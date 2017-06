Apr 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16MQ2 ICICI BK 27-Apr-12 99.9289 8.6526 3 105 99.9281 8.7541 INE141A16GC5 OBC 30-Apr-12 99.8803 8.7486 1 20 99.8803 8.7486 INE483A16CB2 CENTRAL BK OF INDIA 7-May-12 99.6814 8.9746 2 100 99.6805 8.9993 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 99.6315 9.0000 1 15 99.6315 9.0000 INE112A16BB9 CORPORATION BK 15-May-12 99.4984 9.2003 1 50 99.4984 9.2003 INE237A16KG4 KOTAK MAH BK 15-May-12 99.4763 9.1503 1 25 99.4763 9.1503 INE141A16GE1 OBC 15-May-12 99.4984 9.2003 1 25 99.4984 9.2003 INE141A16GH4 OBC 21-May-12 99.3226 9.2199 3 220 99.3226 9.2199 INE476A16GD3 CANARA BK 22-May-12 99.3314 9.0993 1 75 99.3314 9.0993 INE648A16DT0 SBBJ 24-May-12 99.2822 9.0997 1 75 99.2822 9.0997 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 99.0953 9.2564 3 75 99.1008 9.1996 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 99.0671 9.2896 1 100 99.0671 9.2896 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 99.0411 9.2997 3 75 99.0411 9.2997 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.0513 9.1998 1 25 99.0513 9.1998 INE434A16BE1 ANDHRA BK 1-Jun-12 99.0740 9.2202 1 25 99.0740 9.2202 INE008A16GU8 IDBI BK 1-Jun-12 99.0421 9.2899 1 5 99.0421 9.2899 INE428A16GA0 ALLAHABAD BK 4-Jun-12 98.9661 9.3004 3 95 98.9661 9.3004 INE652A16DG9 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-12 98.9738 9.2304 1 25 98.9738 9.2304 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 98.9442 9.2736 6 155 98.9434 9.2804 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 98.9438 9.2769 3 150 98.9468 9.2502 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.9418 9.2949 5 150 98.9412 9.2999 INE608A16CR0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-12 98.9502 9.2201 1 50 98.9502 9.2201 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 98.9440 9.2751 2 50 98.9468 9.2502 INE168A16DR3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Jun-12 98.9266 9.4296 1 25 98.9266 9.4296 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 98.9333 9.3701 1 100 98.9333 9.3701 INE112A16BN4 CORPORATION BK 6-Jun-12 98.9174 9.2901 1 25 98.9174 9.2901 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 98.8967 9.2548 5 155 98.9031 9.2002 INE141A16FO2 OBC 7-Jun-12 98.9105 9.3499 1 75 98.9105 9.3499 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 98.8972 9.2502 2 50 98.8972 9.2502 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 98.8942 9.2753 2 50 98.8972 9.2502 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 98.9278 9.1999 2 10 98.9278 9.1999 INE667A16AB4 SYNDICATE BK 8-Jun-12 98.8761 9.2197 1 75 98.8761 9.2197 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 98.8737 9.2396 1 25 98.8737 9.2396 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 98.8761 9.2197 1 25 98.8761 9.2197 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 98.8104 9.3496 1 75 98.8104 9.3496 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 98.7841 9.3597 1 25 98.7841 9.3597 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.7982 9.2499 1 25 98.7982 9.2499 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 98.8254 9.2303 1 25 98.8254 9.2303 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 98.7474 9.2600 1 50 98.7474 9.2600 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 98.7240 9.2502 1 25 98.7240 9.2502 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.7514 9.2300 1 25 98.7514 9.2300 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 98.7240 9.2502 1 25 98.7240 9.2502 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 98.7213 9.2700 1 5 98.7213 9.2700 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 98.6966 9.2697 1 150 98.6966 9.2697 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.7090 9.1803 2 75 98.7090 9.1803 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 98.6993 9.2502 1 25 98.6993 9.2502 INE171A16CN8 THE FEDERAL BK 18-Jun-12 98.6255 9.4201 1 100 98.6255 9.4201 INE160A16HU5 PUNJAB NATIONAL BK 18-Jun-12 98.6529 9.2297 1 50 98.6529 9.2297 INE565A16608 INDIAN OVERSEAS BK 18-Jun-12 98.6529 9.2297 1 50 98.6529 9.2297 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 98.6007 9.2499 1 25 