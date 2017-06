Apr 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16GC5 OBC 30-Apr-12 99.9335 8.0962 1 50 99.9335 8.0962 INE562A16AM4 INDIAN BK 2-May-12 99.8588 8.6018 2 60 99.8588 8.6018 INE649A16AL1 STATE BK OF HYDERABAD 2-May-12 99.8588 8.6018 1 50 99.8588 8.6018 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 99.8353 8.6021 1 25 99.8353 8.6021 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 99.8353 8.6021 1 25 99.8353 8.6021 INE008A16IW0 IDBI BK 7-May-12 99.7540 9.0011 1 50 99.7540 9.0011 INE483A16CB2 CENTRAL BK OF INDIA 7-May-12 99.7325 8.8999 2 25 99.7325 8.8999 INE237A16KF6 KOTAK MAH BK 14-May-12 99.5826 8.9994 1 25 99.5826 8.9994 INE695A16EA9 UNITED BK OF INDIA 15-May-12 99.5337 8.9998 1 25 99.5337 8.9998 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 99.5440 8.8001 1 5 99.5440 8.8001 INE434A16953 ANDHRA BK 21-May-12 99.4117 9.0000 2 35 99.4117 9.0000 INE691A16FJ6 UCO BK 21-May-12 99.4117 9.0000 1 10 99.4117 9.0000 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 99.1503 9.2000 1 25 99.1503 9.2000 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 99.1265 9.1896 3 100 99.1265 9.1896 INE457A16988 BK OF MAHARASHTRA 1-Jun-12 99.1046 9.1604 5 300 99.1046 9.1604 INE112A16BR5 CORPORATION BK 1-Jun-12 99.1056 9.1501 2 50 99.1056 9.1501 INE483A16CH9 CENTRAL BK OF INDIA 1-Jun-12 99.1027 9.1800 2 50 99.1027 9.1800 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.1037 9.1697 1 25 99.1037 9.1697 INE457A16AA2 BK OF MAHARASHTRA 4-Jun-12 99.0307 9.1604 1 100 99.0307 9.1604 INE008A16GX2 IDBI BK 5-Jun-12 98.9916 9.2958 5 275 98.9857 9.3503 INE112A16BG8 CORPORATION BK 5-Jun-12 99.0051 9.1700 2 75 99.0094 9.1297 INE648A16DU8 SBBJ 5-Jun-12 99.0072 9.1501 1 50 99.0072 9.1501 INE166A16EW5 ING VYSYA BK 5-Jun-12 98.9911 9.3000 1 50 98.9911 9.3000 INE691A16FP3 UCO BK 5-Jun-12 99.0018 9.2004 1 50 99.0018 9.2004 INE141A16GP7 OBC 5-Jun-12 99.0029 9.1902 1 25 99.0029 9.1902 INE695A16EN2 UNITED BK OF INDIA 5-Jun-12 99.0040 9.1799 1 25 99.0040 9.1799 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 98.9793 9.1804 2 50 98.9815 9.1604 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 98.9621 9.1144 3 175 98.9626 9.1100 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 98.9525 9.1996 1 25 98.9525 9.1996 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 98.9324 9.1600 3 75 98.9347 9.1400 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 98.9547 9.1801 1 25 98.9547 9.1801 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 98.9278 9.1999 1 25 98.9278 9.1999 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 98.8530 9.2068 2 75 98.8514 9.2198 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 98.8845 9.1500 3 50 98.8845 9.1500 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 98.8538 9.2003 1 25 98.8538 9.2003 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 98.8355 9.1500 1 25 98.8355 9.1500 INE008A16HF7 IDBI BK 12-Jun-12 98.8292 9.2001 1 25 98.8292 9.2001 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 98.8145 9.1228 2 52 98.8149 9.1198 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 98.7826 9.1802 4 150 98.7865 9.1504 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 98.8072 9.1797 1 50 98.8072 9.1797 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 98.7879 9.1397 1 25 98.7879 9.1397 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 98.7621 9.1499 3 150 98.7621 9.1499 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 98.7581 9.1799 1 75 98.7581 9.1799 INE695A16DH6 UNITED BK OF INDIA 15-Jun-12 98.7527 9.2203 1 50 98.7527 9.2203 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 98.7621 9.1499 1 25 98.7621 9.1499 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 98.6822 9.1968 2 75 98.6845 9.1803 INE238A16NY9 AXIS BK 18-Jun-12 98.6747 9.2497 1 25 98.6747 9.2497 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 98.6598 9.1815 3 110 98.6572 9.1999 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 98.4926 10.5400 1 25 98.4926 10.5400 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.6572 9.1999 1 25 98.6572 9.1999 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 98.6747 9.2497 1 25 98.6747 9.2497 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 98.5806 9.2200 1 0.2 98.5806 9.2200 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 98.5070 9.2201 2 100 98.5070 9.2201 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 98.4825 9.2200 2 50 98.4825 9.2200 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 98.4793 9.2398 1 25 98.4793 9.2398 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 98.4728 9.2799 1 25 98.4728 9.2799 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 98.4712 9.2898 1 5 98.4712 9.2898 INE434A16AD5 ANDHRA BK 27-Jun-12 98.4602 9.2065 2 75 98.4613 9.2000 INE476A16HN0 CANARA BK 27-Jun-12 98.4597 9.2098 1 25 98.4597 9.2098 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 98.4252 9.2698 1 25 98.4252 9.2698 INE483A16CQ0 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jun-12 98.4498 9.2699 1 25 98.4498 9.2699 INE090A16OB0 ICICI BK 29-Jun-12 98.4091 9.2198 1 50 98.4091 9.2198 INE168A16EA7 JK BK 29-Jun-12 98.3870 9.3500 1 50 98.3870 9.3500 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 98.1856 9.4999 1 10 98.1856 9.4999 INE668A16287 TAMILNAD MERCANTILE BK 20-Jul-12 97.7465 9.8999 2 7 97.7465 9.8999 INE705A16FC9 VIJAYA BK 23-Jul-12 97.7799 9.4174 1 50 97.7799 9.4174 INE166A16FC4 ING VYSYA BK 24-Jul-12 97.7156 9.5876 1 50 97.7156 9.5876 INE562A16BA7 INDIAN BK 24-Jul-12 97.7511 9.4352 1 25 97.7511 9.4352 INE166A16FD2 ING VYSYA BK 25-Jul-12 97.6906 9.5873 1 25 97.6906 9.5873 INE654A16BB0 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Aug-12 97.2130 9.6002 1 25 97.2130 9.6002 INE654A16BB0 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Aug-12 97.2379 9.6000 1 25 97.2379 9.6000 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 96.5292 9.6499 1 125 96.5292 9.6499 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 96.4731 9.5999 3 170 96.4731 9.5999 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 96.4624 9.6301 1 100 96.4624 9.6301 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 96.4379 9.6299 1 50 96.4379 9.6299 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 94.4149 9.9500 1 25 94.4149 9.9500 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 94.4226 9.8000 1 25 94.4226 9.8000 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 93.4672 9.8499 1 25 93.4672 9.8499 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 93.3730 9.8499 2 5 93.3730 9.8499 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 93.1251 9.9800 1 25 93.1251 9.9800 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 92.2901 9.9000 1 25 92.2901 9.9000 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 92.3247 9.8200 1 25 92.3247 9.8200 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 92.2426 9.8700 1 25 92.2426 9.8700 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 92.2560 9.8199 1 25 92.2560 9.8199 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 92.2716 9.8300 1 25 92.2716 9.8300 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.2331 9.8200 1 25 92.2331 9.8200 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.2487 9.8300 1 25 92.2487 9.8300 INE705A16EF5 VIJAYA BK 5-Mar-13 92.1470 9.9699 1 25 92.1470 9.9699 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 92.0201 9.8300 1 15 92.0201 9.8300 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.0048 9.8199 2 60 92.0048 9.8199 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.0275 9.8201 1 25 92.0275 9.8201 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 91.8912 9.8800 2 25 91.8912 9.8800 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 91.8304 9.9000 1 25 91.8304 9.9000 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 91.8607 9.8300 1 50 91.8607 9.8300 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 91.7923 9.9200 1 25 91.7923 9.9200 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 91.7776 9.8200 1 75 91.7776 9.8200 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 91.7010 9.8900 1 25 91.7010 9.8900 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 91.7853 9.8100 1 5 91.7853 9.8100 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 91.7168 9.8401 1 10 91.7168 9.8401 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 91.7323 9.8200 1 5 91.7323 9.8200 INE608A16CV2 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-13 91.7251 9.8000 1 10 91.7251 9.8000 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 91.7019 9.8300 1 9 91.7019 9.8300 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 91.7019 9.8300 1 7 91.7019 9.8300 INE434A16BO0 ANDHRA BK 29-Mar-13 91.6250 9.9000 1 10 91.6250 9.9000 INE238A16OY7 AXIS BK 12-Apr-13 91.3635 9.8299 1 25 91.3635 9.8299 INE090A16TJ2 ICICI BK 15-Apr-13 91.2799 9.8500 1 10 91.2799 9.8500 INE238A16PA4 AXIS BK 17-Apr-13 91.2268 9.8600 1 2 91.2268 9.8600 