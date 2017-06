Jun 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16FQ1 UCO BK 6-Jun-12 99.9534 8.4994 2 50 99.9529 8.5998 INE160A16HN0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-12 99.9540 8.3989 1 40 99.9540 8.3989 INE608A16CS8 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-12 99.9544 8.3180 2 35 99.9548 8.2527 INE692A16AY4 UNION BK OF (I) 6-Jun-12 99.9540 8.3989 1 25 99.9540 8.3989 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 99.9299 8.5373 2 125 99.9294 8.5957 INE084A16691 BK OF (I) 7-Jun-12 99.9309 8.4097 2 55 99.9302 8.4983 INE483A16CI7 CENTRAL BK OF (I) 7-Jun-12 99.9310 8.4008 1 40 99.9310 8.4008 INE428A16FZ9 ALLAHABAD BK 7-Jun-12 99.9308 8.4252 1 25 99.9308 8.4252 INE141A16FO2 OBC 7-Jun-12 99.9309 8.4130 1 25 99.9309 8.4130 INE608A16CE8 PUNJAB AND SIND BK 7-Jun-12 99.9305 8.4557 2 8 99.9309 8.4130 INE141A16GS1 OBC 8-Jun-12 99.9080 8.4027 2 200 99.9080 8.4027 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.9084 8.3680 2 125 99.9075 8.4484 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 99.9058 8.6039 1 25 99.9058 8.6039 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 99.8368 8.5216 4 205 99.8334 8.7015 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 99.8344 8.6492 4 115 99.8315 8.8009 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 99.8366 8.5367 3 100 99.8334 8.7015 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 99.8334 8.7015 1 50 99.8334 8.7015 INE648A16DG7 SBBJ 11-Jun-12 99.8373 8.4975 1 50 99.8373 8.4975 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF (I) 11-Jun-12 99.8596 8.5530 1 50 99.8596 8.5530 INE084A16709 BK OF (I) 11-Jun-12 99.8373 8.4974 1 25 99.8373 8.4974 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE562A16AT9 INDIAN BK 11-Jun-12 99.8382 8.4504 1 25 99.8382 8.4504 INE008A16HF7 IDBI BK 12-Jun-12 99.8140 8.5021 1 0.05 99.8140 8.5021 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 99.7864 8.6793 4 145 99.7835 8.7993 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 99.7908 8.5020 1 75 99.7908 8.5020 INE483A16CN7 CENTRAL BK OF (I) 13-Jun-12 99.7884 8.5998 1 50 99.7884 8.5998 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 99.7908 8.5020 1 25 99.7908 8.5020 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 99.7677 8.4987 2 175 99.7677 8.4987 INE160A16HP5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-12 99.7668 8.5329 2 150 99.7677 8.4987 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 99.7656 8.5757 2 50 99.7649 8.6014 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.7663 8.5501 2 50 99.7649 8.6014 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 99.7663 8.5501 2 50 99.7649 8.6014 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.7649 8.6014 1 25 99.7649 8.6014 INE008A16HG5 IDBI BK 14-Jun-12 99.7677 8.4987 1 25 99.7677 8.4987 INE692A16AZ1 UNION BK OF (I) 15-Jun-12 99.7430 8.5497 2 150 99.7400 8.6498 INE084A16642 BK OF (I) 15-Jun-12 99.7404 8.6373 2 100 99.7400 8.6498 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.7445 8.4997 2 100 99.7445 8.4997 INE095A16ER6 INDUSIND BK 15-Jun-12 99.7387 8.6915 2 60 99.7400 8.6498 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 99.7385 8.6998 1 50 99.7385 8.6998 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.7385 8.6998 1 50 99.7385 8.6998 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 99.7355 8.7999 1 50 99.7355 8.7999 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 99.7430 8.5497 1 25 99.7430 8.5497 INE008A16HI1 IDBI BK 15-Jun-12 99.7400 8.6498 1 25 99.7400 8.6498 INE171A16CN8 THE FEDERAL BK 18-Jun-12 99.6674 8.7003 2 100 99.6674 8.7003 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.6693 8.6504 1 25 99.6693 8.6504 INE141A16HA7 OBC 18-Jun-12 99.6637 8.7961 2 20 99.6471 9.2332 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 99.6458 8.6495 2 25 99.6458 8.6495 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 99.6478 8.6005 1 25 99.6478 8.6005 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.6417 