98.6007 9.2499 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 98.6007 9.2499 1 5 98.6007 9.2499 INE090A16RF4 ICICI BK 21-Jun-12 98.5375 9.3403 2 100 98.5375 9.3403 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 98.5514 9.2502 1 25 98.5514 9.2502 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 98.5182 9.3049 2 100 98.5190 9.2998 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 98.5111 9.3502 1 25 98.5111 9.3502 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 98.4531 9.2498 2 125 98.4531 9.2498 INE483A16CR8 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-12 98.4695 9.3003 1 25 98.4695 9.3003 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.4172 9.3179 2 125 98.4118 9.3500 INE692A16BB0 UNION BK OF INDIA 26-Jun-12 98.4465 9.2899 2 25 98.4465 9.2899 INE090A16OI5 ICICI BK 4-Jul-12 98.1856 9.4999 1 50 98.1856 9.4999 INE238A16OU5 AXIS BK 10-Jul-12 98.0251 9.5501 2 75 98.0251 9.5501 INE095A16FP7 INDUSIND BK 11-Jul-12 97.9897 9.6002 3 75 97.9897 9.6002 INE090A16OP0 ICICI BK 16-Jul-12 97.9082 9.5100 1 100 97.9082 9.5100 INE168A16BX5 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Jul-12 97.8825 9.4001 1 15 97.8825 9.4001 INE654A16BB0 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Aug-12 97.1634 9.5999 1 25 97.1634 9.5999 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 96.6278 9.6501 1 25 96.6278 9.6501 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 96.4731 9.5999 2 75 96.4731 9.5999 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 96.4414 9.6201 1 50 96.4414 9.6201 INE168A16CH6 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Sep-12 96.4062 9.6499 1 5 96.4062 9.6499 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 96.4062 9.6499 1 100 96.4062 9.6499 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 96.3744 9.6699 2 100 96.3744 9.6699 INE562A16951 INDIAN BK 14-Sep-12 96.3997 9.5999 1 5 96.3997 9.5999 INE683A16427 THE SOUTH INDIAN BK 17-Sep-12 96.1760 9.9401 2 15 96.1760 9.9401 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 94.8152 9.5499 1 25 94.8152 9.5499 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 94.3106 9.7000 1 25 94.3106 9.7000 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 94.1081 9.8499 1 50 94.1081 9.8499 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 94.1690 9.7000 1 25 94.1690 9.7000 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 93.9289 9.8299 1 25 93.9289 9.8299 INE141A16FV7 OBC 24-Dec-12 93.8221 9.8501 1 50 93.8221 9.8501 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 93.8221 9.8501 2 50 93.8221 9.8501 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 93.8545 9.7950 1 50 93.8545 9.7950 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 93.8636 9.7000 1 25 93.8636 9.7000 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 93.8458 9.7300 1 1 93.8458 9.7300 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 93.6534 9.7000 1 25 93.6534 9.7000 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 93.3575 9.8001 1 0.1 93.3575 9.8001 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 92.5686 9.8001 1 10 92.5686 9.8001 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 92.3018 9.8200 1 25 92.3018 9.8200 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 92.2227 9.8975 1 15 92.2227 9.8975 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 92.1225 9.9400 1 25 92.1225 9.9400 INE608A16CN9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-13 92.1747 9.9001 1 25 92.1747 9.9001 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 92.2248 9.8000 1 10 92.2248 9.8000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.9655 9.8117 2 30 91.9592 9.8200 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 91.9970 9.8000 1 25 91.9970 9.8000 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 91.8810 9.8633 2 75 91.8608 9.8900 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 91.8609 9.8000 1 5 91.8609 9.8000 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 91.8268 9.8150 2 50 91.8153 9.8300 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS *: Crores
CD Focus Page : For Primary Market CD Deals
: For Secondary Market CD Deals
: FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page
: FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS