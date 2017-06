May 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16JF3 IDBI BK 29-May-12 99.8097 8.6990 1 100 99.8097 8.6990 INE008A16JH9 IDBI BK 30-May-12 99.7859 8.7016 1 100 99.7859 8.7016 INE428A16FY2 ALLAHABAD BK 31-May-12 99.7663 8.5500 3 200 99.7663 8.5500 INE695A16EI2 UNITED BK OF INDIA 31-May-12 99.7663 8.5500 1 25 99.7663 8.5500 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 99.7378 8.7248 2 50 99.7370 8.7498 INE476A16GH4 CANARA BK 1-Jun-12 99.7370 8.7498 1 25 99.7370 8.7498 INE160A16HK6 PUNJAB NATIONAL BK 1-Jun-12 99.7595 8.7994 1 25 99.7595 8.7994 INE095A16EO3 INDUSIND BK 4-Jun-12 99.6084 10.2497 1 12 99.6084 10.2497 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 99.6384 8.8309 1 100 99.6384 8.8309 INE238A16NQ5 AXIS BK 5-Jun-12 99.6295 9.0490 1 25 99.6295 9.0490 INE705A16EG3 VIJAYA BK 5-Jun-12 99.6364 8.8799 1 25 99.6364 8.8799 INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 99.6136 8.8489 3 75 99.6136 8.8489 INE084A16691 BK OF INDIA 7-Jun-12 99.5918 8.8002 1 50 99.5918 8.8002 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-12 99.5918 8.8002 1 25 99.5918 8.8002 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.5638 8.8839 1 50 99.5638 8.8839 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 99.5689 8.7796 1 50 99.5689 8.7796 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.5672 8.8134 2 30 99.5679 8.8001 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 99.4934 8.8500 1 50 99.4934 8.8500 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 99.5147 8.8999 1 50 99.5147 8.8999 INE652A16CK3 STATE BK OF PATIALA 12-Jun-12 99.4700 8.8400 1 25 99.4700 8.8400 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 99.4423 8.9001 1 50 99.4423 8.9001 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 99.4694 8.8501 1 25 99.4694 8.8501 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 99.4454 8.8503 1 25 99.4454 8.8503 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 99.4454 8.8503 1 75 99.4454 8.8503 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.4214 8.8508 1 50 99.4214 8.8508 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 99.4454 8.8503 1 25 99.4454 8.8503 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 99.3990 8.8277 3 175 99.3995 8.8203 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.4214 8.8508 1 75 99.4214 8.8508 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.3975 8.8498 2 75 99.3975 8.8498 INE654A16BG9 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Jun-12 99.3995 8.8203 1 50 99.3995 8.8203 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.3975 8.8498 1 50 99.3975 8.8498 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.3975 8.8498 1 50 99.3975 8.8498 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 99.3975 8.8498 1 50 99.3975 8.8498 INE705A16DU6 VIJAYA BK 15-Jun-12 99.3941 8.9001 2 25 99.3941 8.9001 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.3234 8.8800 3 100 99.3234 8.8800 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.3459 8.9007 1 25 99.3459 8.9007 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 99.2909 8.9886 2 26 99.1186 11.1921 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 99.3219 8.8999 1 25 99.3219 8.8999 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 99.2738 8.9001 1 25 99.2738 8.9001 INE095A16FM4 INDUSIND BK 20-Jun-12 99.2665 9.3002 1 25 99.2665 9.3002 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 99.2372 9.0504 1 25 99.2372 9.0504 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 99.2250 8.9092 2 130 99.2215 8.9494 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 99.1704 8.9805 2 100 99.1704 8.9805 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 99.1491 8.9498 1 50 99.1491 8.9498 INE457A16AI5 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-12 99.1491 8.9498 1 50 99.1491 8.9498 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 99.1686 9.0002 1 25 99.1686 9.0002 INE692A16BB0 UNION BK OF INDIA 26-Jun-12 99.1221 8.9798 2 200 99.1221 8.9798 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.0975 9.2337 1 100.4 99.0975 9.2337 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 99.1250 8.9498 1 25 99.1250 8.9498 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 99.0911 9.2998 1 25 99.0911 9.2998 INE476A16HN0 CANARA BK 27-Jun-12 99.1279 8.9199 1 10 99.1279 8.9199 INE160A16FR5 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jul-12 98.8644 9.7501 1 25 98.8644 9.7501 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 98.7861 9.7504 1 25 98.7861 9.7504 INE090A16OE4 ICICI BK 6-Jul-12 98.7861 9.7504 1 25 98.7861 9.7504 INE008A16HV4 IDBI BK 12-Jul-12 98.6134 9.8697 1 25 98.6134 9.8697 INE040A16768 HDFC BK 9-Aug-12 97.8825 9.8701 1 25 97.8825 9.8701 INE008A16KD6 IDBI BK 13-Aug-12 97.7834 9.8500 2 50 97.7834 9.8500 INE683A16732 THE SOUTH INDIAN BK 13-Aug-12 97.7757 9.8850 2 25 97.7757 9.8850 INE654A16BB0 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Aug-12 97.7834 9.8500 1 25 97.7834 9.8500 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 97.7960 9.7927 1 15 97.7960 9.7927 INE008A16KF1 IDBI BK 14-Aug-12 97.7690 9.7987 5 240 97.7680 9.8033 INE008A16KJ3 IDBI BK 16-Aug-12 97.7208 9.7852 6 140 97.7208 9.7852 INE562A16910 INDIAN BK 16-Aug-12 97.7060 9.8502 1 50 97.7060 9.8502 INE652A16DR6 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-12 97.7330 9.7316 1 10 97.7330 9.7316 INE651A16DA4 STATE BK OF MYSORE 16-Aug-12 97.7360 9.7184 1 6 97.7360 9.7184 INE654A16BV8 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Aug-12 97.7130 9.7079 1 6 97.7130 9.7079 INE141A16EU2 OBC 14-Sep-12 96.9467 9.9099 1 100 96.9467 9.9099 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 96.9077 9.7875 18 700 96.9077 9.7874 INE683A16740 THE SOUTH INDIAN BK 12-Nov-12 95.4685 9.9000 1 50 95.4685 9.9000 INE166A16FL5 ING VYSYA BK 12-Nov-12 95.4510 9.9401 1 50 95.4510 9.9401 INE237A16PA6 KOTAK MAH BK 12-Nov-12 95.4685 9.9000 1 50 95.4685 9.9000 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 95.3620 9.9173 1 5 95.3620 9.9173 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 94.5351 10.0000 1 10 94.5351 10.0000 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 94.3143 10.1400 1 5 94.3143 10.1400 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 92.6595 10.0401 3 175 92.6595 10.0401 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 92.1896 10.0400 2 10 92.1896 10.0400 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 92.1662 10.0400 1 5 92.1662 10.0400 INE608A16DD8 PUNJAB AND SIND BK 17-May-13 91.0305 9.9625 2 50 91.0305 9.9625 INE008A16KG9 IDBI BK 20-May-13 90.9524 9.9749 4 93 90.9524 9.9749 INE608A16DE6 PUNJAB AND SIND BK 20-May-13 90.9627 9.9625 3 55 90.9627 9.9625 INE648A16ED2 SBBJ 20-May-13 90.9854 9.9350 2 50 90.9854 9.9350 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com