8.7500 1 15 99.6417 8.7500 INE654A16AV0 SBT 19-Jun-12 97.7445 --- 1 0.5 97.7445 --- INE648A16DX2 SBBJ 20-Jun-12 99.6201 8.6995 1 25 99.6201 8.6995 INE476A16HB5 CANARA BK 20-Jun-12 99.6223 8.6489 1 25 99.6223 8.6489 INE095A16FM4 INDUSIND BK 20-Jun-12 99.6179 8.7501 1 25 99.6179 8.7501 INE084A16717 BK OF (I) 25-Jun-12 99.5023 8.6938 2 150 99.5019 8.7008 INE692A16BA2 UNION BK OF (I) 25-Jun-12 99.5025 8.6903 1 50 99.5025 8.6903 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF (I) 26-Jun-12 99.4754 8.7495 2 125 99.4754 8.7495 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.4717 8.8120 2 99.5 99.4754 8.7495 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 99.4754 8.7495 1 50 99.4754 8.7495 INE237A16LC1 KOTAK MAH BK 29-Jun-12 99.2704 10.7304 1 0.5 99.2704 10.7304 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 98.9523 9.2014 1 0.01 98.9523 9.2014 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 98.3785 9.4000 1 25 98.3785 9.4000 INE040A16792 HDFC BK 17-Aug-12 98.1299 9.3999 1 50 98.1299 9.3999 INE090A16PC5 ICICI BK 20-Aug-12 97.8228 10.5502 1 0.5 97.8228 10.5502 INE562A16BI0 INDIAN BK 27-Aug-12 97.8638 9.4849 2 100 97.8638 9.4849 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 97.8332 9.4000 2 25 97.8332 9.4000 INE476A16HY7 CANARA BK 30-Aug-12 97.7560 9.6308 4 275 97.7664 9.5849 INE691A16GB1 UCO BK 30-Aug-12 97.7806 9.5226 2 200 97.7806 9.5226 INE428A16GR4 ALLAHABAD BK 31-Aug-12 97.7551 9.5251 17 850 97.7551 9.5251 INE008A16IB4 IDBI BK 31-Aug-12 97.7133 9.7065 4 400 97.7137 9.7048 INE608A16DH9 PUNJAB AND SIND BK 31-Aug-12 97.7004 9.7626 2 75 97.7004 9.7626 INE565A16624 INDIAN OVERSEAS BK 3-Sep-12 97.7018 9.4347 12 750 97.7018 9.4349 INE166A16DM8 ING VYSYA BK 3-Sep-12 97.6061 9.8374 3 500 97.6061 9.8374 INE483A16DB0 CENTRAL BK OF (I) 3-Sep-12 97.6792 9.5299 4 400 97.6923 9.4748 INE691A16GC9 UCO BK 3-Sep-12 97.6846 9.5072 5 375 97.6804 9.5248 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 97.6675 9.5791 7 350 97.6899 9.4849 INE528G16PF4 YES BK 3-Sep-12 97.6269 9.7499 2 250 97.6269 9.7499 INE036D16BY6 THE KARUR VYSYA BK 3-Sep-12 97.6423 9.6851 4 250 97.6423 9.6851 INE476A16IA5 CANARA BK 3-Sep-12 97.6843 9.5083 4 150 97.7018 9.4349 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 97.6315 9.4199 1 100 97.6315 9.4199 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 97.5821 9.5200 1 50 97.5821 9.5200 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 97.5995 9.4498 1 25 97.5995 9.4498 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 97.5577 9.4202 2 125 97.5577 9.4202 INE238A16NS1 AXIS BK 11-Sep-12 97.4571 9.6200 2 50 97.4571 9.6200 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 97.4633 9.4999 1 75 97.4633 9.4999 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 97.4254 9.5501 1 25 97.4254 9.5501 INE084A16667 BK OF (I) 14-Sep-12 97.4271 9.4501 1 175 97.4271 9.4501 INE084A16667 BK OF (I) 14-Sep-12 97.4648 9.4002 2 100 97.4648 9.4002 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 97.3992 9.6499 1 25 97.3992 9.6499 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 97.3398 9.5001 2 300 97.3344 9.5199 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 97.3344 9.5199 1 50 97.3344 9.5199 INE008A16IC2 IDBI BK 21-Sep-12 97.2272 9.5499 1 25 97.2272 9.5499 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 97.1627 9.5167 2 75 97.1675 9.5000 INE476A16HS9 CANARA BK 27-Sep-12 97.0968 9.4900 1 25 97.0968 9.4900 INE667A16826 SYNDICATE BK 28-Sep-12 97.0095 9.6998 1 25 97.0095 9.6998 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 95.6288 9.7001 4 275 95.6288 9.7001 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 95.6020 9.6501 1 30 95.6020 9.6501 INE608A16CA6 PUNJAB SINDH BK 26-Nov-12 95.5803 9.6999 1 30 95.5803 9.6999 INE237A16MY3 KOTAK MAH BK 26-Nov-12 95.2984 10.2900 1 0.5 95.2984 10.2900 INE528G16NL7 YES BK 3-Dec-12 95.3184 9.8501 1 50 95.3184 9.8501 INE237A16NA1 KOTAK MAH BK 3-Dec-12 95.3184 9.8501 2 50 95.3184 9.8501 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 95.3139 9.7001 2 50 95.3139 9.7001 INE705A16DG5 VIJAYA BK 6-Dec-12 