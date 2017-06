Jun 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16CI7 CENTRAL BK OF (I) 7-Jun-12 99.9534 8.5085 2 200 99.9534 8.5085 INE112A16BK0 CORPORATION BK 7-Jun-12 99.9534 8.5085 1 100 99.9534 8.5085 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 99.9540 8.3989 2 75 99.9540 8.3989 INE084A16691 BK OF (I) 7-Jun-12 99.9541 8.3867 2 75 99.9540 8.3989 INE112A16BJ2 CORPORATION BK 8-Jun-12 99.9310 8.4008 2 125 99.9310 8.4008 INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 99.9310 8.4008 1 50 99.9310 8.4008 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.9310 8.4008 1 50 99.9310 8.4008 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.9536 8.4719 1 50 99.9536 8.4719 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 99.9309 8.4130 1 50 99.9309 8.4130 INE648A16DF9 SBBJ 8-Jun-12 99.9314 8.3521 1 25 99.9314 8.3521 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 99.8605 8.4981 2 225 99.8605 8.4981 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 99.8605 8.4981 2 175 99.8605 8.4981 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 99.8602 8.5134 4 140 99.8590 8.5896 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 99.8615 8.4395 2 125 99.8605 8.4981 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 99.8595 8.5561 2 100 99.8588 8.6018 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 99.8823 8.6022 1 100 99.8823 8.6022 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 99.8615 8.4391 3 75 99.8613 8.4493 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 99.8606 8.4920 1 25 99.8606 8.4920 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF (I) 11-Jun-12 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 99.8618 8.4188 1 25 99.8618 8.4188 INE652A16CK3 STATE BK OF PATIALA 12-Jun-12 99.8392 8.3981 1 50 99.8392 8.3981 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 99.8392 8.3981 1 50 99.8392 8.3981 INE565A16582 INDIAN OVERSEAS BK 12-Jun-12 99.8373 8.4975 1 50 99.8373 8.4975 INE237A16KR1 KOTAK MAH BK 12-Jun-12 99.8344 8.6492 1 30 99.8344 8.6492 INE614B16495 KARNATAKA BK 12-Jun-12 99.8357 8.5812 1 25 99.8357 8.5812 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 99.8162 8.4013 3 175 99.8162 8.4013 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 99.8130 8.5479 1 50 99.8130 8.5479 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 99.7908 8.5020 3 125 99.7908 8.5020 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 99.7908 8.5020 1 100 99.7908 8.5020 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.7908 8.5020 2 75 99.7908 8.5020 INE166A16FA8 ING VYSYA BK 14-Jun-12 99.7884 8.5998 1 25 99.7884 8.5998 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 99.7908 8.5020 1 25 99.7908 8.5020 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 99.7933 8.4002 1 15 99.7933 8.4002 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.7675 8.5051 4 200 99.7698 8.4217 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 99.7677 8.4987 3 123 99.7677 8.4987 INE692A16AZ1 UNION BK OF (I) 15-Jun-12 99.7700 8.4146 2 100 99.7677 8.4987 INE084A16642 BK OF (I) 15-Jun-12 99.7677 8.4987 1 75 99.7677 8.4987 INE654A16BG9 SBT 15-Jun-12 99.7675 8.5066 3 70 99.7677 8.4987 INE692A16AZ1 UNION BK OF (I) 15-Jun-12 99.7908 8.5020 1 50 99.7908 8.5020 INE008A16HI1 IDBI BK 15-Jun-12 99.7859 8.7016 1 25 99.7859 8.7016 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.7671 8.5207 1 25 99.7671 8.5207 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.6934 8.6349 3 340 99.6929 8.6490 INE238A16NY9 AXIS BK 18-Jun-12 99.6964 8.5501 1 200 99.6964 8.5501 INE171A16CN8 THE FEDERAL BK 18-Jun-12 99.6964 8.5501 1 100 99.6964 8.5501 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.6731 8.5507 1 200 99.6731 8.5507 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 99.6655 8.7502 2 100 99.6655 8.7502 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF (I) 19-Jun-12 99.6693 8.6504 1 50 99.6693 8.6504 INE654A16AV0 SBT 19-Jun-12 99.6712 8.6006 1 25 99.6712 8.6006 INE095A16FM4 INDUSIND BK 20-Jun-12 99.6478 8.6005 2 200 99.6478 8.6005 INE476A16HB5 CANARA BK 20-Jun-12 99.6499 8.5490 1 50 99.6499 8.5490 INE090A16RF4 ICICI BK 21-Jun-12 99.6244 8.6007 1 100 99.6244 8.6007 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 99.6157 8.8007 1 10 99.6157 8.8007 INE084A16717 BK OF (I) 25-Jun-12 99.5228 8.7507 1 100 99.5228 8.7507 INE692A16BA2 UNION BK OF (I) 25-Jun-12 99.5268 8.6775 2 65 99.5255 8.7009 INE692A16BA2 UNION BK OF (I) 25-Jun-12 99.5492 8.6993 1 50 99.5492 8.6993 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 99.5174 8.8502 1 25 99.5174 8.8502 INE692A16BB0 UNION BK OF (I) 26-Jun-12 99.5009 8.7190 2 275 99.4962 8.8009 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 99.5010 8.7172 3 75 99.4991 8.7499 INE695A16ES1 UNITED BK OF (I) 26-Jun-12 99.4991 8.7499 1 50 99.4991 8.7499 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 99.5359 8.5093 1 50 99.5359 8.5093 INE648A16DY0 SBBJ 26-Jun-12 99.5364 8.5001 1 50 99.5364 8.5001 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 99.4754 8.7495 1 25 99.4754 8.7495 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 99.4182 8.9000 1 50 99.4182 8.9000 INE238A16PM9 AXIS BK 6-Jul-12 99.2080 9.3996 2 50 99.2080 9.3996 INE008A16HS0 IDBI BK 6-Jul-12 99.2105 9.3697 1 25 99.2105 9.3697 INE008A16HY8 IDBI BK 8-Aug-12 98.3734 9.4301 1 25 98.3734 9.4301 INE112A16BZ8 CORPORATION BK 16-Aug-12 98.1733 9.4327 4 150 98.1733 9.4327 INE667A16784 SYNDICATE BK 16-Aug-12 98.1681 9.4600 1 20 98.1681 9.4600 INE648A16CQ8 SBBJ 22-Aug-12 98.0349 9.3800 1 25 98.0349 9.3800 INE008A16IA6 IDBI BK 23-Aug-12 97.9998 9.4301 2 50 97.9998 9.4301 INE692A16BD6 UNION BK OF (I) 27-Aug-12 97.9116 9.3798 2 25 97.9116 9.3798 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 97.7938 9.6874 5 250 97.7938 9.6874 INE008A16KO3 IDBI BK 29-Aug-12 97.8389 9.4850 2 100 97.8389 9.4850 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 97.8356 9.4998 1 100 97.8356 9.4998 INE008A16KP0 IDBI BK 30-Aug-12 97.7926 9.5800 13 800 97.8028 9.5348 INE476A16HY7 CANARA BK 30-Aug-12 97.7752 9.6573 1 150 97.7752 9.6573 INE008A16IB4 IDBI BK 31-Aug-12 97.7503 9.6558 3 350 97.7504 9.6552 INE084A16857 BK OF (I) 3-Sep-12 97.6834 9.6180 29 1950 97.6741 9.6574 INE112A16BW5 CORPORATION BK 3-Sep-12 97.6719 9.6668 11 600 97.6670 9.6876 INE476A16IA5 CANARA BK 3-Sep-12 97.7265 9.4348 3 300 97.7265 9.4348 INE695A16FB4 UNITED BK OF (I) 3-Sep-12 97.7029 9.5350 4 250 97.7029 9.5350 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 97.7312 9.4148 5 200 97.7312 9.4148 INE683A16799 THE SOUTH (I)N BK 3-Sep-12 97.6563 9.7332 4 200 97.6564 9.7327 INE651A16DD8 STATE BK OF MYSORE 3-Sep-12 97.7382 9.3851 2 100 97.7382 9.3851 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 97.7229 9.4501 1 25 97.7229 9.4501 INE608A16DI7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-12 97.6221 9.7701 2 500 97.6221 9.7701 INE141A16HO8 OBC 4-Sep-12 97.7018 9.4349 6 225 97.7018 9.4349 INE695A16FC2 UNITED BK OF (I) 4-Sep-12 97.6923 9.4748 4 100 97.6923 9.4748 INE084A16725 BK OF (I) 7-Sep-12 97.6413 9.3800 1 25 97.6413 9.3800 INE238A16NS1 AXIS BK 11-Sep-12 97.5000 9.5500 1 50 97.5000 9.5500 INE683A16427 THE SOUTH (I)N BK 17-Sep-12 97.3089 9.8002 1 10 97.3089 9.8002 INE476A16ET4 CANARA BK 19-Sep-12 97.3152 9.4999 1 5 97.3152 9.4999 INE649A16BR6 STATE BK OF HYDERABAD 7-Nov-12 96.0634 9.6499 1 25 96.0634 9.6499 INE652A16CO5 STATE BK OF PATIALA 8-Nov-12 96.0429 9.6401 1 100 96.0429 9.6401 INE651A16CK5 STATE BK OF MYSORE 12-Nov-12 95.9458 9.7001 1 5 95.9458 9.7001 INE692A16AT4 UNION BK OF (I) 20-Nov-12 95.7262 9.6999 1 25 95.7262 9.6999 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 95.6617 9.6801 1 30 95.6617 9.6801 INE608A16CA6 PUNJAB SINDH BK 26-Nov-12 95.5585 9.7500 2 50 95.5585 9.7500 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 95.6020 9.6501 1 25 95.6020 9.6501 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 95.5560 9.7000 1 25 95.5560 9.7000 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 95.3381 9.7000 2 75 95.3381 9.7000 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 95.3250 9.7286 2 35 95.2923 9.8000 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 95.3139 9.7001 1 100 95.3139 9.7001 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 95.2123 