 9.2700 1 100 98.7213 9.2700 INE483A16CN7 CENTRAL BK OF INDIA 13-Jun-12 98.7172 9.3001 1 100 98.7172 9.3001 INE428A16GE2 ALLAHABAD BK 13-Jun-12 98.7554 9.2001 1 50 98.7554 9.2001 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 98.7254 9.2399 1 25 98.7254 9.2399 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.7018 9.2324 3 100 98.6924 9.3000 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 98.7035 9.2200 1 80 98.7035 9.2200 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 98.6966 9.2697 1 50 98.6966 9.2697 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 98.6993 9.2502 1 50 98.6993 9.2502 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.7049 9.2099 1 25 98.7049 9.2099 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 98.6646 9.5003 1 25 98.6646 9.5003 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 98.7132 9.1501 1 5 98.7132 9.1501 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 98.6789 9.2199 3 100 98.6789 9.2199 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.6817 9.2001 2 50 98.6817 9.2001 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 98.6747 9.2497 2 50 98.6747 9.2497 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 98.6747 9.2497 1 25 98.6747 9.2497 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 98.6287 9.5752 1 25 98.6287 9.5752 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 98.6253 9.2502 1 100 98.6253 9.2502 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 98.6022 9.2398 1 50 98.6022 9.2398 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 98.5836 9.2002 1 25 98.5836 9.2002 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 98.5776 9.2398 1 25 98.5776 9.2398 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 98.6156 9.1500 1 25 98.6156 9.1500 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 98.5932 9.3002 1 25 98.5932 9.3002 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 98.5836 9.2002 1 20 98.5836 9.2002 INE428A16GF9 ALLAHABAD BK 20-Jun-12 98.5561 9.2197 1 25 98.5561 9.2197 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 98.5086 9.2100 1 25 98.5086 9.2100 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 98.4943 9.2997 1 25 98.4943 9.2997 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 98.4217 9.2909 3 225 98.4202 9.2997 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 98.4185 9.3099 3 200 98.4185 9.3099 INE171A16CU3 THE FEDERAL BK 25-Jun-12 98.4284 9.3999 1 200 98.4284 9.3999 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 98.4448 9.3003 2 200 98.4448 9.3003 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 98.4369 9.1999 1 150 98.4369 9.1999 INE457A16AI5 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-12 98.4202 9.2997 1 25 98.4202 9.2997 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.4040 9.2498 5 150 98.4040 9.2498 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 98.3462 9.2998 2 50 98.3462 9.2998 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 98.3215 9.3002 1 25 98.3215 9.3002 INE562A16AZ6 INDIAN BK 3-Jul-12 98.2156 9.3400 2 200 98.2156 9.3400 INE090A16OE4 ICICI BK 6-Jul-12 98.1494 9.3001 1 25 98.1494 9.3001 INE090A16OE4 ICICI BK 6-Jul-12 98.1643 9.3500 1 25 98.1643 9.3500 INE160A16FQ7 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jul-12 98.0231 9.2014 4 360 97.9855 9.3801 INE648A16DZ7 SBBJ 13-Jul-12 97.9918 9.3502 2 50 97.9918 9.3502 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 97.9046 9.2999 1 75 97.9046 9.2999 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 97.9181 9.3500 1 75 97.9181 9.3500 INE168A16BX5 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Jul-12 97.8579 9.3998 1 15 97.8579 9.3998 INE528G16OP6 YES BK 19-Jul-12 97.8177 9.3599 1 30 97.8177 9.3599 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 96.3816 9.6500 1 25 96.3816 9.6500 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 96.3581 9.5801 1 25 96.3581 9.5801 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 96.3862 9.5699 1 25 96.3862 9.5699 INE654A16BQ8 STATE BK OF TRAVANCORE 18-Sep-12 96.2776 9.6000 3 75 96.2776 9.6000 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 94.8530 9.5681 1 15 94.8530 9.5681 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 94.3106 9.7000 1 25 94.3106 9.7000 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 94.3067 9.7500 1 25 94.3067 9.7500 INE695A16DP9 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-12 94.1690 9.7000 2 25 94.1690 9.7000 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 94.0763 9.7800 1 25 94.0763 9.7800 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 94.0278 9.7000 1 25 94.0278 9.7000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 94.0225 9.7500 1 25 94.0225 9.7500 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 93.3342 9.7999 1 0.1 93.3342 9.7999 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 93.2407 9.8000 2 125 93.2407 9.8000 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 93.1913 9.7327 2 35 93.2194 9.6896 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 93.1800 9.7500 1 25 93.1800 9.7500 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 93.0410 9.7501 1 25 93.0410 9.7501 INE695A16DQ7 UNITED BK OF INDIA 28-Jan-13 93.0610 9.7199 1 5 93.0610 9.7199 INE090A16SE5 ICICI BK 1-Feb-13 92.9150 9.8001 1 25 92.9150 9.8001 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 92.8104 9.7500 1 25 92.8104 9.7500 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 92.3878 9.6700 1 100 92.3878 9.6700 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 92.2934 9.8000 1 5 92.2934 9.8000 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 92.1336 9.7999 1 10 92.1336 9.7999 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 92.1397 9.6701 1 100 92.1397 9.6701 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 92.0354 9.8400 1 25 92.0354 9.8400 INE112A16BI4 CORPORATION BK 12-Mar-13 92.0425 9.8000 2 25 92.0425 9.8000 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 91.9592 9.8200 1 25 91.9592 9.8200 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.9818 9.7600 3 100 91.9667 9.7800 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 91.9818 9.7900 2 50 91.9743 9.8000 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 91.9365 9.8200 2 25 91.9365 9.8200 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.9592 9.8200 1 25 91.9592 9.8200 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 91.8303 9.8700 1 50 91.8303 9.8700 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 91.8835 9.8000 1 25 91.8835 9.8000 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 91.8227 9.8501 1 25 91.8227 9.8501 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 91.8609 9.8000 1 25 91.8609 9.8000 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 91.8054 9.8133 2 30 91.8309 9.7800 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 91.8382 9.8000 1 25 91.8382 9.8000 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.7619 9.7817 3 75 91.7477 9.8000 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 91.7639 9.7500 1 25 91.7639 9.7500 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 91.7096 9.8201 1 25 91.7096 9.8201 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.7199 9.7200 1 25 91.7199 9.7200 INE608A16CV2 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-13 91.7394 9.6950 1 15 91.7394 9.6950 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.6800 9.8000 1 5 91.6800 9.8000 INE238A16PA4 AXIS BK 17-Apr-13 91.1268 9.8999 2 20 91.1268 9.8999 =============================================================================================== *: Crores

Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com