95.2679 9.8001 2 50 95.2679 9.8001 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 95.2679 9.8001 1 20 95.2679 9.8001 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 95.1643 9.6600 1 25 95.1643 9.6600 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 95.1355 9.6701 1 25 95.1355 9.6701 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 95.1212 9.7000 1 25 95.1212 9.7000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.0081 9.7349 1 72 95.0081 9.7349 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.0249 9.7499 1 50 95.0249 9.7499 INE141A16FT1 OBC 18-Dec-12 94.9764 9.8000 1 20 94.9764 9.8000 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 94.9919 9.6700 1 50 94.9919 9.6700 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 94.9526 9.7499 1 0.05 94.9526 9.7499 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 94.8864 9.6899 1 25 94.8864 9.6899 INE695A16DJ2 UNITED BK OF (I) 24-Dec-12 94.8563 9.7500 1 0.05 94.8563 9.7500 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 94.8411 9.6850 2 50 94.8436 9.6800 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 94.8234 9.7200 1 25 94.8234 9.7200 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 94.1544 9.8100 1 25 94.1544 9.8100 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 93.5921 9.8001 1 0.05 93.5921 9.8001 INE434A16BD3 ANDHRA BK 22-Feb-13 93.4044 9.8000 2 100 93.4044 9.8000 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 93.2573 9.8105 1 75 93.2573 9.8105 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 93.2769 9.7799 1 25 93.2769 9.7799 INE238A16NO0 AXIS BK 4-Mar-13 93.1522 9.8285 1 0.5 93.1522 9.8285 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.1800 9.7500 1 25 93.1800 9.7500 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 92.9980 9.8500 1 25 92.9980 9.8500 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 92.9948 9.7500 1 25 92.9948 9.7500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.8736 9.8617 3 75 92.9486 9.7501 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 92.9717 9.7500 1 50 92.9717 9.7500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.9516 9.7800 1 25 92.9516 9.7800 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 92.7718 10.0136 2 2 92.9352 9.7700 INE084A16790 BK OF (I) 20-Mar-13 92.8334 9.7500 1 25 92.8334 9.7500 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 92.8027 9.7950 1 24.6 92.8027 9.7950 INE084A16774 BK OF (I) 25-Mar-13 92.7184 9.7500 1 25 92.7184 9.7500 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 92.5801 9.9501 1 25 92.5801 9.9501 INE084A16782 BK OF (I) 26-Mar-13 92.6955 9.7500 1 25 92.6955 9.7500 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 92.7163 9.7200 1 5 92.7163 9.7200 INE084A16782 BK OF (I) 26-Mar-13 92.7115 9.7600 1 5 92.7115 9.7600 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 92.6261 9.8500 1 0.5 92.6261 9.8500 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 92.6482 9.7520 4 52.1 92.6147 9.8000 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF (I) 28-Mar-13 92.6377 9.8000 1 25 92.6377 9.8000 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 92.5188 9.9375 1 8.7 92.5188 9.9375 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 92.6551 9.7750 1 5 92.6551 9.7750 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 92.6147 9.8000 1 0.5 92.6147 9.8000 INE084A16865 BK OF (I) 30-May-13 91.0347 9.9850 1 50 91.0347 9.9850 INE084A16840 BK OF (I) 31-May-13 91.0120 9.9850 2 200 91.0120 9.9850 INE434A16CD1 ANDHRA BK 3-Jun-13 90.9679 9.9562 10 370 90.9524 9.9749 INE084A16832 BK OF (I) 3-Jun-13 90.9515 9.9761 6 225 90.9606 9.9650 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 90.9538 9.9732 5 150 90.9544 9.9725 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 90.9812 9.9401 2 125 90.9812 9.9401 INE008A16KS4 IDBI BK 3-Jun-13 90.9503 9.9775 3 100 90.9503 9.9775 INE683A16773 THE SOUTH (I)N BK 3-Jun-13 90.8946 10.0451 1 40 90.8946 10.0451 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 91.0404 9.8413 5 200 91.0394 9.8426 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com