9.6599 2 50 95.2123 9.6599 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 95.1883 9.6599 1 15 95.1883 9.6599 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 95.1337 9.7243 3 66 95.1452 9.7001 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 95.1643 9.6600 1 25 95.1643 9.6600 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 95.1452 9.7001 1 5 95.1452 9.7001 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 95.0475 9.7033 2 75 95.0443 9.7099 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.0507 9.6967 2 75 95.0491 9.7000 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 94.9718 9.7599 1 25 94.9718 9.7599 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 95.0832 9.5325 1 10 95.0832 9.5325 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 94.9053 9.7000 1 11.1 94.9053 9.7000 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 94.8625 9.6899 1 25 94.8625 9.6899 INE651A16CS8 STATE BK OF MYSORE 28-Dec-12 94.8223 9.6750 1 25 94.8223 9.6750 INE654A16BH7 SBT 10-Jan-13 94.4972 9.7499 1 50 94.4972 9.7499 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 94.4526 9.7441 3 85 94.4495 9.7500 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 94.1881 9.7500 1 50 94.1881 9.7500 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 94.1644 9.7500 1 25 94.1644 9.7500 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 93.2874 9.8000 1 25 93.2874 9.8000 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 93.2769 9.7799 1 25 93.2769 9.7799 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 93.2174 9.7999 1 25 93.2174 9.7999 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 93.2070 9.7800 1 25 93.2070 9.7800 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 93.2070 9.7800 1 10 93.2070 9.7800 INE084A16683 BK OF (I) 5-Mar-13 93.1837 9.7800 1 50 93.1837 9.7800 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.1423 9.8800 1 25 93.1423 9.8800 INE084A16683 BK OF (I) 5-Mar-13 93.1423 9.8800 1 25 93.1423 9.8800 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.1707 9.8000 1 5 93.1707 9.8000 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 93.1140 9.7799 1 25 93.1140 9.7799 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 93.0245 9.8099 2 50 93.0245 9.8099 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 93.0443 9.7800 1 25 93.0443 9.7800 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF (I) 11-Mar-13 93.0377 9.7900 1 25 93.0377 9.7900 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 92.9980 9.8500 1 25 92.9980 9.8500 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 92.9884 9.9000 1 25 92.9884 9.9000 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 92.9748 9.7800 1 50 92.9748 9.7800 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.9471 9.7867 3 75 92.9449 9.7900 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 92.9748 9.7800 1 50 92.9748 9.7800 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 92.9280 9.8501 1 25 92.9280 9.8501 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 92.7884 9.8500 1 50 92.7884 9.8500 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 92.7652 9.8500 1 25 92.7652 9.8500 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 92.7925 9.8100 1 10 92.7925 9.8100 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 92.7830 9.7900 1 25 92.7830 9.7900 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 92.6655 9.8600 1 50 92.6655 9.8600 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF (I) 25-Mar-13 92.7107 9.7945 2 34.6 92.7207 9.7800 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 92.7069 9.8000 1 25 92.7069 9.8000 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 92.6612 9.9000 1 25 92.6612 9.9000 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 92.6838 9.8000 1 10 92.6838 9.8000 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 92.6838 9.8000 1 10 92.6838 9.8000 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 92.6746 9.7801 1 50 92.6746 9.7801 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 92.6977 9.7799 1 50 92.6977 9.7799 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 *: Crores
Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com